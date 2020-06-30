В выездном поединке "Манчестер Юнайтед" разгромил "Брайтон". Отличную игру провели подопечные Сульшера, не оставив сопернику ни единого шанса. Наша трансляция на этом окончена. Для Вас работал Федосов Дмитрий. Спасибо за внимание!

Протащил мяч по флангу Троссар и покатил в штрафную, но здесь пробить по воротам Мопе не позволил Мактоминай.

Осталось играть командам сегодня три минуты, именно столько времени компенсировал судья.

Муй вырезал в штрафную на ход Троссару, но тот явно не успевал на этот пас и даже не стал бежать за мячом.

На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 0-3!

Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Двойная замена произошла в составе хозяев в перерыве. Вместо Лемпти и Прёппера на второй тайм вышли Троссар и Мопе.

Получил по ногам Биссума на фланге от Шоу. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Брайтона". Желтую карточку показал защитник.

Мопе с левого фланга простреливал в центр штрафной, но там никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Теперь уже не будут никуда торопиться футболисты "Манчестер Юнайтед". Счет их вполне устраивает.

С левого фланга низом простреливал в штрафную Мопе. Грамотно сыграл на выходе Де Хеа и забрал мяч в руки.

Забросил Фернандеш с фланга в штрафную, куда забегал Рэшфорд, но его грамотно от мяча корпусом оттеснил Данк.

Мог убегать по флангу на скорости Уан-Биссака, но далеко отпустил от себя мяч, который вышел за боковую линию.

С фланга навесил на дальнюю штангу Фернандеш. Здесь никого из партнеров не оказалось.

В медленном темпе стала проходить игра. В центре поля мяч контролируют хозяева, но без продвижения вперед.

Получил по ногам перед чужой штрафной Мопе от Магуайра. Опасный стандарт будут исполнять хозяева.

Со штрафного пробил по воротам Мопе. После серии рикошетов мяч прилетел к Троссару, но тот с убойной позиции не попал в створ ворот.

Троссар пробил с лету с угла вратарской после навеса от Мак Аллистера, но гораздо выше перекладины.

Мопе сместился с фланга в центр и забросил в штрафную на ход Троссару, но того опередил в последний момент Магуайр и не пустил к мячу.

Замена тройная произошла в составе "Манчестер Юнайтед". Вместо Шоу, Фернандеша и Погба наполе вышли Перейра, Мактоминай и Уильямс.

С правого фланга прострелил в штрафную Уан-Биссака. Здесь пробил головой Мактоминай, но угодил в спину Даффи.

С углового навесил Перейра на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Очередная остановка в нашем поединке. Судья вновь позволил футболистам перевести дух и попить воды.

Получил мяч перед чужой штрафной Коннолли и тут же пробил по воротам, но крайне неточно получилось у форварда.

Мопе зацепился за мяч перед чужой штрафной и сбросил под удар Троссару, который стрельнул в ближний угол, но не попал в створ.

Отдавал по флангу Монтойя пас на ход Троссару, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Уильямс.

Рэшфорд мог убегать на ворота после длинного заброса от Перейры, но проиграл он верховую борьбу за мяч Данку.

Тонко отдавал в штрафную Перейра на ход Марсьялю, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

Отдавал в разрез Мопе в штрафную, куда на всех парах мчался Коннолли, но в последний момент Матич вынес мяч в подкате на угловой.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Мопе и скинул под удар Троссару, но с выстрелом последнего легко справился Де Хеа.

С углового навесил на дальнюю штангу Мопе, но здесь не смог выиграть верх Даффи в борьбе против Матича.

Двойная замена произошла в составе гостей. Вместо Марсьяля и Рэшфорда свое игровое время получили Игало и Джеймс.

Пауза очередная в матче. Получил по ногам в столкновении с соперником Биссума. Потребуется ему медицинская помощь.

Перейра подал с углового на ближнюю штангу, но здесь Троссар спокойно вынес сферу далеко в центр поля.

Двойная замена теперь уже у "Брайтона". Вместо Мак Аллистера и Данка доигрывать будут Бернардо и Муй.

С углового низом решил прострелить Перейра в штрафную. пробил в касание Джеймс, но мяч застрял в гуще защитников.

Выиграл подбор у чужой штрафной Мактоминай и с лету пробил по воротам. С большим трудом спас свою команду Райан после рикошета от Биссума.

Мягко забросил в штрафную Троссар в направлении Коннолли, но того опередил на выходе Де Хеа.

Длинный заброс исполнил Стивенс в чужую штрафную на Троссара, но тот не смог оторваться от Матича и потерял мяч.

Последняя замена в нашем поединке. Вместо Аарона Коннолли игру продолжать будет Соломон Марч.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. После первого тайма комфортный перевес имеют гости!

45' Получил по ногам перед чужой штрафной Рэшфорд. Судья тут же назначил опасный стандарт в пользу гостей.

45' После розыгрыша штрафного подал Прёппер на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не сумел дотянуться до мяча.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.

44' Погба сместился с фланга в штрафную и прострелил вдоль ворот на Рэшфорда, но выстрел последнего накрыл Данк.

