Пяст
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Пяст
Гурник Забже
88
Корун
Урош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
45 Алвеш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ирка ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ангуло ИгорНападающий
- Запасные игроки
-
77 Кудла ДавидВратарь
-
14 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
Главный тренер: Marcin Brosz
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Феликс Хорхе
|14 (3)
|0.47
|2.
|Пажишек Пётр
|9
|0.3
|3.
|Бадья Херард
|4
|0.13
|4.
|Милевски Себастиан
|2
|0.07
|5.
|Тушински Патрик
|1
|0.03
|6.
|Червински Якуб
|1
|0.03
|7.
|Хэйтли Том
|0
|0
|8.
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|9.
|Корун Урош
|0
|0
|10.
|Киркесков Миккель
|0
|0
|11.
|Алвеш Тьягу
|0
|0
|12.
|Петровски Марцин
|0
|0
|13.
|Кончковски Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ангуло Игор
|11 (2)
|0.37
|2.
|Хименес Хесус
|10
|0.33
|3.
|Ирка Эрик
|4
|0.13
|4.
|Вольштыньски Лукаш
|2
|0.07
|5.
|Матушек Шимон
|2
|0.07
|6.
|Якумакис Георгиос
|1
|0.03
|7.
|Бохневич Павел
|1
|0.03
|8.
|Запольник Камиль
|1
|0.03
|9.
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.03
|10.
|Висневски Пшемыслав
|1
|0.03
|11.
|Кравчик Пётр
|1
|0.03
|12.
|Янжа Эрик
|0
|0
|13.
|Секулич Борис
|0
|0
|14.
|Баинович Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Киркесков Миккель
|6
|0
|2.
|Гук Томаш
|4
|1
|3.
|Рыманяк Бартош
|3
|1
|4.
|Хэйтли Том
|4
|0
|5.
|Малярчик Петр
|4
|0
|6.
|Соколовски Патрик
|4
|0
|7.
|Феликс Хорхе
|3
|0
|8.
|Милевски Себастиан
|3
|0
|9.
|Корун Урош
|2
|0
|10.
|Тушински Патрик
|2
|0
|11.
|Червински Якуб
|2
|0
|12.
|Пажишек Пётр
|2
|0
|13.
|Дзичек Патрик
|2
|0
|14.
|Петровски Марцин
|1
|0
|15.
|Стечик Доминик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Висневски Пшемыслав
|7
|0
|2.
|Секулич Борис
|6
|0
|3.
|Матушек Шимон
|5
|0
|4.
|Матрас Матеуш
|5
|0
|5.
|Бохневич Павел
|5
|0
|6.
|Янжа Эрик
|4
|0
|7.
|Запольник Камиль
|4
|0
|8.
|Копач Давид
|4
|0
|9.
|Прохазка Роман
|3
|0
|10.
|Манне Аласана
|3
|0
|11.
|Ангуло Игор
|2
|0
|12.
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|13.
|Баинович Филип
|2
|0
|14.
|Хименес Хесус
|2
|0
|15.
|Кой Михал
|1
|0
|16.
|Ирка Эрик
|1
|0
|17.
|Чуды Мартин
|1
|0
|18.
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|19.
|Бауса Хуан
|1
|0
|20.
|Байду Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пяст
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|10% (3)
|23.33% (7)
|Гурник Забже
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|28.13% (9)
|15.63% (5)
Предыдущие игры
Пяст Последние 20 матчей: +12 =1 -7Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст
Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст
Гурник Забже Последние 20 матчей: +6 =7 -7Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже
Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Краковия 1:1 Гурник Забже
Последние игры между собой
Пяст: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Гурник Забже: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Гурник Забже 5:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 2:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:1 Пяст Экстракласса Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 1:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Гурник Забже 1:0 Пяст Orange Ekstraklasa
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|58 - 27
|57
|2.
|Пяст
|0:0 Заявка
|29
|15
|5
|9
|34 - 26
|50
|3.
|Погонь Щецин
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|28 - 26
|44
|4.
|Лех
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|48 - 29
|43
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|36 - 32
|43
|6.
|Краковия
|0:0 Заявка
|29
|13
|4
|12
|35 - 27
|43
|7.
|Лехия Гданьск
|0:0 Заявка
|29
|11
|10
|8
|38 - 38
|43
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|38 - 37
|41
|9.
|Ракув
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|34 - 39
|38
|10.
|Гурник Забже
|0:0 Заявка
|29
|9
|11
|9
|37 - 38
|38
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|47 - 43
|37
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|35 - 47
|37
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|34 - 45
|31
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|20 - 33
|29
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 42
|28
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|28
|5
|6
|17
|26 - 46
|21