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Рубин
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марков Евгений 4 0.13
2. Кварацхелия Хвича 3 0.1
3. Давиташвили Зурико 2 0.07
4. Башкиров Евгений 1 0.03
5. Коновалов Игорь 1 0.03
6. Кьяртанссон Видар 1 0.03
7. Микелтадзе Бека 1 0.03
8. Бакаев Солтмурад 1 0.03
9. Могилевец Павел 0 0
10. Подберёзкин Вячеслав 0 0
11. Данченко Олег 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крыховяк Гжегож 9 0.3
2. Миранчук Алексей 7 (3) 0.23
3. Эдер Лопеш 5 0.17
4. Смолов Фёдор 3 (1) 0.1
5. Жемалетдинов Рифат 2 0.07
6. Мариу Жоау 1 0.03
7. Игнатьев Владислав 1 0.03
8. Коломейцев Александр 1 0.03
9. Миранчук Антон 1 0.03
10. Баринов Дмитрий 1 0.03
11. Рыбус Мацей 0 0
12. Джорджевич Лука 0 0
13. Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 8 0
2. Коновалов Игорь 7 0
3. Кварацхелия Хвича 4 1
4. Давиташвили Зурико 5 0
5. Башкиров Евгений 3 1
6. Плиев Константин 4 0
7. Подберёзкин Вячеслав 2 1
8. Зуев Александр 2 1
9. Марков Евгений 3 0
10. Ташаев Александр 3 0
11. Данченко Олег 3 0
12. Степанов Данил 3 0
13. Макаров Денис 1 1
14. Денисов Виталий 2 0
15. Могилевец Павел 2 0
16. Дюпин Юрий 2 0
17. Сорокин Егор 2 0
18. Микелтадзе Бека 2 0
19. Кьяртанссон Видар 1 0
20. Игнатьев Иван 1 0
21. Сантос Пабло 1 0
22. Поярков Николай 1 0
23. Абильдгор Оливер 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Игнатьев Владислав 9 0
2. Баринов Дмитрий 9 0
3. Крыховяк Гжегож 7 0
4. Жемалетдинов Рифат 5 1
5. Рыбус Мацей 3 1
6. Чорлука Ведран 4 0
7. Живоглядов Дмитрий 4 0
8. Мурило Серкейра 3 0
9. Хёведес Бенедикт 2 0
10. Гилерме Маринато 2 0
11. Идову Брайн 2 0
12. Мариу Жоау 2 0
13. Эдер Лопеш 2 0
14. Куликов Даниил 2 0
15. Кверквелия Соломон 0 1
16. Смолов Фёдор 1 0
17. Коломейцев Александр 1 0
18. Миранчук Алексей 1 0
19. Миранчук Антон 1 0
20. Лысов Михаил 1 0
21. Магкеев Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1)
 Локомотив Москва 10% (3) 23.33% (7) 30% (9) 13.33% (4) 3.33% (1) 20% (6)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: + = -
Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин
Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин Рубин 0:0 Урал Спартак Москва 0:0 Рубин Рубин 2:1 Тамбов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар

Последние игры между собой

Рубин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Локомотив Москва: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Локомотив Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 4:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 1:0 Рубин Кубок
Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Кубок Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 4:0 Локомотив Москва Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 16 5 2 48 - 10 53
2. Локомотив Москва Заявка 23 13 5 5 33 - 25 44
3. Краснодар Заявка 22 11 8 3 36 - 22 41
4. Ростов Заявка 23 11 5 7 40 - 44 38
5. ЦСКА Москва Заявка 23 10 6 7 29 - 26 36
6. Спартак Москва Заявка 23 9 4 10 27 - 25 31
7. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
8. Уфа Заявка 23 7 9 7 18 - 20 30
9. Арсенал Тула Заявка 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Сочи Заявка 23 7 6 10 36 - 29 27
11. Рубин Заявка 23 6 8 9 14 - 23 26
12. Тамбов Заявка 23 7 4 12 27 - 29 25
13. Урал Заявка 23 6 7 10 27 - 43 25
14. Оренбург Заявка 23 6 5 12 26 - 37 23
15. Ахмат Заявка 23 5 8 10 20 - 31 23
16. Крылья Советов Заявка 23 6 4 13 24 - 33 22
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2020, осталось 1 день 23 часа 43 минуты.


    • Прогнозы 71
    Рубин 7% (5)
    X 43.7% (31)
    Локомотив Москва 49.3% (35)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Рубин - Локомотив Москва

    Исход игры
    Рубин
    7% (5)
    Ничья
    43.7% (31)
    Локомотив Москва
    49.3% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.68% (26)
    Меньше
    62.32% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    76.81% (53)
    Нет
    23.19% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38% (27)
    1:2 Локомотив Москва
    32.4% (23)
    0:1 Локомотив Москва
    14.1% (10)
    0:0 Ничья
    2.8% (2)
    2:1 Рубин
    2.8% (2)
    0:2 Локомотив Москва
    2.8% (2)
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