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Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Эвертон
0' 3'
1
Льорис
Уго
24
Орье
Серж
4
Алдервейрельд
Тоби
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
17
Сиссоко
Мусса
8
Уинкс
Гарри
27
Лукас
Моура
18
Ло
Чельсо
Джовани
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
2
Холгейт
Мэйсон
12
Динь
Люка
17
Айуоби
Алекс
21
Гомеш
Андре
26
Дэйвис
Том
10
Сигурдссон
Гильфи
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
Тоттенхэм
4-2-3-1
Эвертон
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 13 (2) 0.34
2. Сон Хынмин 9 0.24
3. Алли Деле 8 (1) 0.21
4. Лукас Моура 4 0.11
5. Бергвейн Стевен 3 0.08
6. Эриксен Кристиан 2 0.05
7. Н'Домбеле Тангай 2 0.05
8. Сиссоко Мусса 2 0.05
9. Ламела Эрик 2 0.05
10. Орье Серж 1 0.03
11. Алдервейрельд Тоби 1 0.03
12. Вертонген Ян 1 0.03
13. Дайер Эрик 0 0
Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 13 0.34
2. Ришарлисон 11 0.29
3. Бернард Дуарте 3 0.08
4. Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.05
5. Мина Йерри 2 0.05
6. Кин Майкл 2 0.05
7. Уолкотт Тео 1 0.03
8. Кин Мойзе 1 0.03
9. Тосун Дженк 1 0.03
10. Айуоби Алекс 1 0.03
11. Дэйвис Том 1 0.03
12. Динь Люка 0 0
13. Сидибе Джибриль 0 0
14. Холгейт Мэйсон 0 0
15. Коулмэн Шеймус 0 0
16. Гордон Энтони 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Уинкс Гарри 8 0
2. Сиссоко Мусса 6 0
3. Роуз Дэнни 5 0
4. Эриксен Кристиан 5 0
5. Санчес Давинсон 5 0
6. Ло Чельсо Джовани 5 0
7. Алдервейрельд Тоби 4 0
8. Дайер Эрик 4 0
9. Орье Серж 2 1
10. Сон Хынмин 0 2
11. Ламела Эрик 3 0
12. Кейн Гарри 3 0
13. Дэвис Бен 3 0
14. Вертонген Ян 2 0
15. Лукас Моура 2 0
16. Алли Деле 2 0
17. Н'Домбеле Тангай 2 0
18. Ваньяма Виктор 1 0
19. Гассанига Пауло 1 0
20. Бергвейн Стевен 1 0
21. Фойт Хуан 1 0
22. Танганга Джафет 1 0
Эвертон
# Игрок      
1. Дэйвис Том 7 0
2. Калверт-Льюин Доминик 7 0
3. Шнайдерлин Морган 5 1
4. Коулмэн Шеймус 4 1
5. Делф Фабиан 4 1
6. Гомеш Андре 5 0
7. Ришарлисон 5 0
8. Холгейт Мэйсон 4 0
9. Сидибе Джибриль 3 0
10. Сигурдссон Гильфи 3 0
11. Динь Люка 3 0
12. Мина Йерри 3 0
13. Бернард Дуарте 2 0
14. Пикфорд Джордан 2 0
15. Уолкотт Тео 1 0
16. Кин Майкл 1 0
17. Кин Мойзе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 15.91% (7) 15.91% (7) 22.73% (10) 18.18% (8) 15.91% (7) 11.36% (5)
 Эвертон 25.71% (9) 17.14% (6) 22.86% (8) 11.43% (4) 11.43% (4) 11.43% (4)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм
Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм
Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон
Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Эвертон: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:6 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 29 2 2 72 - 25 89
2. Манчестер Сити Заявка 33 21 3 9 81 - 34 66
3. Лестер Заявка 33 17 7 9 63 - 31 58
4. Челси Заявка 33 17 6 10 60 - 44 57
5. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 10 8 56 - 33 55
6. Вулверхэмптон Заявка 33 13 13 7 45 - 36 52
7. Арсенал Заявка 33 12 13 8 49 - 41 49
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 12 12 9 34 - 33 48
9. Бёрнли Заявка 33 13 7 13 37 - 46 46
10. Тоттенхэм 0:0 Заявка 33 12 10 11 51 - 44 46
11. Эвертон 0:0 Заявка 33 12 9 12 40 - 47 45
12. Саутгемптон Заявка 33 13 4 16 42 - 55 43
13. Ньюкасл Заявка 33 11 10 12 35 - 45 43
14. Кристал Пэлас Заявка 33 11 9 13 28 - 40 42
15. Брайтон Заявка 33 8 12 13 35 - 44 36
16. Вест Хэм Заявка 33 8 7 18 40 - 58 31
17. Уотфорд Заявка 33 6 10 17 29 - 52 28
18. Астон Вилла Заявка 33 7 6 20 36 - 62 27
19. Борнмут Заявка 33 7 6 20 32 - 59 27
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 25 - 61 21
  • Первый тайм
  • Угловой
    5'
    Сон с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки "Эвертона" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 4'
    Ло Чельсо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Динь в борьбе с Дайером головой выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Сигурдссон при попытке остановить Моуру на правом фланге подыграл себе рукой, Грэм Скотт всё видел и вновь дал свисток в пользу "Тоттенхэма". 
  • Фол, нарушение
    2'
    Кин на левом фланге нарушил правила против Кейна. Игроки "Тоттенхэма" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра между "Тоттенхэмом" и "Эвертоном". Обе команды проводят далеко не самый лучший для себя сезон, лишь победа в этой встрече может оставить клубы в борьбе за место в Лиге Европы. 
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    2'
    Сигурдссон Гильфи задерживает мяч рукой
  • 2'
    Тоттенхэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    1'
    Кин Майкл наказан за толчок Кейн Гарри
  • 1'
    Тоттенхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Тоттенхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Эвертон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tottenham Hotspur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Эвертон

Исход игры
Тоттенхэм
83.8% (129)
Ничья
14.3% (22)
Эвертон
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
66.21% (96)
Меньше
33.79% (49)
Обе команды забьют
Да
77.24% (112)
Нет
22.76% (33)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
54.5% (84)
1:0 Тоттенхэм
11.7% (18)
1:1 Ничья
10.4% (16)
2:0 Тоттенхэм
8.4% (13)
3:1 Тоттенхэм
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:2 Эвертон
1.3% (2)
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