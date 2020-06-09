Заглембе Любин
1:1
Конец матча
Стадион: Заглебье Любин
Корона Кельце
24' Желтая карточкаГардавски Михаэль
0:1
34' ГолЦебуля Марчин
51' Желтая карточкаГулдан Любомир
51' Желтая карточкаПападопулос Михал
1:1
78' ПенальтиБохар Дамьян
83' Желтая карточкаРадин Милан
95
Дражич
Деян
39
Бохар
Дамьян
21
Бялек
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
21 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Тойти МатиашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
-
17 Шиш ПатрикНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
- Основной состав
-
88 Козёл МарекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Кукич ЛукаВратарь
- Защитник
-
27 Пучко МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лиой АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
Ход матча
34'
0:1
51'
78'
1:1
83'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бохар Дамьян
|13 (1)
|0.43
|2.
|Живец Саша
|8
|0.27
|3.
|Стажиньски Филип
|6 (5)
|0.2
|4.
|Бялек Бартош
|6
|0.2
|5.
|Шиш Патрик
|3
|0.1
|6.
|Балич Саша
|2
|0.07
|7.
|Слиш Бартош
|2
|0.07
|8.
|Червински Алан
|1
|0.03
|9.
|Копац Бартош
|1
|0.03
|10.
|Дражич Деян
|1
|0.03
|11.
|Тосик Якуб
|1
|0.03
|12.
|Пакульски Давид
|1
|0.03
|13.
|Пореба Лукаш
|1
|0.03
|14.
|Гулдан Любомир
|0
|0
|15.
|Башкиров Евгений
|0
|0
|16.
|Тушински Патрик
|0
|0
|17.
|Око Дамиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ковачевич Аднан
|5 (4)
|0.17
|2.
|Пачинда Эрик
|4
|0.13
|3.
|Пападопулос Михал
|3
|0.1
|4.
|Форселль Петтери
|2
|0.07
|5.
|Цебуля Марчин
|2
|0.07
|6.
|Пучко Матей
|1
|0.03
|7.
|Кильб Яцек
|1
|0.03
|8.
|Радин Милан
|1
|0.03
|9.
|Зубровски Якуб
|1
|0.03
|10.
|Гардавски Михаэль
|0
|0
|11.
|Жиро Михал
|0
|0
|12.
|Чечарич Боян
|0
|0
|13.
|Джюранович Урош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гулдан Любомир
|8
|0
|2.
|Тосик Якуб
|7
|0
|3.
|Балич Саша
|7
|0
|4.
|Око Дамиан
|4
|1
|5.
|Копац Бартош
|5
|0
|6.
|Башкиров Евгений
|3
|0
|7.
|Стажиньски Филип
|3
|0
|8.
|Червински Алан
|3
|0
|9.
|Шиш Патрик
|2
|0
|10.
|Пореба Лукаш
|2
|0
|11.
|Живец Саша
|1
|0
|12.
|Сульич Асмир
|1
|0
|13.
|Дражич Деян
|1
|0
|14.
|Йончи Доминик
|1
|0
|15.
|Ходына Кацпер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зубровски Якуб
|9
|2
|2.
|Гнятич Огнен
|8
|1
|3.
|Радин Милан
|8
|0
|4.
|Спыхала Матеуш
|6
|1
|5.
|Гардавски Михаэль
|6
|0
|6.
|Ковачевич Аднан
|3
|1
|7.
|Пачинда Эрик
|4
|0
|8.
|Маркес Иван
|4
|0
|9.
|Пападопулос Михал
|3
|0
|10.
|Цебуля Марчин
|3
|0
|11.
|Саласар Родриго
|1
|1
|12.
|Козёл Марек
|2
|0
|13.
|Юкич Иван
|2
|0
|14.
|Джюранович Урош
|2
|0
|15.
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|16.
|Форселль Петтери
|1
|0
|17.
|Кильб Яцек
|1
|0
|18.
|Пучко Матей
|1
|0
|19.
|Цимопулос Темистоклис
|1
|0
|20.
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|21.
|Милетич Неманья
|1
|0
|22.
|Теобальдс Д'Шон
|1
|0
|23.
|Лиой Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заглембе Любин
|13.95% (6)
|25.58% (11)
|18.6% (8)
|11.63% (5)
|20.93% (9)
|9.3% (4)
|Корона Кельце
|5% (1)
|15% (3)
|30% (6)
|20% (4)
|15% (3)
|15% (3)
Предыдущие игры
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =4 -9Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин
Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин
Корона Кельце Последние 20 матчей: +7 =4 -9Корона Кельце 1:2 Пяст Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь Шлёнск 2:1 Корона Кельце
Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Шлёнск
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Корона Кельце: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин Кубок Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Экстракласса Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце Кубок Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Экстракласса Корона Кельце 2:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 4:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:2 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 0:2 Корона Кельце Экстракласса Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:1 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 2:0 Корона Кельце Экстракласса Заглембе Любин 2:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Экстракласса Заглембе Любин 3:1 Корона Кельце Экстракласса Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|58 - 27
|57
|2.
|Пяст
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|34 - 26
|50
|3.
|Лех
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|52 - 29
|46
|4.
|Краковия
|Заявка
|29
|14
|3
|12
|38 - 28
|45
|5.
|Погонь Щецин
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|28 - 30
|44
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|36 - 32
|43
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|39 - 41
|42
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|38 - 37
|41
|9.
|Ракув
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|34 - 39
|38
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|48 - 44
|38
|11.
|Гурник Забже
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|37 - 38
|38
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 47
|37
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|34 - 45
|31
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|21 - 34
|30
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 42
|28
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|26 - 46
|21