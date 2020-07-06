Тоттенхэм
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Эвертон
24
Орье
Серж
15
Дайер
Эрик
33
Дэвис
Бен
27
Лукас
Моура
10
Кейн
Гарри
12
Динь
Люка
17
Айуоби
Алекс
21
Гомеш
Андре
26
Дэйвис
Том
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Орье СержЗащитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ламела ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Скипп ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|13 (2)
|0.34
|2.
|Сон Хынмин
|9
|0.24
|3.
|Алли Деле
|8 (1)
|0.21
|4.
|Лукас Моура
|4
|0.11
|5.
|Бергвейн Стевен
|3
|0.08
|6.
|Эриксен Кристиан
|2
|0.05
|7.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0.05
|8.
|Сиссоко Мусса
|2
|0.05
|9.
|Ламела Эрик
|2
|0.05
|10.
|Орье Серж
|1
|0.03
|11.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.03
|12.
|Вертонген Ян
|1
|0.03
|13.
|Дайер Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|13
|0.34
|2.
|Ришарлисон
|11
|0.29
|3.
|Бернард Дуарте
|3
|0.08
|4.
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.05
|5.
|Мина Йерри
|2
|0.05
|6.
|Кин Майкл
|2
|0.05
|7.
|Уолкотт Тео
|1
|0.03
|8.
|Кин Мойзе
|1
|0.03
|9.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|10.
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|11.
|Дэйвис Том
|1
|0.03
|12.
|Динь Люка
|0
|0
|13.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|14.
|Холгейт Мэйсон
|0
|0
|15.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|16.
|Гордон Энтони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уинкс Гарри
|8
|0
|2.
|Сиссоко Мусса
|6
|0
|3.
|Роуз Дэнни
|5
|0
|4.
|Эриксен Кристиан
|5
|0
|5.
|Санчес Давинсон
|5
|0
|6.
|Ло Чельсо Джовани
|5
|0
|7.
|Алдервейрельд Тоби
|4
|0
|8.
|Дайер Эрик
|4
|0
|9.
|Орье Серж
|2
|1
|10.
|Сон Хынмин
|0
|2
|11.
|Ламела Эрик
|3
|0
|12.
|Кейн Гарри
|3
|0
|13.
|Дэвис Бен
|3
|0
|14.
|Вертонген Ян
|2
|0
|15.
|Лукас Моура
|2
|0
|16.
|Алли Деле
|2
|0
|17.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|18.
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|19.
|Гассанига Пауло
|1
|0
|20.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|21.
|Фойт Хуан
|1
|0
|22.
|Танганга Джафет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дэйвис Том
|7
|0
|2.
|Калверт-Льюин Доминик
|7
|0
|3.
|Шнайдерлин Морган
|5
|1
|4.
|Коулмэн Шеймус
|4
|1
|5.
|Делф Фабиан
|4
|1
|6.
|Гомеш Андре
|5
|0
|7.
|Ришарлисон
|5
|0
|8.
|Холгейт Мэйсон
|4
|0
|9.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|10.
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|11.
|Динь Люка
|3
|0
|12.
|Мина Йерри
|3
|0
|13.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|14.
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|15.
|Уолкотт Тео
|1
|0
|16.
|Кин Майкл
|1
|0
|17.
|Кин Мойзе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|15.91% (7)
|15.91% (7)
|22.73% (10)
|18.18% (8)
|15.91% (7)
|11.36% (5)
|Эвертон
|25.71% (9)
|17.14% (6)
|22.86% (8)
|11.43% (4)
|11.43% (4)
|11.43% (4)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм
Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон
Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Эвертон: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Эвертон 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|29
|2
|2
|72 - 25
|89
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|33
|21
|3
|9
|81 - 34
|66
|3.
|Лестер
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|63 - 31
|58
|4.
|Челси
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|60 - 44
|57
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 33
|55
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|45 - 36
|52
|7.
|Арсенал
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|49 - 41
|49
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|34 - 33
|48
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|37 - 46
|46
|10.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|33
|12
|10
|11
|51 - 44
|46
|11.
|Эвертон
|0:0 Заявка
|33
|12
|9
|12
|40 - 47
|45
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|33
|13
|4
|16
|42 - 55
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|35 - 45
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|28 - 40
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|35 - 44
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|40 - 58
|31
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|29 - 52
|28
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|36 - 62
|27
|19.
|Борнмут
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|32 - 59
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|25 - 61
|21
Прогнозы на матч Тоттенхэм 0:0 Эвертон
Исход игры
Тоттенхэм
83.8% (129)
Ничья
14.3% (22)
Эвертон
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
66.21% (96)
Меньше
33.79% (49)
Обе команды забьют
Да
77.24% (112)
Нет
22.76% (33)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
54.5% (84)
1:0 Тоттенхэм
11.7% (18)
1:1 Ничья
10.4% (16)
2:0 Тоттенхэм
8.4% (13)
3:1 Тоттенхэм
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:2 Эвертон
1.3% (2)
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