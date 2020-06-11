Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Локомотив Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марков Евгений
|4
|0.13
|2.
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.1
|3.
|Давиташвили Зурико
|2
|0.07
|4.
|Башкиров Евгений
|1
|0.03
|5.
|Коновалов Игорь
|1
|0.03
|6.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.03
|7.
|Микелтадзе Бека
|1
|0.03
|8.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|9.
|Могилевец Павел
|0
|0
|10.
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|11.
|Данченко Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крыховяк Гжегож
|9
|0.3
|2.
|Миранчук Алексей
|7 (3)
|0.23
|3.
|Эдер Лопеш
|5
|0.17
|4.
|Смолов Фёдор
|3 (1)
|0.1
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0.07
|6.
|Мариу Жоау
|1
|0.03
|7.
|Игнатьев Владислав
|1
|0.03
|8.
|Коломейцев Александр
|1
|0.03
|9.
|Миранчук Антон
|1
|0.03
|10.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.03
|11.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|12.
|Джорджевич Лука
|0
|0
|13.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|8
|0
|2.
|Коновалов Игорь
|7
|0
|3.
|Кварацхелия Хвича
|4
|1
|4.
|Давиташвили Зурико
|5
|0
|5.
|Башкиров Евгений
|3
|1
|6.
|Плиев Константин
|4
|0
|7.
|Подберёзкин Вячеслав
|2
|1
|8.
|Зуев Александр
|2
|1
|9.
|Марков Евгений
|3
|0
|10.
|Ташаев Александр
|3
|0
|11.
|Данченко Олег
|3
|0
|12.
|Степанов Данил
|3
|0
|13.
|Макаров Денис
|1
|1
|14.
|Денисов Виталий
|2
|0
|15.
|Могилевец Павел
|2
|0
|16.
|Дюпин Юрий
|2
|0
|17.
|Сорокин Егор
|2
|0
|18.
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|19.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|20.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|21.
|Сантос Пабло
|1
|0
|22.
|Поярков Николай
|1
|0
|23.
|Абильдгор Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнатьев Владислав
|9
|0
|2.
|Баринов Дмитрий
|9
|0
|3.
|Крыховяк Гжегож
|7
|0
|4.
|Жемалетдинов Рифат
|5
|1
|5.
|Рыбус Мацей
|3
|1
|6.
|Чорлука Ведран
|4
|0
|7.
|Живоглядов Дмитрий
|4
|0
|8.
|Мурило Серкейра
|3
|0
|9.
|Хёведес Бенедикт
|2
|0
|10.
|Гилерме Маринато
|2
|0
|11.
|Идову Брайн
|2
|0
|12.
|Мариу Жоау
|2
|0
|13.
|Эдер Лопеш
|2
|0
|14.
|Куликов Даниил
|2
|0
|15.
|Кверквелия Соломон
|0
|1
|16.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|17.
|Коломейцев Александр
|1
|0
|18.
|Миранчук Алексей
|1
|0
|19.
|Миранчук Антон
|1
|0
|20.
|Лысов Михаил
|1
|0
|21.
|Магкеев Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|25% (3)
|25% (3)
|8.33% (1)
|Локомотив Москва
|10% (3)
|23.33% (7)
|30% (9)
|13.33% (4)
|3.33% (1)
|20% (6)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: + = -Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин
Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит Рубин 0:1 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Рубин Рубин 0:0 Урал Спартак Москва 0:0 Рубин Рубин 2:1 Тамбов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар
Последние игры между собой
Рубин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Локомотив Москва: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Рубин 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Кубок Рубин 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Рубин 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 4:0 Локомотив Москва Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|48 - 10
|53
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|33 - 25
|44
|3.
|Краснодар
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|36 - 22
|41
|4.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 44
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|29 - 26
|36
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 25
|31
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 25
|30
|8.
|Уфа
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|18 - 20
|30
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|10.
|Сочи
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|36 - 29
|27
|11.
|Рубин
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|14 - 23
|26
|12.
|Тамбов
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|27 - 29
|25
|13.
|Урал
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 43
|25
|14.
|Оренбург
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 37
|23
|15.
|Ахмат
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|20 - 31
|23
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|24 - 33
|22
Прогнозы на матч Рубин - Локомотив Москва
Исход игры
Рубин
7% (5)
Ничья
43.7% (31)
Локомотив Москва
49.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
37.68% (26)
Меньше
62.32% (43)
Обе команды забьют
Да
76.81% (53)
Нет
23.19% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (27)
1:2 Локомотив Москва
32.4% (23)
0:1 Локомотив Москва
14.1% (10)
0:0 Ничья
2.8% (2)
2:1 Рубин
2.8% (2)
0:2 Локомотив Москва
2.8% (2)
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