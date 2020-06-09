  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Заглембе Любин
1:1
Конец матча

Стадион:
Корона Кельце
0'
24' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
0:1
34' Гол
Цебуля Марчин
51' Желтая карточка
Гулдан Любомир
51' Желтая карточка
Пападопулос Михал
1:1
78' Пенальти
Бохар Дамьян
83' Желтая карточка
Радин Милан
90'+6
30
Хладун
Доминик
44
Червински
Алан
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
4
Башкиров
Евгений
18
Стажиньски
Филип
95
Дражич
Деян
7
Живец
Саша
39
Бохар
Дамьян
21
Бялек
Бартош
88
Козёл
Марек
25
Шимусик
Гжегож
5
Ковачевич
Аднан
4
Цимопулос
Темистоклис
11
Гардавски
Михаэль
8
Радин
Милан
14
Зубровски
Якуб
7
Цебуля
Марчин
70
Форселль
Петтери
10
Кильб
Яцек
72
Пападопулос
Михал
Заглембе Любин
4-3-2-1
Корона Кельце
4-2-3-1

Ход матча

24'
 
Гардавски Михаэль
34'
0:1
Цебуля Марчин
(Кильб Яцек)
46'
 
Лиой Андрес
Цебуля Марчин
51'
Гулдан Любомир
 
51'
 
Пападопулос Михал
62'
Пореба Лукаш
Стажиньски Филип
 
66'
 
Спыхала Матеуш
Гардавски Михаэль
74'
 
Джюранович Урош
Пападопулос Михал
78'
Бохар Дамьян
1:1
83'
 
Радин Милан

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бохар Дамьян 13 (1) 0.43
2. Живец Саша 8 0.27
3. Стажиньски Филип 6 (5) 0.2
4. Бялек Бартош 6 0.2
5. Шиш Патрик 3 0.1
6. Балич Саша 2 0.07
7. Слиш Бартош 2 0.07
8. Червински Алан 1 0.03
9. Копац Бартош 1 0.03
10. Дражич Деян 1 0.03
11. Тосик Якуб 1 0.03
12. Пакульски Давид 1 0.03
13. Пореба Лукаш 1 0.03
14. Гулдан Любомир 0 0
15. Башкиров Евгений 0 0
16. Тушински Патрик 0 0
17. Око Дамиан 0 0
Корона Кельце
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ковачевич Аднан 5 (4) 0.17
2. Пачинда Эрик 4 0.13
3. Пападопулос Михал 3 0.1
4. Форселль Петтери 2 0.07
5. Цебуля Марчин 2 0.07
6. Пучко Матей 1 0.03
7. Кильб Яцек 1 0.03
8. Радин Милан 1 0.03
9. Зубровски Якуб 1 0.03
10. Гардавски Михаэль 0 0
11. Жиро Михал 0 0
12. Чечарич Боян 0 0
13. Джюранович Урош 0 0

Карточки

Заглембе Любин
# Игрок      
1. Гулдан Любомир 8 0
2. Тосик Якуб 7 0
3. Балич Саша 7 0
4. Око Дамиан 4 1
5. Копац Бартош 5 0
6. Башкиров Евгений 3 0
7. Стажиньски Филип 3 0
8. Червински Алан 3 0
9. Шиш Патрик 2 0
10. Пореба Лукаш 2 0
11. Живец Саша 1 0
12. Сульич Асмир 1 0
13. Дражич Деян 1 0
14. Йончи Доминик 1 0
15. Ходына Кацпер 1 0
Корона Кельце
# Игрок      
1. Зубровски Якуб 9 2
2. Гнятич Огнен 8 1
3. Радин Милан 8 0
4. Спыхала Матеуш 6 1
5. Гардавски Михаэль 6 0
6. Ковачевич Аднан 3 1
7. Пачинда Эрик 4 0
8. Маркес Иван 4 0
9. Пападопулос Михал 3 0
10. Цебуля Марчин 3 0
11. Саласар Родриго 1 1
12. Козёл Марек 2 0
13. Юкич Иван 2 0
14. Джюранович Урош 2 0
15. Шимусик Гжегож 2 0
16. Форселль Петтери 1 0
17. Кильб Яцек 1 0
18. Пучко Матей 1 0
19. Цимопулос Темистоклис 1 0
20. Дзивнел Даниэль 1 0
21. Милетич Неманья 1 0
22. Теобальдс Д'Шон 1 0
23. Лиой Андрес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заглембе Любин 13.95% (6) 25.58% (11) 18.6% (8) 11.63% (5) 20.93% (9) 9.3% (4)
 Корона Кельце 5% (1) 15% (3) 30% (6) 20% (4) 15% (3) 15% (3)

Предыдущие игры

Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин
Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин
Корона Кельце Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Корона Кельце 1:2 Пяст Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 2:1 Корона Кельце
Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Шлёнск

Последние игры между собой

Заглембе Любин: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Корона Кельце: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Кубок Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце Экстракласса
Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце Кубок Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Корона Кельце 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Корона Кельце Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:0 Корона Кельце Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Корона Кельце Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 28 18 3 7 58 - 27 57
2. Пяст Заявка 29 15 5 9 34 - 26 50
3. Лех Заявка 29 12 10 7 52 - 29 46
4. Краковия Заявка 29 14 3 12 38 - 28 45
5. Погонь Щецин Заявка 29 12 8 9 28 - 30 44
6. Шлёнск Заявка 28 11 10 7 36 - 32 43
7. Лехия Гданьск Заявка 29 11 9 9 39 - 41 42
8. Ягеллония Заявка 28 11 8 9 38 - 37 41
9. Ракув Заявка 28 11 5 12 34 - 39 38
10. Заглембе Любин Заявка 29 10 8 11 48 - 44 38
11. Гурник Забже Заявка 29 9 11 9 37 - 38 38
12. Висла Плоцк Заявка 28 10 7 11 35 - 47 37
13. Висла Краков Заявка 28 9 4 15 34 - 45 31
14. Корона Кельце Заявка 29 8 6 15 21 - 34 30
15. Арка Гдыня Заявка 28 7 7 14 27 - 42 28
16. ЛКС Лодзь Заявка 28 5 6 17 26 - 46 21
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Цебуля Марчин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Гардавски Михаэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 