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Пяст
0:0
Конец матча

Стадион:
Гурник Забже
0'
56' Желтая карточка
Гришкевич Адриан
85' Желтая карточка
Хименес Хесус
90'+4
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
88
Корун
Урош
2
Киркесков
Миккель
10
Вида
Кристофер
6
Хэйтли
Том
3
Йодловец
Томаш
19
Милевски
Себастиан
9
Пажишек
Пётр
89
Тушински
Патрик
84
Чуды
Мартин
28
Василантонопулос
Ставрос
2
Висневски
Пшемыслав
5
Бохневич
Павел
27
Гришкевич
Адриан
33
Ирка
Эрик
15
Прохазка
Роман
8
Манне
Аласана
9
Хименес
Хесус
11
Якумакис
Георгиос
17
Ангуло
Игор
Пяст
4-4-2
Гурник Забже
4-4-2

Ход матча

56'
 
Гришкевич Адриан
71'
 
Баинович Филип
Манне Аласана
71'
Алвеш Тьягу
Вида Кристофер
 
75'
Соколовски Патрик
Йодловец Томаш
 
81'
Клупс Тымотеуш
Тушински Патрик
 
85'
 
Хименес Хесус
86'
 
Рычковски Адам
Ирка Эрик
87'
 
Копач Давид
Хименес Хесус

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Феликс Хорхе 14 (3) 0.47
2. Пажишек Пётр 9 0.3
3. Бадья Херард 4 0.13
4. Милевски Себастиан 2 0.07
5. Тушински Патрик 1 0.03
6. Червински Якуб 1 0.03
7. Хэйтли Том 0 0
8. Рыманяк Бартош 0 0
9. Корун Урош 0 0
10. Киркесков Миккель 0 0
11. Алвеш Тьягу 0 0
12. Петровски Марцин 0 0
13. Кончковски Мартин 0 0
Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ангуло Игор 11 (2) 0.37
2. Хименес Хесус 10 0.33
3. Ирка Эрик 4 0.13
4. Вольштыньски Лукаш 2 0.07
5. Матушек Шимон 2 0.07
6. Якумакис Георгиос 1 0.03
7. Бохневич Павел 1 0.03
8. Запольник Камиль 1 0.03
9. Василантонопулос Ставрос 1 0.03
10. Висневски Пшемыслав 1 0.03
11. Кравчик Пётр 1 0.03
12. Янжа Эрик 0 0
13. Секулич Борис 0 0
14. Баинович Филип 0 0

Карточки

Пяст
# Игрок      
1. Киркесков Миккель 6 0
2. Гук Томаш 4 1
3. Рыманяк Бартош 3 1
4. Хэйтли Том 4 0
5. Малярчик Петр 4 0
6. Соколовски Патрик 4 0
7. Феликс Хорхе 3 0
8. Милевски Себастиан 3 0
9. Корун Урош 2 0
10. Тушински Патрик 2 0
11. Червински Якуб 2 0
12. Пажишек Пётр 2 0
13. Дзичек Патрик 2 0
14. Петровски Марцин 1 0
15. Стечик Доминик 1 0
Гурник Забже
# Игрок      
1. Висневски Пшемыслав 7 0
2. Секулич Борис 6 0
3. Матушек Шимон 5 0
4. Матрас Матеуш 5 0
5. Бохневич Павел 5 0
6. Янжа Эрик 4 0
7. Запольник Камиль 4 0
8. Копач Давид 4 0
9. Прохазка Роман 3 0
10. Хименес Хесус 3 0
11. Манне Аласана 3 0
12. Ангуло Игор 2 0
13. Якумакис Георгиос 2 0
14. Баинович Филип 2 0
15. Кой Михал 1 0
16. Ирка Эрик 1 0
17. Чуды Мартин 1 0
18. Вольштыньски Лукаш 1 0
19. Бауса Хуан 1 0
20. Байду Исмаэль 1 0
21. Гришкевич Адриан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пяст 16.67% (5) 13.33% (4) 13.33% (4) 23.33% (7) 10% (3) 23.33% (7)
 Гурник Забже 12.5% (4) 12.5% (4) 15.63% (5) 15.63% (5) 28.13% (9) 15.63% (5)

Предыдущие игры

Пяст Последние 20 матчей: +12 =1 -7
Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст Легия 1:2 Пяст
Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце Висла Краков 1:2 Пяст
Гурник Забже Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже
Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь Краковия 1:1 Гурник Забже

Последние игры между собой

Пяст: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Гурник Забже: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Гурник Забже 1:1 Пяст Экстракласса Гурник Забже 0:2 Пяст Экстракласса Пяст 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса
Гурник Забже 5:2 Пяст Экстракласса Пяст 3:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 2:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:1 Пяст Экстракласса Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса Пяст 1:2 Гурник Забже Экстракласса Пяст 1:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa Гурник Забже 1:0 Пяст Orange Ekstraklasa
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 28 18 3 7 58 - 27 57
2. Пяст Заявка 29 15 5 9 34 - 26 50
3. Лех Заявка 29 12 10 7 52 - 29 46
4. Краковия Заявка 29 14 3 12 38 - 28 45
5. Погонь Щецин Заявка 29 12 8 9 28 - 30 44
6. Шлёнск Заявка 28 11 10 7 36 - 32 43
7. Лехия Гданьск Заявка 29 11 9 9 39 - 41 42
8. Ягеллония Заявка 28 11 8 9 38 - 37 41
9. Ракув Заявка 28 11 5 12 34 - 39 38
10. Заглембе Любин Заявка 29 10 8 11 48 - 44 38
11. Гурник Забже Заявка 29 9 11 9 37 - 38 38
12. Висла Плоцк Заявка 28 10 7 11 35 - 47 37
13. Висла Краков Заявка 28 9 4 15 34 - 45 31
14. Корона Кельце Заявка 29 8 6 15 21 - 34 30
15. Арка Гдыня Заявка 28 7 7 14 27 - 42 28
16. ЛКС Лодзь Заявка 28 5 6 17 26 - 46 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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