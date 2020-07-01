Прогнозы на матч Челси - Уотфорд

Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Уотфорд
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|13
|0.34
|2.
|Виллиан Боргес
|8 (3)
|0.21
|3.
|Пулишич Кристиан
|7
|0.18
|4.
|Маунт Мэйсон
|6
|0.16
|5.
|Алонсо Маркос
|4
|0.11
|6.
|Жоржиньо II
|4 (3)
|0.11
|7.
|Жиру Оливье
|3
|0.08
|8.
|Канте Н'Голо
|3
|0.08
|9.
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0.05
|10.
|Рюдигер Антонио
|2
|0.05
|11.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|12.
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|13.
|Педро Родригес
|1
|0.03
|14.
|Бачуайи Миши
|1
|0.03
|15.
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|16.
|Баркли Росс
|0
|0
|17.
|Джеймс Рис III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дини Трой
|6 (2)
|0.16
|2.
|Сарр Исмаила
|5
|0.13
|3.
|Делофеу Херард
|4 (1)
|0.11
|4.
|Дюкур Абдулайе
|4
|0.11
|5.
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.08
|6.
|Грэй Андре
|2
|0.05
|7.
|Хьюз Уилл
|1
|0.03
|8.
|Клеверли Том
|1
|0.03
|9.
|Доусон Крэйг
|1
|0.03
|10.
|Масина Адам
|1
|0.03
|11.
|Капу Этьен
|0
|0
|12.
|Кабаселе Кристиан
|0
|0
|13.
|Янмат Дарил
|0
|0
|14.
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|10
|0
|2.
|Ковачич Матео
|7
|0
|3.
|Зума Курт
|5
|0
|4.
|Кристенсен Андреас
|5
|0
|5.
|Виллиан Боргес
|4
|0
|6.
|Алонсо Маркос
|4
|0
|7.
|Канте Н'Голо
|4
|0
|8.
|Рюдигер Антонио
|3
|0
|9.
|Эмерсон Палмиери
|3
|0
|10.
|Томори Фикайо
|3
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|12.
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|13.
|Педро Родригес
|1
|0
|14.
|Джеймс Рис III
|1
|0
|15.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дюкур Абдулайе
|8
|0
|2.
|Каткарт Крейг
|7
|0
|3.
|Капу Этьен
|7
|0
|4.
|Кабаселе Кристиан
|2
|2
|5.
|Холебас Хосе
|5
|0
|6.
|Фемения Кико
|5
|0
|7.
|Доусон Крэйг
|5
|0
|8.
|Мариаппа Эдриан
|3
|1
|9.
|Делофеу Херард
|4
|0
|10.
|Хьюз Уилл
|4
|0
|11.
|Дини Трой
|3
|0
|12.
|Перейра Роберто
|3
|0
|13.
|Масина Адам
|3
|0
|14.
|Фостер Бен
|1
|0
|15.
|Янмат Дарил
|1
|0
|16.
|Грэй Андре
|1
|0
|17.
|Чалоба Натаниэл
|1
|0
|18.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|19.
|Саксесс Исаак
|1
|0
|20.
|Сарр Исмаила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|12.5% (7)
|17.86% (10)
|19.64% (11)
|25% (14)
|10.71% (6)
|14.29% (8)
|Уотфорд
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|7.69% (2)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси
Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон
Уотфорд Последние 20 матчей: +5 =6 -9Уотфорд 1:3 Саутгемптон Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд
Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд
Последние игры между собой
Челси: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Уотфорд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|31
|28
|2
|1
|70 - 21
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|31
|20
|3
|8
|77 - 33
|63
|3.
|Лестер
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|60 - 31
|55
|4.
|Челси
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|57 - 44
|54
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 31
|52
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|13
|6
|45 - 34
|52
|7.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|32
|12
|10
|10
|50 - 41
|46
|8.
|Арсенал
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|47 - 41
|46
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 45
|45
|10.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|32
|11
|12
|9
|30 - 31
|45
|11.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|28 - 37
|42
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|33 - 43
|42
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|15.
|Брайтон
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|34 - 44
|33
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|38 - 56
|30
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|29 - 49
|28
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|19.
|Борнмут
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|30 - 54
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|25 - 60
|21
Прогнозы на матч Челси - Уотфорд
Исход игры
Челси
95% (57)
Ничья
3.3% (2)
Уотфорд
1.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
25.42% (15)
Меньше
74.58% (44)
Обе команды забьют
Да
22.03% (13)
Нет
77.97% (46)
Популярный счёт
2:0 Челси
61.7% (37)
2:1 Челси
16.7% (10)
1:0 Челси
8.3% (5)
1:1 Ничья
3.3% (2)
4:0 Челси
3.3% (2)
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