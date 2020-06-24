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Брайтон
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 9 (1) 0.24
2. Данк Льюис 3 0.08
3. Троссар Леандро 3 0.08
4. Уэбстер Адам 3 0.08
5. Гросс Паскаль 2 0.05
6. Муй Аарон 2 0.05
7. Коннолли Аарон 2 0.05
8. Джаханбакш Алиреза 2 0.05
9. Прёппер Дэви 1 0.03
10. Мюррей Гленн 1 0.03
11. Даффи Шейн 1 0.03
12. Андоне Флорин 1 0.03
13. Стивенс Дейл 0 0
14. Монтойя Мартин 0 0
15. Марч Соломон 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 14 (5) 0.37
2. Марсьяль Антони 14 0.37
3. Гринвуд Мэйсон 5 0.13
4. Джеймс Дэниэл 3 0.08
5. Фернандеш Бруну 3 (2) 0.08
6. Мактоминай Скотт 3 0.08
7. Перейра Андреас 1 0.03
8. Магуайр Гарри 1 0.03
9. Линделоф Виктор 1 0.03
10. Уильямс Брендон 1 0.03
11. Уан-Биссака Аарон 0 0
12. Мата Хуан 0 0
13. Погба Поль 0 0
14. Матич Неманья 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 9 0
2. Стивенс Дейл 7 0
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Монтойя Мартин 5 0
5. Прёппер Дэви 4 0
6. Муй Аарон 2 1
7. Уэбстер Адам 3 0
8. Мопе Нил 3 0
9. Гросс Паскаль 2 0
10. Даффи Шейн 2 0
11. Скелотто Эзекиль 2 0
12. Марч Соломон 2 0
13. Биссума Ив 2 0
14. Андоне Флорин 0 1
15. Бернардо Фернандес 1 0
16. Альсате Стивен 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 7 0
2. Шоу Люк 6 0
3. Янг Эшли 5 0
4. Линделоф Виктор 5 0
5. Уан-Биссака Аарон 5 0
6. Уильямс Брендон 5 0
7. Магуайр Гарри 4 0
8. Джеймс Дэниэл 4 0
9. Лингард Джесси 3 0
10. Перейра Андреас 3 0
11. Де Хеа Давид 2 0
12. Рэшфорд Маркус 2 0
13. Мактоминай Скотт 2 0
14. Фернандеш Бруну 1 0
15. Мата Хуан 1 0
16. Матич Неманья 1 0
17. Рохо Маркос 1 0
18. Марсьяль Антони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 10.34% (3) 6.9% (2) 20.69% (6) 6.9% (2) 24.14% (7) 31.03% (9)
 Манчестер Юнайтед 9.09% (4) 22.73% (10) 20.45% (9) 11.36% (5) 20.45% (9) 15.91% (7)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Манчестер Юнайтед: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 31 20 3 8 77 - 33 63
3. Лестер Заявка 31 16 7 8 59 - 29 55
4. Челси Заявка 31 16 6 9 55 - 41 54
5. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
6. Манчестер Юнайтед Заявка 31 13 10 8 48 - 31 49
7. Тоттенхэм Заявка 31 12 9 10 50 - 41 45
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 11 11 9 30 - 31 44
9. Арсенал Заявка 31 10 13 8 43 - 41 43
10. Бёрнли Заявка 31 12 6 13 35 - 45 42
11. Кристал Пэлас Заявка 31 11 9 11 28 - 36 42
12. Эвертон Заявка 31 11 8 12 38 - 46 41
13. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
14. Ньюкасл Заявка 31 10 9 12 29 - 42 39
15. Брайтон Заявка 31 7 12 12 34 - 41 33
16. Уотфорд Заявка 32 6 10 16 29 - 49 28
17. Вест Хэм Заявка 31 7 6 18 35 - 54 27
18. Борнмут Заявка 31 7 6 18 29 - 50 27
19. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 25 - 56 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 июня 2020, осталось 1 день 20 часов 3 минуты.


    • Прогнозы 84
    Брайтон 1.2% (1)
    X 8.3% (7)
    Манчестер Юнайтед 90.5% (76)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Брайтон
    1.2% (1)
    Ничья
    8.3% (7)
    Манчестер Юнайтед
    90.5% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (50)
    Меньше
    35.9% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    65.38% (51)
    Нет
    34.62% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    42.9% (36)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    15.5% (13)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    9.5% (8)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    8.3% (7)
    1:1 Ничья
    7.1% (6)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    6% (5)
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