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Ньюкасл
2:2
Конец матча

Стадион:
Вест Хэм
0'
0:1
4' Гол
Антонио Майкл
1:1
17' Гол
Альмирон Мигель
37' Желтая карточка
Гейл Дуайт
1:2
65' Гол
Соучек Томаш
2:2
67' Гол
Шелви Джонджо
90'+5
«Ньюкасл» — «Вест Хэм». Обзор ма...
1
Дубравка
Мартин
17
Крафт
Эмиль
6
Ласcеллс
Джамал
18
Фернандес
Федерико
19
Манкильо
Хави
8
Шелви
Джонджо
14
Хэйден
Айзак
10
Сент-Максимин
Аллан
24
Альмирон
Мигель
9
Жоэлинтон
12
Гейл
Дуайт
1
Фабьянски
Лукаш
24
Фредерикс
Райан
23
Диоп
Исса
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
17
Боуэн
Джаррод
18
Форнальс
Пабло
10
Лансини
Мануэль
30
Антонио
Майкл
Ньюкасл
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Антонио Майкл
(Боуэн Джаррод)
17'
Альмирон Мигель
(Крафт Эмиль)
1:1
37'
Гейл Дуайт
 
43'
Бенталеб Набиль
Хэйден Айзак
 
57'
 
Ноубл Марк
Лансини Мануэль
65'
1:2
Соучек Томаш
67'
Шелви Джонджо
(Гейл Дуайт)
2:2
69'
Лазаро Валентино
Сент-Максимин Аллан
 
70'
Ритчи Мэтт
Гейл Дуайт
 
75'
 
Ярмоленко Андрей
Форнальс Пабло
81'
Кэрролл Эндрю
Жоэлинтон
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шелви Джонджо 6 0.16
2. Альмирон Мигель 4 0.11
3. Сент-Максимин Аллан 3 0.08
4. Виллемс Джетро 2 0.05
5. Гейл Дуайт 2 0.05
6. Жоэлинтон 2 0.05
7. Фернандес Федерико 2 0.05
8. Кларк Киран 2 0.05
9. Лежён Флорьян 2 0.05
10. Шёр Фабиан 2 0.05
11. Лонгстафф Мэттью 2 0.05
12. Хэйден Айзак 1 0.03
13. Ритчи Мэтт 1 0.03
14. Лонгстафф Шон 1 0.03
15. Ласcеллс Джамал 1 0.03
16. Лазаро Валентино 1 0.03
17. Йедлин Деандре 1 0.03
18. Кэрролл Эндрю 0 0
19. Атсу Кристиан 0 0
20. Крафт Эмиль 0 0
21. Манкильо Хави 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алле Себастьян 7 0.18
2. Снодграсс Роберт 5 0.13
3. Антонио Майкл 4 0.11
4. Ярмоленко Андрей 4 0.11
5. Ноубл Марк 4 (3) 0.11
6. Крессуэлл Арон 3 0.08
7. Диоп Исса 3 0.08
8. Форнальс Пабло 2 0.05
9. Огбонна Анджело 2 0.05
10. Соучек Томаш 2 0.05
11. Андерсон Фелипе 1 0.03
12. Боуэн Джаррод 1 0.03
13. Чичарито 1 0.03
14. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
15. Фредерикс Райан 0 0
16. Лансини Мануэль 0 0
17. Райс Деклан 0 0
18. Масуаку Артур 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Жоэлинтон 7 0
2. Хэйден Айзак 4 1
3. Фернандес Федерико 5 0
4. Альмирон Мигель 5 0
5. Ласcеллс Джамал 4 0
6. Манкильо Хави 4 0
7. Шёр Фабиан 4 0
8. Лонгстафф Шон 2 1
9. Ритчи Мэтт 3 0
10. Кларк Киран 3 0
11. Йедлин Деандре 3 0
12. Шелви Джонджо 2 0
13. Атсу Кристиан 2 0
14. Гейл Дуайт 2 0
15. Дамметт Пол 2 0
16. Бенталеб Набиль 2 0
17. Лазаро Валентино 0 1
18. Кэрролл Эндрю 1 0
19. Лонгстафф Мэттью 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Диоп Исса 8 0
2. Крессуэлл Арон 6 0
3. Райс Деклан 6 0
4. Масуаку Артур 4 1
5. Ноубл Марк 5 0
6. Фредерикс Райан 5 0
7. Снодграсс Роберт 4 0
8. Огбонна Анджело 4 0
9. Форнальс Пабло 3 0
10. Сабалета Пабло 2 0
11. Ярмоленко Андрей 2 0
12. Антонио Майкл 2 0
13. Бальбуэна Фабиан 2 0
14. Фабьянски Лукаш 1 0
15. Лансини Мануэль 1 0
16. Андерсон Фелипе 1 0
17. Алле Себастьян 1 0
18. Мартин Дэвид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 12.9% (4) 22.58% (7) 9.68% (3) 16.13% (5) 19.35% (6) 19.35% (6)
 Вест Хэм 13.16% (5) 10.53% (4) 26.32% (10) 23.68% (9) 21.05% (8) 5.26% (2)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Рочдейл 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Лестер Ньюкасл 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм
Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут Вест Хэм 1:2 Лестер Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:3 Арсенал Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 6
Вест Хэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 9
Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:3 Вест Хэм Премьер-лига
Вест Хэм 2:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 1:3 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 0:1 Вест Хэм Премьер-лига Ньюкасл 5:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:0 Заявка 33 28 3 2 70 - 25 87
2. Манчестер Сити Заявка 32 21 3 8 81 - 33 66
3. Лестер Заявка 33 17 7 9 63 - 31 58
4. Челси Заявка 33 17 6 10 60 - 44 57
5. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 10 8 56 - 33 55
6. Вулверхэмптон Заявка 33 13 13 7 45 - 36 52
7. Арсенал Заявка 33 12 13 8 49 - 41 49
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 12 12 9 34 - 33 48
9. Бёрнли Заявка 33 13 7 13 37 - 46 46
10. Тоттенхэм Заявка 32 12 9 11 51 - 44 45
11. Эвертон Заявка 32 12 8 12 40 - 47 44
12. Ньюкасл Заявка 33 11 10 12 35 - 45 43
13. Кристал Пэлас Заявка 33 11 9 13 28 - 40 42
14. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
15. Брайтон Заявка 33 8 12 13 35 - 44 36
16. Вест Хэм Заявка 33 8 7 18 40 - 58 31
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 33 7 7 19 36 - 60 28
18. Уотфорд Заявка 33 6 10 17 29 - 52 28
19. Борнмут Заявка 33 7 6 20 32 - 59 27
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 25 - 61 21
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Ньюкасл 58.6% (89)
X 30.3% (46)
Вест Хэм 11.2% (17)
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5.06 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Ньюкасл 2:2 Вест Хэм

Исход игры
Ньюкасл
58.6% (89)
Ничья
30.3% (46)
Вест Хэм
11.2% (17)
Тотал 2.5
Больше
46.48% (66)
Меньше
53.52% (76)
Обе команды забьют
Да
71.83% (102)
Нет
28.17% (40)
Популярный счёт
2:1 Ньюкасл
30.3% (46)
1:1 Ничья
23.7% (36)
1:0 Ньюкасл
19.1% (29)
1:2 Вест Хэм
5.3% (8)
2:2 Ничья
4.6% (7)
2:0 Ньюкасл
4.6% (7)
3:1 Ньюкасл
1.3% (2)
0:1 Вест Хэм
1.3% (2)
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