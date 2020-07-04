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  3. Англия
Челси
2:0
Перерыв

Стадион:
Уотфорд
0'
21' Желтая карточка
Капу Этьен
1:0
28' Гол
Жиру Оливье
2:0
43' Пенальти
Виллиан Боргес
1
Аррисабалага
Кепа
24
Джеймс
Рис
III
4
Кристенсен
Андреас
15
Зума
Курт
28
Аспиликуэта
Сесар
8
Баркли
Росс
7
Канте
Н'Голо
19
Маунт
Мэйсон
10
Виллиан
Боргес
18
Жиру
Оливье
22
Пулишич
Кристиан
26
Фостер
Бен
6
Мариаппа
Эдриан
27
Кабаселе
Кристиан
4
Доусон
Крэйг
21
Фемения
Кико
14
Чалоба
Натаниэл
29
Капу
Этьен
23
Сарр
Исмаила
16
Дюкур
Абдулайе
19
Хьюз
Уилл
9
Дини
Трой
Челси
4-3-3
Уотфорд
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Капу Этьен
28'
Жиру Оливье
(Баркли Росс)
1:0
43'
Виллиан Боргес
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 13 0.34
2. Виллиан Боргес 8 (3) 0.21
3. Пулишич Кристиан 7 0.18
4. Маунт Мэйсон 6 0.16
5. Алонсо Маркос 4 0.11
6. Жоржиньо II 4 (3) 0.11
7. Жиру Оливье 4 0.11
8. Канте Н'Голо 3 0.08
9. Аспиликуэта Сесар 2 0.05
10. Рюдигер Антонио 2 0.05
11. Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
12. Ковачич Матео 1 0.03
13. Педро Родригес 1 0.03
14. Бачуайи Миши 1 0.03
15. Томори Фикайо 1 0.03
16. Баркли Росс 0 0
17. Джеймс Рис III 0 0
Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дини Трой 6 (2) 0.16
2. Сарр Исмаила 5 0.13
3. Делофеу Херард 4 (1) 0.11
4. Дюкур Абдулайе 4 0.11
5. Перейра Роберто 3 (1) 0.08
6. Грэй Андре 2 0.05
7. Хьюз Уилл 1 0.03
8. Клеверли Том 1 0.03
9. Доусон Крэйг 1 0.03
10. Масина Адам 1 0.03
11. Капу Этьен 0 0
12. Кабаселе Кристиан 0 0
13. Янмат Дарил 0 0
14. Чалоба Натаниэл 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 10 0
2. Ковачич Матео 7 0
3. Зума Курт 5 0
4. Кристенсен Андреас 5 0
5. Виллиан Боргес 4 0
6. Алонсо Маркос 4 0
7. Канте Н'Голо 4 0
8. Рюдигер Антонио 3 0
9. Эмерсон Палмиери 3 0
10. Томори Фикайо 3 0
11. Маунт Мэйсон 3 0
12. Абрахам Тэмми 2 0
13. Педро Родригес 1 0
14. Джеймс Рис III 1 0
15. Хадсон-Одои Каллум 1 0
Уотфорд
# Игрок      
1. Капу Этьен 8 0
2. Дюкур Абдулайе 8 0
3. Каткарт Крейг 7 0
4. Кабаселе Кристиан 2 2
5. Холебас Хосе 5 0
6. Фемения Кико 5 0
7. Доусон Крэйг 5 0
8. Мариаппа Эдриан 3 1
9. Делофеу Херард 4 0
10. Хьюз Уилл 4 0
11. Дини Трой 3 0
12. Перейра Роберто 3 0
13. Масина Адам 3 0
14. Фостер Бен 1 0
15. Янмат Дарил 1 0
16. Грэй Андре 1 0
17. Чалоба Натаниэл 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Саксесс Исаак 1 0
20. Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 12.5% (7) 17.86% (10) 19.64% (11) 25% (14) 10.71% (6) 14.29% (8)
 Уотфорд 15.38% (4) 19.23% (5) 15.38% (4) 26.92% (7) 15.38% (4) 7.69% (2)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: + = -
Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси
Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон
Уотфорд Последние 20 матчей: + = -
Уотфорд 1:3 Саутгемптон Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд
Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд

Последние игры между собой

Челси: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Уотфорд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Уотфорд 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Челси Премьер-лига Уотфорд 4:1 Челси Премьер-лига
