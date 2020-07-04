А "Лестер" делает все, чтоб мяч задержался в центре поля, и не дает сопернику разбежаться. Благо осталось играть в первой половине меньше пяти минут. Судья не должен много добавить.

Брендан Роджерс подбадривает своих подопечных, у которых почему-то расклеилась игра в пас перед свистком на перерыв.

Бентеке забежал в офсайд. Наверное, это последний момент в первом тайме, хоть судья и добавил 3 минуты.

Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:0. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.

43' Да, первый тайм заканчивается под диктовку "Кристал Пэлас". Гости больше владеют мячом, увереннее выглядят в целом.

42' Очень настойчиво гости продолжают концовку тайма, "Лестер" вынужденно сел в оборону и теперь уповает на контратаки.

41' Первый угловой заработали гости, но подача в штрафную ничего опасного не принесла.

40' "Кристал Пэлас" заработал перспективный штрафной, но подачу довольно спокойно вынесли защитники "Лестера" подальше.

39' Ндиди затоптал Бентеке у центрального круга, это фол.

38' Комбинирует "Кристал Пэлас" теперь на половине поля соперника, но никак пока не получается в атакующую линию довести мяч. Плотно хозяева стараются действовать.

37' Варди плохо обработал мяч, который спокойно в итоге оказался в руках у Гуаиты.

36' Быстрый выход из обороны на оформили хозяева, но только вот Олбрайтон допустил брак.

35' Ридевальд нарушает правила, судья вновь останавливает игру.

34' Лука Миливоевич хорошо пробил, рядом со штангой мяч пролетает, хотя по повтору видно, Шмейхель всё-таки всё контролировал.

33' Ван Анхольт получает по ногам. До ворот "Лестера" около 25 метров, может быть опасно сейчас.

32' В центре поля идет борьба за мяч, обе команды хотят через средний пас доставить мяч в атаку.

31' Совсем затихла игра, команды любят катать мяч, но только на своей половине поля. Без опасных моментов у нас.

30' Тилеманс совершает фол в нападении теперь.

29' Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Макартур нарушает правила в середине поля.

28' Рой Ходжсон, главный тренер "Кристал Пэлас", на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Подгоняет он своих ребят вперёд.

27' "Лестер" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.

26' Обе команды пытаются активно прессинговать и пока разрушать получается лучше, чем созидать.

25' Отодвинули гости игру от своих ворот, но остроты никакой пока создать не могут. Тем не менее, игра к середине тайма выровнялась.

24' Чилвел вернулся на поле, бутсы вроде те же. Интересно, для чего же бегал в раздевалку 3 номер "Лестера"?

23' Игра немного потеряла в содержательности. Завязалась настоящая борьба в середине поля, со множеством ошибок и потерь мяча.

22' Пауза в игре. Чилвел отправился в раздевалку поменять бутсы. Интересный эпизод у нас.

21' "Лестер" играет примитивно, исключительно пытается обострить навесами в штрафную, с которыми гости легко справляются.

20' Джастин нарушает правила в центре поля, игра прервана свистком арбитра.

19' Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента, мяч улетел за боковую линию.

18' Перес опасно пробил с 12 метров, мяч попал в защитника и улетел за пределы поля. Будет ещё один угловой сейчас.

17' "Лестер" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела Варди, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.

16' Подопечные Ходжсона не только к чужим воротам не могут приблизиться, но и за мяч зацепиться, хотя первые минуты были за ними.

15' А вот это уже почти гол. Джастин отметился ударом с линии штрафной, но мяч попадает в перекладину.

14' Попробовали было хозяева подготовить голевую атаку, с последующим прострелом, но нет адресатов, некому завершить в центре штрафной.

13' А теперь и "Лестер" не торопится лезть на ворота противника, "Кристал Пэлас" же просто за мяч зацепиться не может.

12' "Кристал Пэлас" снова прижался к воротам. Две линии обороны и полузащиты выстроились в один ряд.

11' Гости ответили своим подходом к чужим владениям, но по-прежнему никакой конкретики.

10' Бентеке нарушает правила в середине поля. Игра остановлена.

9' А вот наконец-то первый удар в сторону ворот. Олбрайтон с правого фланга навесил в центр штрафной на Ихеначо, который головой отправил мяч мимо.

8' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Лестера", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

7' Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

6' Высоких скоростей, видимо, сегодня ожидать не следует, игра вязнет в центре поля.

5' Не хватает пока скорости игре. "Лестер" вот задумал перекатывать мяч играя через Варди.

4' Игра пока носит неспешный характер. Гости на первых минутах больше владеют мячом и территорией, но явного преимущества пока не ощущается.

3' "Лестер" обрушивается на своего соперника яростным прессингом. "Кристал Пэлас" не без труда из-под него выходит и проводит первую атаку.

2' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Джонатана Мосса. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает правила игрок "Лестера".

1' "Лестер" проводит матч в комплекте формы сине-белого цвета, в белой футболисты "Кристал Пэлас".