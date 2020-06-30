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Брайтон
0:3
Конец матча

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
0:1
16' Гол
Гринвуд Мэйсон
0:2
29' Гол
Фернандеш Бруну
49' Желтая карточка
Шоу Люк
0:3
50' Гол
Фернандеш Бруну
90'+4
1
Райан
Мэтт
22
Монтойя
Мартин
4
Даффи
Шейн
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
2
Лемпти
Тарик
24
Прёппер
Дэви
6
Стивенс
Дейл
8
Биссума
Ив
10
Мак
Аллистер
Алексис
44
Коннолли
Аарон
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
6
Погба
Поль
31
Матич
Неманья
26
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
Брайтон
4-4-2
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Гринвуд Мэйсон
(Уан-Биссака Аарон)
29'
0:2
Фернандеш Бруну
(Погба Поль)
46'
Троссар Леандро
Лемпти Тарик
 
46'
Мопе Нил
Прёппер Дэви
 
49'
 
Шоу Люк
50'
0:3
Фернандеш Бруну
(Гринвуд Мэйсон)
64'
 
Перейра Андреас
Фернандеш Бруну
64'
 
Мактоминай Скотт
Погба Поль
64'
 
Уильямс Брендон
Шоу Люк
78'
 
Игало Одион
Марсьяль Антони
78'
 
