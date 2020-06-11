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Оренбург
 
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Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 8 (1) 0.27
2. Фамейе Джоэль 5 0.17
3. Алвеш Рикарду 3 0.1
4. Кулишев Артём 3 (1) 0.1
5. Малых Андрей 1 0.03
6. Радакович Урош 1 0.03
7. Зотов Георгий 1 0.03
8. Рогич Филип 1 0.03
9. Маляров Никита 1 0.03
10. Шкофлек Жига 1 0.03
11. Терехов Сергей 0 0
12. Мишкич Даниэль 0 0
13. Чуканов Андреа 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ари Феррейра 6 (3) 0.2
2. Берг Маркус 5 0.17
3. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.13
4. Игнатьев Иван 4 0.13
5. Вандерсон Кампос 3 0.1
6. Петров Сергей 2 0.07
7. Де Вильена Тонни 2 0.07
8. Уткин Даниил 2 0.07
9. Намли Юнес 1 0.03
10. Олссон Кристоффер 1 0.03
11. Фернандеш Мануэл 1 0.03
12. Мартынович Александр 1 0.03
13. Спайич Урош 1 0.03
14. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
15. Стоцкий Дмитрий 0 0
16. Камболов Руслан 0 0
17. Кабелла Реми 0 0

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Аюпов Тимур 10 0
2. Мишкич Даниэль 5 2
3. Шахов Виталий 4 1
4. Деспотович Джордже 5 0
5. Малых Андрей 3 1
6. Терехов Сергей 4 0
7. Зотов Георгий 2 1
8. Радакович Урош 3 0
9. Фамейе Джоэль 3 0
10. Довбня Александр 1 1
11. Афонин Вадим 2 0
12. Куат Исламбек 2 0
13. Рогич Филип 2 0
14. Шкофлек Жига 2 0
15. Сиваков Михаил 1 0
16. Маляров Никита 1 0
17. Алвеш Рикарду 1 0
18. Силла Мамаду 1 0
19. Козлов Савелий 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Де Вильена Тонни 6 1
2. Рамирес Кристьян 6 0
3. Ари Феррейра 5 0
4. Спайич Урош 5 0
5. Олссон Кристоффер 5 0
6. Сулейманов Магомед-Шапи 5 0
7. Берг Маркус 3 1
8. Мартынович Александр 4 0
9. Кайо Панталеао 2 1
10. Камболов Руслан 3 0
11. Петров Сергей 3 0
12. Намли Юнес 1 1
13. Кабелла Реми 2 0
14. Вандерсон Кампос 2 0
15. Игнатьев Иван 1 0
16. Уткин Даниил 1 0
17. Скопинцев Дмитрий 1 0
18. Черников Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 8.7% (2) 4.35% (1) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6) 26.09% (6)
 Краснодар 12.5% (4) 15.63% (5) 21.88% (7) 15.63% (5) 18.75% (6) 15.63% (5)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула
Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава Тамбов 3:0 Оренбург Оренбург 1:2 Ахмат Оренбург 0:0 Уфа Урал 1:2 Оренбург Оренбург 1:2 Химки Краснодар 1:1 Оренбург
Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов
Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов Краснодар 1:0 Базель Арсенал Тула 1:2 Краснодар Краснодар 1:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Трабзонспор

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Краснодар: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Краснодар 1:1 Оренбург Премьер-лига Краснодар 2:2 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Оренбург Товарищеские матчи
Оренбург 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:3 Оренбург Премьер-лига Краснодар 3:2 Оренбург Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 16 5 2 48 - 10 53
2. Локомотив Москва Заявка 23 13 5 5 33 - 25 44
3. Краснодар Заявка 22 11 8 3 36 - 22 41
4. Ростов Заявка 23 11 5 7 40 - 44 38
5. ЦСКА Москва Заявка 23 10 6 7 29 - 26 36
6. Спартак Москва Заявка 23 9 4 10 27 - 25 31
7. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
8. Уфа Заявка 23 7 9 7 18 - 20 30
9. Арсенал Тула Заявка 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Сочи Заявка 23 7 6 10 36 - 29 27
11. Рубин Заявка 23 6 8 9 14 - 23 26
12. Тамбов Заявка 23 7 4 12 27 - 29 25
13. Урал Заявка 23 6 7 10 27 - 43 25
14. Оренбург Заявка 23 6 5 12 26 - 37 23
15. Ахмат Заявка 23 5 8 10 20 - 31 23
16. Крылья Советов Заявка 23 6 4 13 24 - 33 22

Прогнозы на матч Оренбург - Краснодар

Исход игры
Оренбург
5.3% (4)
Ничья
17.3% (13)
Краснодар
77.3% (58)
Тотал 2.5
Больше
48.61% (35)
Меньше
51.39% (37)
Обе команды забьют
Да
63.89% (46)
Нет
36.11% (26)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
40% (30)
0:1 Краснодар
21.3% (16)
1:1 Ничья
14.7% (11)
0:2 Краснодар
8% (6)
1:0 Оренбург
4% (3)
1:3 Краснодар
2.7% (2)
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