Ростов
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Стадион: Ростов Арена
Арсенал Тула
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шомуродов Элдор
|11
|0.37
|2.
|Ионов Алексей
|5
|0.17
|3.
|Байрамян Хорен
|4
|0.13
|4.
|Попов Ивелин
|4 (2)
|0.13
|5.
|Ерёменко Роман
|4 (1)
|0.13
|6.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.1
|7.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|2
|0.07
|8.
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|9.
|Зуев Александр
|1
|0.03
|10.
|Мамаев Павел
|1
|0.03
|11.
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Саплинов Александр
|1
|0.03
|13.
|Романов Роман
|1
|0.03
|14.
|Чернов Евгений
|0
|0
|15.
|Хромов Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Луценко Евгений
|10
|0.33
|2.
|Лесовой Даниил
|3
|0.1
|3.
|Кангва Эванс
|3
|0.1
|4.
|Чаушич Горан
|2
|0.07
|5.
|Ломовицкий Александр
|2 (1)
|0.07
|6.
|Ткачёв Сергей
|1
|0.03
|7.
|Горбатенко Игорь
|1
|0.03
|8.
|Бауэр Роберт
|1
|0.03
|9.
|Альварес Виктор-Гильермо
|1
|0.03
|10.
|Григалава Гиа
|1
|0.03
|11.
|Берхамов Кантемир
|1
|0.03
|12.
|Тудорие Александру
|1
|0.03
|13.
|Комбаров Кирилл
|0
|0
|14.
|Беляев Максим
|0
|0
|15.
|Костадинов Георги
|0
|0
|16.
|Банда Ламек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|6
|0
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|3.
|Норманн Матиас
|5
|0
|4.
|Ерёменко Роман
|4
|0
|5.
|Глебов Данил
|4
|0
|6.
|Козлов Алексей Анатольевич
|3
|0
|7.
|Байрамян Хорен
|3
|0
|8.
|Чистяков Дмитрий
|3
|0
|9.
|Шомуродов Элдор
|3
|0
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|11.
|Саплинов Александр
|3
|0
|12.
|Логашов Арсений
|2
|0
|13.
|Песьяков Сергей
|2
|0
|14.
|Чернов Евгений
|2
|0
|15.
|Мамаев Павел
|1
|0
|16.
|Сигурдссон Рагнар
|1
|0
|17.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|1
|0
|18.
|Зуев Александр
|1
|0
|19.
|Долгов Александр
|1
|0
|20.
|Топурия Тамаз
|1
|0
|21.
|Гирнык Кирилл
|1
|0
|22.
|Горелов Павел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Григалава Гиа
|7
|0
|2.
|Ломовицкий Александр
|7
|0
|3.
|Альварес Виктор-Гильермо
|6
|0
|4.
|Бауэр Роберт
|3
|1
|5.
|Денисов Александр
|4
|0
|6.
|Луценко Евгений
|4
|0
|7.
|Ткачёв Сергей
|4
|0
|8.
|Костадинов Георги
|4
|0
|9.
|Чаушич Горан
|3
|0
|10.
|Комбаров Кирилл
|2
|0
|11.
|Горбатенко Игорь
|2
|0
|12.
|Левашов Михаил
|2
|0
|13.
|Кангва Эванс
|2
|0
|14.
|Беляев Максим
|1
|0
|15.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|16.
|Лесовой Даниил
|1
|0
|17.
|Шамов Егор
|1
|0
|18.
|Банда Ламек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|13.16% (5)
|15.79% (6)
|26.32% (10)
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|Арсенал Тула
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: + = -Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов
Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула
Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 Краснодар Арсенал Тула 1:1 Химик Новомосковск Арсенал Тула 0:1 Зенит Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Урал 2:2 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Ростов: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|23
|16
|5
|2
|48 - 10
|53
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|33 - 25
|44
|3.
|Краснодар
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|36 - 22
|41
|4.
|Ростов
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|40 - 44
|38
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|29 - 26
|36
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|23
|9
|4
|10
|27 - 25
|31
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|22
|8
|6
|8
|20 - 25
|30
|8.
|Уфа
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|18 - 20
|30
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|10.
|Сочи
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|36 - 29
|27
|11.
|Рубин
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|14 - 23
|26
|12.
|Тамбов
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|27 - 29
|25
|13.
|Урал
|Заявка
|23
|6
|7
|10
|27 - 43
|25
|14.
|Оренбург
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 37
|23
|15.
|Ахмат
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|20 - 31
|23
|16.
|Крылья Советов
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|24 - 33
|22
Прогнозы на матч Ростов - Арсенал Тула
Исход игры
Ростов
47.1% (32)
Ничья
32.4% (22)
Арсенал Тула
20.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
51.52% (34)
Меньше
48.48% (32)
Обе команды забьют
Да
66.67% (44)
Нет
33.33% (22)
Популярный счёт
2:1 Ростов
25% (17)
1:1 Ничья
23.5% (16)
1:0 Ростов
14.7% (10)
1:2 Арсенал Тула
5.9% (4)
0:4 Арсенал Тула
4.4% (3)
2:2 Ничья
4.4% (3)
1:3 Арсенал Тула
2.9% (2)
0:0 Ничья
2.9% (2)
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