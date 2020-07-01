Прогнозы на матч Челси - Уотфорд

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Челси
 
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Стадион:
Уотфорд

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 13 0.34
2. Виллиан Боргес 8 (3) 0.21
3. Пулишич Кристиан 7 0.18
4. Маунт Мэйсон 6 0.16
5. Алонсо Маркос 4 0.11
6. Жоржиньо II 4 (3) 0.11
7. Жиру Оливье 3 0.08
8. Канте Н'Голо 3 0.08
9. Аспиликуэта Сесар 2 0.05
10. Рюдигер Антонио 2 0.05
11. Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
12. Ковачич Матео 1 0.03
13. Педро Родригес 1 0.03
14. Бачуайи Миши 1 0.03
15. Томори Фикайо 1 0.03
16. Баркли Росс 0 0
17. Джеймс Рис III 0 0
Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дини Трой 6 (2) 0.16
2. Сарр Исмаила 5 0.13
3. Делофеу Херард 4 (1) 0.11
4. Дюкур Абдулайе 4 0.11
5. Перейра Роберто 3 (1) 0.08
6. Грэй Андре 2 0.05
7. Хьюз Уилл 1 0.03
8. Клеверли Том 1 0.03
9. Доусон Крэйг 1 0.03
10. Масина Адам 1 0.03
11. Капу Этьен 0 0
12. Кабаселе Кристиан 0 0
13. Янмат Дарил 0 0
14. Чалоба Натаниэл 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 10 0
2. Ковачич Матео 7 0
3. Зума Курт 5 0
4. Кристенсен Андреас 5 0
5. Виллиан Боргес 4 0
6. Алонсо Маркос 4 0
7. Канте Н'Голо 4 0
8. Рюдигер Антонио 3 0
9. Эмерсон Палмиери 3 0
10. Томори Фикайо 3 0
11. Маунт Мэйсон 3 0
12. Абрахам Тэмми 2 0
13. Педро Родригес 1 0
14. Джеймс Рис III 1 0
15. Хадсон-Одои Каллум 1 0
Уотфорд
# Игрок      
1. Дюкур Абдулайе 8 0
2. Каткарт Крейг 7 0
3. Капу Этьен 7 0
4. Кабаселе Кристиан 2 2
5. Холебас Хосе 5 0
6. Фемения Кико 5 0
7. Доусон Крэйг 5 0
8. Мариаппа Эдриан 3 1
9. Делофеу Херард 4 0
10. Хьюз Уилл 4 0
11. Дини Трой 3 0
12. Перейра Роберто 3 0
13. Масина Адам 3 0
14. Фостер Бен 1 0
15. Янмат Дарил 1 0
16. Грэй Андре 1 0
17. Чалоба Натаниэл 1 0
18. Пуссетто Игнасио 1 0
19. Саксесс Исаак 1 0
20. Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 12.5% (7) 17.86% (10) 19.64% (11) 25% (14) 10.71% (6) 14.29% (8)
 Уотфорд 15.38% (4) 19.23% (5) 15.38% (4) 26.92% (7) 15.38% (4) 7.69% (2)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси
Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон
Уотфорд Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Уотфорд 1:3 Саутгемптон Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд
Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Уотфорд Уотфорд 0:0 Кристал Пэлас Лестер 2:0 Уотфорд

Последние игры между собой

Челси: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 1
Уотфорд: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 9
Уотфорд 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Челси Премьер-лига Уотфорд 4:1 Челси Премьер-лига
Челси 4:2 Уотфорд Премьер-лига Челси 4:3 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:2 Челси Премьер-лига Уотфорд 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Уотфорд Премьер-лига Челси 3:0 Уотфорд Кубок Челси 5:0 Уотфорд Кубок Уотфорд 1:3 Челси Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 31 20 3 8 77 - 33 63
3. Лестер Заявка 32 16 7 9 60 - 31 55
4. Челси Заявка 32 16 6 10 57 - 44 54
5. Манчестер Юнайтед Заявка 32 14 10 8 51 - 31 52
6. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
7. Тоттенхэм 0:0 Заявка 32 12 10 10 50 - 41 46
8. Арсенал Заявка 32 11 13 8 47 - 41 46
9. Бёрнли Заявка 32 13 6 13 36 - 45 45
10. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 32 11 12 9 30 - 31 45
11. Эвертон Заявка 32 12 8 12 40 - 47 44
12. Кристал Пэлас Заявка 32 11 9 12 28 - 37 42
13. Ньюкасл Заявка 32 11 9 12 33 - 43 42
14. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
15. Брайтон Заявка 32 7 12 13 34 - 44 33
16. Вест Хэм Заявка 32 8 6 18 38 - 56 30
17. Уотфорд Заявка 32 6 10 16 29 - 49 28
18. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
19. Борнмут Заявка 32 7 6 19 30 - 54 27
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 25 - 60 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июля 2020, осталось 2 дня 1 час 32 минуты.


    • Прогнозы 60
    Челси 95% (57)
    X 3.3% (2)
    Уотфорд 1.7% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Челси - Уотфорд

    Исход игры
    Челси
    95% (57)
    Ничья
    3.3% (2)
    Уотфорд
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.42% (15)
    Меньше
    74.58% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    22.03% (13)
    Нет
    77.97% (46)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    61.7% (37)
    2:1 Челси
    16.7% (10)
    1:0 Челси
    8.3% (5)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
    4:0 Челси
    3.3% (2)
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