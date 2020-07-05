Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Сент-Максимин Аллан получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Сент-Максимин Аллан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Удар от ворот произведет Ньюкасл

45' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Игрок из команды Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Ласcеллс Джамал выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновится спорным мячом

40' Ох, нехорошо это выглядит. Хэйден Айзак получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Хэйден Айзак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан , обводя своих соперников

39' Жоэлинтон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Манкильо Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Крессуэлл Арон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Гейл Дуайт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Дубравка Мартин взял и забрал мяч на выходе

32' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Дубравка Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Боуэн Джаррод навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Шелви Джонджо из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

29' Фабьянски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Боуэн Джаррод предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Шелви Джонджо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Шелви Джонджо из команды Ньюкасл направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

21' Фредерикс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Фабьянски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Жоэлинтон из команды Ньюкасл сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

19' Диоп Исса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Жоэлинтон из команды Ньюкасл навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

14' Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

13' Жоэлинтон из команды Ньюкасл отдал передачу, которая была заблокирована.

11' Фредерикс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' После штрафного удара,который нанес Гейл Дуайт мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

8' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Фредерикс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Г О О О О Л - Антонио Майкл изменил счет на табло!

2' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ньюкасл начинает с центра поля