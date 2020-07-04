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  3. Англия
Лестер
0:0
Перерыв

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
45' Желтая карточка
Чилвел Бенджамин
1
Шмейхель
Каспер
2
Джастин
Джеймс
6
Эванс
Джонни
4
Сёюнджю
Чаглар
11
Олбрайтон
Марк
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
3
Чилвел
Бенджамин
17
Перес
Айосе
14
Ихеначо
Келечи
9
Варди
Джейми
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
24
Кэхилл
Гари
12
Сахо
Мамаду
3
Ван
Анхольт
Патрик
18
Макартур
Джеймс
4
Миливоевич
Лука
44
Ридевальд
Жайро
9
Айю
Джордан
17
Бентеке
Кристиан
11
Заха
Уилфрид
Лестер
3-4-1-2
Кристал Пэлас
4-3-3

Ход матча

45'
Чилвел Бенджамин
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 19 (4) 0.5
2. Перес Айосе 7 (1) 0.18
3. Барнс Харви 6 0.16
4. Мэддисон Джеймс 6 0.16
5. Ихеначо Келечи 4 0.11
6. Тилеманс Юри 3 0.08
7. Чилвел Бенджамин 3 0.08
8. Рикарду Перейра II 3 0.08
9. Ндиди Уилфред 2 0.05
10. Прает Деннис 1 0.03
11. Грэй Демарай 1 0.03
12. Эванс Джонни 1 0.03
13. Сёюнджю Чаглар 1 0.03
14. Чодури Хамза 1 0.03
15. Олбрайтон Марк 0 0
16. Джастин Джеймс 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айю Джордан 9 0.24
2. Заха Уилфрид 3 0.08
3. Ван Анхольт Патрик 3 (1) 0.08
4. Миливоевич Лука 3 (2) 0.08
5. Шлупп Джеффри 2 0.05
6. Томкинс Джеймс 1 0.03
7. Куйяте Шейку 1 0.03
8. Бентеке Кристиан 1 0.03
9. Таунсенд Андрос 1 0.03
10. Уикхэм Коннор 1 0.03
11. Тосун Дженк 1 0.03
12. Макартур Джеймс 0 0
13. Кэхилл Гари 0 0
14. Дэнн Скотт 0 0
15. Келли Мартин 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 5 0
2. Ндиди Уилфред 5 0
3. Чодури Хамза 3 1
4. Мэддисон Джеймс 4 0
5. Сёюнджю Чаглар 4 0
6. Чилвел Бенджамин 3 0
7. Шмейхель Каспер 2 0
8. Варди Джейми 2 0
9. Прает Деннис 2 0
10. Тилеманс Юри 2 0
11. Олбрайтон Марк 1 0
12. Рикарду Перейра II 1 0
13. Ихеначо Келечи 1 0
14. Грэй Демарай 1 0
15. Джастин Джеймс 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 9 0
2. Маккарти Джеймс 7 0
3. Айю Джордан 6 0
4. Томкинс Джеймс 5 0
5. Макартур Джеймс 5 0
6. Уорд Джоэл 4 0
7. Бентеке Кристиан 4 0
8. Заха Уилфрид 4 0
9. Куйяте Шейку 2 0
10. Шлупп Джеффри 2 0
11. Сахо Мамаду 0 1
12. Кэхилл Гари 1 0
13. Гуаита Висенте 1 0
14. Мейер Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 5.66% (3) 11.32% (6) 22.64% (12) 16.98% (9) 24.53% (13) 18.87% (10)
 Кристал Пэлас 4.35% (1) 13.04% (3) 21.74% (5) 17.39% (4) 17.39% (4) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер
Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд
Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Лестер: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Кристал Пэлас: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Кристал Пэлас 0:2 Лестер Премьер-лига Лестер 1:4 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Лестер Премьер-лига Кристал Пэлас 5:0 Лестер Премьер-лига
Лестер 0:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Лестер 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Лестер Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Лестер Лестер 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Лестер 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:2 Лестер Кристал Пэлас 0:1 Лестер Лестер 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Лестер Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 32 28 2 2 70 - 25 86
