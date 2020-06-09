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Лехия Гданьск
1:3
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
0:1
34' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
1:1
46' Гол
Зволински Лукаш
1:2
52' Гол в свои ворота
Малоча Марио
55' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
69' Желтая карточка
Дитятьев Алексей
82' Желтая карточка
Налепа Михал
1:3
89' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
90'+5
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
22
Младенович
Филип
11
Мигалик
Ярослав
36
Маковский
Томаш
6
Кубицки
Ярослав
35
Сайеф
Кеннет
24
Зволински
Лукаш
28
Пайшау
Флавиу
40
Пешкович
Михал
2
Рыпэ
Корнел
34
Дитятьев
Алексей
85
Яблонски
Давид
33
Пестка
Камил
8
Димун
Милан
7
Хавьер
Тиаго
22
Лосаж
Флорьян
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
4
Ханка
Серджу
21
Лопеш
Рафаэл
Лехия Гданьск
4-4-2
Краковия
4-1-4-1

Ход матча

34'
0:1
Ван Амерсфоорт Пелле
(Ханка Серджу)
46'
Зволински Лукаш
(Фила Карол)
1:1
52'
1:2
Малоча Марио
55'
Кубицки Ярослав
 
66'
 
Гол Януш
Хавьер Тиаго
69'
 
Дитятьев Алексей
71'
Гаёс Мацей
Кубицки Ярослав
 
71'
Гомеш Жозе
Сайеф Кеннет
 
77'
 
Фиолич Иван
Лосаж Флорьян
81'
Арак Якуб
Мигалик Ярослав
 
82'
Налепа Михал
 
89'
1:3
Ван Амерсфоорт Пелле
(Лопеш Рафаэл)
90'
 
Вестеницки Томаш
Ван Амерсфоорт Пелле

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 13 (3) 0.43
2. Собех Артур 6 (2) 0.2
3. Зволински Лукаш 5 (1) 0.17
4. Пешко Славомир 3 0.1
5. Гараслин Лукаш 2 0.07
6. Гаёс Мацей 2 0.07
7. Мигалик Ярослав 2 0.07
8. Налепа Михал 2 0.07
9. Конрадо 1 0.03
10. Августин Блажей 1 0.03
11. Вольски Рафал 1 0.03
12. Удовичич Жарко 1 0.03
13. Младенович Филип 0 0
14. Кубицки Ярослав 0 0
15. Фила Карол 0 0
16. Сайеф Кеннет 0 0
Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханка Серджу 8 (3) 0.27
2. Лопеш Рафаэл 7 0.23
3. Ван Амерсфоорт Пелле 6 0.2
4. Рыпэ Корнел 3 0.1
5. Пестка Камил 2 0.07
6. Вдовяк Матеуш 1 0.03
7. Гол Януш 1 0.03
8. Сиплак Михал 1 0.03
9. Дитятьев Алексей 1 0.03
10. Ракочи Михал 1 0.03
11. Лопес Рубен 1 0.03
12. Вестеницки Томаш 1 0.03
13. Хелик Михал 1 0.03
14. Феррарессо Диего 1 0.03
15. Яблонски Давид 1 0.03
16. Пищек Филип 0 0
17. Димун Милан 0 0

Карточки

Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Младенович Филип 12 0
2. Фила Карол 5 1
3. Гараслин Лукаш 5 0
4. Кубицки Ярослав 5 0
5. Налепа Михал 5 0
6. Маковский Томаш 5 0
7. Собех Артур 4 0
8. Пешко Славомир 4 0
9. Вольски Рафал 4 0
10. Удовичич Жарко 0 2
11. Августин Блажей 3 0
12. Малоча Марио 3 0
13. Гаёс Мацей 3 0
14. Кристерс Тоберс 3 0
15. Пайшау Флавиу 1 1
16. Аломерович Златан 2 0
17. Зволински Лукаш 2 0
18. Конрадо 2 0
19. Липски Патрик 2 0
20. Лукашик Даниэль 1 0
21. Сайеф Кеннет 1 0
22. Арак Якуб 1 0
23. Хжановски Адам 1 0
24. Хайдари Омран 1 0
25. Кобрынь Рафал 1 0
Краковия
# Игрок      
1. Ханка Серджу 8 0
2. Гол Януш 7 0
3. Сиплак Михал 7 0
4. Яблонски Давид 5 1
5. Дитятьев Алексей 5 0
6. Пестка Камил 5 0
7. Хелик Михал 3 1
8. Рыпэ Корнел 4 0
9. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
10. Лусюш Сильвестер 3 0
11. Хавьер Тиаго 2 0
12. Пешкович Михал 2 0
13. Лопеш Рафаэл 2 0
14. Вдовяк Матеуш 2 0
15. Даткович Нико 1 0
16. Лопес Рубен 1 0
17. Фиолич Иван 1 0
18. Димун Милан 1 0
19. Феррарессо Диего 1 0
20. Пищек Филип 1 0
21. Лосаж Флорьян 1 0
22. Ракочи Михал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лехия Гданьск 8.33% (3) 16.67% (6) 16.67% (6) 36.11% (13) 11.11% (4) 11.11% (4)
 Краковия 9.38% (3) 9.38% (3) 18.75% (6) 28.13% (9) 28.13% (9) 6.25% (2)

Предыдущие игры

Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск
Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск
Краковия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия
Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия Краковия 2:0 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Лехия Гданьск: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Краковия: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Краковия 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 4:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса
Лехия Гданьск 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Лехия Гданьск 4:2 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 2:0 Лехия Гданьск Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Краковия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 28 18 3 7 58 - 27 57
2. Пяст Заявка 29 15 5 9 34 - 26 50
3. Лех Заявка 29 12 10 7 52 - 29 46
4. Краковия Заявка 29 14 3 12 38 - 28 45
5. Погонь Щецин Заявка 29 12 8 9 28 - 30 44
6. Шлёнск Заявка 28 11 10 7 36 - 32 43
7. Лехия Гданьск Заявка 29 11 9 9 39 - 41 42
8. Ягеллония Заявка 28 11 8 9 38 - 37 41
9. Ракув Заявка 28 11 5 12 34 - 39 38
10. Заглембе Любин Заявка 29 10 8 11 48 - 44 38
11. Гурник Забже Заявка 29 9 11 9 37 - 38 38
12. Висла Плоцк Заявка 28 10 7 11 35 - 47 37
13. Висла Краков Заявка 28 9 4 15 34 - 45 31
14. Корона Кельце Заявка 29 8 6 15 21 - 34 30
15. Арка Гдыня Заявка 28 7 7 14 27 - 42 28
16. ЛКС Лодзь Заявка 28 5 6 17 26 - 46 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Ван Амерсфоорт Пелле бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Energa Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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