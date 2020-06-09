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Лех
4:0
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
15' Желтая карточка
Листковски Марчин
1:0
22' Гол
Модер Якуб
2:0
31' Гол
Гюткьяр Кристиан
3:0
57' Гол
Рамирес Даниэль
4:0
62' Гол
Каминьски Якуб
90'+1
1
Ван
дер
Харт
Микки
91
Бутко
Богдан
37
Шатка
Любомир
5
Црномаркович
Джордже
27
Пухач
Тымотеуш
38
Модер
Якуб
15
Тиба
Педру
25
Каминьски
Якуб
7
Рамирес
Даниэль
14
Юзвяк
Камиль
9
Гюткьяр
Кристиан
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
77
Нунеш
Рикарду
II
28
Подставски
Томаш
54
Журавски
Мачей
29
Листковски
Марчин
27
Ковальчик
Себастьян
16
Хостикка
Сантери
7
Маниас
Михалис
Лех
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-2-3-1

Ход матча

15'
 
Листковски Марчин
22'
Модер Якуб
(Пухач Тымотеуш)
1:0
31'
Гюткьяр Кристиан
2:0
46'
 
Турски Хуберт
Маниас Михалис
46'
 
Дрыгас Камил
Хостикка Сантери
57'
Рамирес Даниэль
3:0
62'
Каминьски Якуб
(Рамирес Даниэль)
4:0
62'
 
Цибицки Павел
Ковальчик Себастьян
70'
Мархвиньски Филип
Рамирес Даниэль
 
71'
Жамалетдинов Тимур
Гюткьяр Кристиан
 
77'
Гумни Роберт
Бутко Богдан
 

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 17 (2) 0.57
2. Йевтич Дарко 6 (1) 0.2
3. Юзвяк Камиль 6 0.2
4. Амарал Жоау 3 0.1
5. Модер Якуб 3 0.1
6. Пухач Тымотеуш 3 0.1
7. Томчук Павел 3 (1) 0.1
8. Каминьски Якуб 2 0.07
9. Мархвиньски Филип 2 0.07
10. Шатка Любомир 1 0.03
11. Мухар Карло 1 0.03
12. Рогне Томас 1 0.03
13. Костевич Владимир 0 0
14. Тиба Педру 0 0
15. Гумни Роберт 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Букса Адам 7 (2) 0.23
2. Спиридонович Срджан 6 (1) 0.2
3. Кожуль Звонимир 3 0.1
4. Цибицки Павел 3 0.1
5. Матыня Хуберт 2 0.07
6. Ковальчик Себастьян 2 0.07
7. Листковски Марчин 1 0.03
8. Штек Давид 1 0.03
9. Фронччак Адам 1 0.03
10. Дрыгас Камил 1 0.03
11. Триантафиллопулос Константинос 1 0.03
12. Бартковски Якуб 0 0
13. Хостикка Сантери 0 0
14. Нунеш Рикарду II 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Црномаркович Джордже 6 2
2. Мухар Карло 6 0
3. Тиба Педру 5 0
4. Юзвяк Камиль 5 0
5. Пухач Тымотеуш 5 0
6. Рогне Томас 4 0
7. Костевич Владимир 3 0
8. Гумни Роберт 3 0
9. Модер Якуб 3 0
10. Макушевски Мацей 1 1
11. Гюткьяр Кристиан 2 0
12. Амарал Жоау 2 0
13. Мархвиньски Филип 2 0
14. Йевтич Дарко 1 0
15. Скшипчак Матеуш 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Триантафиллопулос Константинос 6 1
2. Подставски Томаш 5 0
3. Бартковски Якуб 3 1
4. Кожуль Звонимир 4 0
5. Штек Давид 4 0
6. Букса Адам 4 0
7. Листковски Марчин 4 0
8. Ковальчик Себастьян 3 0
9. Нунеш Рикарду II 1 1
10. Беньямина Суфиан 2 0
11. Маниас Михалис 2 0
12. Матыня Хуберт 2 0
13. Хостикка Сантери 2 0
14. Дабровски Дамьян 1 0
15. Спиридонович Срджан 1 0
16. Козловски Кацпер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 9.3% (4) 11.63% (5) 23.26% (10) 11.63% (5) 13.95% (6) 30.23% (13)
 Погонь Щецин 18.52% (5) 14.81% (4) 3.7% (1) 11.11% (3) 25.93% (7) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех
Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин Легия 2:1 Лех
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония
Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Лех: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Лех 3:2 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Экстракласса
Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Кубок Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Лех Кубок Лех 3:0 Погонь Щецин Кубок Погонь Щецин 0:3 Лех Экстракласса Лех 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лех Экстракласса Лех 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Лех 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Лех 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 5:1 Лех Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 28 18 3 7 58 - 27 57
2. Пяст Заявка 29 15 5 9 34 - 26 50
3. Лех Заявка 29 12 10 7 52 - 29 46
4. Краковия Заявка 29 14 3 12 38 - 28 45
5. Погонь Щецин Заявка 29 12 8 9 28 - 30 44
6. Шлёнск Заявка 28 11 10 7 36 - 32 43
7. Лехия Гданьск Заявка 29 11 9 9 39 - 41 42
8. Ягеллония Заявка 28 11 8 9 38 - 37 41
9. Ракув Заявка 28 11 5 12 34 - 39 38
10. Заглембе Любин Заявка 29 10 8 11 48 - 44 38
11. Гурник Забже Заявка 29 9 11 9 37 - 38 38
12. Висла Плоцк Заявка 28 10 7 11 35 - 47 37
13. Висла Краков Заявка 28 9 4 15 34 - 45 31
14. Корона Кельце Заявка 29 8 6 15 21 - 34 30
15. Арка Гдыня Заявка 28 7 7 14 27 - 42 28
16. ЛКС Лодзь Заявка 28 5 6 17 26 - 46 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Модер Якуб бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Листковски Марчин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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