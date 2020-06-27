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Рубин
0:2
Первый тайм: 33'

Стадион:
Локомотив Москва
0'
17' Желтая карточка
Бакаев Солтмурад
0:1
23' Гол
Миранчук Алексей
28' Желтая карточка
Старфельт Карл
0:2
28' Пенальти
Миранчук Алексей
33'
22
Дюпин
Юрий
5
Уремович
Филип
27
Сантос
Пабло
2
Старфельт
Карл
77
Самошников
Илья
28
Абильдгор
Оливер
18
Могилевец
Павел
87
Бакаев
Солтмурад
8
Йевтич
Дарко
21
Кварацхелия
Хвича
19
Игнатьев
Иван
1
Гилерме
Маринато
20
Игнатьев
Владислав
14
Чорлука
Ведран
27
Мурило
Серкейра
31
Рыбус
Мацей
6
Баринов
Дмитрий
7
Крыховяк
Гжегож
94
Рыбчинский
Дмитрий
59
Миранчук
Алексей
23
Мариу
Жоау
19
Эдер
Лопеш
Рубин
4-2-3-1
Локомотив Москва
4-2-3-1

Ход матча

17'
Бакаев Солтмурад
 
23'
0:1
Миранчук Алексей
(Рыбчинский Дмитрий)
28'
Старфельт Карл
 
28'
0:2
Миранчук Алексей

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марков Евгений 4 0.13
2. Кварацхелия Хвича 3 0.1
3. Давиташвили Зурико 2 0.07
4. Башкиров Евгений 1 0.03
5. Коновалов Игорь 1 0.03
6. Кьяртанссон Видар 1 0.03
7. Микелтадзе Бека 1 0.03
8. Бакаев Солтмурад 1 0.03
9. Могилевец Павел 0 0
10. Подберёзкин Вячеслав 0 0
11. Данченко Олег 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крыховяк Гжегож 9 0.3
2. Миранчук Алексей 8 (3) 0.27
3. Эдер Лопеш 5 0.17
4. Смолов Фёдор 3 (1) 0.1
5. Жемалетдинов Рифат 2 0.07
6. Мариу Жоау 1 0.03
7. Игнатьев Владислав 1 0.03
8. Коломейцев Александр 1 0.03
9. Миранчук Антон 1 0.03
10. Баринов Дмитрий 1 0.03
11. Рыбус Мацей 0 0
12. Джорджевич Лука 0 0
13. Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 8 0
2. Коновалов Игорь 7 0
3. Кварацхелия Хвича 4 1
4. Давиташвили Зурико 5 0
5. Башкиров Евгений 3 1
6. Плиев Константин 4 0
7. Подберёзкин Вячеслав 2 1
8. Зуев Александр 2 1
9. Марков Евгений 3 0
10. Ташаев Александр 3 0
11. Данченко Олег 3 0
12. Степанов Данил 3 0
13. Макаров Денис 1 1
14. Денисов Виталий 2 0
15. Могилевец Павел 2 0
16. Дюпин Юрий 2 0
17. Сорокин Егор 2 0
18. Микелтадзе Бека 2 0
19. Кьяртанссон Видар 1 0
20. Игнатьев Иван 1 0
21. Сантос Пабло 1 0
22. Поярков Николай 1 0
23. Бакаев Солтмурад 1 0
24. Абильдгор Оливер 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Игнатьев Владислав 9 0
2. Баринов Дмитрий 9 0
3. Крыховяк Гжегож 7 0
4. Жемалетдинов Рифат 5 1
5. Рыбус Мацей 3 1
6. Чорлука Ведран 4 0
7. Живоглядов Дмитрий 4 0
8. Мурило Серкейра 3 0
9. Хёведес Бенедикт 2 0
10. Гилерме Маринато 2 0
11. Идову Брайн 2 0
12. Мариу Жоау 2 0
13. Эдер Лопеш 2 0
14. Куликов Даниил 2 0
15. Кверквелия Соломон 0 1
16. Смолов Фёдор 1 0
17. Коломейцев Александр 1 0
18. Миранчук Алексей 1 0
19. Миранчук Антон 1 0
20. Лысов Михаил 1 0
21. Магкеев Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1)
 Локомотив Москва 10% (3) 23.33% (7) 30% (9) 13.33% (4) 3.33% (1) 20% (6)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: + = -
Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин
Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин Рубин 0:0 Урал Спартак Москва 0:0 Рубин Рубин 2:1 Тамбов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар

