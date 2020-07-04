Лестер
0:0
Перерыв
Стадион: Кинг Пауэр
Кристал Пэлас
45' Желтая карточкаЧилвел Бенджамин
17
Перес
Айосе
24
Кэхилл
Гари
12
Сахо
Мамаду
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Уорд ДэнниВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кэхилл ГариЗащитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
-
35 Вудс СэмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|19 (4)
|0.5
|2.
|Перес Айосе
|7 (1)
|0.18
|3.
|Барнс Харви
|6
|0.16
|4.
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.16
|5.
|Ихеначо Келечи
|4
|0.11
|6.
|Тилеманс Юри
|3
|0.08
|7.
|Чилвел Бенджамин
|3
|0.08
|8.
|Рикарду Перейра II
|3
|0.08
|9.
|Ндиди Уилфред
|2
|0.05
|10.
|Прает Деннис
|1
|0.03
|11.
|Грэй Демарай
|1
|0.03
|12.
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|13.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|14.
|Чодури Хамза
|1
|0.03
|15.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|16.
|Джастин Джеймс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айю Джордан
|9
|0.24
|2.
|Заха Уилфрид
|3
|0.08
|3.
|Ван Анхольт Патрик
|3 (1)
|0.08
|4.
|Миливоевич Лука
|3 (2)
|0.08
|5.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.05
|6.
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|7.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|8.
|Бентеке Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|10.
|Уикхэм Коннор
|1
|0.03
|11.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|12.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|13.
|Кэхилл Гари
|0
|0
|14.
|Дэнн Скотт
|0
|0
|15.
|Келли Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|5
|0
|2.
|Ндиди Уилфред
|5
|0
|3.
|Чодури Хамза
|3
|1
|4.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|5.
|Сёюнджю Чаглар
|4
|0
|6.
|Чилвел Бенджамин
|3
|0
|7.
|Шмейхель Каспер
|2
|0
|8.
|Варди Джейми
|2
|0
|9.
|Прает Деннис
|2
|0
|10.
|Тилеманс Юри
|2
|0
|11.
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|12.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|13.
|Ихеначо Келечи
|1
|0
|14.
|Грэй Демарай
|1
|0
|15.
|Джастин Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|9
|0
|2.
|Маккарти Джеймс
|7
|0
|3.
|Айю Джордан
|6
|0
|4.
|Томкинс Джеймс
|5
|0
|5.
|Макартур Джеймс
|5
|0
|6.
|Уорд Джоэл
|4
|0
|7.
|Бентеке Кристиан
|4
|0
|8.
|Заха Уилфрид
|4
|0
|9.
|Куйяте Шейку
|2
|0
|10.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|11.
|Сахо Мамаду
|0
|1
|12.
|Кэхилл Гари
|1
|0
|13.
|Гуаита Висенте
|1
|0
|14.
|Мейер Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|5.66% (3)
|11.32% (6)
|22.64% (12)
|16.98% (9)
|24.53% (13)
|18.87% (10)
|Кристал Пэлас
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: + = -Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер
Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд
Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Ньюкасл 1:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Бёрнли 0:2 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Лестер: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Кристал Пэлас: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Лестер 0:3 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Лестер Премьер-лига Лестер 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Лестер 0:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Лестер Премьер-лига Кристал Пэлас 2:2 Лестер Лестер 1:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:2 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас Лестер 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:2 Лестер Кристал Пэлас 0:1 Лестер Лестер 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Лестер Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|28
|2
|2
|70 - 25
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|81 - 33
|66
|3.
|Лестер
|0:0 Заявка
|33
|16
|8
|9
|60 - 31
|56
|4.
|Манчестер Юнайтед
|3:1 Заявка
|33
|15
|10
|8
|54 - 32
|55
|5.
|Челси
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|57 - 44
|54
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|13
|6
|45 - 34
|52
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|33 - 32
|47
|8.
|Арсенал
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|47 - 41
|46
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 45
|45
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 44
|45
|11.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|12.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|33
|11
|10
|12
|28 - 37
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|33 - 43
|42
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|15.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|35 - 44
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|38 - 56
|30
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|29 - 49
|28
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|19.
|Борнмут
|1:3 Заявка
|33
|7
|6
|20
|31 - 57
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|25 - 61
|21
Прогнозы на матч Лестер 0:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Лестер
89.3% (134)
Ничья
6% (9)
Кристал Пэлас
4.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (68)
Меньше
52.78% (76)
Обе команды забьют
Да
50% (72)
Нет
50% (72)
Популярный счёт
2:1 Лестер
33.3% (50)
1:0 Лестер
24% (36)
2:0 Лестер
21.3% (32)
3:1 Лестер
7.3% (11)
1:1 Ничья
3.3% (5)
2:3 Кристал Пэлас
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:1 Кристал Пэлас
1.3% (2)
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