43' Получил сзади по ногам на фланге Рэшфорд от Монтойи. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Манчестер Юнайтед".

42' С фланга навесил в штрафную соперника Лемпти. Здесь пытался пробить головой Коннолли, но не дотянулся до мяча.

41' По флангу отдавал Лемпти на ход Мак Аллистеру, но того грамотно корпусом оттеснил от мяча Шоу.

40' Тонким пасом Фернандеш в разрез отдавал на ход Рэшфорду, но тому пробить по воротам не позволил Даффи.

39' Сместился с центра поля к штрафной соперника Гринвуд и пробил по воротам, но крайне неточным вышел этот выстрел.

38' В верховой борьбе против Даффи в центре поля получил сзади по спине Марсьяль. Штрафной удар будут исполнять гости.

37' Диагональным пасом запустил по флангу Прёппер Мак Аллистера, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в поле.

36' Красиво пяткой Мак Аллистер запускал в штрафную Коннолли. Вышло эффектно, но не эффективно.

35' Выиграл верх перед чужой штрафной Марсьяль и головой сбросил на ход Рэшфорду, но тот оказался в офсайде.

34' Со штрафного навесил на дальнюю штангу Мак Аллистер. Здесь был лишь один Магуайр, который головой вынес сферу подальше.

33' На фланге Погба заехал сзади по ногам Лемпти. Штрафной удар будет в распоряжении футболистов "Брайтона".

32' Продавил защитников по центру Мак Аллистер и пробил из пределов штрафной, но угодил точно в корпус защитнику.

30' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Бруну Фернандеш! Затяжная атака гостей завершилась голом. Погба подхватил мяч после прострела Шоу в чужой штрафной и сбросил под удар Фернандешу, который в касание отправил сферу точно в нижний угол.

29' Запустил Гринвуд пасом в прорыв по флангу Уан-Биссаку, но того опередил Бёрн и в подкате отобрал сферу.

28' Ушел от соперника по флангу Уан-Биссака и подал в штрафную на Гринвуда, но тому не позволил пробить Стивенс.

27' Диагональный пас исполнил Данк на фланг, куда забегал Коннолли, но не сумел он догнать сферу до лицевой линии.

26' Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам немного отдохнуть и попить воды. Сложно играть по такой жаре.

25' С угла поля навесил Фернандеш на дальнюю штангу, где пробил головой Магуайр, но крайне неточно.

24' Убежал по флангу Рэшфорд и покатил в штрафную на Марсьяля, но того опередил Данк и вынес сферу на угловой.

23' В центре поля Магуайр заехал сзади по ногам Лемпти. Все видел судья и назначил штрафной удар.

22' Со штрафного Фернандеш попытался закрутить в ближний угол, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

21' Получил по ногам Погба перед чужой штрафной от Биссума. Опасный стандарт будет в распоряжении "красных дьяволов".

20' Активно прессингуют соперника на чужой половине поля гости. Даже центр с мячом не дают они перейти "чайкам".

19' По флангу Прёппер забросил на ход Монтойе, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в пределах поля.

17' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Мэйсон Гринвуд! С фланга покатил Уан-Биссака в центр на Гринвуда. который оторвался от опеки, сместился в штрафную и пробил низом точно в ближний угол, без шансов для голкипера.

16' С левого фланга Шоу головой сбрасывал в штрафную на Рэшфорда, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Лемпти.

15' Долго кружат у чужой штрафной "красные дьяволы", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

14' После столкновения с защитником в чужой штрафной оказался на газоне Рэшфорд. Судья проигнорировал этот эпизод.

13' Ворвался на скорости Погба в штрафную соперника и откатил под удар Фернандешу, который стрельнул с ходу в ближний угол. Лишь штанга спасла сейчас гостей от пропущенного гола.

12' Принял мяч в штрафной соперника Коннолли и с разворота пробил по воротам, но арбитр остановил игру, зафиксировав игру рукой у форварда.

11' Принял мяч в чужой штрафной Мак Аллистер и сбросил пяткой на партнера, но пробить Коннолли не позволил в подкате Линделоф.

10' С левого фланга Рэшфорд отдавал тонко в штрафную на Марсьяля, но тот проиграл борьбу за мяч Данку.

9' Выиграл верх на чужой половине поля Мак Аллистер и головой сбросил на Коннолли, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

8' Диагональ исполнял Погба в штрафную, куда врывался Уан-Биссака, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

7' Выиграл подбор у штрафной соперника Биссума и с ходу пробил по воротам. но точности этому удару не хватило.

6' Получил на фланге мяч Прёппер и тут же попытался прострелить в штрафную, но от спины Гринвуда сфера полетела в аут.

5' Тонко отдавал Гринвуд в штрафную, куда на всех парах врывался Рэшфорд, но от мяча его грамотно оттеснил корпусом Даффи.

4' Теперь уже сам Шоу убежал по флангу и прострелил на ход Марсьялю, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.

3' Прорвался по флангу Рэшфорд и прострелил низом в штрафную, где мог замыкать Шоу, но первым на мяче оказался Данк.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.