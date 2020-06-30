Брайтон
0:3
Второй тайм: 87'
Стадион: Фалмер
Манчестер Юнайтед
0:1
16' ГолГринвуд Мэйсон
0:2
29' ГолФернандеш Бруну
49' Желтая карточкаШоу Люк
0:3
50' ГолФернандеш Бруну
33
Бёрн
Дэн
24
Прёппер
Дэви
23
Шоу
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
7 Мопе НилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Марч СоломонНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Игало ОдионНападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
29'
0:2
46'
49'
50'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|9 (1)
|0.24
|2.
|Данк Льюис
|3
|0.08
|3.
|Троссар Леандро
|3
|0.08
|4.
|Уэбстер Адам
|3
|0.08
|5.
|Гросс Паскаль
|2
|0.05
|6.
|Муй Аарон
|2
|0.05
|7.
|Коннолли Аарон
|2
|0.05
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0.05
|9.
|Прёппер Дэви
|1
|0.03
|10.
|Мюррей Гленн
|1
|0.03
|11.
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|12.
|Андоне Флорин
|1
|0.03
|13.
|Стивенс Дейл
|0
|0
|14.
|Монтойя Мартин
|0
|0
|15.
|Марч Соломон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рэшфорд Маркус
|14 (5)
|0.37
|2.
|Марсьяль Антони
|14
|0.37
|3.
|Гринвуд Мэйсон
|6
|0.16
|4.
|Фернандеш Бруну
|5 (2)
|0.13
|5.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.08
|6.
|Мактоминай Скотт
|3
|0.08
|7.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|8.
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|9.
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|10.
|Уильямс Брендон
|1
|0.03
|11.
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|12.
|Погба Поль
|0
|0
|13.
|Мата Хуан
|0
|0
|14.
|Матич Неманья
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данк Льюис
|9
|0
|2.
|Стивенс Дейл
|7
|0
|3.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|4.
|Монтойя Мартин
|5
|0
|5.
|Прёппер Дэви
|4
|0
|6.
|Муй Аарон
|2
|1
|7.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|8.
|Мопе Нил
|3
|0
|9.
|Гросс Паскаль
|2
|0
|10.
|Даффи Шейн
|2
|0
|11.
|Скелотто Эзекиль
|2
|0
|12.
|Марч Соломон
|2
|0
|13.
|Биссума Ив
|2
|0
|14.
|Андоне Флорин
|0
|1
|15.
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|16.
|Альсате Стивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шоу Люк
|7
|0
|2.
|Фред Сантос
|7
|0
|3.
|Янг Эшли
|5
|0
|4.
|Линделоф Виктор
|5
|0
|5.
|Уан-Биссака Аарон
|5
|0
|6.
|Уильямс Брендон
|5
|0
|7.
|Магуайр Гарри
|4
|0
|8.
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|9.
|Лингард Джесси
|3
|0
|10.
|Перейра Андреас
|3
|0
|11.
|Де Хеа Давид
|2
|0
|12.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|13.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|14.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|15.
|Мата Хуан
|1
|0
|16.
|Матич Неманья
|1
|0
|17.
|Рохо Маркос
|1
|0
|18.
|Марсьяль Антони
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|10.34% (3)
|6.9% (2)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|24.14% (7)
|31.03% (9)
|Манчестер Юнайтед
|9.09% (4)
|22.73% (10)
|20.45% (9)
|11.36% (5)
|20.45% (9)
|15.91% (7)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Манчестер Юнайтед: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|28
|2
|1
|70 - 21
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|77 - 33
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|31
|16
|7
|8
|59 - 29
|55
|4.
|Челси
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|55 - 41
|54
|5.
|Манчестер Юнайтед
|3:0 Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 31
|52
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|13
|6
|45 - 34
|52
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|31
|12
|9
|10
|50 - 41
|45
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 45
|45
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|31
|11
|11
|9
|30 - 31
|44
|10.
|Арсенал
|Заявка
|31
|10
|13
|8
|43 - 41
|43
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|28 - 37
|42
|12.
|Эвертон
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|38 - 46
|41
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|29 - 42
|39
|15.
|Брайтон
|0:3 Заявка
|32
|7
|12
|13
|34 - 44
|33
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|29 - 49
|28
|17.
|Вест Хэм
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|35 - 54
|27
|18.
|Борнмут
|Заявка
|31
|7
|6
|18
|29 - 50
|27
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|31
|5
|6
|20
|25 - 56
|21
|Футбольный тест из 100 вопросов
|Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы на матч Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Брайтон
3.3% (5)
Ничья
9.2% (14)
Манчестер Юнайтед
87.5% (133)
Тотал 2.5
Больше
58.74% (84)
Меньше
41.26% (59)
Обе команды забьют
Да
63.64% (91)
Нет
36.36% (52)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
39.5% (60)
0:1 Манчестер Юнайтед
15.1% (23)
0:2 Манчестер Юнайтед
13.2% (20)
1:3 Манчестер Юнайтед
9.9% (15)
1:1 Ничья
7.9% (12)
0:3 Манчестер Юнайтед
3.3% (5)
1:0 Брайтон
1.3% (2)
2:1 Брайтон
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!