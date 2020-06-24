Прогнозы на матч Арсенал - Норвич

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Стадион:
Норвич

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 17 (1) 0.45
2. Ляказетт Александр 7 0.18
3. Пепе Николя 5 (1) 0.13
4. Мартинелли Габриэл 3 0.08
5. Луис Давид 2 0.05
6. Папастатопулос Сократис 2 0.05
7. Нкетиа Эдди 2 0.05
8. Озил Месут 1 0.03
9. Чамберс Калум 1 0.03
10. Торрейра Лукас 1 0.03
11. Бельерин Эктор 1 0.03
12. Уиллок Джо 1 0.03
13. Сака Букайо 0 0
14. Колашинац Сеад 0 0
15. Себальос Дани 0 0
16. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
17. Мустафи Шкодран 0 0
18. Джака Гранит 0 0
19. Гендузи Маттео 0 0
Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 11 (2) 0.29
2. Кантуэлл Тодд 6 0.16
3. Тетти Александер 1 0.03
4. Маклин Кенни 1 0.03
5. Эрнандес Онел 1 0.03
6. Вранчич Марио 1 0.03
7. Дрмич Йосип 1 0.03
8. Србени Деннис 1 0.03
9. Льюис Джамал 1 0.03
10. Буэндия Эмилиано 0 0
11. Циммерман Кристоф 0 0
12. Ааронс Макс 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Луис Давид 4 2
2. Джака Гранит 7 0
3. Папастатопулос Сократис 6 0
4. Ляказетт Александр 6 0
5. Гендузи Маттео 6 0
6. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 4 1
7. Чамберс Калум 5 0
8. Сака Букайо 5 0
9. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 1
10. Торрейра Лукас 4 0
11. Колашинац Сеад 3 0
12. Пепе Николя 3 0
13. Лено Бернд 2 0
14. Бельерин Эктор 2 0
15. Тирни Киран 2 0
16. Озил Месут 1 0
17. Мхитарян Генрих 1 0
18. Мустафи Шкодран 1 0
19. Нелсон Райс 1 0
20. Уиллок Джо 1 0
21. Мартинелли Габриэл 1 0
Норвич
# Игрок      
1. Ааронс Макс 7 0
2. Крул Тим 4 0
3. Тетти Александер 4 0
4. Штайперманн Марко 4 0
5. Маклин Кенни 4 0
6. Хэнли Грант 4 0
7. Байрам Сэм 4 0
8. Буэндия Эмилиано 4 0
9. Кантуэлл Тодд 4 0
10. Годфри Бен 2 1
11. Пукки Теэму 3 0
12. Вранчич Марио 2 0
13. Трибулл Том 2 0
14. Циммерман Кристоф 2 0
15. Льюис Джамал 2 0
16. Ляйтнер Мориц 1 0
17. Амаду Ибрагим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 17.5% (7) 15% (6) 12.5% (5) 22.5% (9) 17.5% (7) 15% (6)
 Норвич 8.7% (2) 34.78% (8) 13.04% (3) 8.7% (2) 26.09% (6) 8.7% (2)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал
Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал Борнмут 1:2 Арсенал Челси 2:2 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Арсенал 1:0 Лидс Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 1:2 Челси
Норвич Последние 20 матчей: + = -
Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 0:1 Эвертон Норвич 0:3 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич
Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич Норвич 1:1 Кристал Пэлас Норвич 2:2 Тоттенхэм Астон Вилла 1:0 Норвич Норвич 1:2 Вулверхэмптон Лестер 1:1 Норвич Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
Норвич: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Норвич 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:1 Норвич Кубок лиги Арсенал 1:0 Норвич Премьер-лига Норвич 1:1 Арсенал Премьер-лига
Норвич 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:1 Норвич Премьер-лига Арсенал 3:1 Норвич Премьер-лига Норвич 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:3 Норвич Премьер-лига Норвич 1:2 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 31 20 3 8 77 - 33 63
3. Лестер Заявка 31 16 7 8 59 - 29 55
4. Челси Заявка 31 16 6 9 55 - 41 54
5. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
6. Манчестер Юнайтед Заявка 31 13 10 8 48 - 31 49
7. Тоттенхэм Заявка 31 12 9 10 50 - 41 45
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 11 11 9 30 - 31 44
9. Арсенал Заявка 31 10 13 8 43 - 41 43
10. Бёрнли Заявка 31 12 6 13 35 - 45 42
11. Кристал Пэлас Заявка 31 11 9 11 28 - 36 42
12. Эвертон Заявка 31 11 8 12 38 - 46 41
13. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
14. Ньюкасл Заявка 31 10 9 12 29 - 42 39
15. Брайтон Заявка 31 7 12 12 34 - 41 33
16. Уотфорд Заявка 32 6 10 16 29 - 49 28
17. Вест Хэм Заявка 31 7 6 18 35 - 54 27
18. Борнмут Заявка 31 7 6 18 29 - 50 27
19. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 25 - 56 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июля 2020, осталось 2 дня 17 часов 48 минут.


    • Прогнозы 1
    Арсенал 100% (1)
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    Прогнозы на матч Арсенал - Норвич

    Исход игры
    Арсенал
    100% (1)
    Ничья
    0% (0)
    Норвич
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    0% (0)
    Меньше
    100% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    0% (0)
    Нет
    100% (1)
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