Ещенко ещё раз попытался навесить в штрафную площадь, но и в этот раз получилось неудачно. Улетел мяч над воротами за пределы поля.

У нас ещё одна пауза на водопой. Есть возможность минутку отдохнуть.

Урунов красиво обыграл Гапонова перед штрафной площадью, ворвался в неё, а там на подстраховке уверенно играет Жиго. Мяч выбит.

Урунов получил повреждение, врачи "Уфы" появились на поле. Кажется, там накладка случилась у него в борьбе с Гапоновым.

Возобновилась игра. Там ещё и Неделчару помогали, что-то с рукой у защитника "Уфы" случилось.

Двойная замена в составе "Уфы". Артём Голубев появился на поле вместо Андрея Козлова, а Ловро Бизяк заменил Гамида Агаларова.

Зобнин смог прострелить с правого фланга, Ларссону пришлось тянуться и бить в падении, в итоге рядом со штангой! Опасно получилось!

Игроки "Спартака" продолжают идти вперёд, в целом пока рисунок игры не меняется.

Передача низом в штрафную площадь "Уфы" в направлении Понсе, но Беленов тут опередил форварда "Спартака" и накрыл мяч.

Рассказов справа забрался в штрафную площадь, попытался прострелить в центр, но попал в ногу Карпу. Мяч взмыл в воздух и попал сверху в перекладину. Угловой.

Два подряд угловых подали москвичи, но до удара дело не дошло.

Урунов обокрал Рассказова в центре поля, полетел к штрафной площади "Спартака", где слегка качнул Гапонова и пробил по воротам! Недалеко от штанги!

Голубев опасно пробил из-за пределов штрафной площади, сместившись с левого фланга, и Максименко в прыжке свою команду выручает!

Рукой подыграл себе Жиго, и право на вполне себе опасный штрафной получила "Уфа"! Мяч стоит левее центра.

Даниил Фомин исполнил штрафной. Неплохо перебросил стенку полузащитник, мяч опускался в нижний угол, Максименко в прыжке отбил. Не очень сильным удар был.

Ларссон с фланга выполнил подачу со штрафного, в штрафной никто до мяча не дотянулся, а он в итоге довольно коварно рядом с девяткой пролетел!

Умяров и Соболев готовятся выйти на поле у "Спартака". Перестала Тедеско нравиться игра команды, судя по всему. "Уфа" намного смелее во втором тайме.

Заброс в штрафную площадь "Уфы" на Понсе, Эсекель сбросил мяч на её линию под удар Ларссону, но Джоржана в последний момент опередил защитник.

Передача налево на ход Ларссону, Джордан прострелил в центр штрафной площади, Неделчару выбил мяч на угловой.

Двойная замена в составе "Спартака". Вместо Зелимхана Бакаева на поле появился Наиль Умяров, а Александр Соболев заменил Джордана Ларссона.

Приближается второй тайм к своей середине. "Уфа" давненько вперёд не выдвигалась, осели гости на своей половине поля.

Перешли игроки "Уфы" а атаку, выиграв аут. Сухов забросил мяч в штрафную площадь, где нарушили правила гости в атаке. Надо идти обратно.

Ещенко слева навесил в район одиннадцатиметровой отметки, оттуда спокойно выбивает мяч защитник "Уфы". Никто ему не мешал.

Первый тайм

— Закончен первый тайм! Пока 0:0 в матче "Спартак" - "Уфа". Отдыхаем!

45' Опасная атака "Спартака" вновь получилась после длинного паса из глубины! Ларссон выловил мяч в воздухе, ворвался в штрафную и попытался перебросить рванувшего навстречу Беленова! Не попал в створ Джордан!

45' Две минуты добавлены к основному времени первого тайма.

44' Джемал Табидзе теперь получил карточку. Сорвал быструю атаку "Спартака" защитник гостей, не по правилам остановив в центральном круге Зобнина.

43' Павел Маслов получил жёлтую карточку. Не попал по мячу защитник "Спартака", в итоге сзади налетел на Агаларова.

41' Да, преимущество у "Спартака" есть, но не хватает точности в атакующих действиях. Да и "Уфа" неплохо обороняется, так что опасных моментов у ворот Беленова мы не видим.