Челси 4:2 Уотфорд Премьер-лига Челси 4:3 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Челси Премьер-лига Уотфорд 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Уотфорд Премьер-лига Челси 3:0 Уотфорд Кубок Челси 5:0 Уотфорд Кубок Уотфорд 1:3 Челси Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 32 28 2 2 70 - 25 86
2. Манчестер Сити Заявка 32 21 3 8 81 - 33 66
3. Лестер Заявка 33 17 7 9 63 - 31 58
4. Челси 2:0 Заявка 33 17 6 10 59 - 44 57
5. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 10 8 56 - 33 55
6. Вулверхэмптон Заявка 33 13 13 7 45 - 36 52
7. Арсенал Заявка 33 12 13 8 49 - 41 49
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 12 11 9 33 - 32 47
9. Бёрнли Заявка 32 13 6 13 36 - 45 45
10. Тоттенхэм Заявка 32 12 9 11 51 - 44 45
11. Эвертон Заявка 32 12 8 12 40 - 47 44
12. Ньюкасл Заявка 32 11 9 12 33 - 43 42
13. Кристал Пэлас Заявка 33 11 9 13 28 - 40 42
14. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
15. Брайтон Заявка 33 8 12 13 35 - 44 36
16. Вест Хэм Заявка 32 8 6 18 38 - 56 30
17. Уотфорд 0:2 Заявка 33 6 10 17 29 - 51 28
18. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
19. Борнмут Заявка 33 7 6 20 32 - 59 27
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 25 - 61 21
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм на этом завершен. Комфортное преимущество имеют футболисты "Челси"!
  • 45'
    Баркли забрасывал с центра поля на правый фланг на ход Джеймсу, но того опередил Фемения и вынес сферу в центр поля.
  • 45'
    С углового навесил Хьюз на дальнюю штангу, где после серии рикошетов пробил головой Дюкур, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.
  • Пенальти
    44'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Виллиан! Уверенно исполнил одиннадцатиметровый удар Виллиан, пробив в правый от себя верхний угол. Фостер прыгнул в противоположную сторону.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Пенальти!
    43'
    Ворвался в штрафную соперника Пулишич, но упал на газон после столкновения с Капу. Это пенальти!
  • 42'
    Пробивал на силу со штрафного Маунт, но мяч рикошетом от спины защитника полетел точно в руки голкиперу.
  • 41'
    Мог пробивать с линии вратарской Жиру после навеса от Джеймса, но буквально с головы у него сферу снял на выходе Фостер.
  • 40'
    С углового навесил Виллиан на ближнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Капу и вынес его далеко от ворот.
  • Угловой
    39'
    Убежал по правой бровке Джеймс и прострелил низом в штрафную, но от ноги Фемении мяч полетел на угловой.
  • 38'
    Снова на технику Виллиан попытался пробить со штрафного в дальний угол, но мяч застрял в стенке.
  • 37'
    Получил Жиру по лицу в верховой борьбе против Кабаселе перед чужой штрафной. Опасный стандарт вновь исполнят "пенсионеры".
  • 36'
    Выиграл подбор на чужой линии штрафной и пробил вторым касанием, но заблокировал этот выстрел Канте.
  • 35'
    Мог убегать Жиру на ворота соперника после заброса от Маунта, но не смог он оторваться от Кабаселе и потерял мяч.
  • 34'
    В медленном темпе проходят последние минуты поединка. Контролируют мяч лондонцы в центре поля, но без особого продвижения вперед.
  • 33'
    Догнал мяч у лицевой линии Фемения и тут же подал в штрафную, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 32'
    Убегал Сарр на скорости по центру, обыграл двоих защитников, но напоролся на Кристенсена, который грамотно поставил корпус и отобрал мяч.
