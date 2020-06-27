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Спартак Москва
0:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Уфа
0'
16' Желтая карточка
Неделчару Ионуц
43' Желтая карточка
Маслов Павел
44' Желтая карточка
Табидзе Джемал
75'
98
Максименко
Александр
92
Рассказов
Николай
39
Маслов
Павел
2
Жиго
Самуэль
56
Гапонов
Илья
38
Ещенко
Андрей
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
10
Бакаев
Зелимхан
23
Ларссон
Джордан
19
Понсе
Эсекель
31
Беленов
Александр
33
Сухов
Александр
27
Неделчару
Ионуц
15
Пуцко
Александр
55
Табидзе
Джемал
5
Йокич
Боян
6
Урунов
Остон
8
Карп
Кэтэлин
74
Фомин
Даниил
99
Козлов
Андрей
19
Агаларов
Гамид
Спартак Москва
5-3-2
Уфа
5-3-2

Ход матча

16'
 
Неделчару Ионуц
43'
Маслов Павел
 
44'
 
Табидзе Джемал
46'
 
Голубев Артём
Козлов Андрей
46'
 
Бизяк Ловро
Агаларов Гамид
63'
Соболев Александр Сергеевич
Ларссон Джордан
 
64'
Умяров Наиль
Бакаев Зелимхан
 

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 5 0.17
2. Понсе Эсекель 5 0.17
3. Бакаев Зелимхан 4 (1) 0.13
4. Жиго Самуэль 4 0.13
5. Шюррле Андре 1 0.03
6. Мирзов Резиуан 1 0.03
7. Мельгарехо Лоренсо 1 0.03
8. Зобнин Роман 1 0.03
9. Джикия Георгий 1 0.03
10. Рассказов Николай 1 0.03
11. Тиль Гус 1 0.03
12. Адриано Луис 1 (1) 0.03
13. Фернандо Мартинс 0 0
14. Айртон Лукас 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 4 (2) 0.13
2. Кротов Вячеслав 2 0.07
3. Бизяк Ловро 2 (1) 0.07
4. Игбун Сильвестр 2 0.07
5. Козлов Андрей 1 0.03
6. Алиев Азер 1 0.03
7. Табидзе Джемал 1 0.03
8. Карп Кэтэлин 1 0.03
9. Вомбергар Андрес 1 0.03
10. Гиоргобиани Николай 1 0.03
11. Сухов Александр 0 0
12. Тилль Оливье 0 0
13. Пуцко Александр 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Джикия Георгий 5 1
2. Бакаев Зелимхан 6 0
3. Жиго Самуэль 6 0
4. Гулиев Аяз 5 0
5. Зобнин Роман 3 1
6. Кутепов Илья 4 0
7. Умяров Наиль 4 0
8. Айртон Лукас 4 0
9. Понсе Эсекель 2 1
10. Шюррле Андре 3 0
11. Тиль Гус 3 0
12. Крал Алекс 3 0
13. Ещенко Андрей 2 0
14. Мирзов Резиуан 2 0
15. Ташаев Александр 2 0
16. Ларссон Джордан 2 0
17. Ломовицкий Александр 2 0
18. Рассказов Николай 2 0
19. Маслов Павел 2 0
20. Адриано Луис 1 0
21. Фернандо Мартинс 1 0
22. Мелкадзе Георгий 1 0
23. Максименко Александр 1 0
24. Бакаев Солтмурад 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Карп Кэтэлин 7 0
2. Пуцко Александр 4 1
3. Фомин Даниил 5 0
4. Сухов Александр 4 0
5. Йокич Боян 4 0
6. Кротов Вячеслав 4 0
7. Беленов Александр 3 0
8. Вомбергар Андрес 3 0
9. Табидзе Джемал 3 0
10. Неделчару Ионуц 2 0
11. Бизяк Ловро 2 0
12. Тилль Оливье 2 0
13. Голубев Артём 2 0
14. Сысуев Дмитрий 1 0
15. Аликин Павел 1 0
16. Игбун Сильвестр 1 0
17. Терентьев Денис 1 0
18. Емельянов Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 8.33% (2) 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 25% (6) 25% (6)
 Уфа 6.67% (1) 26.67% (4) 13.33% (2) 0 13.33% (2) 40% (6)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва
Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург
Уфа Последние 20 матчей: + = -
Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа
Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту Уфа 1:1 Судува Уфа 5:0 Айя-Напа Уфа 3:0 Лиепая Уфа 1:0 Чукарички Уфа 0:1 Шлёнск Уфа 0:2 Уйпешт Ахмат 0:1 Уфа Крылья Советов 0:1 Уфа Уфа 1:1 Сочи Оренбург 0:0 Уфа

