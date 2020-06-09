Лехия Гданьск
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Stadion Energa Gdansk
Краковия
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
35
Сайеф
Кеннет
33
Пестка
Камил
21
Лопеш
Рафаэл
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Сайеф КеннетПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Гомеш ЖозеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Маулана ЭгиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
-
25 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michal Probierz
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|13 (3)
|0.43
|2.
|Собех Артур
|6 (2)
|0.2
|3.
|Зволински Лукаш
|4 (1)
|0.13
|4.
|Пешко Славомир
|3
|0.1
|5.
|Гараслин Лукаш
|2
|0.07
|6.
|Гаёс Мацей
|2
|0.07
|7.
|Мигалик Ярослав
|2
|0.07
|8.
|Налепа Михал
|2
|0.07
|9.
|Конрадо
|1
|0.03
|10.
|Августин Блажей
|1
|0.03
|11.
|Вольски Рафал
|1
|0.03
|12.
|Удовичич Жарко
|1
|0.03
|13.
|Младенович Филип
|0
|0
|14.
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|15.
|Фила Карол
|0
|0
|16.
|Сайеф Кеннет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ханка Серджу
|8 (3)
|0.27
|2.
|Лопеш Рафаэл
|7
|0.23
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|4
|0.13
|4.
|Рыпэ Корнел
|3
|0.1
|5.
|Пестка Камил
|2
|0.07
|6.
|Вдовяк Матеуш
|1
|0.03
|7.
|Гол Януш
|1
|0.03
|8.
|Сиплак Михал
|1
|0.03
|9.
|Дитятьев Алексей
|1
|0.03
|10.
|Ракочи Михал
|1
|0.03
|11.
|Лопес Рубен
|1
|0.03
|12.
|Вестеницки Томаш
|1
|0.03
|13.
|Хелик Михал
|1
|0.03
|14.
|Феррарессо Диего
|1
|0.03
|15.
|Яблонски Давид
|1
|0.03
|16.
|Пищек Филип
|0
|0
|17.
|Димун Милан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Младенович Филип
|12
|0
|2.
|Фила Карол
|5
|1
|3.
|Гараслин Лукаш
|5
|0
|4.
|Маковский Томаш
|5
|0
|5.
|Собех Артур
|4
|0
|6.
|Пешко Славомир
|4
|0
|7.
|Вольски Рафал
|4
|0
|8.
|Кубицки Ярослав
|4
|0
|9.
|Налепа Михал
|4
|0
|10.
|Удовичич Жарко
|0
|2
|11.
|Августин Блажей
|3
|0
|12.
|Малоча Марио
|3
|0
|13.
|Гаёс Мацей
|3
|0
|14.
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|15.
|Пайшау Флавиу
|1
|1
|16.
|Аломерович Златан
|2
|0
|17.
|Зволински Лукаш
|2
|0
|18.
|Конрадо
|2
|0
|19.
|Липски Патрик
|2
|0
|20.
|Лукашик Даниэль
|1
|0
|21.
|Сайеф Кеннет
|1
|0
|22.
|Арак Якуб
|1
|0
|23.
|Хжановски Адам
|1
|0
|24.
|Хайдари Омран
|1
|0
|25.
|Кобрынь Рафал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ханка Серджу
|8
|0
|2.
|Гол Януш
|7
|0
|3.
|Сиплак Михал
|7
|0
|4.
|Яблонски Давид
|5
|1
|5.
|Пестка Камил
|5
|0
|6.
|Хелик Михал
|3
|1
|7.
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|8.
|Дитятьев Алексей
|4
|0
|9.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|10.
|Лусюш Сильвестер
|3
|0
|11.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|12.
|Пешкович Михал
|2
|0
|13.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|14.
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|15.
|Даткович Нико
|1
|0
|16.
|Лопес Рубен
|1
|0
|17.
|Фиолич Иван
|1
|0
|18.
|Димун Милан
|1
|0
|19.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|20.
|Пищек Филип
|1
|0
|21.
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|22.
|Ракочи Михал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лехия Гданьск
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|34.29% (12)
|11.43% (4)
|11.43% (4)
|Краковия
|10% (3)
|10% (3)
|16.67% (5)
|30% (9)
|30% (9)
|3.33% (1)
Предыдущие игры
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =3 -7Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск
Краковия Последние 20 матчей: +10 =2 -8Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия
Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Лехия Гданьск: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Краковия: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Лехия Гданьск 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|58 - 27
|57
|2.
|Пяст
|0:0 Заявка
|29
|15
|5
|9
|34 - 26
|50
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|28 - 26
|44
|4.
|Лех
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|48 - 29
|43
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|36 - 32
|43
|6.
|Краковия
|0:0 Заявка
|29
|13
|4
|12
|35 - 27
|43
|7.
|Лехия Гданьск
|0:0 Заявка
|29
|11
|10
|8
|38 - 38
|43
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|38 - 37
|41
|9.
|Ракув
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|34 - 39
|38
|10.
|Гурник Забже
|0:0 Заявка
|29
|9
|11
|9
|37 - 38
|38
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|47 - 43
|37
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 47
|37
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|34 - 45
|31
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|20 - 33
|29
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 42
|28
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|26 - 46
|21