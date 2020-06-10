ЛКС Лодзь
0:3
Конец матча
Стадион: Stadion LKS
Ягеллония
0:1
12' ГолПульич Яков
14' Желтая карточкаМыстковски Пшемыслав
21' Желтая карточкаСрнич Драголюб
0:2
27' Гол в свои воротаМаляж Аркадиуш
38' Желтая карточкаКадлец Андрей
43' Желтая карточкаДомингес Антонио
47' Желтая карточкаПоспишил Мартин
68' Желтая карточкаВидмайер Тадей
0:3
69' ПенальтиПоспишил Мартин
82' Желтая карточкаКвецень Бартош
20
Пируло
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
21
Пульич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ПирулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Wojciech Stawowy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
Ход матча
12'
0:1
21'
27'
0:2
38'
43'
47'
68'
69'
0:3
82'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамирес Даниэль
|6 (3)
|0.2
|2.
|Куява Рафал
|4
|0.13
|3.
|Секульски Лукаш
|4 (1)
|0.13
|4.
|Грасия Карлос
|2
|0.07
|5.
|Пырдол Пётр
|1
|0.03
|6.
|Гжесик Ян
|1
|0.03
|7.
|Вольски Мацей
|1
|0.03
|8.
|Пионтек Лукаш
|1
|0.03
|9.
|Ратайчик Адам
|1
|0.03
|10.
|Домингес Антонио
|1 (1)
|0.03
|11.
|Розвандович Максимилиан
|1 (1)
|0.03
|12.
|Брыла Патрик
|0
|0
|13.
|Тромбка Михал
|0
|0
|14.
|Вробель Якуб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|11 (1)
|0.37
|2.
|Климала Патрик
|7
|0.23
|3.
|Бида Бартош
|4
|0.13
|4.
|Поспишил Мартин
|2 (2)
|0.07
|5.
|Камара Хуан
|2
|0.07
|6.
|Рунье Иван
|2
|0.07
|7.
|Пульич Яков
|2
|0.07
|8.
|Романчук Тарас
|2
|0.07
|9.
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.03
|10.
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.03
|11.
|Макушевски Мацей
|1
|0.03
|12.
|Борысюк Ариэль
|1
|0.03
|13.
|Мудрински Огнен
|1
|0.03
|14.
|Квецень Бартош
|1
|0.03
|15.
|Цэру Богдан
|1
|0.03
|16.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.03
|17.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|18.
|Коштал Мартин
|0
|0
|19.
|Вуйцицки Якуб
|0
|0
|20.
|Полетанович Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Собоциньский Ян
|8
|0
|2.
|Розвандович Максимилиан
|5
|1
|3.
|Гимарайнш Рикарду
|6
|0
|4.
|Гжесик Ян
|5
|0
|5.
|Пионтек Лукаш
|4
|0
|6.
|Домбровски Мацей
|4
|0
|7.
|Видмайер Тадей
|4
|0
|8.
|Срнич Драголюб
|4
|0
|9.
|Рамирес Даниэль
|4
|0
|10.
|Климчак Адриан
|4
|0
|11.
|Юрашек Камиль
|2
|1
|12.
|Вольски Мацей
|3
|0
|13.
|Куява Рафал
|2
|0
|14.
|Домингес Антонио
|2
|0
|15.
|Богуш Артур
|2
|0
|16.
|Брыла Патрик
|2
|0
|17.
|Тромбка Михал
|2
|0
|18.
|Сайдак Пшемыслав
|2
|0
|19.
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|20.
|Корраль Самуэль
|1
|0
|21.
|Пырдол Пётр
|1
|0
|22.
|Ратайчик Адам
|1
|0
|23.
|Грасия Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Романчук Тарас
|9
|0
|2.
|Поспишил Мартин
|8
|0
|3.
|Рунье Иван
|6
|1
|4.
|Квецень Бартош
|6
|0
|5.
|Арсенич Зоран
|6
|0
|6.
|Вуйцицки Якуб
|4
|0
|7.
|Мыстковски Пшемыслав
|4
|0
|8.
|Климала Патрик
|4
|0
|9.
|Кадлец Андрей
|2
|1
|10.
|Бида Бартош
|2
|1
|11.
|Борысюк Ариэль
|2
|0
|12.
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|13.
|Коштал Мартин
|2
|0
|14.
|Бедварссон Бедвар
|2
|0
|15.
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|16.
|Мудрински Огнен
|1
|0
|17.
|Полетанович Марко
|1
|0
|18.
|Пульич Яков
|1
|0
|19.
|Камара Хуан
|1
|0
|20.
|Цэру Богдан
|1
|0
|21.
|Струски Кароль
|1
|0
|22.
|Горин Олег
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛКС Лодзь
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|44.44% (8)
|5.56% (1)
|0
|Ягеллония
|10.81% (4)
|8.11% (3)
|24.32% (9)
|13.51% (5)
|27.03% (10)
|16.22% (6)
Предыдущие игры
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +5 =5 -10Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин
Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце
Ягеллония Последние 20 матчей: +7 =4 -9Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония
Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония Ягеллония 2:3 Погонь Щецин
Последние игры между собой
ЛКС Лодзь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Ягеллония: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|29
|19
|3
|7
|63 - 28
|60
|2.
|Пяст
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|34 - 26
|50
|3.
|Лех
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|52 - 29
|46
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|38 - 33
|46
|5.
|Краковия
|Заявка
|29
|14
|3
|12
|38 - 28
|45
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|41 - 37
|44
|7.
|Погонь Щецин
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|28 - 30
|44
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|39 - 41
|42
|9.
|Ракув
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|36 - 42
|38
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|48 - 44
|38
|11.
|Гурник Забже
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|37 - 38
|38
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 49
|37
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|37 - 47
|34
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|21 - 34
|30
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 47
|28
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|26 - 49
|21