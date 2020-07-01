Тоттенхэм
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Эвертон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|13 (2)
|0.34
|2.
|Сон Хынмин
|9
|0.24
|3.
|Алли Деле
|8 (1)
|0.21
|4.
|Лукас Моура
|4
|0.11
|5.
|Бергвейн Стевен
|3
|0.08
|6.
|Эриксен Кристиан
|2
|0.05
|7.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0.05
|8.
|Сиссоко Мусса
|2
|0.05
|9.
|Ламела Эрик
|2
|0.05
|10.
|Орье Серж
|1
|0.03
|11.
|Алдервейрельд Тоби
|1
|0.03
|12.
|Вертонген Ян
|1
|0.03
|13.
|Дайер Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|13
|0.34
|2.
|Ришарлисон
|11
|0.29
|3.
|Бернард Дуарте
|3
|0.08
|4.
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.05
|5.
|Мина Йерри
|2
|0.05
|6.
|Кин Майкл
|2
|0.05
|7.
|Уолкотт Тео
|1
|0.03
|8.
|Кин Мойзе
|1
|0.03
|9.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|10.
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|11.
|Дэйвис Том
|1
|0.03
|12.
|Динь Люка
|0
|0
|13.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|14.
|Холгейт Мэйсон
|0
|0
|15.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|16.
|Гордон Энтони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уинкс Гарри
|8
|0
|2.
|Сиссоко Мусса
|6
|0
|3.
|Роуз Дэнни
|5
|0
|4.
|Эриксен Кристиан
|5
|0
|5.
|Санчес Давинсон
|5
|0
|6.
|Ло Чельсо Джовани
|5
|0
|7.
|Алдервейрельд Тоби
|4
|0
|8.
|Дайер Эрик
|4
|0
|9.
|Орье Серж
|2
|1
|10.
|Сон Хынмин
|0
|2
|11.
|Ламела Эрик
|3
|0
|12.
|Кейн Гарри
|3
|0
|13.
|Дэвис Бен
|3
|0
|14.
|Вертонген Ян
|2
|0
|15.
|Лукас Моура
|2
|0
|16.
|Алли Деле
|2
|0
|17.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|18.
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|19.
|Гассанига Пауло
|1
|0
|20.
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|21.
|Фойт Хуан
|1
|0
|22.
|Танганга Джафет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дэйвис Том
|7
|0
|2.
|Калверт-Льюин Доминик
|7
|0
|3.
|Шнайдерлин Морган
|5
|1
|4.
|Коулмэн Шеймус
|4
|1
|5.
|Делф Фабиан
|4
|1
|6.
|Гомеш Андре
|5
|0
|7.
|Ришарлисон
|5
|0
|8.
|Холгейт Мэйсон
|4
|0
|9.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|10.
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|11.
|Динь Люка
|3
|0
|12.
|Мина Йерри
|3
|0
|13.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|14.
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|15.
|Уолкотт Тео
|1
|0
|16.
|Кин Майкл
|1
|0
|17.
|Кин Мойзе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|15.91% (7)
|15.91% (7)
|22.73% (10)
|18.18% (8)
|15.91% (7)
|11.36% (5)
|Эвертон
|25.71% (9)
|17.14% (6)
|22.86% (8)
|11.43% (4)
|11.43% (4)
|11.43% (4)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм
Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон
Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли Эвертон 0:0 Арсенал Эвертон 2:2 Лестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Эвертон 3:1 Челси Ливерпуль 5:2 Эвертон
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Эвертон: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Эвертон 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 0:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Эвертон 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Эвертон Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Эвертон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|28
|2
|2
|70 - 25
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|81 - 33
|66
|3.
|Лестер
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|60 - 31
|55
|4.
|Челси
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|57 - 44
|54
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 31
|52
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|13
|6
|45 - 34
|52
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|33 - 32
|47
|8.
|Арсенал
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|47 - 41
|46
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 45
|45
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 44
|45
|11.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|28 - 37
|42
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|33 - 43
|42
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|15.
|Брайтон
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|34 - 44
|33
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|38 - 56
|30
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|29 - 49
|28
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|19.
|Борнмут
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|30 - 54
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|25 - 60
|21
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Эвертон
Исход игры
Тоттенхэм
89.6% (60)
Ничья
9% (6)
Эвертон
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
59.38% (38)
Меньше
40.63% (26)
Обе команды забьют
Да
64.06% (41)
Нет
35.94% (23)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
53.7% (36)
1:0 Тоттенхэм
19.4% (13)
2:0 Тоттенхэм
11.9% (8)
1:1 Ничья
4.5% (3)
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