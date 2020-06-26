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Зенит
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Крылья Советов
0' 9'
99
Лунёв
Андрей
15
Караваев
Вячеслав
6
Иванович
Бранислав
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
27
Оздоев
Магомед
5
Барриос
Вилмар
14
Кузяев
Далер
7
Азмун
Сердар
8
Малком
Филипе
22
Дзюба
Артём
39
Фролов
Евгений
18
Зеффан
Мехди
90
Бурлак
Тарас
3
Чернов
Никита
23
Комбаров
Дмитрий
40
Тимофеев
Артём
8
Гацкан
Александр
77
Кабутов
Дмитрий
11
Попович
Денис
17
Зиньковский
Антон
15
Глушенков
Максим
Зенит
4-3-3
Крылья Советов
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 13 (4) 0.43
2. Азмун Сердар 10 (1) 0.33
3. Иванович Бранислав 4 0.13
4. Оздоев Магомед 3 0.1
5. Малком Филипе 3 0.1
6. Дриусси Себастьян 3 (2) 0.1
7. Жирков Юрий 2 0.07
8. Шатов Олег 2 0.07
9. Сутормин Алексей 2 0.07
10. Ерохин Александр 2 0.07
11. Караваев Вячеслав 1 0.03
12. Барриос Вилмар 1 0.03
13. Мак Роберт II 1 0.03
14. Дуглас Сантос 0 0
15. Кузяев Далер 0 0
16. Ригони Эмилиано 0 0
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соболев Александр Сергеевич 10 (2) 0.33
2. Радонич Деян 2 0.07
3. Паул-Виорел Антон 2 (1) 0.07
4. Бурлак Тарас 2 0.07
5. Попович Денис 2 0.07
6. Канунников Максим 1 0.03
7. Чернов Никита 1 0.03
8. Гынсарь Раду 1 0.03
9. Мияйлович Срджан 1 0.03
10. Карпов Максим 1 0.03
11. Глушенков Максим 1 0.03
12. Зиньковский Антон 0 0
13. Кабутов Дмитрий 0 0
14. Гацкан Александр 0 0
15. Тимофеев Артём 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Оздоев Магомед 8 1
2. Барриос Вилмар 8 0
3. Ракицкий Ярослав 6 1
4. Иванович Бранислав 4 0
5. Ерохин Александр 3 0
6. Караваев Вячеслав 3 0
7. Азмун Сердар 3 0
8. Жирков Юрий 2 0
9. Сутормин Алексей 2 0
10. Дуглас Сантос 2 0
11. Дзюба Артём 1 0
12. Смольников Игорь 1 0
13. Шатов Олег 1 0
14. Кузяев Далер 1 0
15. Дриусси Себастьян 1 0
16. Ригони Эмилиано 1 0
17. Мусаев Леон 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Мияйлович Срджан 5 2
2. Анюков Александр 5 1
3. Кабутов Дмитрий 6 0
4. Чернов Никита 6 0
5. Соболев Александр Сергеевич 6 0
6. Гацкан Александр 5 0
7. Карпов Максим 3 1
8. Комбаров Дмитрий 4 0
9. Радонич Деян 4 0
10. Паул-Виорел Антон 3 0
11. Зиньковский Антон 1 1
12. Гынсарь Раду 2 0
13. Рыжиков Сергей 1 0
14. Канунников Максим 1 0
15. Попович Денис 1 0
16. Полуяхтов Владимир 1 0
17. Тимофеев Артём 1 0
18. Лысцов Виталий 1 0
19. Терехов Антон 1 0
20. Голенков Егор 1 0
21. Глушенков Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 27.91% (12) 11.63% (5) 11.63% (5) 9.3% (4) 23.26% (10) 16.28% (7)
 Крылья Советов 13.04% (3) 17.39% (4) 17.39% (4) 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа
Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит Зенит 3:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Спартак Москва Зенит 2:0 Лион
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург
Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Крылья Советов 2:2 Чайка Крылья Советов 4:3 Богемианс-1905 Крылья Советов 4:1 Спартак Юрмала Крылья Советов 2:3 Урал Крылья Советов 0:1 Уфа

Последние игры между собой

Зенит: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 15
Крылья Советов 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Зенит Премьер-лига Крылья Советов 1:3 Зенит Премьер-лига
Зенит 3:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:3 Крылья Советов Премьер-лига Зенит 2:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:4 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Зенит Премьер-лига Крылья Советов 2:5 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Зенит 0:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Зенит Премьер-лига Крылья Советов 0:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:3 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 24 16 6 2 48 - 10 54
2. Локомотив Москва Заявка 23 13 5 5 33 - 25 44
3. Краснодар Заявка 22 11 8 3 36 - 22 41
4. Ростов Заявка 23 11 5 7 40 - 44 38
5. ЦСКА Москва Заявка 23 10 6 7 29 - 26 36
6. Спартак Москва Заявка 23 9 4 10 27 - 25 31
7. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
8. Уфа Заявка 23 7 9 7 18 - 20 30
9. Арсенал Тула Заявка 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Сочи Заявка 24 7 7 10 37 - 30 28
11. Рубин Заявка 23 6 8 9 14 - 23 26
12. Тамбов Заявка 23 7 4 12 27 - 29 25
13. Урал Заявка 23 6 7 10 27 - 43 25
14. Ахмат Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15. Оренбург Заявка 23 6 5 12 26 - 37 23
16. Крылья Советов 0:0 Заявка 24 6 5 13 24 - 33 23
  • Первый тайм
  • 9'
    Сантос пробивает по воротам соперника, но попадает в ногу защитнику. Сфера улетает за лицевую линию. Второй корнер подадут питерцы.
  • Опасный момент
    8'
    МОМЕНТ! Ракицкий не уследил за перемещениями Глушенкова. Нанес тот удар по воротам самарцев, и сфера рядом со стойкой ворот Лунёва пролетела.
  • 7'
    Робкий выход гостей на чужую половину поля ничем интересным не заканчивается. Сферу теряют самарцы, едва показавшись на своей половине поля.
  • 6'
    На разминке в маске был только Юрий Жирков. Правда, на подбородке она висела у игрока "Зенита", который просто обозначил ее наличие у себя.
  • 5'
    Потрясающая акустика на стадионе. Болельщики здорово расселись по трибунам, с соблюдением социальной дистанции. По другому и быть не могло.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 4'
    Грудью Ракицкий сбрасывает сферу на одного из своих партнеров. Ракицкий добегает до снаряда первым, выбивая сферу подальше от опасной зоны.
  • 3'
    Фролов сейчас выходит из ворот при подаче углового в исполнении футболистов "Зенита". Кулаками отражает мяч в сторону от собственной рамки вратарь самарцев.
  • 2'
    Футболисты "Зенита" в первом тайме будут играть справа по телевизионной картинке, а игроки "Крыльев Советов" - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Санкт-Петербурге стартовала! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gazprom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Зенит 0:0 Крылья Советов

Исход игры
Зенит
96.9% (154)
Ничья
2.5% (4)
Крылья Советов
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.38% (94)
Меньше
35.62% (52)
Обе команды забьют
Да
26.71% (39)
Нет
73.29% (107)
Популярный счёт
3:0 Зенит
30.8% (49)
2:0 Зенит
28.9% (46)
3:1 Зенит
9.4% (15)
2:1 Зенит
5% (8)
4:1 Зенит
4.4% (7)
4:0 Зенит
3.8% (6)
1:0 Зенит
2.5% (4)
5:1 Зенит
1.3% (2)
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