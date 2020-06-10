Висла Краков
3:2
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Ракув
1:0
10' ПенальтиБлащиковский Якуб
11' Желтая карточкаФорбс Браун
35' Желтая карточкаСавичевич Вукан
1:1
59' ГолШварц Петр
61' Желтая карточкаТиянич Давид
65' Желтая карточкаБаша Вуллнет
66' Желтая карточкаХоловня Матеуш
67' Желтая карточкаКлеменз Лукаш
1:2
68' ПенальтиФорбс Браун
2:2
77' ГолЯницки Рафал
3:2
88' ГолСавичевич Вукан
91
Эберт
10
Баша
Вуллнет
29
Шумски
Якуб
33
Ях
Ярослав
10
Сапала
Игор
17
Шварц
Петр
27
Бартл
Даниэл
43
Тиянич
Давид
91
Форбс
Браун
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
91 ЭбертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Баша ВуллнетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Нипзуй ДавидЗащитник
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Чука ВикторНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Artur Skowronek
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
Ход матча
10'
11'
35'
59'
1:1
61'
65'
66'
67'
68'
1:2
77'
88'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брожек Павел
|8 (1)
|0.27
|2.
|Блащиковский Якуб
|6 (5)
|0.2
|3.
|Савичевич Вукан
|4
|0.13
|4.
|Букса Александр
|3
|0.1
|5.
|Нипзуй Давид
|2
|0.07
|6.
|Чука Виктор
|2
|0.07
|7.
|Войтковски Камиль
|2
|0.07
|8.
|Мак Михал
|1
|0.03
|9.
|Садлок Мацей
|1
|0.03
|10.
|Бурлига Лукаш
|1
|0.03
|11.
|Баша Вуллнет
|1
|0.03
|12.
|Тургеман Алон
|1
|0.03
|13.
|Яницки Рафал
|1
|0.03
|14.
|Эберт
|1
|0.03
|15.
|Клеменз Лукаш
|1
|0.03
|16.
|Тупта Любомир
|1
|0.03
|17.
|Богуски Рафал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форбс Браун
|8 (1)
|0.27
|2.
|Шварц Петр
|6 (4)
|0.2
|3.
|Мусёлик Себастьян
|5
|0.17
|4.
|Петрашек Томаш
|5
|0.17
|5.
|Бартл Даниэл
|2 (1)
|0.07
|6.
|Ях Ярослав
|2
|0.07
|7.
|Скурась Михал
|1
|0.03
|8.
|Щепаньски Милош
|1
|0.03
|9.
|Сапала Игор
|1
|0.03
|10.
|Малиновски Петр
|1
|0.03
|11.
|Косцельны Камиль
|1
|0.03
|12.
|Бабенко Руслан
|0
|0
|13.
|Тудор Фран
|0
|0
|14.
|Тиянич Давид
|0
|0
|15.
|Аполинарски Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Садлок Мацей
|8
|1
|2.
|Клеменз Лукаш
|9
|0
|3.
|Савичевич Вукан
|8
|0
|4.
|Нипзуй Давид
|6
|1
|5.
|Войтковски Камиль
|5
|0
|6.
|Василевски Марцин
|4
|0
|7.
|Баша Вуллнет
|4
|0
|8.
|Бурлига Лукаш
|3
|0
|9.
|Жуков Георгий
|3
|0
|10.
|Богуски Рафал
|1
|1
|11.
|Блащиковский Якуб
|2
|0
|12.
|Мак Михал
|2
|0
|13.
|Яницки Рафал
|2
|0
|14.
|Чука Виктор
|2
|0
|15.
|Бухалик Михал
|1
|0
|16.
|Джазга Кшиштоф
|1
|0
|17.
|Холовня Матеуш
|1
|0
|18.
|Павловский Дамьян
|1
|0
|19.
|Кума Эммануэль
|1
|0
|20.
|Букса Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сапала Игор
|9
|2
|2.
|Петрашек Томаш
|7
|0
|3.
|Форбс Браун
|5
|0
|4.
|Шварц Петр
|4
|0
|5.
|Ях Ярослав
|4
|0
|6.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|7.
|Шимонович Давид
|3
|0
|8.
|Бартл Даниэл
|2
|0
|9.
|Бабенко Руслан
|2
|0
|10.
|Касперкевич Аркадиуш
|2
|0
|11.
|Тудор Фран
|2
|0
|12.
|Нувье Бриан
|2
|0
|13.
|Миколаевски Даниэль
|2
|0
|14.
|Скурась Михал
|2
|0
|15.
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|16.
|Шумски Якуб
|1
|0
|17.
|Тиянич Давид
|1
|0
|18.
|Щепаньски Милош
|1
|0
|19.
|Аземович Эмир
|1
|0
|20.
|Аполинарски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Краков
|21.88% (7)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|Ракув
|10% (3)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|20% (6)
|10% (3)
|30% (9)
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =2 -12Висла Краков 1:3 Легия Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков
Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Краков 2:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Висла Краков Легия 7:0 Висла Краков Висла Краков 1:2 Пяст Лех 4:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Краковия Блекитни Старгард-Щециньски 2:1 Висла Краков
Ракув Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув
Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:1 Заявка
|29
|18
|3
|8
|58 - 28
|57
|2.
|Пяст
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|34 - 26
|50
|3.
|Лех
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|52 - 29
|46
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|38 - 33
|46
|5.
|Краковия
|Заявка
|29
|14
|3
|12
|38 - 28
|45
|6.
|Ягеллония
|2:0 Заявка
|29
|12
|8
|9
|40 - 37
|44
|7.
|Погонь Щецин
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|28 - 30
|44
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|39 - 41
|42
|9.
|Ракув
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|36 - 42
|38
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|48 - 44
|38
|11.
|Гурник Забже
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|37 - 38
|38
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|36 - 49
|37
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|29
|10
|4
|15
|37 - 47
|34
|14.
|Арка Гдыня
|1:0 Заявка
|29
|8
|7
|14
|28 - 42
|31
|15.
|Корона Кельце
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|21 - 34
|30
|16.
|ЛКС Лодзь
|0:2 Заявка
|29
|5
|6
|18
|26 - 48
|21