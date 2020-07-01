Теперь уже Себальос вырезал в штрафную, куда ворвался Ляказетт и пробил головой, но точно по центру полетел мяч и стал легкой добычей для Крула.

Пауза в матче. Судья позволил футболистам немного отдохнуть и попить воды. Традиционная остановка в матчах АПЛ после карантина.

Луис исполнял очередную диагональ на фланг в направлении Бельерина, но крайне неудачным вышел этот пас.

Подтолкнул соперника в спину на чужой половине поля Джака. Штрафной удар исполнять будут "канарейки".

Откровенно сбивал Маклин в подкате Себальоса. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

22' Мягко забросил в штрафную Рупп на Буэндию, но того опередил Джака и головой выбил за боковую линию.

21' Неожиданно пробил метров с двадцати восьми Годфри. Мяч полетел точно в девятку, лишь штанга спасла сейчас хозяев от пропущенного гола.

20' Пробивал головой с центра штрафной Обамеянг после подачи от Бельерина, но мяч полетел слабо и точно в руки Крулу.

19' Себальос в штрафную низом отдавал на ход Ляказетту, но до того мяч не дошел. Хорошо в отборе отыграл Годфри.

18' Ушел от опеки по флангу Тирни и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь не смог пробить в борьбе с защитником Ляказетт.

17' Запустил пасом Себальос по правой бровке Бельерина. но мяч полетел слишком сильно и оказался за лицевой линией.

16' Получил по ногам в центре поля Себальос от Руппа. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

15' Мог выскакивать на ворота Обамеянг после длинного заброса от Луиса, но прочитал эпизод Крул и забрал мяч в свои руки.

14' С правого фланга на скорости сместился в штрафную Нелсон, но вовремя вернулся в оборону Льюис и не позволил оппоненту пробить.

13' С правого фланга Бельерин прострелил низом в штрафную, где после серии рикошетов пробил Ляказетт, но сделал это форвард с нарушением правил.

12' Обрезался на своей половине поля Маклин и вынужден был сбивать Нелсона. Судья ограничился устным предупреждением.

11' Зацепился за мяч в чужой штрафной Обамеянг, выдержал паузу и пробил точно в дальний угол. Крулу пришлось постараться, чтобы спасти свою команду.

10' Забросил Бельерин с фланга в штрафную на ход Обамеянгу, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Тетти.

9' Идеальным пасом Себальос запустил в штрафную Бельерина, но тому пробить в подкате не позволил Льюис.

8' Тонкий пас выдал Нелсон в штрафную на Обамеянга, который выскакивал на ворота, но на выходе Крул перехватил мяч.

7' Мог убегать на ворота соперника Пукки после заброса от Буэндии, не выдержал он линию и оказался в офсайде.

6' Джака исполнил диагональ на правый фланг, куда забегал Обамеянг, но Тетти хорошо сыграл на перехвате и не позволил убежать оппоненту.

5' Длинный пас исполнил Годфри в штрафную на ход Пукки, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.

4' Убежал вновь по флангу Тирни и прострелил в штрафную. но от ноги Буэндии сфера полетела в аут.

3' Ворвался в штрафную соперника Тирни и прострелил вдоль ворот, но спокойно вынес сферу в центр поля Тетти.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе желто-зеленый комплект формы.