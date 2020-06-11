Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Сочи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роши Одисе
|5 (2)
|0.17
|2.
|Глушаков Денис
|3
|0.1
|3.
|Бериша Бернард
|3
|0.1
|4.
|Понсе Андрес
|3 (2)
|0.1
|5.
|Харин Евгений
|1
|0.03
|6.
|Мбенг Аблае
|1
|0.03
|7.
|Семёнов Андрей
|1
|0.03
|8.
|Вилькер Анхель
|1
|0.03
|9.
|Иванов Олег
|0
|0
|10.
|Исмаэл Силва
|0
|0
|11.
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|12.
|Раванелли Феррейра
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мостовой Андрей
|6
|0.2
|2.
|Кокорин Александр
|6 (1)
|0.2
|3.
|Полоз Дмитрий
|5 (2)
|0.17
|4.
|Нобоа Кристиан
|4
|0.13
|5.
|Заболотный Антон
|4
|0.13
|6.
|Карапетян Александр
|2
|0.07
|7.
|Заика Кирилл
|1
|0.03
|8.
|Новосельцев Иван
|1
|0.03
|9.
|Колдунов Никита
|1
|0.03
|10.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0.03
|11.
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.03
|12.
|Мевля Миха
|1
|0.03
|13.
|Лагатор Душан
|1
|0.03
|14.
|Бурмистров Никита
|0
|0
|15.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|16.
|Миладинович Иван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роши Одисе
|6
|1
|2.
|Харин Евгений
|7
|0
|3.
|Швец Антон
|5
|1
|4.
|Бериша Бернард
|6
|0
|5.
|Уциев Ризван
|4
|1
|6.
|Иванов Олег
|5
|0
|7.
|Нижич Зоран
|5
|0
|8.
|Вилькер Анхель
|4
|0
|9.
|Исмаэл Силва
|4
|0
|10.
|Глушаков Денис
|3
|0
|11.
|Семёнов Андрей
|3
|0
|12.
|Мбенг Аблае
|1
|1
|13.
|Гиголаев Роланд
|2
|0
|14.
|Понсе Андрес
|2
|0
|15.
|Городов Евгений
|1
|0
|16.
|Мусалов Магомед
|1
|0
|17.
|Шимански Дамиан
|1
|0
|18.
|Раванелли Феррейра
|1
|0
|19.
|Визеу Фелипе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цаллагов Ибрагим
|8
|0
|2.
|Кудряшов Фёдор
|5
|1
|3.
|Бурмистров Никита
|5
|0
|4.
|Лагатор Душан
|5
|0
|5.
|Миладинович Иван
|5
|0
|6.
|Набиуллин Эльмир
|3
|1
|7.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|8.
|Заболотный Антон
|3
|0
|9.
|Померко Алексей
|3
|0
|10.
|Новосельцев Иван
|3
|0
|11.
|Джанаев Сослан
|2
|0
|12.
|Карапетян Александр
|2
|0
|13.
|Калугин Никита
|2
|0
|14.
|Заика Кирилл
|1
|0
|15.
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|16.
|Юрганов Игорь
|1
|0
|17.
|Мостовой Андрей
|1
|0
|18.
|Колдунов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|Сочи
|12.9% (4)
|6.45% (2)
|29.03% (9)
|16.13% (5)
|25.81% (8)
|9.68% (3)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит
Сочи Последние 20 матчей: + = -Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал
Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сочи 1:1 Рубин Уфа 1:1 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Сочи 2:3 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Тамбов Ростов 2:0 Сочи
Последние игры между собой
Ахмат: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|48 - 10
|53
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|33 - 25
|44
|3.
|Краснодар
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|36 - 22
|41
|4.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 44
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|29 - 26
|36
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 25
|31
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 25
|30
|8.
|Уфа
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|18 - 20
|30
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|10.
|Сочи
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|36 - 29
|27
|11.
|Рубин
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|14 - 23
|26
|12.
|Тамбов
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|27 - 29
|25
|13.
|Урал
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 43
|25
|14.
|Оренбург
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 37
|23
|15.
|Ахмат
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|20 - 31
|23
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|24 - 33
|22
Прогнозы на матч Ахмат - Сочи
Исход игры
Ахмат
44.2% (34)
Ничья
31.2% (24)
Сочи
24.7% (19)
Тотал 2.5
Больше
50% (36)
Меньше
50% (36)
Обе команды забьют
Да
72.22% (52)
Нет
27.78% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
23.4% (18)
1:2 Сочи
16.9% (13)
2:1 Ахмат
13% (10)
1:0 Ахмат
10.4% (8)
2:0 Ахмат
7.8% (6)
2:2 Ничья
5.2% (4)
0:1 Сочи
2.6% (2)
3:0 Ахмат
2.6% (2)
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