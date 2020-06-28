Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм

Шеффилд Юнайтед
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Стадион: Брэмолл Лейн
Тоттенхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муссе Ли
|5
|0.13
|2.
|Флек Джон
|5
|0.13
|3.
|Ландстрем Джон
|4
|0.11
|4.
|Макбарни Оливер
|4
|0.11
|5.
|Шарп Билли
|3
|0.08
|6.
|Бэлдок Джордж
|2
|0.05
|7.
|Стивенс Энда
|2
|0.05
|8.
|Робинсон Каллум
|1
|0.03
|9.
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|10.
|Макголдрик Дэвид
|0
|0
|11.
|О'Коннелл Джек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|12 (2)
|0.32
|2.
|Сон Хынмин
|9
|0.24
|3.
|Алли Деле
|8 (1)
|0.21
|4.
|Лукас Моура
|4
|0.11
|5.
|Бергвейн Стевен
|3
|0.08
|6.
|Эриксен Кристиан
|2
|0.05
|7.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0.05
|8.
|Сиссоко Мусса
|2
|0.05
|9.
|Ламела Эрик
|2
|0.05
|10.
|Орье Серж
|1
|0.03
|11.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.03
|12.
|Вертонген Ян
|1
|0.03
|13.
|Дайер Эрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Флек Джон
|7
|0
|2.
|Норвуд Оливер
|6
|0
|3.
|Бэлдок Джордж
|6
|0
|4.
|Стивенс Энда
|5
|0
|5.
|Ландстрем Джон
|5
|0
|6.
|Иган Джон
|3
|1
|7.
|Башам Крис
|4
|0
|8.
|О'Коннелл Джек
|3
|0
|9.
|Макбарни Оливер
|3
|0
|10.
|Шарп Билли
|1
|1
|11.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0
|12.
|Бешич Мухамед
|2
|0
|13.
|Фримен Люк
|2
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|15.
|Робинсон Каллум
|1
|0
|16.
|Муссе Ли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уинкс Гарри
|8
|0
|2.
|Сиссоко Мусса
|6
|0
|3.
|Роуз Дэнни
|5
|0
|4.
|Эриксен Кристиан
|5
|0
|5.
|Санчес Давинсон
|5
|0
|6.
|Ло Чельсо Джовани
|5
|0
|7.
|Алдервейрельд Тоби
|4
|0
|8.
|Дайер Эрик
|4
|0
|9.
|Орье Серж
|2
|1
|10.
|Сон Хынмин
|0
|2
|11.
|Ламела Эрик
|3
|0
|12.
|Кейн Гарри
|3
|0
|13.
|Дэвис Бен
|3
|0
|14.
|Вертонген Ян
|2
|0
|15.
|Лукас Моура
|2
|0
|16.
|Алли Деле
|2
|0
|17.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|18.
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|19.
|Гассанига Пауло
|1
|0
|20.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|21.
|Фойт Хуан
|1
|0
|22.
|Танганга Джафет
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|3.85% (1)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|26.92% (7)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|Тоттенхэм
|15.91% (7)
|15.91% (7)
|22.73% (10)
|18.18% (8)
|15.91% (7)
|11.36% (5)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Норвич 1:2 Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|28
|2
|1
|70 - 21
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|77 - 33
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|59 - 29
|55
|4.
|Челси
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 41
|54
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|13
|6
|45 - 34
|52
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|31
|13
|10
|8
|48 - 31
|49
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 41
|45
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 45
|45
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|30 - 31
|44
|10.
|Арсенал
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|43 - 41
|43
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|28 - 37
|42
|12.
|Эвертон
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 46
|41
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|29 - 42
|39
|15.
|Брайтон
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|34 - 41
|33
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|29 - 49
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|35 - 54
|27
|18.
|Борнмут
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|29 - 50
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|25 - 56
|21
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
1.9% (1)
Ничья
23.1% (12)
Тоттенхэм
75% (39)
Тотал 2.5
Больше
49.02% (25)
Меньше
50.98% (26)
Обе команды забьют
Да
64.71% (33)
Нет
35.29% (18)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
40.4% (21)
0:1 Тоттенхэм
17.3% (9)
1:1 Ничья
17.3% (9)
0:2 Тоттенхэм
11.5% (6)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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