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Уфа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Уфа 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Уфа Премьер-лига
Уфа 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Уфа 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 3:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Уфа Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 17 5 2 50 - 11 56
2. Локомотив Москва 2:0 Заявка 24 14 5 5 35 - 25 47
3. Краснодар Заявка 23 12 8 3 39 - 22 44
4. Ростов Заявка 23 11 5 7 40 - 44 38
5. ЦСКА Москва Заявка 23 10 6 7 29 - 26 36
6. Спартак Москва 0:0 Заявка 24 9 5 10 27 - 25 32
7. Уфа 0:0 Заявка 24 7 10 7 18 - 20 31
8. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
9. Арсенал Тула Заявка 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Сочи Заявка 24 7 7 10 37 - 30 28
11. Рубин 0:2 Заявка 24 6 8 10 14 - 25 26
12. Тамбов Заявка 23 7 4 12 27 - 29 25
13. Урал Заявка 23 6 7 10 27 - 43 25
14. Ахмат Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15. Оренбург Заявка 24 6 5 13 26 - 40 23
16. Крылья Советов Заявка 24 6 4 14 25 - 35 22
  • Второй тайм
  • 76'
    Возобновилась игра. Там ещё и Неделчару помогали, что-то с рукой у защитника "Уфы" случилось.
  • Травма, повреждение
    74'
    Урунов получил повреждение, врачи "Уфы" появились на поле. Кажется, там накладка случилась у него в борьбе с Гапоновым.
  • 73'
    Урунов красиво обыграл Гапонова перед штрафной площадью, ворвался в неё, а там на подстраховке уверенно играет Жиго. Мяч выбит.
  • 71'
    У нас ещё одна пауза на водопой. Есть возможность минутку отдохнуть.
  • 70'
    Ещенко ещё раз попытался навесить в штрафную площадь, но и в этот раз получилось неудачно. Улетел мяч над воротами за пределы поля.
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  • 68'
    Ещенко слева навесил в район одиннадцатиметровой отметки, оттуда спокойно выбивает мяч защитник "Уфы". Никто ему не мешал.
  • Фол, нарушение
    67'
    Перешли игроки "Уфы" а атаку, выиграв аут. Сухов забросил мяч в штрафную площадь, где нарушили правила гости в атаке. Надо идти обратно.
  • 65'
    Приближается второй тайм к своей середине. "Уфа" давненько вперёд не выдвигалась, осели гости на своей половине поля.
  • Замена
    63'
    Двойная замена в составе "Спартака". Вместо Зелимхана Бакаева на поле появился Наиль Умяров, а Александр Соболев заменил Джордана Ларссона.
  • 62'
    Передача налево на ход Ларссону, Джордан прострелил в центр штрафной площади, Неделчару выбил мяч на угловой.
  • 61'
    Очередная позиционная атака "Спартака", большими силами обосновались игроки московской команды на половине поля соперника.
  • 60'
    Заброс в штрафную площадь "Уфы" на Понсе, Эсекель сбросил мяч на её линию под удар Ларссону, но Джоржана в последний момент опередил защитник.
  • 59'
    Умяров и Соболев готовятся выйти на поле у "Спартака". Перестала Тедеско нравиться игра команды, судя по всему. "Уфа" намного смелее во втором тайме.
  • 58'
    Ларссон с фланга выполнил подачу со штрафного, в штрафной никто до мяча не дотянулся, а он в итоге довольно коварно рядом с девяткой пролетел!
  • 56'
    Даниил Фомин исполнил штрафной. Неплохо перебросил стенку полузащитник, мяч опускался в нижний угол, Максименко в прыжке отбил. Не очень сильным удар был.
  • 55'
    Рукой подыграл себе Жиго, и право на вполне себе опасный штрафной получила "Уфа"! Мяч стоит левее центра.
  • Опасный момент
    54'
    Голубев опасно пробил из-за пределов штрафной площади, сместившись с левого фланга, и Максименко в прыжке свою команду выручает!
