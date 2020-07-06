Первый тайм

5' Сон с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки "Эвертона" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

4' Ло Чельсо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Динь в борьбе с Дайером головой выбил мяч на угловой.

3' Сигурдссон при попытке остановить Моуру на правом фланге подыграл себе рукой, Грэм Скотт всё видел и вновь дал свисток в пользу "Тоттенхэма".

2' Кин на левом фланге нарушил правила против Кейна. Игроки "Тоттенхэма" достаточно быстро разыграли стандарт.