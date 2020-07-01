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Арсенал
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Норвич
0' 26'
26
Мартинес
Эмилиано
20
Мустафи
Шкодран
23
Луис
Давид
31
Колашинац
Сеад
2
Бельерин
Эктор
8
Себальос
Дани
34
Джака
Гранит
3
Тирни
Киран
24
Нелсон
Райс
9
Ляказетт
Александр
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
4
Годфри
Бен
27
Тетти
Александер
12
Льюис
Джамал
19
Трибулл
Том
17
Буэндия
Эмилиано
7
Рупп
Лукас
23
Маклин
Кенни
14
Кантуэлл
Тодд
22
Пукки
Теэму
Арсенал
3-4-3
Норвич
4-1-4-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 17 (1) 0.45
2. Ляказетт Александр 7 0.18
3. Пепе Николя 5 (1) 0.13
4. Мартинелли Габриэл 3 0.08
5. Луис Давид 2 0.05
6. Папастатопулос Сократис 2 0.05
7. Нкетиа Эдди 2 0.05
8. Озил Месут 1 0.03
9. Чамберс Калум 1 0.03
10. Торрейра Лукас 1 0.03
11. Бельерин Эктор 1 0.03
12. Уиллок Джо 1 0.03
13. Сака Букайо 0 0
14. Колашинац Сеад 0 0
15. Себальос Дани 0 0
16. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
17. Мустафи Шкодран 0 0
18. Джака Гранит 0 0
19. Гендузи Маттео 0 0
Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 11 (2) 0.29
2. Кантуэлл Тодд 6 0.16
3. Тетти Александер 1 0.03
4. Маклин Кенни 1 0.03
5. Эрнандес Онел 1 0.03
6. Вранчич Марио 1 0.03
7. Дрмич Йосип 1 0.03
8. Србени Деннис 1 0.03
9. Льюис Джамал 1 0.03
10. Буэндия Эмилиано 0 0
11. Циммерман Кристоф 0 0
12. Ааронс Макс 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Луис Давид 4 2
2. Джака Гранит 7 0
3. Папастатопулос Сократис 6 0
4. Ляказетт Александр 6 0
5. Гендузи Маттео 6 0
6. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 4 1
7. Чамберс Калум 5 0
8. Сака Букайо 5 0
9. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 1
10. Торрейра Лукас 4 0
11. Колашинац Сеад 3 0
12. Пепе Николя 3 0
13. Лено Бернд 2 0
14. Бельерин Эктор 2 0
15. Тирни Киран 2 0
16. Озил Месут 1 0
17. Мхитарян Генрих 1 0
18. Мустафи Шкодран 1 0
19. Нелсон Райс 1 0
20. Уиллок Джо 1 0
21. Мартинелли Габриэл 1 0
Норвич
# Игрок      
1. Ааронс Макс 7 0
2. Крул Тим 4 0
3. Тетти Александер 4 0
4. Штайперманн Марко 4 0
5. Маклин Кенни 4 0
6. Хэнли Грант 4 0
7. Байрам Сэм 4 0
8. Буэндия Эмилиано 4 0
9. Кантуэлл Тодд 4 0
10. Годфри Бен 2 1
11. Пукки Теэму 3 0
12. Вранчич Марио 2 0
13. Трибулл Том 2 0
14. Циммерман Кристоф 2 0
15. Льюис Джамал 2 0
16. Ляйтнер Мориц 1 0
17. Амаду Ибрагим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 17.5% (7) 15% (6) 12.5% (5) 22.5% (9) 17.5% (7) 15% (6)
 Норвич 8.7% (2) 34.78% (8) 13.04% (3) 8.7% (2) 26.09% (6) 8.7% (2)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал
Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал Борнмут 1:2 Арсенал Челси 2:2 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Арсенал 1:0 Лидс Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 1:2 Челси
Норвич Последние 20 матчей: + = -
Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 0:1 Эвертон Норвич 0:3 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич
Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Норвич: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Норвич 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Норвич Кубок лиги Арсенал 1:0 Норвич Премьер-лига Норвич 1:1 Арсенал Премьер-лига
Норвич 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Норвич Премьер-лига Арсенал 3:1 Норвич Премьер-лига Норвич 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:3 Норвич Премьер-лига Норвич 1:2 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 31 20 3 8 77 - 33 63
3. Лестер 0:2 Заявка 32 16 7 9 59 - 31 55
4. Челси Заявка 31 16 6 9 55 - 41 54
5. Манчестер Юнайтед Заявка 32 14 10 8 51 - 31 52
6. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
7. Тоттенхэм Заявка 31 12 9 10 50 - 41 45
8. Бёрнли Заявка 32 13 6 13 36 - 45 45
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 11 11 9 30 - 31 44
10. Эвертон 2:0 Заявка 32 12 8 12 40 - 46 44
11. Арсенал 0:0 Заявка 32 10 14 8 43 - 41 44
12. Кристал Пэлас Заявка 32 11 9 12 28 - 37 42
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 32 11 9 12 30 - 42 42
14. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
15. Брайтон Заявка 32 7 12 13 34 - 44 33
16. Уотфорд Заявка 32 6 10 16 29 - 49 28
17. Вест Хэм Заявка 31 7 6 18 35 - 54 27
18. Борнмут 0:1 Заявка 32 7 6 19 29 - 51 27
19. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
20. Норвич 0:0 Заявка 32 5 7 20 25 - 56 22
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Откровенно сбивал Маклин в подкате Себальоса. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
  • 26'
    Подтолкнул соперника в спину на чужой половине поля Джака. Штрафной удар исполнять будут "канарейки".