  • Опасный момент
    53'
    Урунов обокрал Рассказова в центре поля, полетел к штрафной площади "Спартака", где слегка качнул Гапонова и пробил по воротам! Недалеко от штанги!
  • Угловой
    52'
    Два подряд угловых подали москвичи, но до удара дело не дошло.
  • 51'
    Рассказов справа забрался в штрафную площадь, попытался прострелить в центр, но попал в ногу Карпу. Мяч взмыл в воздух и попал сверху в перекладину. Угловой.
  • 50'
    Передача низом в штрафную площадь "Уфы" в направлении Понсе, но Беленов тут опередил форварда "Спартака" и накрыл мяч.
  • 48'
    Игроки "Спартака" продолжают идти вперёд, в целом пока рисунок игры не меняется.
  • Опасный момент
    47'
    Зобнин смог прострелить с правого фланга, Ларссону пришлось тянуться и бить в падении, в итоге рядом со штангой! Опасно получилось!
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм!
  • Замена
    Двойная замена в составе "Уфы". Артём Голубев появился на поле вместо Андрея Козлова, а Ловро Бизяк заменил Гамида Агаларова.
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Закончен первый тайм! Пока 0:0 в матче "Спартак" - "Уфа". Отдыхаем!
  • Опасный момент
    45'
    Опасная атака "Спартака" вновь получилась после длинного паса из глубины! Ларссон выловил мяч в воздухе, ворвался в штрафную и попытался перебросить рванувшего навстречу Беленова! Не попал в створ Джордан!
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • Желтая карточка
    44'
    Джемал Табидзе теперь получил карточку. Сорвал быструю атаку "Спартака" защитник гостей, не по правилам остановив в центральном круге Зобнина.
  • Желтая карточка
    43'
    Павел Маслов получил жёлтую карточку. Не попал по мячу защитник "Спартака", в итоге сзади налетел на Агаларова.
  • 41'
    Да, преимущество у "Спартака" есть, но не хватает точности в атакующих действиях. Да и "Уфа" неплохо обороняется, так что опасных моментов у ворот Беленова мы не видим.
  • 40'
    С правого фланга Зобнин прострелил от лицевой в штрафную площадь, вновь на перехвате хорошо играют защитники "Уфы".
  • 39'
    Ларссон активен сегодня! Ворвался Джордан с правого фланга в штрафную площадь, сместился в центр и попытался пробить из-под защитника, но Пуцко не отклеился и накрыл шведа!
  • 38'
    Гапонов решил разнообразить ситуацию на поле, пробил с дальней дистанции. Получилось намного выше перекладины, но это лучше, чем ничего!
  • 36'
    Около десяти минут осталось до конца первого тайма, но минуты две-три будут добавлены, конечно.
  • 34'
    Ух ты, как Ларссон красиво сыграл! Пяткой он запустил по флангу Зобнина, тот прострелил в штрафную площадь, но точно в ноги защитнику "Уфы".
  • 33'
    Вроде и атакует "Спартак", но опасных моментов нет у ворот Беленова. "Уфа" старается на контратаках действовать, что тоже ни к чему не приводит.
  • 32'
    Бакаев прострелил с левого фланга в штрафную площадь, но мяч пролетел через всю вратарскую площадку, никто так и не выскочил на передачу.
  • 30'
    Пауза в игре объявлена. Надо перевести дух, попить водичку. В Москве жарко.
  • 29'
    "Уфа" неплохой момент сообразила. Сухов навесил с правого фланга, а Урунов с линии вратарской пробил по воротам, выиграв верховую борьбу у соперника. Выше ворот получилось.
  • 28'
    Вновь длинной передачей пытались хозяева выйти в атаку, но в этот раз Ещенко перестарался, слишком сильно запустил мяч вперёд.
  • Угловой
    27'
    Ещё один угловой, пошла подача слева на ближнюю штангу, Козлов головой выносит мяч.
  • Угловой
    26'
