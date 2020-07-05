Ньюкасл
2:2
Второй тайм: 79'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Вест Хэм
0:1
4' ГолАнтонио Майкл
1:1
17' ГолАльмирон Мигель
37' Желтая карточкаГейл Дуайт
1:2
65' ГолСоучек Томаш
2:2
67' ГолШелви Джонджо
17
Крафт
Эмиль
14
Хэйден
Айзак
12
Гейл
Дуайт
23
Диоп
Исса
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
-
28 Роуз ДэнниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Джонсон БенПолузащитник
-
19 Уилшер ДжекПолузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
4'
0:1
17'
1:1
37'
65'
1:2
67'
2:2
70'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 6
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шелви Джонджо
|5
|0.13
|2.
|Альмирон Мигель
|4
|0.11
|3.
|Сент-Максимин Аллан
|3
|0.08
|4.
|Виллемс Джетро
|2
|0.05
|5.
|Жоэлинтон
|2
|0.05
|6.
|Фернандес Федерико
|2
|0.05
|7.
|Гейл Дуайт
|2
|0.05
|8.
|Кларк Киран
|2
|0.05
|9.
|Лежён Флорьян
|2
|0.05
|10.
|Шёр Фабиан
|2
|0.05
|11.
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.05
|12.
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|13.
|Ритчи Мэтт
|1
|0.03
|14.
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|15.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|16.
|Лазаро Валентино
|1
|0.03
|17.
|Йедлин Деандре
|1
|0.03
|18.
|Кэрролл Эндрю
|0
|0
|19.
|Атсу Кристиан
|0
|0
|20.
|Крафт Эмиль
|0
|0
|21.
|Манкильо Хави
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алле Себастьян
|7
|0.18
|2.
|Снодграсс Роберт
|5
|0.13
|3.
|Антонио Майкл
|4
|0.11
|4.
|Ярмоленко Андрей
|4
|0.11
|5.
|Ноубл Марк
|4 (3)
|0.11
|6.
|Крессуэлл Арон
|3
|0.08
|7.
|Диоп Исса
|3
|0.08
|8.
|Форнальс Пабло
|2
|0.05
|9.
|Огбонна Анджело
|2
|0.05
|10.
|Андерсон Фелипе
|1
|0.03
|11.
|Боуэн Джаррод
|1
|0.03
|12.
|Чичарито
|1
|0.03
|13.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.03
|14.
|Соучек Томаш
|1
|0.03
|15.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|16.
|Лансини Мануэль
|0
|0
|17.
|Райс Деклан
|0
|0
|18.
|Масуаку Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жоэлинтон
|7
|0
|2.
|Хэйден Айзак
|4
|1
|3.
|Фернандес Федерико
|5
|0
|4.
|Альмирон Мигель
|5
|0
|5.
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|6.
|Манкильо Хави
|4
|0
|7.
|Шёр Фабиан
|4
|0
|8.
|Лонгстафф Шон
|2
|1
|9.
|Ритчи Мэтт
|3
|0
|10.
|Кларк Киран
|3
|0
|11.
|Йедлин Деандре
|3
|0
|12.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|13.
|Атсу Кристиан
|2
|0
|14.
|Гейл Дуайт
|2
|0
|15.
|Дамметт Пол
|2
|0
|16.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|17.
|Лазаро Валентино
|0
|1
|18.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|19.
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диоп Исса
|8
|0
|2.
|Крессуэлл Арон
|6
|0
|3.
|Райс Деклан
|6
|0
|4.
|Масуаку Артур
|4
|1
|5.
|Ноубл Марк
|5
|0
|6.
|Фредерикс Райан
|5
|0
|7.
|Снодграсс Роберт
|4
|0
|8.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|9.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|10.
|Сабалета Пабло
|2
|0
|11.
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|12.
|Антонио Майкл
|2
|0
|13.
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|14.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|15.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|16.
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|17.
|Алле Себастьян
|1
|0
|18.
|Мартин Дэвид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|Вест Хэм
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|27.78% (10)
|25% (9)
|19.44% (7)
|5.56% (2)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм
Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 5:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|28
|2
|2
|70 - 25
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|81 - 33
|66
|3.
|Лестер
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|63 - 31
|58
|4.
|Челси
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|60 - 44
|57
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 33
|55
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|45 - 36
|52
|7.
|Арсенал
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|49 - 41
|49
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|34 - 33
|48
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|37 - 46
|46
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 44
|45
|11.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|12.
|Ньюкасл
|2:2 Заявка
|33
|11
|10
|12
|35 - 45
|43
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|28 - 40
|42
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|15.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|35 - 44
|36
|16.
|Вест Хэм
|2:2 Заявка
|33
|8
|7
|18
|40 - 58
|31
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|29 - 52
|28
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|19.
|Борнмут
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|32 - 59
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|25 - 61
|21
Прогнозы на матч Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
Исход игры
Ньюкасл
58.6% (89)
Ничья
30.3% (46)
Вест Хэм
11.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
46.48% (66)
Меньше
53.52% (76)
Обе команды забьют
Да
71.83% (102)
Нет
28.17% (40)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
30.3% (46)
1:1 Ничья
23.7% (36)
1:0 Ньюкасл
19.1% (29)
1:2 Вест Хэм
5.3% (8)
2:2 Ничья
4.6% (7)
2:0 Ньюкасл
4.6% (7)
0:2 Вест Хэм
1.3% (2)
3:1 Ньюкасл
1.3% (2)
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