40' С правого фланга Зобнин прострелил от лицевой в штрафную площадь, вновь на перехвате хорошо играют защитники "Уфы".

39' Ларссон активен сегодня! Ворвался Джордан с правого фланга в штрафную площадь, сместился в центр и попытался пробить из-под защитника, но Пуцко не отклеился и накрыл шведа!

38' Гапонов решил разнообразить ситуацию на поле, пробил с дальней дистанции. Получилось намного выше перекладины, но это лучше, чем ничего!

36' Около десяти минут осталось до конца первого тайма, но минуты две-три будут добавлены, конечно.

34' Ух ты, как Ларссон красиво сыграл! Пяткой он запустил по флангу Зобнина, тот прострелил в штрафную площадь, но точно в ноги защитнику "Уфы".

33' Вроде и атакует "Спартак", но опасных моментов нет у ворот Беленова. "Уфа" старается на контратаках действовать, что тоже ни к чему не приводит.

32' Бакаев прострелил с левого фланга в штрафную площадь, но мяч пролетел через всю вратарскую площадку, никто так и не выскочил на передачу.

30' Пауза в игре объявлена. Надо перевести дух, попить водичку. В Москве жарко.

29' "Уфа" неплохой момент сообразила. Сухов навесил с правого фланга, а Урунов с линии вратарской пробил по воротам, выиграв верховую борьбу у соперника. Выше ворот получилось.

28' Вновь длинной передачей пытались хозяева выйти в атаку, но в этот раз Ещенко перестарался, слишком сильно запустил мяч вперёд.

27' Ещё один угловой, пошла подача слева на ближнюю штангу, Козлов головой выносит мяч.

26' Угловой у ворот "Уфы". Разыграли слева футболисты "Спартака", Зобнин навесил, и мяч прилетел к Жиго, но подстроиться под него было очень непросто защитнику.

24' Вновь в быструю атаку попытался перейти "Спартак", последовала длинная передача на Ларссона, которому чуть-чуть не хватило, чтобы прокинуть мяч мимо Табидзе и выйти на ворота. Справился защитник "Уфы".

23' Крал жёстко играет в центре поля, досталось Табидзе. Последнее предупреждение получил полузащитник "Спартака", будет карточка в следующий раз.

21' Тедеско спокойно прогуливается по своей технической зоне. Из средств защиты на нём только перчатки.

20' Появилась информация, что освобождён один из фанатов "Спартака" Амир Хуслютдинов, он же Профессор. В последнее время отношения с болельщиками москвичей у правоохранительных органов не складываются.

18' Бакаев навесил в штрафную площадь "Уфы", где на позиции форварда оказался Рассказов. Опередил Николая защитник гостей и сбросил мяч в руки Беленову.

17' А теперь уже Козлов опустился на свою половину поля в помощь партнёрам, правила нарушил. "Спартак" разыграл, продолжает катать мяч.

16' В быструю атаку убегали игроки "Спартака", Бакаев прорывался по левому флангу, в размашистом подкате его сбил с ног Неделчару. Это первая карточка.

14' Штрафной у ворот "Уфы". Пошла подача в штрафную площадь, а там Жиго в попытке добраться до мяча затоптал Йокича. Атака остановлена.

13' Ещенко подключался по левому флангу к атаке своей команды, но не удалось сохранить мяч в поле.

12' Хорошая атака "Спартака", Ларссон ворвался в штрафную площадь соперника, из-под защитника попытался пробить, но получилось не очень сильно. Поймал Беленов мяч.

10' Жиго из глубины поля сделал заброс в чужую штрафную площадь, но получилось слишком сильно. Зобнин до мяча не дотянулся.

9' А это первый удар по воротам! К Понсе отскочил мяч в штрафной площади, и Эсекель попытался с разворота, пробить, но в створ попасть не удалось!

7' Илья Гапонов попытался с дальней дистанции то ли пробить, то ли навесить, но не получилось ни то, ни другое. Улетел мяч за пределы поля.

5' "Спартак" монотонно катает мяч на половине поля соперника, периодически отодвигаясь к центру.

3' Спокойно начинается наша игра, футболисты "Спартака" мяч контролируют, но пока без особого продвижения вперёд.

2' Первые атаки остались за хозяевами поля. Пока очень неплохо "красно-белые" комбинировали в центре, потенциал имеется.