Джеймс Дэниэл
Рэшфорд Маркус
81'
Муй Аарон
Мак Аллистер Алексис
 
81'
Бернардо Фернандес
Данк Льюис
 
87'
Марч Соломон
Коннолли Аарон
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 9 (1) 0.24
2. Данк Льюис 3 0.08
3. Троссар Леандро 3 0.08
4. Уэбстер Адам 3 0.08
5. Гросс Паскаль 2 0.05
6. Муй Аарон 2 0.05
7. Коннолли Аарон 2 0.05
8. Джаханбакш Алиреза 2 0.05
9. Прёппер Дэви 1 0.03
10. Мюррей Гленн 1 0.03
11. Даффи Шейн 1 0.03
12. Андоне Флорин 1 0.03
13. Стивенс Дейл 0 0
14. Монтойя Мартин 0 0
15. Марч Соломон 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 14 (5) 0.37
2. Марсьяль Антони 14 0.37
3. Гринвуд Мэйсон 6 0.16
4. Фернандеш Бруну 5 (2) 0.13
5. Джеймс Дэниэл 3 0.08
6. Мактоминай Скотт 3 0.08
7. Перейра Андреас 1 0.03
8. Магуайр Гарри 1 0.03
9. Линделоф Виктор 1 0.03
10. Уильямс Брендон 1 0.03
11. Уан-Биссака Аарон 0 0
12. Погба Поль 0 0
13. Мата Хуан 0 0
14. Матич Неманья 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 9 0
2. Стивенс Дейл 7 0
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Монтойя Мартин 5 0
5. Прёппер Дэви 4 0
6. Муй Аарон 2 1
7. Уэбстер Адам 3 0
8. Мопе Нил 3 0
9. Гросс Паскаль 2 0
10. Даффи Шейн 2 0
11. Скелотто Эзекиль 2 0
12. Марч Соломон 2 0
13. Биссума Ив 2 0
14. Андоне Флорин 0 1
15. Бернардо Фернандес 1 0
16. Альсате Стивен 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Шоу Люк 7 0
2. Фред Сантос 7 0
3. Янг Эшли 5 0
4. Линделоф Виктор 5 0
5. Уан-Биссака Аарон 5 0
6. Уильямс Брендон 5 0
7. Магуайр Гарри 4 0
8. Джеймс Дэниэл 4 0
9. Лингард Джесси 3 0
10. Перейра Андреас 3 0
11. Де Хеа Давид 2 0
12. Рэшфорд Маркус 2 0
13. Мактоминай Скотт 2 0
14. Фернандеш Бруну 1 0
15. Мата Хуан 1 0
16. Матич Неманья 1 0
17. Рохо Маркос 1 0
18. Марсьяль Антони 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 10.34% (3) 6.9% (2) 20.69% (6) 6.9% (2) 24.14% (7) 31.03% (9)
 Манчестер Юнайтед 8.51% (4) 25.53% (12) 19.15% (9) 12.77% (6) 19.15% (9) 14.89% (7)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Брайтон 2:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Брайтон Ливерпуль 2:1 Брайтон Брайтон 0:2 Лестер
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Манчестер Юнайтед: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 3:1 Брайтон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Брайтон 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 2:0 Брайтон Кубок Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 31 20 3 8 77 - 33 63
3. Лестер Заявка 31 16 7 8 59 - 29 55
4. Челси Заявка 31 16 6 9 55 - 41 54
5. Манчестер Юнайтед Заявка 32 14 10 8 51 - 31 52
6. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
7. Тоттенхэм Заявка 31 12 9 10 50 - 41 45
8. Бёрнли Заявка 32 13 6 13 36 - 45 45
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 31 11 11 9 30 - 31 44
10. Арсенал Заявка 31 10 13 8 43 - 41 43
11. Кристал Пэлас Заявка 32 11 9 12 28 - 37 42
12. Эвертон Заявка 31 11 8 12 38 - 46 41
13. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
14. Ньюкасл Заявка 31 10 9 12 29 - 42 39
15. Брайтон Заявка 32 7 12 13 34 - 44 33
16. Уотфорд Заявка 32 6 10 16 29 - 49 28
17. Вест Хэм Заявка 31 7 6 18 35 - 54 27
18. Борнмут Заявка 31 7 6 18 29 - 50 27
19. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
20. Норвич Заявка 31 5 6 20 25 - 56 21
Новости матча
  • После матча
  • В выездном поединке "Манчестер Юнайтед" разгромил "Брайтон". Отличную игру провели подопечные Сульшера, не оставив сопернику ни единого шанса. Наша трансляция на этом окончена. Для Вас работал Федосов Дмитрий. Спасибо за внимание!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 0-3!
  • 90'
    Муй вырезал в штрафную на ход Троссару, но тот явно не успевал на этот пас и даже не стал бежать за мячом.
  • Дополнительное время
    90'
    Осталось играть командам сегодня три минуты, именно столько времени компенсировал судья.
  • 89'
    Протащил мяч по флангу Троссар и покатил в штрафную, но здесь пробить по воротам Мопе не позволил Мактоминай.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Замена
    87'
    Последняя замена в нашем поединке. Вместо Аарона Коннолли игру продолжать будет Соломон Марч.
  • 86'
    Длинный заброс исполнил Стивенс в чужую штрафную на Троссара, но тот не смог оторваться от Матича и потерял мяч.
  • 85'
    Мягко забросил в штрафную Троссар в направлении Коннолли, но того опередил на выходе Де Хеа.
  • Опасный момент
    84'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Мактоминай и с лету пробил по воротам. С большим трудом спас свою команду Райан после рикошета от Биссума.
  • 83'
    С углового низом решил прострелить Перейра в штрафную. пробил в касание Джеймс, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Замена
    81'
    Двойная замена теперь уже у "Брайтона". Вместо Мак Аллистера и Данка доигрывать будут Бернардо и Муй.
  • 80'
    Перейра подал с углового на ближнюю штангу, но здесь Троссар спокойно вынес сферу далеко в центр поля.
  • 79'