Последние игры между собой

Рубин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Локомотив Москва: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Локомотив Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 1:0 Рубин Кубок
Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Кубок Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 4:0 Локомотив Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 17 5 2 50 - 11 56
2. Локомотив Москва 1:0 Заявка 24 14 5 5 34 - 25 47
3. Краснодар Заявка 23 12 8 3 39 - 22 44
4. Ростов Заявка 23 11 5 7 40 - 44 38
5. ЦСКА Москва Заявка 23 10 6 7 29 - 26 36
6. Спартак Москва 0:0 Заявка 24 9 5 10 27 - 25 32
7. Уфа 0:0 Заявка 24 7 10 7 18 - 20 31
8. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
9. Арсенал Тула Заявка 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Сочи Заявка 24 7 7 10 37 - 30 28
11. Рубин 0:1 Заявка 24 6 8 10 14 - 24 26
12. Тамбов Заявка 23 7 4 12 27 - 29 25
13. Урал Заявка 23 6 7 10 27 - 43 25
14. Ахмат Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15. Оренбург Заявка 24 6 5 13 26 - 40 23
16. Крылья Советов Заявка 24 6 4 14 25 - 35 22
  • Первый тайм
  • Угловой
    34'
    Угловой с правого фланга подали гости, а атака вторым темпом закончилась дальним неточным ударом от Крыховяка.
  • Фол, нарушение
    33'
    Правым флангом контратаку провели казанцы, но после подачи в штрафную площадку защитники "Локо" отбились. На подборе оказался Миранчук, против которого нарушили правила.
  • Опасный момент
    32'
    Миранчук уже на хет-трик замахивается. После подачи с левого фланга Алексей пробивал головой по воротам соперника,  но это не его сильная сторона - удар получился слабым и неточным.
  • 31'
    В сложнейшем положении оказывается "Рубин", провалив середину первого тайма. Очень непросто будет отыграть два гола в матче с "железнодорожниками".
  • Пенальти
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК!!!
    Великолепный мощный удар с точки не оставил никаких шансов Дюпину на спасение ворот.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Желтая карточка
    29'
    Рыбчинский получил мяч на левом краю штрафной площади и, недолго думая, пробил по воротам. Мяч попал в руку защитнику.
  • Пенальти!
    29'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "РУБИНА"!
  • 28'
    Пошли в высокий прессинг казанцы, но их коллективный прессинг выглядит недостаточно плотным и организованным.
  • 27'
    Левым флангом пытались атаку соорудить хозяева поля, но ничего интересного придумать не удалось - мяч был упущен за лицевую линию.
  • 26'
    "Локомотив" старается продолжать владеть мячом после первого гола в этом матче. "Рубину" снова нужно прибавлять в темпе, чтобы переводить игру ближе к чужой штрафной площади.
  • 25'
    Занервничал у кромки поля Леонид Слуцкий. Вроде бы ничего не предвещало беды, но его команда пропустила гол из-за недостаточно плотных действий против соперников у своих владений.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК!!!
    Эдер поборолся за мяч у чужой штрафной площади, после чего Рыбчинский короткий пас отдал на Миранчука в полукружие штрафной площади, а Алексею никто не помешал прицельно пробить в левый нижний угол ворот.
  • 22'
    Постепенно казанцы начинают всё глубже оттягиваться на свою половину поля, предоставляя гостям больше пространства в центре поля.
  • 21'
    Левым флангом ответили хозяева поля, откуда следовала подача в направлении Игнатьева, который пытался из сложного положения пробить через себя - не получилось.
  • Опасный момент
    20'
    С правого фланга у "Локо" следовала подача на Эдера, но тот до мяча не добрался. Тем не менее эпизод был доведён до логического завершения - набежавший Рыбчинский с ходу пробивал с левого края штрафной площади, но послал мяч над перекладиной.
  • 19'
    До матча букмекеры видели "Локомотив" небольшим фаворитом этого матча. Также аналитики предсказывали не слишком результативный матч в Казани.
  • Желтая карточка
    18'
    Стандарты в нашем матче пока не приводят к голевым моментам. Отбились москвичи и попытались убежать в контратаку, но её сорвал Бакаев, за что получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    17'
    Кварацхелия с левого края сместился в центр и пробивал по воротам метров с 24-х, но мяч задел ногу защитника и снова ушёл на угловой.
  • 16'
    Отбились казанцы после подачи углового у своих ворот. Атака гостей вторым темпом также не привела к какой-нибудь остроте.
  • Угловой
    15'
    "Железнодорожники" оперативно сравняли счёт по угловым, также заработав корнер справа.
  • 14'
    После розыгрыша стандарта следовала подача на дальнюю штангу, но там Гилерме снял мяч с головы соперника, спешившего на замыкание.
  • Угловой
    13'
    Стараниями Бакаева "Рубин" заработал первый угловой на правом фланге. Солтмурад злится на себя, считая, что мог извлечь из этого эпизода нечто большее.
  • 12'
    Попытка контратаки "Локо" завершилась неудачей - мяч был упущен за лицевую линию поля на левом краю атаки.
  • 11'
    Москвичи пока не пытаются противопоставить соперникам свой высокий темп, ожидая, когда стартовая активность "Рубина" сойдёт на нет.
  • Опасный момент
    10'
    Заставили "рубиновые" ошибиться соперников и тут же из полукружия штрафной площади пробивал Бакаев, но недостаточно сильно получилось, и Гилерме справился с угрозой.
  • 9'
    Постепенно захватывают территориальное преимущество в центре хозяева поля. Прессингуют они соперников высоко на чужой половине поля.
  • 8'
    Активно стараются вести себя немногочисленные болельщики на трибунах "Казань Арены".
  • Опасный момент
    7'
    ОПАСНО! Казанцы в своей первой атаке заработали штрафной удар на левом фланге атаки, после подачи которого головой пробивал Сантос - рядом с дальней штангой мяч прошёл.
  • 6'
    "Локомотив" провёл первую атаку в матче правым флангом, но пока что гостям удалось отметиться лишь заработанным аутом.
  • 5'
    Идёт борьба за контроль мяча в центре поля. Много ошибаются футболисты из-за стартового сумбура.
  • 3'
    Встреча началась в спокойном ритме - никто не пытается ошарашить соперника взрывным началом.
  • 2'
    В традиционной бордовой форме на игру вышел "Рубин". "Локомотив" выбрал на матч белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kazan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Рубин 0:2 Локомотив Москва

Исход игры
Рубин
7.5% (11)
Ничья
40.4% (59)
Локомотив Москва
52.1% (76)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (48)
Меньше
65.22% (90)
Обе команды забьют
Да
71.01% (98)
Нет
28.99% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (50)
1:2 Локомотив Москва
28.1% (41)
0:1 Локомотив Москва
19.2% (28)
2:1 Рубин
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.7% (4)
0:2 Локомотив Москва
2.7% (4)
1:0 Рубин
2.1% (3)
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