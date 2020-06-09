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Пяст
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Гурник Забже
0' 15'
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
88
Корун
Урош
2
Киркесков
Миккель
10
Вида
Кристофер
6
Хэйтли
Том
3
Йодловец
Томаш
19
Милевски
Себастиан
9
Пажишек
Пётр
89
Тушински
Патрик
84
Чуды
Мартин
28
Василантонопулос
Ставрос
2
Висневски
Пшемыслав
5
Бохневич
Павел
27
Гришкевич
Адриан
33
Ирка
Эрик
15
Прохазка
Роман
8
Манне
Аласана
9
Хименес
Хесус
11
Якумакис
Георгиос
17
Ангуло
Игор
Пяст
4-4-2
Гурник Забже
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Феликс Хорхе 14 (3) 0.47
2. Пажишек Пётр 9 0.3
3. Бадья Херард 4 0.13
4. Милевски Себастиан 2 0.07
5. Тушински Патрик 1 0.03
6. Червински Якуб 1 0.03
7. Хэйтли Том 0 0
8. Рыманяк Бартош 0 0
9. Корун Урош 0 0
10. Киркесков Миккель 0 0
11. Алвеш Тьягу 0 0
12. Петровски Марцин 0 0
13. Кончковски Мартин 0 0
Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ангуло Игор 11 (2) 0.37
2. Хименес Хесус 10 0.33
3. Ирка Эрик 4 0.13
4. Вольштыньски Лукаш 2 0.07
5. Матушек Шимон 2 0.07
6. Якумакис Георгиос 1 0.03
7. Бохневич Павел 1 0.03
8. Запольник Камиль 1 0.03
9. Василантонопулос Ставрос 1 0.03
10. Висневски Пшемыслав 1 0.03
11. Кравчик Пётр 1 0.03
12. Янжа Эрик 0 0
13. Секулич Борис 0 0
14. Баинович Филип 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Киркесков Миккель 6 0
2. Гук Томаш 4 1
3. Рыманяк Бартош 3 1
4. Хэйтли Том 4 0
5. Малярчик Петр 4 0
6. Соколовски Патрик 4 0
7. Феликс Хорхе 3 0
8. Милевски Себастиан 3 0
9. Корун Урош 2 0
10. Тушински Патрик 2 0
11. Червински Якуб 2 0
12. Пажишек Пётр 2 0
13. Дзичек Патрик 2 0
14. Петровски Марцин 1 0
15. Стечик Доминик 1 0
Гурник Забже
# Игрок      
1. Висневски Пшемыслав 7 0
2. Секулич Борис 6 0
3. Матушек Шимон 5 0
4. Матрас Матеуш 5 0
5. Бохневич Павел 5 0
6. Янжа Эрик 4 0
7. Запольник Камиль 4 0
8. Копач Давид 4 0
9. Прохазка Роман 3 0
10. Манне Аласана 3 0
11. Ангуло Игор 2 0
12. Якумакис Георгиос 2 0
13. Баинович Филип 2 0
14. Хименес Хесус 2 0
15. Кой Михал 1 0
16. Ирка Эрик 1 0
17. Чуды Мартин 1 0
18. Вольштыньски Лукаш 1 0
19. Бауса Хуан 1 0
20. Байду Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 16.67% (5) 13.33% (4) 13.33% (4) 23.33% (7) 10% (3) 23.33% (7)
 Гурник Забже 12.5% (4) 12.5% (4) 15.63% (5) 15.63% (5) 28.13% (9) 15.63% (5)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст
Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст
Гурник Забже Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже
Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Краковия 1:1 Гурник Забже

Последние игры между собой

Пяст: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Гурник Забже: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Гурник Забже 1:1 Пяст Экстракласса Гурник Забже 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса
Гурник Забже 5:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 2:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:1 Пяст Экстракласса Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 1:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Гурник Забже 1:0 Пяст Orange Ekstraklasa
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 28 18 3 7 58 - 27 57
2. Пяст 0:0 Заявка 29 15 5 9 34 - 26 50
3. Погонь Щецин Заявка 28 12 8 8 28 - 26 44
4. Лех Заявка 28 11 10 7 48 - 29 43
5. Шлёнск Заявка 28 11 10 7 36 - 32 43
6. Краковия 0:0 Заявка 29 13 4 12 35 - 27 43
7. Лехия Гданьск 0:0 Заявка 29 11 10 8 38 - 38 43
8. Ягеллония Заявка 28 11 8 9 38 - 37 41
9. Ракув Заявка 28 11 5 12 34 - 39 38
10. Гурник Забже 0:0 Заявка 29 9 11 9 37 - 38 38
11. Заглембе Любин Заявка 28 10 7 11 47 - 43 37
12. Висла Плоцк Заявка 28 10 7 11 35 - 47 37
13. Висла Краков Заявка 28 9 4 15 34 - 45 31
14. Корона Кельце Заявка 28 8 5 15 20 - 33 29
15. Арка Гдыня Заявка 28 7 7 14 27 - 42 28
16. ЛКС Лодзь Заявка 28 5 6 17 26 - 46 21
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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