2. Манчестер Сити Заявка 32 21 3 8 81 - 33 66
3. Лестер 0:0 Заявка 33 16 8 9 60 - 31 56
4. Манчестер Юнайтед 3:1 Заявка 33 15 10 8 54 - 32 55
5. Челси Заявка 32 16 6 10 57 - 44 54
6. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 12 11 9 33 - 32 47
8. Арсенал Заявка 32 11 13 8 47 - 41 46
9. Бёрнли Заявка 32 13 6 13 36 - 45 45
10. Тоттенхэм Заявка 32 12 9 11 51 - 44 45
11. Эвертон Заявка 32 12 8 12 40 - 47 44
12. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 33 11 10 12 28 - 37 43
13. Ньюкасл Заявка 32 11 9 12 33 - 43 42
14. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
15. Брайтон Заявка 33 8 12 13 35 - 44 36
16. Вест Хэм Заявка 32 8 6 18 38 - 56 30
17. Уотфорд Заявка 32 6 10 16 29 - 49 28
18. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
19. Борнмут 1:3 Заявка 33 7 6 20 31 - 57 27
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 25 - 61 21
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:0. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.
  • Желтая карточка
    45'
    Чилвел за грубый фол получает карточку жёлтого цвета.
  • Офсайд
    45'
    Бентеке забежал в офсайд. Наверное, это последний момент в первом тайме, хоть судья и добавил 3 минуты.
  • 45'
    Брендан Роджерс подбадривает своих подопечных, у которых почему-то расклеилась игра в пас перед свистком на перерыв.
  • 44'
    А "Лестер" делает все, чтоб мяч задержался в центре поля, и не дает сопернику разбежаться. Благо осталось играть в первой половине меньше пяти минут. Судья не должен много добавить.
Футбольный тест из 100 вопросов
Пройти
  • 43'
    Да, первый тайм заканчивается под диктовку "Кристал Пэлас". Гости больше владеют мячом, увереннее выглядят в целом.
  • 42'
    Очень настойчиво гости продолжают концовку тайма, "Лестер" вынужденно сел в оборону и теперь уповает на контратаки.
  • Угловой
    41'
    Первый угловой заработали гости, но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • 40'
    "Кристал Пэлас" заработал перспективный штрафной, но подачу довольно спокойно вынесли защитники "Лестера" подальше.
  • Фол, нарушение
    39'
    Ндиди затоптал Бентеке у центрального круга, это фол.
  • 38'
    Комбинирует "Кристал Пэлас"  теперь на половине поля соперника, но никак пока не получается в атакующую линию довести мяч. Плотно хозяева стараются действовать.
  • 37'
    Варди плохо обработал мяч, который спокойно в итоге оказался в руках у Гуаиты.
  • 36'
    Быстрый выход из обороны на оформили хозяева, но только вот Олбрайтон допустил брак.
  • Фол, нарушение
    35'
    Ридевальд нарушает правила, судья вновь останавливает игру.
  • Опасный момент
    34'
    Лука Миливоевич хорошо пробил, рядом со штангой мяч пролетает, хотя по повтору видно, Шмейхель всё-таки всё контролировал.
  • Фол, нарушение
    33'
    Ван Анхольт получает по ногам. До ворот "Лестера" около 25 метров, может быть опасно сейчас.
  • 32'
    В центре поля идет борьба за мяч, обе команды хотят через средний пас доставить мяч в атаку.
  • 31'
    Совсем затихла игра, команды любят катать мяч, но только на своей половине поля. Без опасных моментов у нас.
  • Фол, нарушение
    30'
    Тилеманс совершает фол в нападении теперь.
  • Фол, нарушение
    29'
    Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Макартур нарушает правила в середине поля.