  • 31'
    Диагональный пас исполнил Зума на правый фланг, куда врывался Виллиан, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 30'
    Сместился с левого фланга в центр Пулишич и пробил в дальний угол, но крайне неточным вышел этот выстрел.
  • Описание гола
    29'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Оливье Жиру! С левого фланга Маунт покатил в центр на Баркли, который расшатал защитника и запустил на ворота Жиру. Форвард точно пробил низом в дальний угол, без шансов для голкипера. 
  • 28'
    Накрутил соперника на фланге Виллиан и подал в центр штрафной, но здесь выиграл верх Кабаселе и вынес мяч головой.
  • 27'
    Традиционную паузу на водопой решил устроить арбитр. Сложно выдержать весь тайм по такой жаре без перерыва.
  • 26'
    Со штрафного попытался закрутить Чалоба в дальний угол, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.
  • 25'
    Грамотно подставился перед чужой штрафной Капу и вынудил нарушить правила Маунта. Опасный стандарт исполнят гости.
  • 24'
    Канте с правого фланга низом покатил поперек на Баркли, но выстрел последнего заблокировали защитники.
  • 23'
    Со штрафного пробил Виллиан в ближний угол, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
  • 22'
    Пауза в матче. Долгое время не мог подняться на ноги Жиру. Медики вышли на помощь футболисту.
  • Желтая карточка
    21'
    По ногам получил на фланге Жиру от Капу. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.
  • 19'
    Теперь уже свое умение играть на выходе показал Фостер. Перехватил он без проблем прострел с правого фланга от Джеймса.
  • 18'
    Догнал мяч на левой бровке Фемения и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника сфера прилетела в руки Кепе.
  • 17'
    Убежали в контратаку по флангу хозяева. Джеймс отдал пас на ход Виллиану, который пробил с линии штрафной, но точно в руки голкиперу.
  • 16'
    В разрез отдавал Виллиан в штрафную на ход Джеймсу, но в последний момент мяч в подкате перехватил Фемения.
  • 15'
    Подбор выиграл у штрафной соперника Доусон и пробил вторым касанием, но мяч свалился с ноги и полетел далеко на трибуны.
  • 14'
    Подавал со штрафного Чалоба на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить головой Дини.
  • 13'
    В центре поля Аспиликуэта откровенно сбивал Дюкура. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.
  • 12'
    На фланге получил по ногам Пулишич от Мариаппы. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.
  • 11'
    Мягко забросил в штрафную Пулишич на ход Жиру, который пробил с острого угла, но на пути мяча оказался Доусон.
  • 10'
    Разыграли угловой хозяева, после чего подал Маунт на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 9'
    Протащил мяч к штрафной соперника Пулишич и откатил под удар Маунту, но выстрел последнего заблокировал защитник.
  • 8'
    Прошел по правому флангу Виллиан и подал в центр штрафной, но здесь пробить головой Жиру не позволил Кабаселе.
  • 7'
    Капу диагональным пасом запустил по левой бровке Фемению, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 6'
    Со штрафного пробил Жиру на силу в ближний угол, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
  • 5'
    Грамотно подставился Баркли перед чужой штрафной и вынудил нарушить правила Капу. Опасный стандарт будет в распоряжении "аристократов".
  • 4'
    Зацепился за мяч пере чужой штрафной Жиру и сбросил на ход Баркли, но этот пас перехватил Чалоба.
  • 3'
    Забросил по флангу Фемения на ход Хьюзу, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе желто-черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Уотфорда"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Челси 2:0 Уотфорд

Исход игры
Челси
95.4% (145)
Ничья
2.6% (4)
Уотфорд
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
37.06% (53)
Меньше
62.94% (90)
Обе команды забьют
Да
27.27% (39)
Нет
72.73% (104)
Популярный счёт
2:0 Челси
50% (76)
2:1 Челси
16.4% (25)
1:0 Челси
7.9% (12)
3:1 Челси
6.6% (10)
3:0 Челси
6.6% (10)
4:0 Челси
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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