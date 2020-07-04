Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Виллиан! Уверенно исполнил одиннадцатиметровый удар Виллиан, пробив в правый от себя верхний угол. Фостер прыгнул в противоположную сторону.

Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.

С углового навесил Хьюз на дальнюю штангу, где после серии рикошетов пробил головой Дюкур, но мяч застрял в гуще защитников.

Баркли забрасывал с центра поля на правый фланг на ход Джеймсу, но того опередил Фемения и вынес сферу в центр поля.

Первый тайм на этом завершен. Комфортное преимущество имеют футболисты "Челси"!

43' Ворвался в штрафную соперника Пулишич, но упал на газон после столкновения с Капу. Это пенальти!

42' Пробивал на силу со штрафного Маунт, но мяч рикошетом от спины защитника полетел точно в руки голкиперу.

41' Мог пробивать с линии вратарской Жиру после навеса от Джеймса, но буквально с головы у него сферу снял на выходе Фостер.

40' С углового навесил Виллиан на ближнюю штангу, но здесь первым на мяче оказался Капу и вынес его далеко от ворот.

39' Убежал по правой бровке Джеймс и прострелил низом в штрафную, но от ноги Фемении мяч полетел на угловой.

38' Снова на технику Виллиан попытался пробить со штрафного в дальний угол, но мяч застрял в стенке.

37' Получил Жиру по лицу в верховой борьбе против Кабаселе перед чужой штрафной. Опасный стандарт вновь исполнят "пенсионеры".

36' Выиграл подбор на чужой линии штрафной и пробил вторым касанием, но заблокировал этот выстрел Канте.

35' Мог убегать Жиру на ворота соперника после заброса от Маунта, но не смог он оторваться от Кабаселе и потерял мяч.

34' В медленном темпе проходят последние минуты поединка. Контролируют мяч лондонцы в центре поля, но без особого продвижения вперед.

33' Догнал мяч у лицевой линии Фемения и тут же подал в штрафную, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

32' Убегал Сарр на скорости по центру, обыграл двоих защитников, но напоролся на Кристенсена, который грамотно поставил корпус и отобрал мяч.

31' Диагональный пас исполнил Зума на правый фланг, куда врывался Виллиан, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

30' Сместился с левого фланга в центр Пулишич и пробил в дальний угол, но крайне неточным вышел этот выстрел.

29' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Оливье Жиру! С левого фланга Маунт покатил в центр на Баркли, который расшатал защитника и запустил на ворота Жиру. Форвард точно пробил низом в дальний угол, без шансов для голкипера.

28' Накрутил соперника на фланге Виллиан и подал в центр штрафной, но здесь выиграл верх Кабаселе и вынес мяч головой.

27' Традиционную паузу на водопой решил устроить арбитр. Сложно выдержать весь тайм по такой жаре без перерыва.

26' Со штрафного попытался закрутить Чалоба в дальний угол, но мяч перелетел не только стенку, а и ворота.

25' Грамотно подставился перед чужой штрафной Капу и вынудил нарушить правила Маунта. Опасный стандарт исполнят гости.

24' Канте с правого фланга низом покатил поперек на Баркли, но выстрел последнего заблокировали защитники.

23' Со штрафного пробил Виллиан в ближний угол, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.

22' Пауза в матче. Долгое время не мог подняться на ноги Жиру. Медики вышли на помощь футболисту.

21' По ногам получил на фланге Жиру от Капу. Судья расценил это нарушение правил на желтую карточку.

19' Теперь уже свое умение играть на выходе показал Фостер. Перехватил он без проблем прострел с правого фланга от Джеймса.

18' Догнал мяч на левой бровке Фемения и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника сфера прилетела в руки Кепе.

17' Убежали в контратаку по флангу хозяева. Джеймс отдал пас на ход Виллиану, который пробил с линии штрафной, но точно в руки голкиперу.

16' В разрез отдавал Виллиан в штрафную на ход Джеймсу, но в последний момент мяч в подкате перехватил Фемения.

15' Подбор выиграл у штрафной соперника Доусон и пробил вторым касанием, но мяч свалился с ноги и полетел далеко на трибуны.

14' Подавал со штрафного Чалоба на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить головой Дини.

13' В центре поля Аспиликуэта откровенно сбивал Дюкура. Можно было показать карточку, но судья ограничился устным предупреждением.

12' На фланге получил по ногам Пулишич от Мариаппы. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу хозяев.

11' Мягко забросил в штрафную Пулишич на ход Жиру, который пробил с острого угла, но на пути мяча оказался Доусон.

10' Разыграли угловой хозяева, после чего подал Маунт на дальнюю штангу, но никого из партнеров там не оказалось.

9' Протащил мяч к штрафной соперника Пулишич и откатил под удар Маунту, но выстрел последнего заблокировал защитник.

8' Прошел по правому флангу Виллиан и подал в центр штрафной, но здесь пробить головой Жиру не позволил Кабаселе.

7' Капу диагональным пасом запустил по левой бровке Фемению, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

6' Со штрафного пробил Жиру на силу в ближний угол, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.

5' Грамотно подставился Баркли перед чужой штрафной и вынудил нарушить правила Капу. Опасный стандарт будет в распоряжении "аристократов".

4' Зацепился за мяч пере чужой штрафной Жиру и сбросил на ход Баркли, но этот пас перехватил Чалоба.

3' Забросил по флангу Фемения на ход Хьюзу, но тот не смог обработать мяч как следует и выпустил его за пределы поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе желто-черный комплект формы.