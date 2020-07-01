23
Луис
Давид
34
Джака
Гранит
24
Нелсон
Райс
1
Крул
Тим
12
Льюис
Джамал
19
Трибулл
Том
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Нелсон РайсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Мейси МэттВратарь
- Защитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
-
77 Сака БукайоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
19 Пепе НиколяНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
-
19 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Айда АдамНападающий
-
20 Дрмич ЙосипНападающий
-
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|17 (1)
|0.45
|2.
|Ляказетт Александр
|7
|0.18
|3.
|Пепе Николя
|5 (1)
|0.13
|4.
|Мартинелли Габриэл
|3
|0.08
|5.
|Луис Давид
|2
|0.05
|6.
|Папастатопулос Сократис
|2
|0.05
|7.
|Нкетиа Эдди
|2
|0.05
|8.
|Озил Месут
|1
|0.03
|9.
|Чамберс Калум
|1
|0.03
|10.
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|11.
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|12.
|Уиллок Джо
|1
|0.03
|13.
|Сака Букайо
|0
|0
|14.
|Колашинац Сеад
|0
|0
|15.
|Себальос Дани
|0
|0
|16.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|17.
|Мустафи Шкодран
|0
|0
|18.
|Джака Гранит
|0
|0
|19.
|Гендузи Маттео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пукки Теэму
|11 (2)
|0.29
|2.
|Кантуэлл Тодд
|6
|0.16
|3.
|Тетти Александер
|1
|0.03
|4.
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|5.
|Эрнандес Онел
|1
|0.03
|6.
|Вранчич Марио
|1
|0.03
|7.
|Дрмич Йосип
|1
|0.03
|8.
|Србени Деннис
|1
|0.03
|9.
|Льюис Джамал
|1
|0.03
|10.
|Буэндия Эмилиано
|0
|0
|11.
|Циммерман Кристоф
|0
|0
|12.
|Ааронс Макс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Луис Давид
|4
|2
|2.
|Джака Гранит
|7
|0
|3.
|Папастатопулос Сократис
|6
|0
|4.
|Ляказетт Александр
|6
|0
|5.
|Гендузи Маттео
|6
|0
|6.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|4
|1
|7.
|Чамберс Калум
|5
|0
|8.
|Сака Букайо
|5
|0
|9.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|1
|10.
|Торрейра Лукас
|4
|0
|11.
|Колашинац Сеад
|3
|0
|12.
|Пепе Николя
|3
|0
|13.
|Лено Бернд
|2
|0
|14.
|Бельерин Эктор
|2
|0
|15.
|Тирни Киран
|2
|0
|16.
|Озил Месут
|1
|0
|17.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|18.
|Мустафи Шкодран
|1
|0
|19.
|Нелсон Райс
|1
|0
|20.
|Уиллок Джо
|1
|0
|21.
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ааронс Макс
|7
|0
|2.
|Крул Тим
|4
|0
|3.
|Тетти Александер
|4
|0
|4.
|Штайперманн Марко
|4
|0
|5.
|Маклин Кенни
|4
|0
|6.
|Хэнли Грант
|4
|0
|7.
|Байрам Сэм
|4
|0
|8.
|Буэндия Эмилиано
|4
|0
|9.
|Кантуэлл Тодд
|4
|0
|10.
|Годфри Бен
|2
|1
|11.
|Пукки Теэму
|3
|0
|12.
|Вранчич Марио
|2
|0
|13.
|Трибулл Том
|2
|0
|14.
|Циммерман Кристоф
|2
|0
|15.
|Льюис Джамал
|2
|0
|16.
|Ляйтнер Мориц
|1
|0
|17.
|Амаду Ибрагим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|17.5% (7)
|15% (6)
|12.5% (5)
|22.5% (9)
|17.5% (7)
|15% (6)
|Норвич
|8.7% (2)
|34.78% (8)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал
Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал Борнмут 1:2 Арсенал Челси 2:2 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Арсенал 1:0 Лидс Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 1:2 Челси
Норвич Последние 20 матчей: + = -Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 0:1 Эвертон Норвич 0:3 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич
Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Норвич: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|28
|2
|1
|70 - 21
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|77 - 33
|63
|3.
|Лестер
|0:2 Заявка
|32
|16
|7
|9
|59 - 31
|55
|4.
|Челси
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 41
|54
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 31
|52
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|13
|6
|45 - 34
|52
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 41
|45
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 45
|45
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|30 - 31
|44
|10.
|Эвертон
|2:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 46
|44
|11.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|32
|10
|14
|8
|43 - 41
|44
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|28 - 37
|42
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|32
|11
|9
|12
|30 - 42
|42
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|15.
|Брайтон
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|34 - 44
|33
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|29 - 49
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|35 - 54
|27
|18.
|Борнмут
|0:1 Заявка
|32
|7
|6
|19
|29 - 51
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|20.
|Норвич
|0:0 Заявка
|32
|5
|7
|20
|25 - 56
|22
Прогнозы на матч Арсенал 0:0 Норвич
Исход игры
Арсенал
96.5% (137)
Ничья
3.5% (5)
Норвич
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.53% (48)
Меньше
65.47% (91)
Обе команды забьют
Да
28.06% (39)
Нет
71.94% (100)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
52.1% (74)
2:1 Арсенал
12.7% (18)
3:1 Арсенал
11.3% (16)
1:0 Арсенал
10.6% (15)
3:0 Арсенал
7.7% (11)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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