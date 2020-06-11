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Динамо Москва
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филипп Максимилиан 7 (4) 0.23
2. Игбун Сильвестр 2 0.07
3. Панченко Кирилл 2 0.07
4. Рауш Константин 1 0.03
5. Шиманьски Себастиан 1 0.03
6. Юсупов Артур 1 0.03
7. Ордец Иван 1 0.03
8. Комличенко Николай 1 0.03
9. Морозов Григорий 1 0.03
10. Нжи Клинтон Муа 1 0.03
11. Кардозу Мигел 1 0.03
12. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
13. Жоаозиньо Рамос 0 0
14. Паршивлюк Сергей 0 0
15. Нойштедтер Роман 0 0
16. Шейдаев Рамиль 0 0
17. Грулёв Вячеслав 0 0
18. Евгеньев Роман 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 7 (2) 0.23
2. Чалов Фёдор 5 (1) 0.17
3. Фернандес Марио 3 0.1
4. Сигурдссон Арнор 3 0.1
5. Обляков Иван 2 0.07
6. Ахметов Ильзат 2 0.07
7. Магнуссон Хёрдур 2 0.07
8. Бистрович Кристиян 1 0.03
9. Бийол Яка 1 0.03
10. Гогуа Седрик 1 0.03
11. Дивеев Игорь 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Каборе Шарль 8 1
2. Юсупов Артур 4 2
3. Шиманьски Себастиан 5 0
4. Рыков Владимир 4 0
5. Плиев Заурбек 2 1
6. Ордец Иван 2 1
7. Паршивлюк Сергей 3 0
8. Жоаозиньо Рамос 3 0
9. Рауш Константин 3 0
10. Нойштедтер Роман 3 0
11. Игбун Сильвестр 3 0
12. Шунич Тони 3 0
13. Евгеньев Роман 3 0
14. Панченко Кирилл 2 0
15. Нжи Клинтон Муа 2 0
16. Филипп Максимилиан 2 0
17. Шунин Антон 1 0
18. Комличенко Николай 1 0
19. Морозов Григорий 1 0
20. Кардозу Мигел 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Обляков Иван 9 0
2. Дивеев Игорь 7 0
3. Карпов Вадим 2 2
4. Магнуссон Хёрдур 5 0
5. Ахметов Ильзат 3 1
6. Бийол Яка 2 1
7. Фернандес Марио 3 0
8. Сигурдссон Арнор 3 0
9. Бистрович Кристиян 3 0
10. Шарлия Звонимир 3 0
11. Набабкин Кирилл 2 0
12. Влашич Никола 2 0
13. Чалов Фёдор 2 0
14. Акинфеев Игорь 1 0
15. Васин Виктор 1 0
16. Дзагоев Алан 1 0
17. Щенников Георгий 1 0
18. Кучаев Константин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 11.11% (2) 27.78% (5) 22.22% (4) 16.67% (3) 5.56% (1) 16.67% (3)
 ЦСКА Москва 4.17% (1) 20.83% (5) 33.33% (8) 12.5% (3) 25% (6) 4.17% (1)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва
Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва Рубин 0:1 Динамо Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:4 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 16 5 2 48 - 10 53
2. Локомотив Москва Заявка 23 13 5 5 33 - 25 44
3. Краснодар Заявка 22 11 8 3 36 - 22 41
4. Ростов Заявка 23 11 5 7 40 - 44 38
5. ЦСКА Москва Заявка 23 10 6 7 29 - 26 36
6. Спартак Москва Заявка 23 9 4 10 27 - 25 31
7. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
8. Уфа Заявка 23 7 9 7 18 - 20 30
9. Арсенал Тула Заявка 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Сочи Заявка 23 7 6 10 36 - 29 27
11. Рубин Заявка 23 6 8 9 14 - 23 26
12. Тамбов Заявка 23 7 4 12 27 - 29 25
13. Урал Заявка 23 6 7 10 27 - 43 25
14. Оренбург Заявка 23 6 5 12 26 - 37 23
15. Ахмат Заявка 23 5 8 10 20 - 31 23
16. Крылья Советов Заявка 23 6 4 13 24 - 33 22
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2020, осталось 2 дня 1 час 13 минут.


    • Прогнозы 70
    Динамо Москва 21.4% (15)
    X 38.6% (27)
    ЦСКА Москва 40% (28)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Динамо Москва - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    21.4% (15)
    Ничья
    38.6% (27)
    ЦСКА Москва
    40% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.25% (33)
    Меньше
    50.75% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    80.6% (54)
    Нет
    19.4% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30% (21)
    1:2 ЦСКА Москва
    22.9% (16)
    2:1 Динамо Москва
    11.4% (8)
    0:1 ЦСКА Москва
    7.1% (5)
    2:2 Ничья
    5.7% (4)
    0:2 ЦСКА Москва
    4.3% (3)
    1:0 Динамо Москва
    4.3% (3)
    3:1 Динамо Москва
    2.9% (2)
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