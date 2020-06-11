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Спартак Москва
 
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Стадион:
Уфа

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 5 0.17
2. Понсе Эсекель 5 0.17
3. Бакаев Зелимхан 4 (1) 0.13
4. Жиго Самуэль 4 0.13
5. Шюррле Андре 1 0.03
6. Мирзов Резиуан 1 0.03
7. Мельгарехо Лоренсо 1 0.03
8. Зобнин Роман 1 0.03
9. Джикия Георгий 1 0.03
10. Рассказов Николай 1 0.03
11. Тиль Гус 1 0.03
12. Адриано Луис 1 (1) 0.03
13. Фернандо Мартинс 0 0
14. Айртон Лукас 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 4 (2) 0.13
2. Кротов Вячеслав 2 0.07
3. Бизяк Ловро 2 (1) 0.07
4. Игбун Сильвестр 2 0.07
5. Козлов Андрей 1 0.03
6. Алиев Азер 1 0.03
7. Табидзе Джемал 1 0.03
8. Карп Кэтэлин 1 0.03
9. Вомбергар Андрес 1 0.03
10. Гиоргобиани Николай 1 0.03
11. Сухов Александр 0 0
12. Тилль Оливье 0 0
13. Пуцко Александр 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Джикия Георгий 5 1
2. Бакаев Зелимхан 6 0
3. Жиго Самуэль 6 0
4. Гулиев Аяз 5 0
5. Зобнин Роман 3 1
6. Кутепов Илья 4 0
7. Умяров Наиль 4 0
8. Айртон Лукас 4 0
9. Понсе Эсекель 2 1
10. Шюррле Андре 3 0
11. Тиль Гус 3 0
12. Крал Алекс 3 0
13. Ещенко Андрей 2 0
14. Мирзов Резиуан 2 0
15. Ташаев Александр 2 0
16. Ларссон Джордан 2 0
17. Ломовицкий Александр 2 0
18. Рассказов Николай 2 0
19. Адриано Луис 1 0
20. Фернандо Мартинс 1 0
21. Мелкадзе Георгий 1 0
22. Максименко Александр 1 0
23. Маслов Павел 1 0
24. Бакаев Солтмурад 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Карп Кэтэлин 7 0
2. Пуцко Александр 4 1
3. Фомин Даниил 5 0
4. Сухов Александр 4 0
5. Йокич Боян 4 0
6. Кротов Вячеслав 4 0
7. Беленов Александр 3 0
8. Вомбергар Андрес 3 0
9. Бизяк Ловро 2 0
10. Тилль Оливье 2 0
11. Голубев Артём 2 0
12. Табидзе Джемал 2 0
13. Сысуев Дмитрий 1 0
14. Аликин Павел 1 0
15. Игбун Сильвестр 1 0
16. Терентьев Денис 1 0
17. Неделчару Ионуц 1 0
18. Емельянов Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 8.33% (2) 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 25% (6) 25% (6)
 Уфа 6.67% (1) 26.67% (4) 13.33% (2) 0 13.33% (2) 40% (6)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва
Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Ростов Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Рубин Краснодар 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Оренбург
Уфа Последние 20 матчей: + = -
Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа
Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту Уфа 1:1 Судува Уфа 5:0 Айя-Напа Уфа 3:0 Лиепая Уфа 1:0 Чукарички Уфа 0:1 Шлёнск Уфа 0:2 Уйпешт Ахмат 0:1 Уфа Крылья Советов 0:1 Уфа Уфа 1:1 Сочи Оренбург 0:0 Уфа

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Уфа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Уфа 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Уфа Премьер-лига
Уфа 0:0 Спартак Москва Премьер-лига Уфа 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 3:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:2 Уфа Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 16 5 2 48 - 10 53
2. Локомотив Москва Заявка 23 13 5 5 33 - 25 44
3. Краснодар Заявка 22 11 8 3 36 - 22 41
4. Ростов Заявка 23 11 5 7 40 - 44 38
5. ЦСКА Москва Заявка 23 10 6 7 29 - 26 36
6. Спартак Москва Заявка 23 9 4 10 27 - 25 31
7. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
8. Уфа Заявка 23 7 9 7 18 - 20 30
9. Арсенал Тула Заявка 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Сочи Заявка 23 7 6 10 36 - 29 27
11. Рубин Заявка 23 6 8 9 14 - 23 26
12. Тамбов Заявка 23 7 4 12 27 - 29 25
13. Урал Заявка 23 6 7 10 27 - 43 25
14. Оренбург Заявка 23 6 5 12 26 - 37 23
15. Ахмат Заявка 23 5 8 10 20 - 31 23
16. Крылья Советов Заявка 23 6 4 13 24 - 33 22
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2020, осталось 1 день 22 часа 44 минуты.


    • Прогнозы 73
    Спартак Москва 90.4% (66)
    X 5.5% (4)
    Уфа 4.1% (3)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Уфа

    Исход игры
    Спартак Москва
    90.4% (66)
    Ничья
    5.5% (4)
    Уфа
    4.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.89% (34)
    Меньше
    52.11% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    49.3% (35)
    Нет
    50.7% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    31.5% (23)
    2:1 Спартак Москва
    30.1% (22)
    1:0 Спартак Москва
    13.7% (10)
    3:1 Спартак Москва
    8.2% (6)
    1:1 Ничья
    5.5% (4)
    3:0 Спартак Москва
    2.7% (2)
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