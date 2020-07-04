Манчестер Юнайтед
3:1
Перерыв
Стадион: Олд Траффорд
Борнмут
0:1
16' ГолСтанислас Жуниор
1:1
29' ГолГринвуд Мэйсон
31' Желтая карточкаХефферсон Лерма
2:1
35' ПенальтиРэшфорд Маркус
3:1
45' ГолМарсьяль Антони
23
Шоу
Люк
15
Смит
Адам
26
Келли
Ллойд
21
Рико
Диего
16
Кук
Льюис
20
Брукс
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Игало ОдионНападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
- Защитник
-
26 Келли ЛлойдЗащитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
-
20 Брукс ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Траверс МаркВратарь
- Вратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
- Полузащитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сарридж СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
0:1
29'
31'
35'
2:1
45'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рэшфорд Маркус
|15 (6)
|0.39
|2.
|Марсьяль Антони
|15
|0.39
|3.
|Гринвуд Мэйсон
|7
|0.18
|4.
|Фернандеш Бруну
|5 (2)
|0.13
|5.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.08
|6.
|Мактоминай Скотт
|3
|0.08
|7.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|8.
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|9.
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|10.
|Уильямс Брендон
|1
|0.03
|11.
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|12.
|Погба Поль
|0
|0
|13.
|Мата Хуан
|0
|0
|14.
|Матич Неманья
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|8
|0.21
|2.
|Уилсон Гарри
|7
|0.18
|3.
|Кинг Джошуа
|4 (1)
|0.11
|4.
|Гослинг Дэн
|3
|0.08
|5.
|Аке Натан
|2
|0.05
|6.
|Фрейзер Райан
|1
|0.03
|7.
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|8.
|Биллинг Филип
|1
|0.03
|9.
|Станислас Жуниор
|1
|0.03
|10.
|Кук Стив
|1
|0.03
|11.
|Мефам Крис
|1
|0.03
|12.
|Рико Диего
|0
|0
|13.
|Стэйси Джек
|0
|0
|14.
|Смит Адам
|0
|0
|15.
|Соланке Доминик
|0
|0
|16.
|Ремсдейл Арон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шоу Люк
|7
|0
|2.
|Фред Сантос
|7
|0
|3.
|Янг Эшли
|5
|0
|4.
|Линделоф Виктор
|5
|0
|5.
|Уан-Биссака Аарон
|5
|0
|6.
|Уильямс Брендон
|5
|0
|7.
|Магуайр Гарри
|4
|0
|8.
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|9.
|Лингард Джесси
|3
|0
|10.
|Перейра Андреас
|3
|0
|11.
|Де Хеа Давид
|2
|0
|12.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|13.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|14.
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|15.
|Мата Хуан
|1
|0
|16.
|Матич Неманья
|1
|0
|17.
|Рохо Маркос
|1
|0
|18.
|Марсьяль Антони
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хефферсон Лерма
|11
|1
|2.
|Уилсон Каллум
|9
|0
|3.
|Кук Стив
|6
|1
|4.
|Смит Адам
|7
|0
|5.
|Биллинг Филип
|7
|0
|6.
|Фрэнсис Саймон
|4
|1
|7.
|Рико Диего
|5
|0
|8.
|Кук Льюис
|4
|0
|9.
|Фрейзер Райан
|2
|0
|10.
|Аке Натан
|2
|0
|11.
|Стэйси Джек
|2
|0
|12.
|Сурман Эндрю
|1
|0
|13.
|Гослинг Дэн
|1
|0
|14.
|Брукс Дэвид
|1
|0
|15.
|Уилсон Гарри
|1
|0
|16.
|Соланке Доминик
|1
|0
|17.
|Келли Ллойд
|1
|0
|18.
|Мефам Крис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|8.51% (4)
|25.53% (12)
|19.15% (9)
|12.77% (6)
|19.15% (9)
|14.89% (7)
|Борнмут
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|3.85% (1)
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед
ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити
Борнмут Последние 20 матчей: + = -Борнмут 1:4 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут
Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|28
|2
|2
|70 - 25
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|81 - 33
|66
|3.
|Лестер
|0:0 Заявка
|33
|16
|8
|9
|60 - 31
|56
|4.
|Манчестер Юнайтед
|3:1 Заявка
|33
|15
|10
|8
|54 - 32
|55
|5.
|Челси
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|57 - 44
|54
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|13
|6
|45 - 34
|52
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|33 - 32
|47
|8.
|Арсенал
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|47 - 41
|46
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 45
|45
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 44
|45
|11.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|12.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|33
|11
|10
|12
|28 - 37
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|33 - 43
|42
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|15.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|35 - 44
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|38 - 56
|30
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|29 - 49
|28
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|19.
|Борнмут
|1:3 Заявка
|33
|7
|6
|20
|31 - 57
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|25 - 61
|21
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 3:1 Борнмут
Исход игры
Манчестер Юнайтед
96.7% (147)
Ничья
2.6% (4)
Борнмут
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.53% (67)
Меньше
53.47% (77)
Обе команды забьют
Да
20.83% (30)
Нет
79.17% (114)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
40.1% (61)
3:0 Манчестер Юнайтед
23% (35)
3:1 Манчестер Юнайтед
8.6% (13)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.6% (13)
2:1 Манчестер Юнайтед
7.9% (12)
4:0 Манчестер Юнайтед
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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