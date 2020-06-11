  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Ростов
 
Позже

Стадион:
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шомуродов Элдор 11 0.37
2. Ионов Алексей 5 0.17
3. Байрамян Хорен 4 0.13
4. Попов Ивелин 4 (2) 0.13
5. Ерёменко Роман 4 (1) 0.13
6. Зайнутдинов Бактиёр 3 0.1
7. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 2 0.07
8. Норманн Матиас 1 0.03
9. Зуев Александр 1 0.03
10. Мамаев Павел 1 0.03
11. Чистяков Дмитрий 1 0.03
12. Саплинов Александр 1 0.03
13. Романов Роман 1 0.03
14. Чернов Евгений 0 0
15. Хромов Данил 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луценко Евгений 10 0.33
2. Лесовой Даниил 3 0.1
3. Кангва Эванс 3 0.1
4. Чаушич Горан 2 0.07
5. Ломовицкий Александр 2 (1) 0.07
6. Ткачёв Сергей 1 0.03
7. Горбатенко Игорь 1 0.03
8. Бауэр Роберт 1 0.03
9. Альварес Виктор-Гильермо 1 0.03
10. Григалава Гиа 1 0.03
11. Берхамов Кантемир 1 0.03
12. Тудорие Александру 1 0.03
13. Комбаров Кирилл 0 0
14. Беляев Максим 0 0
15. Костадинов Георги 0 0
16. Банда Ламек 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Попов Ивелин 6 0
2. Хаджикадунич Деннис 5 0
3. Норманн Матиас 5 0
4. Ерёменко Роман 4 0
5. Глебов Данил 4 0
6. Козлов Алексей Анатольевич 3 0
7. Байрамян Хорен 3 0
8. Чистяков Дмитрий 3 0
9. Шомуродов Элдор 3 0
10. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
11. Саплинов Александр 3 0
12. Логашов Арсений 2 0
13. Песьяков Сергей 2 0
14. Чернов Евгений 2 0
15. Мамаев Павел 1 0
16. Сигурдссон Рагнар 1 0
17. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 1 0
18. Зуев Александр 1 0
19. Долгов Александр 1 0
20. Топурия Тамаз 1 0
21. Гирнык Кирилл 1 0
22. Горелов Павел 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Григалава Гиа 7 0
2. Ломовицкий Александр 7 0
3. Альварес Виктор-Гильермо 6 0
4. Бауэр Роберт 3 1
5. Денисов Александр 4 0
6. Луценко Евгений 4 0
7. Ткачёв Сергей 4 0
8. Костадинов Георги 4 0
9. Чаушич Горан 3 0
10. Комбаров Кирилл 2 0
11. Горбатенко Игорь 2 0
12. Левашов Михаил 2 0
13. Кангва Эванс 2 0
14. Беляев Максим 1 0
15. Ковалёв Юрий 1 0
16. Лесовой Даниил 1 0
17. Шамов Егор 1 0
18. Банда Ламек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 13.16% (5) 15.79% (6) 26.32% (10) 13.16% (5) 13.16% (5) 18.42% (7)
 Арсенал Тула 17.39% (4) 26.09% (6) 8.7% (2) 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: + = -
Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов
Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула
Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 Краснодар Арсенал Тула 1:1 Химик Новомосковск Арсенал Тула 0:1 Зенит Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула Урал 2:2 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Ростов: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Арсенал Тула 2:3 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Ростов Премьер-лига Арсенал Тула 2:2 Ростов Премьер-лига
Ростов 2:2 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 4:1 Арсенал Тула Премьер-лига Ростов 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 23 16 5 2 48 - 10 53
2. Локомотив Москва Заявка 23 13 5 5 33 - 25 44
3. Краснодар Заявка 22 11 8 3 36 - 22 41
4. Ростов Заявка 23 11 5 7 40 - 44 38
5. ЦСКА Москва Заявка 23 10 6 7 29 - 26 36
6. Спартак Москва Заявка 23 9 4 10 27 - 25 31
7. Динамо Москва Заявка 22 8 6 8 20 - 25 30
8. Уфа Заявка 23 7 9 7 18 - 20 30
9. Арсенал Тула Заявка 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Сочи Заявка 23 7 6 10 36 - 29 27
11. Рубин Заявка 23 6 8 9 14 - 23 26
12. Тамбов Заявка 23 7 4 12 27 - 29 25
13. Урал Заявка 23 6 7 10 27 - 43 25
14. Оренбург Заявка 23 6 5 12 26 - 37 23
15. Ахмат Заявка 23 5 8 10 20 - 31 23
16. Крылья Советов Заявка 23 6 4 13 24 - 33 22
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2020, осталось 2 дня 2 часа 13 минут.


    • Прогнозы 68
    Ростов 47.1% (32)
    X 32.4% (22)
    Арсенал Тула 20.6% (14)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Ростов - Арсенал Тула

    Исход игры
    Ростов
    47.1% (32)
    Ничья
    32.4% (22)
    Арсенал Тула
    20.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.52% (34)
    Меньше
    48.48% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (44)
    Нет
    33.33% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    25% (17)
    1:1 Ничья
    23.5% (16)
    1:0 Ростов
    14.7% (10)
    1:2 Арсенал Тула
    5.9% (4)
    0:4 Арсенал Тула
    4.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.4% (3)
    1:3 Арсенал Тула
    2.9% (2)
    0:0 Ничья
    2.9% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Ростов - Арсенал Тула онлайн

    Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

    Фонбет

    Париматч

    БетСити

    ВулканБет

    1ХСтавка
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Шарф от сайта
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     