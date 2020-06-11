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Ахмат
 
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Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роши Одисе 5 (2) 0.17
2. Глушаков Денис 3 0.1
3. Бериша Бернард 3 0.1
4. Понсе Андрес 3 (2) 0.1
5. Харин Евгений 1 0.03
6. Мбенг Аблае 1 0.03
7. Семёнов Андрей 1 0.03
8. Вилькер Анхель 1 0.03
9. Иванов Олег 0 0
10. Исмаэл Силва 0 0
11. Богосавац Мирослав 0 0
12. Раванелли Феррейра 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мостовой Андрей 6 0.2
2. Кокорин Александр 6 (1) 0.2
3. Полоз Дмитрий 5 (2) 0.17
4. Нобоа Кристиан 4 0.13
5. Заболотный Антон 4 0.13
6. Карапетян Александр 2 0.07
7. Заика Кирилл 1 0.03
8. Новосельцев Иван 1 0.03
9. Колдунов Никита 1 0.03
10. Кудряшов Фёдор 1 0.03
11. Цаллагов Ибрагим 1 0.03
12. Мевля Миха 1 0.03
13. Лагатор Душан 1 0.03
14. Бурмистров Никита 0 0
15. Маргасов Тимофей 0 0
16. Миладинович Иван 0 0

Карточки

Ахмат
# Игрок      
1. Роши Одисе 6 1
2. Харин Евгений 7 0
3. Швец Антон 5 1
4. Бериша Бернард 6 0
5. Уциев Ризван 4 1
6. Иванов Олег 5 0
7. Нижич Зоран 5 0
8. Вилькер Анхель 4 0
9. Исмаэл Силва 4 0
10. Глушаков Денис 3 0
11. Семёнов Андрей 3 0
12. Мбенг Аблае 1 1
13. Гиголаев Роланд 2 0
14. Понсе Андрес 2 0
15. Городов Евгений 1 0
16. Мусалов Магомед 1 0
17. Шимански Дамиан 1 0
18. Раванелли Феррейра 1 0
19. Визеу Фелипе 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Цаллагов Ибрагим 8 0
2. Кудряшов Фёдор 5 1
3. Бурмистров Никита 5 0
4. Лагатор Душан 5 0
5. Миладинович Иван 5 0
6. Набиуллин Эльмир 3 1
7. Нобоа Кристиан 3 0
8. Заболотный Антон 3 0
9. Померко Алексей 3 0
10. Новосельцев Иван 3 0
11. Джанаев Сослан 2 0
12. Карапетян Александр 2 0
13. Калугин Никита 2 0
14. Заика Кирилл 1 0
15. Маргасов Тимофей 1 0
16. Юрганов Игорь 1 0
17. Мостовой Андрей 1 0
18. Колдунов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 15.79% (3) 31.58% (6) 5.26% (1)
 Сочи 12.9% (4) 6.45% (2) 29.03% (9) 16.13% (5) 25.81% (8) 9.68% (3)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит
Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш Ахмат 0:1 Уфа Ахмат 1:1 Рубин Оренбург 1:2 Ахмат Ахмат 0:0 Урал Динамо Москва 1:1 Ахмат Ахмат 5:1 Луч
Сочи Последние 20 матчей: + = -
Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал
Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сочи 1:1 Рубин Уфа 1:1 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Сочи 2:3 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Тамбов Ростов 2:0 Сочи

Последние игры между собой

Ахмат: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Ахмат 2:2 Сочи Товарищеские матчи Сочи 2:0 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 16 5 2 48 - 10 53
2. Локомотив Москва Заявка 23 13 5 5 33 - 25 44
3. Краснодар Заявка 22 11 8 3 36 - 22 41
4. Ростов Заявка 23 11 5 7 40 - 44 38
5. ЦСКА Москва Заявка 23 10 6 7 29 - 26 36
6. Спартак Москва Заявка 23 9 4 10 27 - 25 31
7. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
8. Уфа Заявка 23 7 9 7 18 - 20 30
9. Арсенал Тула Заявка 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Сочи Заявка 23 7 6 10 36 - 29 27
11. Рубин Заявка 23 6 8 9 14 - 23 26
12. Тамбов Заявка 23 7 4 12 27 - 29 25
13. Урал Заявка 23 6 7 10 27 - 43 25
14. Оренбург Заявка 23 6 5 12 26 - 37 23
15. Ахмат Заявка 23 5 8 10 20 - 31 23
16. Крылья Советов Заявка 23 6 4 13 24 - 33 22
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июня 2020, осталось 2 дня 8 часов 46 минут.


    • Прогнозы 77
    Ахмат 44.2% (34)
    X 31.2% (24)
    Сочи 24.7% (19)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Ахмат - Сочи

    Исход игры
    Ахмат
    44.2% (34)
    Ничья
    31.2% (24)
    Сочи
    24.7% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (36)
    Меньше
    50% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (52)
    Нет
    27.78% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.4% (18)
    1:2 Сочи
    16.9% (13)
    2:1 Ахмат
    13% (10)
    1:0 Ахмат
    10.4% (8)
    2:0 Ахмат
    7.8% (6)
    2:2 Ничья
    5.2% (4)
    0:1 Сочи
    2.6% (2)
    3:0 Ахмат
    2.6% (2)
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