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Урал
 
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Стадион:
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 5 (1) 0.17
2. Эль Кабир Отман 4 0.13
3. Ильин Владимир 4 0.13
4. Панюков Андрей 4 (1) 0.13
5. Бавин Юрий 3 0.1
6. Погребняк Павел 2 0.07
7. Димитров Николай 1 0.03
8. Ароян Вараздат 1 0.03
9. Аугустыняк Рафал 1 0.03
10. Кулаков Денис 0 0
11. Меркулов Михаил 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мелкадзе Георгий 6 0.2
2. Обухов Владимир 6 (1) 0.2
3. Костюков Михаил 5 0.17
4. Килин Антон 2 0.07
5. Гогуа Седрик 2 0.07
6. Ойеволе Адессойе 1 0.03
7. Мамтов Хасан 1 0.03
8. Таказов Сослан 1 0.03
9. Осипенко Максим 1 0.03
10. Бенито 1 0.03
11. Чуперка Валерий 0 0
12. Тетрашвили Гурам 0 0
13. Карасёв Павел 0 0
14. Рыбин Алексей 0 0
15. Шелия Гиорги 0 0
16. Аппаев Хызыр 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 7 0
2. Емельянов Роман 5 1
3. Фидлер Артём 4 0
4. Поляков Денис 4 0
5. Бумаль Майега Петрус 4 0
6. Ильин Владимир 4 0
7. Бикфалви Эрик 3 0
8. Эль Кабир Отман 3 0
9. Кулаков Денис 2 0
10. Бавин Юрий 2 0
11. Димитров Николай 1 0
12. Панюков Андрей 1 0
13. Меркулов Михаил 1 0
14. Калинин Игорь 1 0
15. Аугустыняк Рафал 1 0
16. Егорычев Андрей 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Чуперка Валерий 7 3
2. Тетрашвили Гурам 7 1
3. Мелкадзе Георгий 7 0
4. Ойеволе Адессойе 6 0
5. Таказов Сослан 4 0
6. Килин Антон 4 0
7. Грицаенко Алексей 4 0
8. Шелия Гиорги 3 0
9. Костюков Михаил 3 0
10. Карасёв Павел 3 0
11. Гогуа Седрик 3 0
12. Аппаев Хызыр 2 0
13. Филин Александр 2 0
14. Бенито 2 0
15. Мамтов Хасан 1 0
16. Обухов Владимир 1 0
17. Маркелов Иван 1 0
18. Рыбин Алексей 1 0
19. Осипенко Максим 1 0
20. Хосонов Хетаг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 8.33% (2) 8.33% (2) 8.33% (2) 25% (6) 25% (6) 25% (6)
 Тамбов 11.54% (3) 7.69% (2) 15.38% (4) 19.23% (5) 34.62% (9) 11.54% (3)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: + = -
Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал
ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал Урал 1:2 Оренбург Урал 2:2 Арсенал Тула Рубин 0:0 Урал Тамбов 1:2 Урал Урал 1:3 Зенит
Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов
Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург Краснодар 0:0 Тамбов Тамбов 2:3 Локомотив Москва Ростов 1:2 Тамбов Сочи 1:2 Тамбов

Последние игры между собой

Урал: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Тамбов 1:2 Урал Премьер-лига Тамбов 4:1 Урал Кубок ФНЛ Тамбов 1:2 Урал Кубок ФНЛ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 16 5 2 48 - 10 53
2. Локомотив Москва Заявка 23 13 5 5 33 - 25 44
3. Краснодар Заявка 22 11 8 3 36 - 22 41
4. Ростов Заявка 23 11 5 7 40 - 44 38
5. ЦСКА Москва Заявка 23 10 6 7 29 - 26 36
6. Спартак Москва Заявка 23 9 4 10 27 - 25 31
7. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
8. Уфа Заявка 23 7 9 7 18 - 20 30
9. Арсенал Тула Заявка 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Сочи Заявка 23 7 6 10 36 - 29 27
11. Рубин Заявка 23 6 8 9 14 - 23 26
12. Тамбов Заявка 23 7 4 12 27 - 29 25
13. Урал Заявка 23 6 7 10 27 - 43 25
14. Оренбург Заявка 23 6 5 12 26 - 37 23
15. Ахмат Заявка 23 5 8 10 20 - 31 23
16. Крылья Советов Заявка 23 6 4 13 24 - 33 22
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июня 2020, осталось 2 дня 8 часов 19 минут.


    • Прогнозы 62
    Урал 79% (49)
    X 19.4% (12)
    Тамбов 1.6% (1)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Урал - Тамбов

    Исход игры
    Урал
    79% (49)
    Ничья
    19.4% (12)
    Тамбов
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.59% (21)
    Меньше
    64.41% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    50.85% (30)
    Нет
    49.15% (29)
    Популярный счёт
    1:0 Урал
    41.9% (26)
    2:1 Урал
    25.8% (16)
    1:1 Ничья
    16.1% (10)
    2:0 Урал
    3.2% (2)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
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