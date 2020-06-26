Первый тайм

9' Сантос пробивает по воротам соперника, но попадает в ногу защитнику. Сфера улетает за лицевую линию. Второй корнер подадут питерцы.

8' МОМЕНТ! Ракицкий не уследил за перемещениями Глушенкова. Нанес тот удар по воротам самарцев, и сфера рядом со стойкой ворот Лунёва пролетела.

7' Робкий выход гостей на чужую половину поля ничем интересным не заканчивается. Сферу теряют самарцы, едва показавшись на своей половине поля.

6' На разминке в маске был только Юрий Жирков. Правда, на подбородке она висела у игрока "Зенита", который просто обозначил ее наличие у себя.