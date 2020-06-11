Динамо Москва
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Стадион: ВТБ Арена
ЦСКА Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филипп Максимилиан
|7 (4)
|0.23
|2.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|3.
|Панченко Кирилл
|2
|0.07
|4.
|Рауш Константин
|1
|0.03
|5.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.03
|6.
|Юсупов Артур
|1
|0.03
|7.
|Ордец Иван
|1
|0.03
|8.
|Комличенко Николай
|1
|0.03
|9.
|Морозов Григорий
|1
|0.03
|10.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.03
|11.
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|12.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|13.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|14.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|15.
|Нойштедтер Роман
|0
|0
|16.
|Шейдаев Рамиль
|0
|0
|17.
|Грулёв Вячеслав
|0
|0
|18.
|Евгеньев Роман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|7 (2)
|0.23
|2.
|Чалов Фёдор
|5 (1)
|0.17
|3.
|Фернандес Марио
|3
|0.1
|4.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0.1
|5.
|Обляков Иван
|2
|0.07
|6.
|Ахметов Ильзат
|2
|0.07
|7.
|Магнуссон Хёрдур
|2
|0.07
|8.
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|9.
|Бийол Яка
|1
|0.03
|10.
|Гогуа Седрик
|1
|0.03
|11.
|Дивеев Игорь
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каборе Шарль
|8
|1
|2.
|Юсупов Артур
|4
|2
|3.
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|4.
|Рыков Владимир
|4
|0
|5.
|Плиев Заурбек
|2
|1
|6.
|Ордец Иван
|2
|1
|7.
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|8.
|Жоаозиньо Рамос
|3
|0
|9.
|Рауш Константин
|3
|0
|10.
|Нойштедтер Роман
|3
|0
|11.
|Игбун Сильвестр
|3
|0
|12.
|Шунич Тони
|3
|0
|13.
|Евгеньев Роман
|3
|0
|14.
|Панченко Кирилл
|2
|0
|15.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|16.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|17.
|Шунин Антон
|1
|0
|18.
|Комличенко Николай
|1
|0
|19.
|Морозов Григорий
|1
|0
|20.
|Кардозу Мигел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Обляков Иван
|9
|0
|2.
|Дивеев Игорь
|7
|0
|3.
|Карпов Вадим
|2
|2
|4.
|Магнуссон Хёрдур
|5
|0
|5.
|Ахметов Ильзат
|3
|1
|6.
|Бийол Яка
|2
|1
|7.
|Фернандес Марио
|3
|0
|8.
|Сигурдссон Арнор
|3
|0
|9.
|Бистрович Кристиян
|3
|0
|10.
|Шарлия Звонимир
|3
|0
|11.
|Набабкин Кирилл
|2
|0
|12.
|Влашич Никола
|2
|0
|13.
|Чалов Фёдор
|2
|0
|14.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|15.
|Васин Виктор
|1
|0
|16.
|Дзагоев Алан
|1
|0
|17.
|Щенников Георгий
|1
|0
|18.
|Кучаев Константин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|ЦСКА Москва
|4.17% (1)
|20.83% (5)
|33.33% (8)
|12.5% (3)
|25% (6)
|4.17% (1)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва
Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва Рубин 0:1 Динамо Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
ЦСКА Москва: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Товарищеские матчи Динамо Москва 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:4 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|48 - 10
|53
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|33 - 25
|44
|3.
|Краснодар
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|36 - 22
|41
|4.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 44
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|29 - 26
|36
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 25
|31
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 25
|30
|8.
|Уфа
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|18 - 20
|30
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|10.
|Сочи
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|36 - 29
|27
|11.
|Рубин
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|14 - 23
|26
|12.
|Тамбов
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|27 - 29
|25
|13.
|Урал
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 43
|25
|14.
|Оренбург
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 37
|23
|15.
|Ахмат
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|20 - 31
|23
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|24 - 33
|22
Прогнозы на матч Динамо Москва - ЦСКА Москва
Исход игры
Динамо Москва
21.4% (15)
Ничья
38.6% (27)
ЦСКА Москва
40% (28)
Тотал 2.5
Больше
49.25% (33)
Меньше
50.75% (34)
Обе команды забьют
Да
80.6% (54)
Нет
19.4% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (21)
1:2 ЦСКА Москва
22.9% (16)
2:1 Динамо Москва
11.4% (8)
0:1 ЦСКА Москва
7.1% (5)
2:2 Ничья
5.7% (4)
0:2 ЦСКА Москва
4.3% (3)
1:0 Динамо Москва
4.3% (3)
3:1 Динамо Москва
2.9% (2)
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