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ЛКС Лодзь
0:3
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
0:1
12' Гол
Пульич Яков
14' Желтая карточка
Мыстковски Пшемыслав
21' Желтая карточка
Срнич Драголюб
0:2
27' Гол в свои ворота
Маляж Аркадиуш
38' Желтая карточка
Кадлец Андрей
43' Желтая карточка
Домингес Антонио
47' Желтая карточка
Поспишил Мартин
68' Желтая карточка
Видмайер Тадей
0:3
69' Пенальти
Поспишил Мартин
82' Желтая карточка
Квецень Бартош
90'+3
1
Маляж
Аркадиуш
6
Вольски
Мацей
17
Грасия
Карлос
2
Собоциньский
Ян
3
Климчак
Адриан
42
Срнич
Драголюб
20
Пируло
14
Гимарайнш
Рикарду
19
Тромбка
Михал
10
Домингес
Антонио
99
Jakub
Wrabel
II
96
Венгляж
Дамиан
2
Кадлец
Андрей
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
15
Арсенич
Зоран
8
Борысюк
Ариэль
6
Романчук
Тарас
9
Макушевски
Мацей
26
Поспишил
Мартин
16
Мыстковски
Пшемыслав
21
Пульич
Яков
ЛКС Лодзь
4-1-4-1
Ягеллония
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Пульич Яков
(Макушевски Мацей)
14'
 
Мыстковски Пшемыслав
21'
Срнич Драголюб
 
27'
0:2
Маляж Аркадиуш
38'
 
Кадлец Андрей
43'
Домингес Антонио
 
46'
Ратайчик Адам
Домингес Антонио
 
47'
 
Поспишил Мартин
55'
 
Пржикрыл Томаш
Макушевски Мацей
66'
Видмайер Тадей
Климчак Адриан
 
68'
Видмайер Тадей
 
69'
0:3
Поспишил Мартин
74'
 
Имас Хесус
Пульич Яков
76'
Секульски Лукаш
Jakub Wrabel II
 
76'
 
Квецень Бартош
Борысюк Ариэль
82'
 
Квецень Бартош

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамирес Даниэль 6 (3) 0.2
2. Куява Рафал 4 0.13
3. Секульски Лукаш 4 (1) 0.13
4. Грасия Карлос 2 0.07
5. Пырдол Пётр 1 0.03
6. Гжесик Ян 1 0.03
7. Вольски Мацей 1 0.03
8. Пионтек Лукаш 1 0.03
9. Ратайчик Адам 1 0.03
10. Домингес Антонио 1 (1) 0.03
11. Розвандович Максимилиан 1 (1) 0.03
12. Брыла Патрик 0 0
13. Тромбка Михал 0 0
14. Вробель Якуб 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 11 (1) 0.37
2. Климала Патрик 7 0.23
3. Бида Бартош 4 0.13
4. Поспишил Мартин 2 (2) 0.07
5. Камара Хуан 2 0.07
6. Рунье Иван 2 0.07
7. Пульич Яков 2 0.07
8. Романчук Тарас 2 0.07
9. Пржикрыл Томаш 1 0.03
10. Мыстковски Пшемыслав 1 0.03
11. Макушевски Мацей 1 0.03
12. Борысюк Ариэль 1 0.03
13. Мудрински Огнен 1 0.03
14. Квецень Бартош 1 0.03
15. Цэру Богдан 1 0.03
16. Бедварссон Бедвар 1 0.03
17. Хауберт Гильерме 0 0
18. Коштал Мартин 0 0
19. Вуйцицки Якуб 0 0
20. Полетанович Марко 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
# Игрок      
1. Собоциньский Ян 8 0
2. Розвандович Максимилиан 5 1
3. Гимарайнш Рикарду 6 0
4. Гжесик Ян 5 0
5. Пионтек Лукаш 4 0
6. Домбровски Мацей 4 0
7. Видмайер Тадей 4 0
8. Срнич Драголюб 4 0
9. Рамирес Даниэль 4 0
10. Климчак Адриан 4 0
11. Юрашек Камиль 2 1
12. Вольски Мацей 3 0
13. Куява Рафал 2 0
14. Домингес Антонио 2 0
15. Богуш Артур 2 0
16. Брыла Патрик 2 0
17. Тромбка Михал 2 0
18. Сайдак Пшемыслав 2 0
19. Калинковски Бартоломей 1 0
20. Корраль Самуэль 1 0
21. Пырдол Пётр 1 0
22. Ратайчик Адам 1 0
23. Грасия Карлос 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Романчук Тарас 9 0
2. Поспишил Мартин 8 0
3. Рунье Иван 6 1
4. Квецень Бартош 6 0
5. Арсенич Зоран 6 0
6. Вуйцицки Якуб 4 0
7. Мыстковски Пшемыслав 4 0
8. Климала Патрик 4 0
9. Кадлец Андрей 2 1
10. Бида Бартош 2 1
11. Борысюк Ариэль 2 0
12. Пржикрыл Томаш 2 0
13. Коштал Мартин 2 0
14. Бедварссон Бедвар 2 0
15. Хауберт Гильерме 2 0
16. Мудрински Огнен 1 0
17. Полетанович Марко 1 0
18. Пульич Яков 1 0
19. Камара Хуан 1 0
20. Цэру Богдан 1 0
21. Струски Кароль 1 0
22. Горин Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛКС Лодзь 5.56% (1) 27.78% (5) 16.67% (3) 44.44% (8) 5.56% (1) 0
 Ягеллония 10.81% (4) 8.11% (3) 24.32% (9) 13.51% (5) 27.03% (10) 16.22% (6)

Предыдущие игры

ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин
Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония
Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин

Последние игры между собой

ЛКС Лодзь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Ягеллония: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Экстракласса Ягеллония 2:1 ЛКС Лодзь Экстракласса ЛКС Лодзь 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:0 ЛКС Лодзь Orange Ekstraklasa
Ягеллония 3:2 ЛКС Лодзь Кубок лиги ЛКС Лодзь 1:0 Ягеллония Orange Ekstraklasa ЛКС Лодзь 1:4 Ягеллония Кубок лиги ЛКС Лодзь 0:0 Ягеллония Orange Ekstraklasa
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 29 19 3 7 63 - 28 60
2. Пяст Заявка 29 15 5 9 34 - 26 50
3. Лех Заявка 29 12 10 7 52 - 29 46
4. Шлёнск Заявка 29 12 10 7 38 - 33 46
5. Краковия Заявка 29 14 3 12 38 - 28 45
6. Ягеллония Заявка 29 12 8 9 41 - 37 44
7. Погонь Щецин Заявка 29 12 8 9 28 - 30 44
8. Лехия Гданьск Заявка 29 11 9 9 39 - 41 42
9. Ракув Заявка 29 11 5 13 36 - 42 38
10. Заглембе Любин Заявка 29 10 8 11 48 - 44 38
11. Гурник Забже Заявка 29 9 11 9 37 - 38 38
12. Висла Плоцк Заявка 29 10 7 12 36 - 49 37
13. Висла Краков Заявка 29 10 4 15 37 - 47 34
14. Корона Кельце Заявка 29 8 6 15 21 - 34 30
15. Арка Гдыня Заявка 29 7 7 15 28 - 47 28
16. ЛКС Лодзь Заявка 29 5 6 18 26 - 49 21
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