  • 28'
    Рой Ходжсон, главный тренер "Кристал Пэлас", на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Подгоняет он своих ребят вперёд.
  • Угловой
    27'
    "Лестер" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
  • 26'
    Обе команды пытаются активно прессинговать и пока разрушать получается лучше, чем созидать.
  • 25'
    Отодвинули гости игру от своих ворот, но остроты никакой пока создать не могут. Тем не менее, игра к середине тайма выровнялась.
  • 24'
    Чилвел вернулся на поле, бутсы вроде те же. Интересно, для чего же бегал в раздевалку 3 номер "Лестера"?
  • 23'
    Игра немного потеряла в содержательности. Завязалась настоящая борьба в середине поля, со множеством ошибок и потерь мяча.
  • Судья
    22'
    Пауза в игре. Чилвел отправился в раздевалку поменять бутсы. Интересный эпизод у нас.
  • 21'
    "Лестер" играет примитивно, исключительно пытается обострить навесами в штрафную, с которыми гости легко справляются. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Джастин нарушает правила в центре поля, игра прервана свистком арбитра.
  • Угловой
    19'
    Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента, мяч улетел за боковую линию.
  • Опасный момент
    18'
    Перес опасно пробил с 12 метров, мяч попал в защитника и улетел за пределы поля. Будет ещё один угловой сейчас.
  • Угловой
    17'
    "Лестер" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела Варди, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.
  • 16'
    Подопечные Ходжсона не только к чужим воротам не могут приблизиться, но и за мяч зацепиться, хотя первые минуты были за ними.
  • Штанга
    15'
    А вот это уже почти гол. Джастин отметился ударом с линии штрафной, но мяч попадает в перекладину.
  • 14'
    Попробовали было хозяева подготовить голевую атаку, с последующим  прострелом, но нет адресатов, некому завершить в центре штрафной.
  • 13'
    А теперь и "Лестер" не торопится лезть на ворота противника, "Кристал Пэлас" же просто за мяч зацепиться не может.
  • 12'
    "Кристал Пэлас" снова прижался к воротам. Две линии обороны и полузащиты выстроились в один ряд.
  • 11'
    Гости ответили своим подходом к чужим владениям, но по-прежнему никакой конкретики.
  • Фол, нарушение
    10'
    Бентеке нарушает правила в середине поля. Игра остановлена.
  • 9'
    А вот наконец-то первый удар в сторону ворот. Олбрайтон с правого фланга навесил в центр штрафной на Ихеначо, который головой отправил мяч мимо.
  • 8'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Лестера", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 7'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • 6'
    Высоких скоростей, видимо, сегодня ожидать не следует, игра вязнет в центре поля.
  • 5'
    Не хватает пока скорости игре. "Лестер" вот задумал перекатывать мяч играя через Варди.
  • 4'
    Игра пока носит неспешный характер. Гости на первых минутах больше владеют мячом и территорией, но явного преимущества пока не ощущается.
  • 3'
    "Лестер" обрушивается на своего соперника яростным прессингом. "Кристал Пэлас" не без труда из-под него выходит и проводит первую атаку.
  • Фол, нарушение
    2'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Джонатана Мосса. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает правила игрок "Лестера".
  • 1'
    "Лестер" проводит матч в комплекте формы сине-белого цвета, в белой футболисты "Кристал Пэлас".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты гостей.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Лестер 0:0 Кристал Пэлас

Исход игры
Лестер
89.3% (134)
Ничья
6% (9)
Кристал Пэлас
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (68)
Меньше
52.78% (76)
Обе команды забьют
Да
50% (72)
Нет
50% (72)
Популярный счёт
2:1 Лестер
33.3% (50)
1:0 Лестер
24% (36)
2:0 Лестер
21.3% (32)
3:1 Лестер
7.3% (11)
1:1 Ничья
3.3% (5)
2:3 Кристал Пэлас
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:1 Кристал Пэлас
1.3% (2)
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