    Пауза очередная в матче. Получил по ногам в столкновении  с соперником Биссума. Потребуется ему медицинская помощь.
  • Замена
    78'
    Двойная замена произошла в составе гостей. Вместо Марсьяля и Рэшфорда свое игровое время получили Игало и Джеймс.
  • 77'
    С углового навесил на дальнюю штангу Мопе, но здесь не смог выиграть верх Даффи в борьбе против Матича.
  • Угловой
    76'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Мопе и скинул под удар Троссару, но с выстрелом последнего легко справился Де Хеа.
  • Угловой
    74'
    Отдавал в разрез Мопе в штрафную, куда на всех парах мчался Коннолли, но в последний момент Матич вынес мяч в подкате на угловой.
  • Офсайд
    73'
    Тонко отдавал в штрафную Перейра на ход Марсьялю, но тот не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 72'
    Рэшфорд мог убегать на ворота после длинного заброса от Перейры, но проиграл он верховую борьбу за мяч Данку.
  • 71'
    Отдавал по флангу Монтойя пас на ход Троссару, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Уильямс.
  • 70'
    Мопе зацепился за мяч перед чужой штрафной и сбросил под удар Троссару, который стрельнул в ближний угол, но не попал в створ.
  • 69'
    Получил мяч перед чужой штрафной Коннолли и тут же пробил по воротам, но крайне неточно получилось у форварда.
  • 67'
    Очередная остановка в нашем поединке. Судья вновь позволил футболистам перевести дух и попить воды.
  • 66'
    С углового навесил Перейра на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 65'
    С правого фланга прострелил в штрафную Уан-Биссака. Здесь пробил головой Мактоминай, но угодил в спину Даффи.
  • Замена
    64'
    Замена тройная произошла в составе "Манчестер Юнайтед". Вместо Шоу, Фернандеша и Погба наполе вышли Перейра, Мактоминай и Уильямс.
  • 63'
    Мопе сместился с фланга в центр и забросил в штрафную на ход Троссару, но того опередил в последний момент Магуайр и не пустил к мячу.
  • 61'
    Троссар пробил с лету с угла вратарской после навеса от Мак Аллистера, но гораздо выше перекладины.
  • 60'
    Со штрафного пробил по воротам Мопе. После серии рикошетов мяч прилетел к Троссару, но тот с убойной позиции не попал в створ ворот.
  • 59'
    Получил по ногам перед чужой штрафной Мопе от Магуайра. Опасный стандарт будут исполнять хозяева.
  • 58'
    В медленном темпе стала проходить игра. В центре поля мяч контролируют хозяева, но без продвижения вперед.
  • 57'
    С фланга навесил на дальнюю штангу Фернандеш. Здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 56'
    Мог убегать по флангу на скорости Уан-Биссака, но далеко отпустил от себя мяч, который вышел за боковую линию.
  • 55'
    Забросил Фернандеш с фланга в штрафную, куда забегал Рэшфорд, но его грамотно от мяча корпусом оттеснил Данк.
  • 53'
    С левого фланга низом простреливал в штрафную Мопе. Грамотно сыграл на выходе Де Хеа и забрал мяч в руки.
  • 52'
    Теперь уже не будут никуда торопиться футболисты "Манчестер Юнайтед". Счет их вполне устраивает.
  • 51'
    Мопе с левого фланга простреливал в центр штрафной, но там никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 2 гола - дубль!
    50'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Бруну Фернандеш! Отличная контратака прошла у гостей. Прорвался по флангу Рэшфорд и навесил в штрафную, куда ворвался Фернандеш и с лету пробил точно в дальний нижний угол.
  • 48'
    Получил по ногам Биссума на фланге от Шоу. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Брайтона". Желтую карточку показал защитник.
  • Замена
    47'
    Двойная замена произошла в составе хозяев в перерыве. Вместо Лемпти и Прёппера на второй тайм вышли Троссар и Мопе.
  • Второй тайм начался
    46'
    Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. После первого тайма комфортный перевес имеют гости!
  • 45'
    Получил по ногам перед чужой штрафной Рэшфорд. Судья тут же назначил опасный стандарт в пользу гостей.
  • 45'
    После розыгрыша штрафного подал Прёппер на дальнюю штангу, но никто из партнеров так и не сумел дотянуться до мяча.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    Погба сместился с фланга в штрафную и прострелил вдоль ворот на Рэшфорда, но выстрел последнего накрыл Данк.
  • 43'
    Получил сзади по ногам на фланге Рэшфорд от Монтойи. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Манчестер Юнайтед".
  • 42'
    С фланга навесил в штрафную соперника Лемпти. Здесь пытался пробить головой Коннолли, но не дотянулся до мяча.
  • 41'
    По флангу отдавал Лемпти на ход Мак Аллистеру, но того грамотно корпусом оттеснил от мяча Шоу.
  • 40'
    Тонким пасом Фернандеш в разрез отдавал на ход Рэшфорду, но тому пробить по воротам не позволил Даффи.
  • 39'
    Сместился с центра поля к штрафной соперника Гринвуд и пробил по воротам, но крайне неточным вышел этот выстрел.
  • 38'
    В верховой борьбе против Даффи в центре поля получил сзади по спине Марсьяль. Штрафной удар будут исполнять гости.
  • 37'
