Лех
4:0
Конец матча
Стадион: ИНЕА
Погонь Щецин
15' Желтая карточкаЛистковски Марчин
1:0
22' ГолМодер Якуб
2:0
31' ГолГюткьяр Кристиан
3:0
57' ГолРамирес Даниэль
4:0
62' ГолКаминьски Якуб
91
Бутко
Богдан
38
Модер
Якуб
15
Тиба
Педру
14
Юзвяк
Камиль
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Модер ЯкубПолузащитник
-
15 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юзвяк КамильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
22'
1:0
31'
2:0
57'
3:0
62'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяр Кристиан
|17 (2)
|0.57
|2.
|Йевтич Дарко
|6 (1)
|0.2
|3.
|Юзвяк Камиль
|6
|0.2
|4.
|Амарал Жоау
|3
|0.1
|5.
|Модер Якуб
|3
|0.1
|6.
|Пухач Тымотеуш
|3
|0.1
|7.
|Томчук Павел
|3 (1)
|0.1
|8.
|Каминьски Якуб
|2
|0.07
|9.
|Мархвиньски Филип
|2
|0.07
|10.
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|11.
|Мухар Карло
|1
|0.03
|12.
|Рогне Томас
|1
|0.03
|13.
|Костевич Владимир
|0
|0
|14.
|Тиба Педру
|0
|0
|15.
|Гумни Роберт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Букса Адам
|7 (2)
|0.23
|2.
|Спиридонович Срджан
|6 (1)
|0.2
|3.
|Кожуль Звонимир
|3
|0.1
|4.
|Цибицки Павел
|3
|0.1
|5.
|Матыня Хуберт
|2
|0.07
|6.
|Ковальчик Себастьян
|2
|0.07
|7.
|Листковски Марчин
|1
|0.03
|8.
|Штек Давид
|1
|0.03
|9.
|Фронччак Адам
|1
|0.03
|10.
|Дрыгас Камил
|1
|0.03
|11.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.03
|12.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|13.
|Хостикка Сантери
|0
|0
|14.
|Нунеш Рикарду II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Црномаркович Джордже
|6
|2
|2.
|Мухар Карло
|6
|0
|3.
|Тиба Педру
|5
|0
|4.
|Юзвяк Камиль
|5
|0
|5.
|Пухач Тымотеуш
|5
|0
|6.
|Рогне Томас
|4
|0
|7.
|Костевич Владимир
|3
|0
|8.
|Гумни Роберт
|3
|0
|9.
|Модер Якуб
|3
|0
|10.
|Макушевски Мацей
|1
|1
|11.
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0
|12.
|Амарал Жоау
|2
|0
|13.
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|14.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|15.
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Триантафиллопулос Константинос
|6
|1
|2.
|Подставски Томаш
|5
|0
|3.
|Бартковски Якуб
|3
|1
|4.
|Кожуль Звонимир
|4
|0
|5.
|Штек Давид
|4
|0
|6.
|Букса Адам
|4
|0
|7.
|Листковски Марчин
|4
|0
|8.
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|9.
|Нунеш Рикарду II
|1
|1
|10.
|Беньямина Суфиан
|2
|0
|11.
|Маниас Михалис
|2
|0
|12.
|Матыня Хуберт
|2
|0
|13.
|Хостикка Сантери
|2
|0
|14.
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|15.
|Спиридонович Срджан
|1
|0
|16.
|Козловски Кацпер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|9.3% (4)
|11.63% (5)
|23.26% (10)
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|30.23% (13)
|Погонь Щецин
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|3.7% (1)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +9 =7 -4Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех Висла Краков 1:1 Лех
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +7 =5 -8Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония
Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Лех: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Лех Кубок Лех 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Лех Кубок Лех 3:0 Погонь Щецин Кубок Погонь Щецин 0:3 Лех Экстракласса Лех 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лех Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лех Экстракласса Лех 1:2 Погонь Щецин Экстракласса Лех 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лех Экстракласса Лех 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Лех 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 5:1 Лех Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|58 - 27
|57
|2.
|Пяст
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|34 - 26
|50
|3.
|Лех
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|52 - 29
|46
|4.
|Краковия
|Заявка
|29
|14
|3
|12
|38 - 28
|45
|5.
|Погонь Щецин
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|28 - 30
|44
|6.
|Шлёнск
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|36 - 32
|43
|7.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|29
|11
|9
|9
|39 - 41
|42
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|38 - 37
|41
|9.
|Ракув
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|34 - 39
|38
|10.
|Заглембе Любин
|Заявка
|29
|10
|8
|11
|48 - 44
|38
|11.
|Гурник Забже
|Заявка
|29
|9
|11
|9
|37 - 38
|38
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 47
|37
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|34 - 45
|31
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|21 - 34
|30
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 42
|28
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|26 - 46
|21