    Угловой у ворот "Уфы". Разыграли слева футболисты "Спартака", Зобнин навесил, и мяч прилетел к Жиго, но подстроиться под него было очень непросто защитнику.
  • 24'
    Вновь в быструю атаку попытался перейти "Спартак", последовала длинная передача на Ларссона, которому чуть-чуть не хватило, чтобы прокинуть мяч мимо Табидзе и выйти на ворота. Справился защитник "Уфы".
  • Фол, нарушение
    23'
    Крал жёстко играет в центре поля, досталось Табидзе. Последнее предупреждение получил полузащитник "Спартака", будет карточка в следующий раз.
  • 21'
    Тедеско спокойно прогуливается по своей технической зоне. Из средств защиты на нём только перчатки.
  • 20'
    Появилась информация, что освобождён один из фанатов "Спартака" Амир  Хуслютдинов, он же Профессор. В последнее время отношения с болельщиками москвичей у правоохранительных органов не складываются.
  • 18'
    Бакаев навесил в штрафную площадь "Уфы", где на позиции форварда оказался Рассказов. Опередил Николая защитник гостей и сбросил мяч в руки Беленову.
  • Фол, нарушение
    17'
    А теперь уже Козлов опустился на свою половину поля в помощь партнёрам, правила нарушил. "Спартак" разыграл, продолжает катать мяч.
  • Желтая карточка
    16'
    В быструю атаку убегали игроки "Спартака", Бакаев прорывался по левому флангу, в размашистом подкате его сбил с ног Неделчару. Это первая карточка.
  • Фол, нарушение
    14'
    Штрафной у ворот "Уфы". Пошла подача в штрафную площадь, а там Жиго в попытке добраться до мяча затоптал Йокича. Атака остановлена.
  • 13'
    Ещенко подключался по левому флангу к атаке своей команды, но не удалось сохранить мяч в поле.
  • 12'
    Хорошая атака "Спартака", Ларссон ворвался в штрафную площадь соперника, из-под защитника попытался пробить, но получилось не очень сильно. Поймал Беленов мяч.
  • 10'
    Жиго из глубины поля сделал заброс в чужую штрафную площадь, но получилось слишком сильно. Зобнин до мяча не дотянулся.
  • 9'
    А это первый удар по воротам! К Понсе отскочил мяч в штрафной площади, и Эсекель попытался с разворота, пробить, но в створ попасть не удалось!
  • 7'
    Илья Гапонов попытался с дальней дистанции то ли пробить, то ли навесить, но не получилось ни то, ни другое. Улетел мяч за пределы поля.
  • 5'
    "Спартак" монотонно катает мяч на половине поля соперника, периодически отодвигаясь к центру.
  • 3'
    Спокойно начинается наша игра, футболисты "Спартака" мяч контролируют, но пока без особого продвижения вперёд.
  • 2'
    Первые атаки остались за хозяевами поля. Пока очень неплохо "красно-белые" комбинировали в центре, потенциал имеется. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! В традиционной красно-белой форме будет играть сегодня "Спартака", а гости действуют в белом.
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Табидзе Джемал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Маслов Павел получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Неделчару Ионуц получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Otkrytiye Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Уфа

Исход игры
Спартак Москва
89.6% (138)
Ничья
7.1% (11)
Уфа
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
45.77% (65)
Меньше
54.23% (77)
Обе команды забьют
Да
45.77% (65)
Нет
54.23% (77)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
29.9% (46)
2:0 Спартак Москва
24% (37)
1:0 Спартак Москва
22.1% (34)
3:1 Спартак Москва
7.1% (11)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
1:2 Уфа
1.3% (2)
3:0 Спартак Москва
1.3% (2)
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