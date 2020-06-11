Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|8 (1)
|0.27
|2.
|Фамейе Джоэль
|5
|0.17
|3.
|Алвеш Рикарду
|3
|0.1
|4.
|Кулишев Артём
|3 (1)
|0.1
|5.
|Малых Андрей
|1
|0.03
|6.
|Радакович Урош
|1
|0.03
|7.
|Зотов Георгий
|1
|0.03
|8.
|Рогич Филип
|1
|0.03
|9.
|Маляров Никита
|1
|0.03
|10.
|Шкофлек Жига
|1
|0.03
|11.
|Терехов Сергей
|0
|0
|12.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|13.
|Чуканов Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ари Феррейра
|6 (3)
|0.2
|2.
|Берг Маркус
|5
|0.17
|3.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.13
|4.
|Игнатьев Иван
|4
|0.13
|5.
|Вандерсон Кампос
|3
|0.1
|6.
|Петров Сергей
|2
|0.07
|7.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.07
|8.
|Уткин Даниил
|2
|0.07
|9.
|Намли Юнес
|1
|0.03
|10.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.03
|11.
|Фернандеш Мануэл
|1
|0.03
|12.
|Мартынович Александр
|1
|0.03
|13.
|Спайич Урош
|1
|0.03
|14.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|15.
|Стоцкий Дмитрий
|0
|0
|16.
|Камболов Руслан
|0
|0
|17.
|Кабелла Реми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аюпов Тимур
|10
|0
|2.
|Мишкич Даниэль
|5
|2
|3.
|Шахов Виталий
|4
|1
|4.
|Деспотович Джордже
|5
|0
|5.
|Малых Андрей
|3
|1
|6.
|Терехов Сергей
|4
|0
|7.
|Зотов Георгий
|2
|1
|8.
|Радакович Урош
|3
|0
|9.
|Фамейе Джоэль
|3
|0
|10.
|Довбня Александр
|1
|1
|11.
|Афонин Вадим
|2
|0
|12.
|Куат Исламбек
|2
|0
|13.
|Рогич Филип
|2
|0
|14.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|15.
|Сиваков Михаил
|1
|0
|16.
|Маляров Никита
|1
|0
|17.
|Алвеш Рикарду
|1
|0
|18.
|Силла Мамаду
|1
|0
|19.
|Козлов Савелий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Вильена Тонни
|6
|1
|2.
|Рамирес Кристьян
|6
|0
|3.
|Ари Феррейра
|5
|0
|4.
|Спайич Урош
|5
|0
|5.
|Олссон Кристоффер
|5
|0
|6.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|5
|0
|7.
|Берг Маркус
|3
|1
|8.
|Мартынович Александр
|4
|0
|9.
|Кайо Панталеао
|2
|1
|10.
|Камболов Руслан
|3
|0
|11.
|Петров Сергей
|3
|0
|12.
|Намли Юнес
|1
|1
|13.
|Кабелла Реми
|2
|0
|14.
|Вандерсон Кампос
|2
|0
|15.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|16.
|Уткин Даниил
|1
|0
|17.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|18.
|Черников Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|8.7% (2)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|26.09% (6)
|Краснодар
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула
Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава Тамбов 3:0 Оренбург Оренбург 1:2 Ахмат Оренбург 0:0 Уфа Урал 1:2 Оренбург Оренбург 1:2 Химки Краснодар 1:1 Оренбург
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов
Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов Краснодар 1:0 Базель Арсенал Тула 1:2 Краснодар Краснодар 1:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Трабзонспор
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Краснодар: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|48 - 10
|53
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|33 - 25
|44
|3.
|Краснодар
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|36 - 22
|41
|4.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 44
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|29 - 26
|36
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 25
|31
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 25
|30
|8.
|Уфа
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|18 - 20
|30
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|10.
|Сочи
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|36 - 29
|27
|11.
|Рубин
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|14 - 23
|26
|12.
|Тамбов
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|27 - 29
|25
|13.
|Урал
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 43
|25
|14.
|Оренбург
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 37
|23
|15.
|Ахмат
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|20 - 31
|23
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|24 - 33
|22
Прогнозы на матч Оренбург - Краснодар
Исход игры
Оренбург
5.3% (4)
Ничья
17.3% (13)
Краснодар
77.3% (58)
Тотал 2.5
Больше
48.61% (35)
Меньше
51.39% (37)
Обе команды забьют
Да
63.89% (46)
Нет
36.11% (26)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
40% (30)
0:1 Краснодар
21.3% (16)
1:1 Ничья
14.7% (11)
0:2 Краснодар
8% (6)
1:0 Оренбург
4% (3)
1:3 Краснодар
2.7% (2)
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