    Диагональным пасом запустил по флангу Прёппер Мак Аллистера, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в поле.
  • 36'
    Красиво пяткой Мак Аллистер запускал в штрафную Коннолли. Вышло эффектно, но не эффективно.
  • Офсайд
    35'
    Выиграл верх перед чужой штрафной Марсьяль и головой сбросил на ход Рэшфорду, но тот оказался в офсайде.
  • 34'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Мак Аллистер. Здесь был лишь один Магуайр, который головой вынес сферу подальше.
  • 33'
    На фланге Погба заехал сзади по ногам Лемпти. Штрафной удар будет в распоряжении футболистов "Брайтона".
  • 32'
    Продавил защитников по центру Мак Аллистер и пробил из пределов штрафной, но угодил точно в корпус защитнику.
  • Описание гола
    30'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Бруну Фернандеш! Затяжная атака гостей завершилась голом. Погба подхватил мяч после прострела Шоу в чужой штрафной и сбросил под удар Фернандешу, который в касание отправил сферу точно в нижний угол.
  • 29'
    Запустил Гринвуд пасом в прорыв по флангу Уан-Биссаку, но того опередил Бёрн и в подкате отобрал сферу.
  • 28'
    Ушел от соперника по флангу Уан-Биссака и подал в штрафную на Гринвуда, но тому не позволил пробить Стивенс.
  • 27'
    Диагональный пас исполнил Данк на фланг, куда забегал Коннолли, но не сумел он догнать сферу до лицевой линии.
  • 26'
    Пауза в матче. Судья дал возможность футболистам немного отдохнуть и попить воды. Сложно играть по такой жаре.
  • 25'
    С угла поля навесил Фернандеш на дальнюю штангу, где пробил головой Магуайр, но крайне неточно.
  • Угловой
    24'
    Убежал по флангу Рэшфорд и покатил в штрафную на Марсьяля, но того опередил Данк и вынес сферу на угловой.
  • 23'
    В центре поля Магуайр заехал сзади по ногам Лемпти. Все видел судья и назначил штрафной удар.
  • 22'
    Со штрафного Фернандеш попытался закрутить в ближний угол, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
  • 21'
    Получил по ногам Погба перед чужой штрафной от Биссума. Опасный стандарт будет в распоряжении "красных дьяволов".
  • 20'
    Активно прессингуют соперника на чужой половине поля гости. Даже центр с мячом не дают они перейти "чайкам".
  • 19'
    По флангу Прёппер забросил на ход Монтойе, но тому не хватило скорости, чтобы сохранить мяч в пределах поля.
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Мэйсон Гринвуд! С фланга покатил Уан-Биссака в центр на Гринвуда. который оторвался от опеки, сместился в штрафную и пробил низом точно в ближний угол, без шансов для голкипера.
  • 16'
    С левого фланга Шоу головой сбрасывал в штрафную на Рэшфорда, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Лемпти.
  • 15'
    Долго кружат у чужой штрафной "красные дьяволы", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 14'
    После столкновения с защитником в чужой штрафной оказался на газоне Рэшфорд. Судья проигнорировал этот эпизод.
  • Опасный момент
    13'
    Ворвался на скорости Погба в штрафную соперника и откатил под удар Фернандешу, который стрельнул с ходу в ближний угол. Лишь штанга спасла сейчас гостей от пропущенного гола.
  • 12'
    Принял мяч в штрафной соперника Коннолли и с разворота пробил по воротам, но арбитр остановил игру, зафиксировав игру рукой у форварда.
  • 11'
    Принял мяч в чужой штрафной Мак Аллистер и сбросил пяткой на партнера, но пробить Коннолли не позволил в подкате Линделоф.
  • 10'
    С левого фланга Рэшфорд отдавал тонко в штрафную на Марсьяля, но тот проиграл борьбу за мяч Данку.
  • 9'
    Выиграл верх на чужой половине поля Мак Аллистер и головой сбросил на Коннолли, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 8'
    Диагональ исполнял Погба в штрафную, куда врывался Уан-Биссака, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 7'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Биссума и с ходу пробил по воротам. но точности этому удару не хватило.
  • 6'
    Получил на фланге мяч Прёппер и тут же попытался прострелить в штрафную, но от спины Гринвуда сфера полетела в аут.
  • 5'
    Тонко отдавал Гринвуд в штрафную, куда на всех парах врывался Рэшфорд, но от мяча его грамотно оттеснил корпусом Даффи.
  • 4'
    Теперь уже сам Шоу убежал по флангу и прострелил на ход Марсьялю, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.
  • 3'
    Прорвался по флангу Рэшфорд и прострелил низом в штрафную, где мог замыкать Шоу, но первым на мяче оказался Данк.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Манчестер Юнайтед"!
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Брайтон
3.3% (5)
Ничья
9.2% (14)
Манчестер Юнайтед
87.5% (133)
Тотал 2.5
Больше
58.74% (84)
Меньше
41.26% (59)
Обе команды забьют
Да
63.64% (91)
Нет
36.36% (52)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
39.5% (60)
0:1 Манчестер Юнайтед
15.1% (23)
0:2 Манчестер Юнайтед
13.2% (20)
1:3 Манчестер Юнайтед
9.9% (15)
1:1 Ничья
7.9% (12)
0:3 Манчестер Юнайтед
3.3% (5)
1:0 Брайтон
1.3% (2)
2:1 Брайтон
1.3% (2)
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