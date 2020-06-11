Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Арена
Уфа
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|5
|0.17
|2.
|Понсе Эсекель
|5
|0.17
|3.
|Бакаев Зелимхан
|4 (1)
|0.13
|4.
|Жиго Самуэль
|4
|0.13
|5.
|Шюррле Андре
|1
|0.03
|6.
|Мирзов Резиуан
|1
|0.03
|7.
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.03
|8.
|Зобнин Роман
|1
|0.03
|9.
|Джикия Георгий
|1
|0.03
|10.
|Рассказов Николай
|1
|0.03
|11.
|Тиль Гус
|1
|0.03
|12.
|Адриано Луис
|1 (1)
|0.03
|13.
|Фернандо Мартинс
|0
|0
|14.
|Айртон Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|4 (2)
|0.13
|2.
|Кротов Вячеслав
|2
|0.07
|3.
|Бизяк Ловро
|2 (1)
|0.07
|4.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|5.
|Козлов Андрей
|1
|0.03
|6.
|Алиев Азер
|1
|0.03
|7.
|Табидзе Джемал
|1
|0.03
|8.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.03
|9.
|Вомбергар Андрес
|1
|0.03
|10.
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.03
|11.
|Сухов Александр
|0
|0
|12.
|Тилль Оливье
|0
|0
|13.
|Пуцко Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джикия Георгий
|5
|1
|2.
|Бакаев Зелимхан
|6
|0
|3.
|Жиго Самуэль
|6
|0
|4.
|Гулиев Аяз
|5
|0
|5.
|Зобнин Роман
|3
|1
|6.
|Кутепов Илья
|4
|0
|7.
|Умяров Наиль
|4
|0
|8.
|Айртон Лукас
|4
|0
|9.
|Понсе Эсекель
|2
|1
|10.
|Шюррле Андре
|3
|0
|11.
|Тиль Гус
|3
|0
|12.
|Крал Алекс
|3
|0
|13.
|Ещенко Андрей
|2
|0
|14.
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|15.
|Ташаев Александр
|2
|0
|16.
|Ларссон Джордан
|2
|0
|17.
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|18.
|Рассказов Николай
|2
|0
|19.
|Адриано Луис
|1
|0
|20.
|Фернандо Мартинс
|1
|0
|21.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|22.
|Максименко Александр
|1
|0
|23.
|Маслов Павел
|1
|0
|24.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карп Кэтэлин
|7
|0
|2.
|Пуцко Александр
|4
|1
|3.
|Фомин Даниил
|5
|0
|4.
|Сухов Александр
|4
|0
|5.
|Йокич Боян
|4
|0
|6.
|Кротов Вячеслав
|4
|0
|7.
|Беленов Александр
|3
|0
|8.
|Вомбергар Андрес
|3
|0
|9.
|Бизяк Ловро
|2
|0
|10.
|Тилль Оливье
|2
|0
|11.
|Голубев Артём
|2
|0
|12.
|Табидзе Джемал
|2
|0
|13.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|14.
|Аликин Павел
|1
|0
|15.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|16.
|Терентьев Денис
|1
|0
|17.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|18.
|Емельянов Данила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|25% (6)
|25% (6)
|Уфа
|6.67% (1)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|0
|13.33% (2)
|40% (6)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва
Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург
Уфа Последние 20 матчей: + = -Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Уфа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|48 - 10
|53
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|33 - 25
|44
|3.
|Краснодар
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|36 - 22
|41
|4.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 44
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|29 - 26
|36
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 25
|31
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 25
|30
|8.
|Уфа
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|18 - 20
|30
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|10.
|Сочи
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|36 - 29
|27
|11.
|Рубин
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|14 - 23
|26
|12.
|Тамбов
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|27 - 29
|25
|13.
|Урал
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 43
|25
|14.
|Оренбург
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 37
|23
|15.
|Ахмат
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|20 - 31
|23
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|24 - 33
|22
Прогнозы на матч Спартак Москва - Уфа
Исход игры
Спартак Москва
90.4% (66)
Ничья
5.5% (4)
Уфа
4.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.89% (34)
Меньше
52.11% (37)
Обе команды забьют
Да
49.3% (35)
Нет
50.7% (36)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
31.5% (23)
2:1 Спартак Москва
30.1% (22)
1:0 Спартак Москва
13.7% (10)
3:1 Спартак Москва
8.2% (6)
1:1 Ничья
5.5% (4)
3:0 Спартак Москва
2.7% (2)
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