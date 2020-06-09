  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Лехия Гданьск
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Краковия
0' 15'
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
22
Младенович
Филип
11
Мигалик
Ярослав
36
Маковский
Томаш
6
Кубицки
Ярослав
35
Сайеф
Кеннет
24
Зволински
Лукаш
28
Пайшау
Флавиу
40
Пешкович
Михал
2
Рыпэ
Корнел
34
Дитятьев
Алексей
85
Яблонски
Давид
33
Пестка
Камил
8
Димун
Милан
7
Хавьер
Тиаго
22
Лосаж
Флорьян
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
4
Ханка
Серджу
21
Лопеш
Рафаэл
Лехия Гданьск
4-4-2
Краковия
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 13 (3) 0.43
2. Собех Артур 6 (2) 0.2
3. Зволински Лукаш 4 (1) 0.13
4. Пешко Славомир 3 0.1
5. Гараслин Лукаш 2 0.07
6. Гаёс Мацей 2 0.07
7. Мигалик Ярослав 2 0.07
8. Налепа Михал 2 0.07
9. Конрадо 1 0.03
10. Августин Блажей 1 0.03
11. Вольски Рафал 1 0.03
12. Удовичич Жарко 1 0.03
13. Младенович Филип 0 0
14. Кубицки Ярослав 0 0
15. Фила Карол 0 0
16. Сайеф Кеннет 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханка Серджу 8 (3) 0.27
2. Лопеш Рафаэл 7 0.23
3. Ван Амерсфоорт Пелле 4 0.13
4. Рыпэ Корнел 3 0.1
5. Пестка Камил 2 0.07
6. Вдовяк Матеуш 1 0.03
7. Гол Януш 1 0.03
8. Сиплак Михал 1 0.03
9. Дитятьев Алексей 1 0.03
10. Ракочи Михал 1 0.03
11. Лопес Рубен 1 0.03
12. Вестеницки Томаш 1 0.03
13. Хелик Михал 1 0.03
14. Феррарессо Диего 1 0.03
15. Яблонски Давид 1 0.03
16. Пищек Филип 0 0
17. Димун Милан 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Младенович Филип 12 0
2. Фила Карол 5 1
3. Гараслин Лукаш 5 0
4. Маковский Томаш 5 0
5. Собех Артур 4 0
6. Пешко Славомир 4 0
7. Вольски Рафал 4 0
8. Кубицки Ярослав 4 0
9. Налепа Михал 4 0
10. Удовичич Жарко 0 2
11. Августин Блажей 3 0
12. Малоча Марио 3 0
13. Гаёс Мацей 3 0
14. Кристерс Тоберс 3 0
15. Пайшау Флавиу 1 1
16. Аломерович Златан 2 0
17. Зволински Лукаш 2 0
18. Конрадо 2 0
19. Липски Патрик 2 0
20. Лукашик Даниэль 1 0
21. Сайеф Кеннет 1 0
22. Арак Якуб 1 0
23. Хжановски Адам 1 0
24. Хайдари Омран 1 0
25. Кобрынь Рафал 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Ханка Серджу 8 0
2. Гол Януш 7 0
3. Сиплак Михал 7 0
4. Яблонски Давид 5 1
5. Пестка Камил 5 0
6. Хелик Михал 3 1
7. Рыпэ Корнел 4 0
8. Дитятьев Алексей 4 0
9. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
10. Лусюш Сильвестер 3 0
11. Хавьер Тиаго 2 0
12. Пешкович Михал 2 0
13. Лопеш Рафаэл 2 0
14. Вдовяк Матеуш 2 0
15. Даткович Нико 1 0
16. Лопес Рубен 1 0
17. Фиолич Иван 1 0
18. Димун Милан 1 0
19. Феррарессо Диего 1 0
20. Пищек Филип 1 0
21. Лосаж Флорьян 1 0
22. Ракочи Михал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 8.57% (3) 17.14% (6) 17.14% (6) 34.29% (12) 11.43% (4) 11.43% (4)
 Краковия 10% (3) 10% (3) 16.67% (5) 30% (9) 30% (9) 3.33% (1)

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск
Краковия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия
Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Краковия: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Краковия 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса
Лехия Гданьск 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 28 18 3 7 58 - 27 57
2. Пяст 0:0 Заявка 29 15 5 9 34 - 26 50
3. Погонь Щецин Заявка 28 12 8 8 28 - 26 44
4. Лех Заявка 28 11 10 7 48 - 29 43
5. Шлёнск Заявка 28 11 10 7 36 - 32 43
6. Краковия 0:0 Заявка 29 13 4 12 35 - 27 43
7. Лехия Гданьск 0:0 Заявка 29 11 10 8 38 - 38 43
8. Ягеллония Заявка 28 11 8 9 38 - 37 41
9. Ракув Заявка 28 11 5 12 34 - 39 38
10. Гурник Забже 0:0 Заявка 29 9 11 9 37 - 38 38
11. Заглембе Любин Заявка 28 10 7 11 47 - 43 37
12. Висла Плоцк Заявка 28 10 7 11 35 - 47 37
13. Висла Краков Заявка 28 9 4 15 34 - 45 31
14. Корона Кельце Заявка 28 8 5 15 20 - 33 29
15. Арка Гдыня Заявка 28 7 7 14 27 - 42 28
16. ЛКС Лодзь Заявка 28 5 6 17 26 - 46 21
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 