  • 25'
    Луис исполнял очередную диагональ на фланг в направлении Бельерина, но крайне неудачным вышел этот пас.
  • 24'
    Пауза в матче. Судья позволил футболистам немного отдохнуть и попить воды. Традиционная остановка в матчах АПЛ после карантина. 
  • 23'
    Теперь уже Себальос вырезал в штрафную, куда ворвался Ляказетт и пробил головой, но точно по центру полетел мяч и стал легкой добычей для Крула.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 22'
    Мягко забросил в штрафную Рупп на Буэндию, но того опередил Джака и головой выбил за боковую линию.
  • Опасный момент
    21'
    Неожиданно пробил метров с двадцати восьми Годфри. Мяч полетел точно в девятку, лишь штанга спасла сейчас хозяев от пропущенного гола.
  • 20'
    Пробивал головой с центра штрафной Обамеянг после подачи от Бельерина, но мяч полетел слабо и точно в руки Крулу.
  • 19'
    Себальос в штрафную низом отдавал на ход Ляказетту, но до того мяч не дошел. Хорошо в отборе отыграл Годфри.
  • 18'
    Ушел от опеки по флангу Тирни и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь не смог пробить в борьбе с защитником Ляказетт.
  • 17'
    Запустил пасом Себальос по правой бровке Бельерина. но мяч полетел слишком сильно и оказался за лицевой линией.
  • 16'
    Получил по ногам в центре поля Себальос от Руппа. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
  • 15'
    Мог выскакивать на ворота Обамеянг после длинного заброса от Луиса, но прочитал эпизод Крул и забрал мяч в свои руки.
  • 14'
    С правого фланга на скорости сместился в штрафную Нелсон, но вовремя вернулся в оборону Льюис и не позволил оппоненту пробить.
  • 13'
    С правого фланга Бельерин прострелил низом в штрафную, где после серии рикошетов пробил Ляказетт, но сделал это форвард с нарушением правил.
  • 12'
    Обрезался на своей половине поля Маклин и вынужден был сбивать Нелсона. Судья ограничился устным предупреждением.
  • Опасный момент
    11'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Обамеянг, выдержал паузу и пробил точно в дальний угол. Крулу пришлось постараться, чтобы спасти свою команду.
  • 10'
    Забросил Бельерин с фланга в штрафную на ход Обамеянгу, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Тетти.
  • 9'
    Идеальным пасом Себальос запустил в штрафную Бельерина, но тому пробить в подкате не позволил Льюис.
  • 8'
    Тонкий пас выдал Нелсон в штрафную на Обамеянга, который выскакивал на ворота, но на выходе Крул перехватил мяч.
  • Офсайд
    7'
    Мог убегать на ворота соперника Пукки после заброса от Буэндии, не выдержал он линию и оказался в офсайде.
  • 6'
    Джака исполнил диагональ на правый фланг, куда забегал Обамеянг, но Тетти хорошо сыграл на перехвате и не позволил убежать оппоненту.
  • 5'
    Длинный пас исполнил Годфри в штрафную на ход Пукки, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.
  • 4'
    Убежал вновь по флангу Тирни и прострелил в штрафную. но от ноги Буэндии сфера полетела в аут.
  • 3'
    Ворвался в штрафную соперника Тирни и прострелил вдоль ворот, но спокойно вынес сферу в центр поля Тетти.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе желто-зеленый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.  С центра поля разыграли футболисты "Арсенала"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Норвич

Исход игры
Арсенал
96.5% (137)
Ничья
3.5% (5)
Норвич
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.53% (48)
Меньше
65.47% (91)
Обе команды забьют
Да
28.06% (39)
Нет
71.94% (100)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
52.1% (74)
2:1 Арсенал
12.7% (18)
3:1 Арсенал
11.3% (16)
1:0 Арсенал
10.6% (15)
3:0 Арсенал
7.7% (11)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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