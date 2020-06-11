Урал
Позже
Стадион: Екатеринбург Арена
Тамбов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|5 (1)
|0.17
|2.
|Эль Кабир Отман
|4
|0.13
|3.
|Ильин Владимир
|4
|0.13
|4.
|Панюков Андрей
|4 (1)
|0.13
|5.
|Бавин Юрий
|3
|0.1
|6.
|Погребняк Павел
|2
|0.07
|7.
|Димитров Николай
|1
|0.03
|8.
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|9.
|Аугустыняк Рафал
|1
|0.03
|10.
|Кулаков Денис
|0
|0
|11.
|Меркулов Михаил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мелкадзе Георгий
|6
|0.2
|2.
|Обухов Владимир
|6 (1)
|0.2
|3.
|Костюков Михаил
|5
|0.17
|4.
|Килин Антон
|2
|0.07
|5.
|Гогуа Седрик
|2
|0.07
|6.
|Ойеволе Адессойе
|1
|0.03
|7.
|Мамтов Хасан
|1
|0.03
|8.
|Таказов Сослан
|1
|0.03
|9.
|Осипенко Максим
|1
|0.03
|10.
|Бенито
|1
|0.03
|11.
|Чуперка Валерий
|0
|0
|12.
|Тетрашвили Гурам
|0
|0
|13.
|Карасёв Павел
|0
|0
|14.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|15.
|Шелия Гиорги
|0
|0
|16.
|Аппаев Хызыр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|7
|0
|2.
|Емельянов Роман
|5
|1
|3.
|Фидлер Артём
|4
|0
|4.
|Поляков Денис
|4
|0
|5.
|Бумаль Майега Петрус
|4
|0
|6.
|Ильин Владимир
|4
|0
|7.
|Бикфалви Эрик
|3
|0
|8.
|Эль Кабир Отман
|3
|0
|9.
|Кулаков Денис
|2
|0
|10.
|Бавин Юрий
|2
|0
|11.
|Димитров Николай
|1
|0
|12.
|Панюков Андрей
|1
|0
|13.
|Меркулов Михаил
|1
|0
|14.
|Калинин Игорь
|1
|0
|15.
|Аугустыняк Рафал
|1
|0
|16.
|Егорычев Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуперка Валерий
|7
|3
|2.
|Тетрашвили Гурам
|7
|1
|3.
|Мелкадзе Георгий
|7
|0
|4.
|Ойеволе Адессойе
|6
|0
|5.
|Таказов Сослан
|4
|0
|6.
|Килин Антон
|4
|0
|7.
|Грицаенко Алексей
|4
|0
|8.
|Шелия Гиорги
|3
|0
|9.
|Костюков Михаил
|3
|0
|10.
|Карасёв Павел
|3
|0
|11.
|Гогуа Седрик
|3
|0
|12.
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|13.
|Филин Александр
|2
|0
|14.
|Бенито
|2
|0
|15.
|Мамтов Хасан
|1
|0
|16.
|Обухов Владимир
|1
|0
|17.
|Маркелов Иван
|1
|0
|18.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|19.
|Осипенко Максим
|1
|0
|20.
|Хосонов Хетаг
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|25% (6)
|25% (6)
|25% (6)
|Тамбов
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|34.62% (9)
|11.54% (3)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: + = -Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал
ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал Тамбов 1:2 Урал Урал 1:3 Зенит
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов
Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург Краснодар 0:0 Тамбов Тамбов 2:3 Локомотив Москва Ростов 1:2 Тамбов Сочи 1:2 Тамбов
Последние игры между собой
Урал: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|48 - 10
|53
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|33 - 25
|44
|3.
|Краснодар
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|36 - 22
|41
|4.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 44
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|29 - 26
|36
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 25
|31
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 25
|30
|8.
|Уфа
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|18 - 20
|30
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|10.
|Сочи
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|36 - 29
|27
|11.
|Рубин
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|14 - 23
|26
|12.
|Тамбов
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|27 - 29
|25
|13.
|Урал
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 43
|25
|14.
|Оренбург
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 37
|23
|15.
|Ахмат
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|20 - 31
|23
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|24 - 33
|22
Прогнозы на матч Урал - Тамбов
Исход игры
Урал
79% (49)
Ничья
19.4% (12)
Тамбов
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.59% (21)
Меньше
64.41% (38)
Обе команды забьют
Да
50.85% (30)
Нет
49.15% (29)
Популярный счёт
1:0 Урал
41.9% (26)
2:1 Урал
25.8% (16)
1:1 Ничья
16.1% (10)
2:0 Урал
3.2% (2)
2:2 Ничья
3.2% (2)
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