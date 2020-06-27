УФА выйдет на матч как на последний бой! :) Ничья точно будет
Олег Чижиков #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|5
|0.17
|2.
|Понсе Эсекель
|5
|0.17
|3.
|Бакаев Зелимхан
|4 (1)
|0.13
|4.
|Жиго Самуэль
|4
|0.13
|5.
|Шюррле Андре
|1
|0.03
|6.
|Мирзов Резиуан
|1
|0.03
|7.
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.03
|8.
|Зобнин Роман
|1
|0.03
|9.
|Джикия Георгий
|1
|0.03
|10.
|Рассказов Николай
|1
|0.03
|11.
|Тиль Гус
|1
|0.03
|12.
|Адриано Луис
|1 (1)
|0.03
|13.
|Фернандо Мартинс
|0
|0
|14.
|Айртон Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|4 (2)
|0.13
|2.
|Кротов Вячеслав
|2
|0.07
|3.
|Бизяк Ловро
|2 (1)
|0.07
|4.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|5.
|Козлов Андрей
|1
|0.03
|6.
|Алиев Азер
|1
|0.03
|7.
|Табидзе Джемал
|1
|0.03
|8.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.03
|9.
|Вомбергар Андрес
|1
|0.03
|10.
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.03
|11.
|Сухов Александр
|0
|0
|12.
|Тилль Оливье
|0
|0
|13.
|Пуцко Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джикия Георгий
|5
|1
|2.
|Бакаев Зелимхан
|6
|0
|3.
|Жиго Самуэль
|6
|0
|4.
|Гулиев Аяз
|5
|0
|5.
|Зобнин Роман
|3
|1
|6.
|Кутепов Илья
|4
|0
|7.
|Умяров Наиль
|4
|0
|8.
|Айртон Лукас
|4
|0
|9.
|Понсе Эсекель
|2
|1
|10.
|Шюррле Андре
|3
|0
|11.
|Тиль Гус
|3
|0
|12.
|Крал Алекс
|3
|0
|13.
|Ещенко Андрей
|2
|0
|14.
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|15.
|Ташаев Александр
|2
|0
|16.
|Ларссон Джордан
|2
|0
|17.
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|18.
|Рассказов Николай
|2
|0
|19.
|Маслов Павел
|2
|0
|20.
|Адриано Луис
|1
|0
|21.
|Фернандо Мартинс
|1
|0
|22.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|23.
|Максименко Александр
|1
|0
|24.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карп Кэтэлин
|7
|0
|2.
|Пуцко Александр
|4
|1
|3.
|Фомин Даниил
|5
|0
|4.
|Сухов Александр
|4
|0
|5.
|Йокич Боян
|4
|0
|6.
|Кротов Вячеслав
|4
|0
|7.
|Беленов Александр
|3
|0
|8.
|Вомбергар Андрес
|3
|0
|9.
|Табидзе Джемал
|3
|0
|10.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|11.
|Бизяк Ловро
|2
|0
|12.
|Тилль Оливье
|2
|0
|13.
|Голубев Артём
|2
|0
|14.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|15.
|Аликин Павел
|1
|0
|16.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|17.
|Терентьев Денис
|1
|0
|18.
|Емельянов Данила
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|25% (6)
|25% (6)
|Уфа
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|0
|13.33% (2)
|40% (6)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|50 - 11
|56
|2.
|Локомотив Москва
|2:0 Заявка
|24
|14
|5
|5
|35 - 25
|47
|3.
|Краснодар
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|39 - 22
|44
|4.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 44
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|29 - 26
|36
|6.
|Спартак Москва
|0:0 Заявка
|24
|9
|5
|10
|27 - 25
|32
|7.
|Уфа
|0:0 Заявка
|24
|7
|10
|7
|18 - 20
|31
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 25
|30
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|10.
|Сочи
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|37 - 30
|28
|11.
|Рубин
|0:2 Заявка
|24
|6
|8
|10
|14 - 25
|26
|12.
|Тамбов
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|27 - 29
|25
|13.
|Урал
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 43
|25
|14.
|Ахмат
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 32
|24
|15.
|Оренбург
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|26 - 40
|23
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|24
|6
|4
|14
|25 - 35
|22
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