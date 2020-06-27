ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК!!! Великолепный мощный удар с точки не оставил никаких шансов Дюпину на спасение ворот.

В сложнейшем положении оказывается "Рубин", провалив середину первого тайма. Очень непросто будет отыграть два гола в матче с "железнодорожниками".

Миранчук уже на хет-трик замахивается. После подачи с левого фланга Алексей пробивал головой по воротам соперника, но это не его сильная сторона - удар получился слабым и неточным.

Правым флангом контратаку провели казанцы, но после подачи в штрафную площадку защитники "Локо" отбились. На подборе оказался Миранчук, против которого нарушили правила.

Угловой с правого фланга подали гости, а атака вторым темпом закончилась дальним неточным ударом от Крыховяка.

29' Рыбчинский получил мяч на левом краю штрафной площади и, недолго думая, пробил по воротам. Мяч попал в руку защитнику.

29' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "РУБИНА"!

28' Пошли в высокий прессинг казанцы, но их коллективный прессинг выглядит недостаточно плотным и организованным.

27' Левым флангом пытались атаку соорудить хозяева поля, но ничего интересного придумать не удалось - мяч был упущен за лицевую линию.

26' "Локомотив" старается продолжать владеть мячом после первого гола в этом матче. "Рубину" снова нужно прибавлять в темпе, чтобы переводить игру ближе к чужой штрафной площади.

25' Занервничал у кромки поля Леонид Слуцкий. Вроде бы ничего не предвещало беды, но его команда пропустила гол из-за недостаточно плотных действий против соперников у своих владений.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК!!!

Эдер поборолся за мяч у чужой штрафной площади, после чего Рыбчинский короткий пас отдал на Миранчука в полукружие штрафной площади, а Алексею никто не помешал прицельно пробить в левый нижний угол ворот.

22' Постепенно казанцы начинают всё глубже оттягиваться на свою половину поля, предоставляя гостям больше пространства в центре поля.

21' Левым флангом ответили хозяева поля, откуда следовала подача в направлении Игнатьева, который пытался из сложного положения пробить через себя - не получилось.

20' С правого фланга у "Локо" следовала подача на Эдера, но тот до мяча не добрался. Тем не менее эпизод был доведён до логического завершения - набежавший Рыбчинский с ходу пробивал с левого края штрафной площади, но послал мяч над перекладиной.

19' До матча букмекеры видели "Локомотив" небольшим фаворитом этого матча. Также аналитики предсказывали не слишком результативный матч в Казани.

18' Стандарты в нашем матче пока не приводят к голевым моментам. Отбились москвичи и попытались убежать в контратаку, но её сорвал Бакаев, за что получил жёлтую карточку.

17' Кварацхелия с левого края сместился в центр и пробивал по воротам метров с 24-х, но мяч задел ногу защитника и снова ушёл на угловой.

16' Отбились казанцы после подачи углового у своих ворот. Атака гостей вторым темпом также не привела к какой-нибудь остроте.

15' "Железнодорожники" оперативно сравняли счёт по угловым, также заработав корнер справа.

14' После розыгрыша стандарта следовала подача на дальнюю штангу, но там Гилерме снял мяч с головы соперника, спешившего на замыкание.

13' Стараниями Бакаева "Рубин" заработал первый угловой на правом фланге. Солтмурад злится на себя, считая, что мог извлечь из этого эпизода нечто большее.

12' Попытка контратаки "Локо" завершилась неудачей - мяч был упущен за лицевую линию поля на левом краю атаки.

11' Москвичи пока не пытаются противопоставить соперникам свой высокий темп, ожидая, когда стартовая активность "Рубина" сойдёт на нет.

10' Заставили "рубиновые" ошибиться соперников и тут же из полукружия штрафной площади пробивал Бакаев, но недостаточно сильно получилось, и Гилерме справился с угрозой.

9' Постепенно захватывают территориальное преимущество в центре хозяева поля. Прессингуют они соперников высоко на чужой половине поля.

8' Активно стараются вести себя немногочисленные болельщики на трибунах "Казань Арены".

7' ОПАСНО! Казанцы в своей первой атаке заработали штрафной удар на левом фланге атаки, после подачи которого головой пробивал Сантос - рядом с дальней штангой мяч прошёл.

6' "Локомотив" провёл первую атаку в матче правым флангом, но пока что гостям удалось отметиться лишь заработанным аутом.

5' Идёт борьба за контроль мяча в центре поля. Много ошибаются футболисты из-за стартового сумбура.

3' Встреча началась в спокойном ритме - никто не пытается ошарашить соперника взрывным началом.

2' В традиционной бордовой форме на игру вышел "Рубин". "Локомотив" выбрал на матч белый комплект формы.