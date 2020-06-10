  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Висла Краков
3:2
Конец матча

Стадион:
Ракув
0'
1:0
10' Пенальти
Блащиковский Якуб
11' Желтая карточка
Форбс Браун
35' Желтая карточка
Савичевич Вукан
1:1
59' Гол
Шварц Петр
61' Желтая карточка
Тиянич Давид
65' Желтая карточка
Баша Вуллнет
66' Желтая карточка
Холовня Матеуш
67' Желтая карточка
Клеменз Лукаш
1:2
68' Пенальти
Форбс Браун
2:2
77' Гол
Яницки Рафал
3:2
88' Гол
Савичевич Вукан
90'+5
22
Бухалик
Михал
14
Холовня
Матеуш
91
Эберт
2
Яницки
Рафал
8
Бурлига
Лукаш
5
Клеменз
Лукаш
10
Баша
Вуллнет
20
Жуков
Георгий
28
Савичевич
Вукан
16
Блащиковский
Якуб
9
Богуски
Рафал
29
Шумски
Якуб
4
Пёнтковски
Камиль
2
Петрашек
Томаш
33
Ях
Ярослав
10
Сапала
Игор
17
Шварц
Петр
27
Бартл
Даниэл
43
Тиянич
Давид
7
Тудор
Фран
91
Форбс
Браун
9
Мусёлик
Себастьян
Висла Краков
4-1-4-1
Ракув
3-5-2

Ход матча

10'
Блащиковский Якуб
1:0
11'
 
Форбс Браун
35'
Савичевич Вукан
 
59'
1:1
Шварц Петр
(Тиянич Давид)
61'
 
Тиянич Давид
64'
Нипзуй Давид
Бурлига Лукаш
 
65'
Баша Вуллнет
 
66'
Холовня Матеуш
 
67'
Клеменз Лукаш
 
68'
1:2
Форбс Браун
69'
Кувельич Никола
Баша Вуллнет
 
77'
Яницки Рафал
(Блащиковский Якуб)
2:2
77'
 
Косцельны Камиль
Бартл Даниэл
88'
Савичевич Вукан
3:2
89'
 
Полетанович Марко
Сапала Игор
90'
Садлок Мацей
Савичевич Вукан
 

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брожек Павел 8 (1) 0.27
2. Блащиковский Якуб 6 (5) 0.2
3. Савичевич Вукан 4 0.13
4. Букса Александр 3 0.1
5. Нипзуй Давид 2 0.07
6. Чука Виктор 2 0.07
7. Войтковски Камиль 2 0.07
8. Мак Михал 1 0.03
9. Садлок Мацей 1 0.03
10. Бурлига Лукаш 1 0.03
11. Баша Вуллнет 1 0.03
12. Тургеман Алон 1 0.03
13. Яницки Рафал 1 0.03
14. Эберт 1 0.03
15. Клеменз Лукаш 1 0.03
16. Тупта Любомир 1 0.03
17. Богуски Рафал 0 0
Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форбс Браун 8 (1) 0.27
2. Шварц Петр 6 (4) 0.2
3. Мусёлик Себастьян 5 0.17
4. Петрашек Томаш 5 0.17
5. Бартл Даниэл 2 (1) 0.07
6. Ях Ярослав 2 0.07
7. Скурась Михал 1 0.03
8. Щепаньски Милош 1 0.03
9. Сапала Игор 1 0.03
10. Малиновски Петр 1 0.03
11. Косцельны Камиль 1 0.03
12. Бабенко Руслан 0 0
13. Тудор Фран 0 0
14. Тиянич Давид 0 0
15. Аполинарски Якуб 0 0

Карточки

Висла Краков
# Игрок      
1. Садлок Мацей 8 1
2. Клеменз Лукаш 9 0
3. Савичевич Вукан 8 0
4. Нипзуй Давид 6 1
5. Войтковски Камиль 5 0
6. Василевски Марцин 4 0
7. Баша Вуллнет 4 0
8. Бурлига Лукаш 3 0
9. Жуков Георгий 3 0
10. Богуски Рафал 1 1
11. Блащиковский Якуб 2 0
12. Мак Михал 2 0
13. Яницки Рафал 2 0
14. Чука Виктор 2 0
15. Бухалик Михал 1 0
16. Джазга Кшиштоф 1 0
17. Холовня Матеуш 1 0
18. Павловский Дамьян 1 0
19. Кума Эммануэль 1 0
20. Букса Александр 1 0
Ракув
# Игрок      
1. Сапала Игор 9 2
2. Петрашек Томаш 7 0
3. Форбс Браун 5 0
4. Шварц Петр 4 0
5. Ях Ярослав 4 0
6. Мусёлик Себастьян 3 0
7. Шимонович Давид 3 0
8. Бартл Даниэл 2 0
9. Бабенко Руслан 2 0
10. Касперкевич Аркадиуш 2 0
11. Тудор Фран 2 0
12. Нувье Бриан 2 0
13. Миколаевски Даниэль 2 0
14. Скурась Михал 2 0
15. Пёнтковски Камиль 2 0
16. Шумски Якуб 1 0
17. Тиянич Давид 1 0
18. Щепаньски Милош 1 0
19. Аземович Эмир 1 0
20. Аполинарски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Краков 21.88% (7) 18.75% (6) 15.63% (5) 18.75% (6) 9.38% (3) 15.63% (5)
 Ракув 10% (3) 16.67% (5) 13.33% (4) 20% (6) 10% (3) 30% (9)

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Висла Краков 1:3 Легия Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков
Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Краков 2:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Гурник Забже 4:2 Висла Краков Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Шлёнск 2:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Висла Краков Легия 7:0 Висла Краков Висла Краков 1:2 Пяст Лех 4:0 Висла Краков Висла Краков 0:1 Краковия Блекитни Старгард-Щециньски 2:1 Висла Краков
Ракув Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув
Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Ракув 1:0 Шлёнск

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ракув: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ракув 1:0 Висла Краков Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 0:1 Заявка 29 18 3 8 58 - 28 57
2. Пяст Заявка 29 15 5 9 34 - 26 50
3. Лех Заявка 29 12 10 7 52 - 29 46
4. Шлёнск Заявка 29 12 10 7 38 - 33 46
5. Краковия Заявка 29 14 3 12 38 - 28 45
6. Ягеллония 2:0 Заявка 29 12 8 9 40 - 37 44
7. Погонь Щецин Заявка 29 12 8 9 28 - 30 44
8. Лехия Гданьск Заявка 29 11 9 9 39 - 41 42
9. Ракув Заявка 29 11 5 13 36 - 42 38
10. Заглембе Любин Заявка 29 10 8 11 48 - 44 38
11. Гурник Забже Заявка 29 9 11 9 37 - 38 38
12. Висла Плоцк Заявка 29 10 7 12 36 - 49 37
13. Висла Краков Заявка 29 10 4 15 37 - 47 34
14. Арка Гдыня 1:0 Заявка 29 8 7 14 28 - 42 31
15. Корона Кельце Заявка 29 8 6 15 21 - 34 30
16. ЛКС Лодзь 0:2 Заявка 29 5 6 18 26 - 48 21
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Савичевич Вукан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Форбс Браун получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Блащиковский Якуб из команды Висла Краков забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 