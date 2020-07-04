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Манчестер Юнайтед
3:1
Перерыв

Стадион:
Борнмут
0'
0:1
16' Гол
Станислас Жуниор
1:1
29' Гол
Гринвуд Мэйсон
31' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
2:1
35' Пенальти
Рэшфорд Маркус
3:1
45' Гол
Марсьяль Антони
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
6
Погба
Поль
31
Матич
Неманья
26
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
12
Ремсдейл
Арон
15
Смит
Адам
5
Аке
Натан
26
Келли
Ллойд
21
Рико
Диего
8
Хефферсон
Лерма
16
Кук
Льюис
20
Брукс
Дэвид
9
Соланке
Доминик
19
Станислас
Жуниор
7
Кинг
Джошуа
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Борнмут
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Станислас Жуниор
29'
Гринвуд Мэйсон
(Фернандеш Бруну)
1:1
31'
 
Хефферсон Лерма
35'
Рэшфорд Маркус
2:1
45'
Марсьяль Антони
(Фернандеш Бруну)
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 15 (6) 0.39
2. Марсьяль Антони 15 0.39
3. Гринвуд Мэйсон 7 0.18
4. Фернандеш Бруну 5 (2) 0.13
5. Джеймс Дэниэл 3 0.08
6. Мактоминай Скотт 3 0.08
7. Перейра Андреас 1 0.03
8. Магуайр Гарри 1 0.03
9. Линделоф Виктор 1 0.03
10. Уильямс Брендон 1 0.03
11. Уан-Биссака Аарон 0 0
12. Погба Поль 0 0
13. Мата Хуан 0 0
14. Матич Неманья 0 0
Борнмут
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 0.21
2. Уилсон Гарри 7 0.18
3. Кинг Джошуа 4 (1) 0.11
4. Гослинг Дэн 3 0.08
5. Аке Натан 2 0.05
6. Фрейзер Райан 1 0.03
7. Хефферсон Лерма 1 0.03
8. Биллинг Филип 1 0.03
9. Станислас Жуниор 1 0.03
10. Кук Стив 1 0.03
11. Мефам Крис 1 0.03
12. Рико Диего 0 0
13. Стэйси Джек 0 0
14. Смит Адам 0 0
15. Соланке Доминик 0 0
16. Ремсдейл Арон 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Шоу Люк 7 0
2. Фред Сантос 7 0
3. Янг Эшли 5 0
4. Линделоф Виктор 5 0
5. Уан-Биссака Аарон 5 0
6. Уильямс Брендон 5 0
7. Магуайр Гарри 4 0
8. Джеймс Дэниэл 4 0
9. Лингард Джесси 3 0
10. Перейра Андреас 3 0
11. Де Хеа Давид 2 0
12. Рэшфорд Маркус 2 0
13. Мактоминай Скотт 2 0
14. Фернандеш Бруну 1 0
15. Мата Хуан 1 0
16. Матич Неманья 1 0
17. Рохо Маркос 1 0
18. Марсьяль Антони 1 0
Борнмут
# Игрок      
1. Хефферсон Лерма 11 1
2. Уилсон Каллум 9 0
3. Кук Стив 6 1
4. Смит Адам 7 0
5. Биллинг Филип 7 0
6. Фрэнсис Саймон 4 1
7. Рико Диего 5 0
8. Кук Льюис 4 0
9. Фрейзер Райан 2 0
10. Аке Натан 2 0
11. Стэйси Джек 2 0
12. Сурман Эндрю 1 0
13. Гослинг Дэн 1 0
14. Брукс Дэвид 1 0
15. Уилсон Гарри 1 0
16. Соланке Доминик 1 0
17. Келли Ллойд 1 0
18. Мефам Крис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 8.51% (4) 25.53% (12) 19.15% (9) 12.77% (6) 19.15% (9) 14.89% (7)
 Борнмут 26.92% (7) 7.69% (2) 26.92% (7) 15.38% (4) 19.23% (5) 3.85% (1)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед
ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити
Борнмут Последние 20 матчей: + = -
Борнмут 1:4 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут
Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Борнмут 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 32 28 2 2 70 - 25 86
2. Манчестер Сити Заявка 32 21 3 8 81 - 33 66
3. Лестер 0:0 Заявка 33 16 8 9 60 - 31 56
4. Манчестер Юнайтед 3:1 Заявка 33 15 10 8 54 - 32 55
5. Челси Заявка 32 16 6 10 57 - 44 54
6. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 12 11 9 33 - 32 47
8. Арсенал Заявка 32 11 13 8 47 - 41 46
9. Бёрнли Заявка 32 13 6 13 36 - 45 45
10. Тоттенхэм Заявка 32 12 9 11 51 - 44 45
11. Эвертон Заявка 32 12 8 12 40 - 47 44
12. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 33 11 10 12 28 - 37 43
13. Ньюкасл Заявка 32 11 9 12 33 - 43 42
14. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
15. Брайтон Заявка 33 8 12 13 35 - 44 36
16. Вест Хэм Заявка 32 8 6 18 38 - 56 30
17. Уотфорд Заявка 32 6 10 16 29 - 49 28
18. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
19. Борнмут 1:3 Заявка 33 7 6 20 31 - 57 27
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 25 - 61 21
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. После первого тайма комфортное преимущество имеют манкунианцы!
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-1! Антони Марсьяль! Получил мяч на правой бровке Марсьяль, сместился в центр, накрутил финтом защитника и пробил по воротам. По невероятной траектории сфера залетела точно в дальнюю девятку. Красотища!
  • 45'
    Фернандеш отличным пасом запустил в штрафную соперника Шоу, который пробил низом в ближний угол. Лишь штанга выручила сейчас гостей от пропущенного гола.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.
  • 44'
    Отличным пасом Рико нашел в чужой штрафной Станисласа, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 43'
    С угла поля последовала подача от Станисласа на ближнюю штангу, но здесь спокойно головой на фланг мяч вернул Уан-Биссака.
  • Угловой
    42'
    Накрутил соперника в чужой штрафной Кинг и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги Линделофа мяч полетел на угловой.
  • 41'
    Тонкий пас в штрафную вырезал Лерма на ход Соланке, который пробивал с разворота, но на пути мяча оказался защитник.
  • 40'
    С левого фланга Рико простреливал в центр штрафной на ход Кингу, но тому пробить не позволил в последний момент Шоу.
  • 39'
    Успокоилась игра в последние минуты. Хозяева держат мяч в центре поля и не торопятся бежать в атаку. Счет теперь та их устраивает.
  • 38'
    Длинный заброс исполнял Линделоф со своей половины поля в штрафную, но Ремсдейл на выходе перехватил этот пас.
  • Офсайд
    37'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Брукс и сбросил тут же в штрафную на Соланке, который отправил сферу в сетку. Гол был отменен из-за явного офсайда.
  • Пенальти
    36'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Маркус Рэшфорд! Уверенно исполнил Рэшфорд одиннадцатиметровый удар. Мяч полетел точно в нижний правый угол и стал недосягаемым для Ремсдейла.
  • Пенальти!
    35'
    После подачи с угла поля сбросил головой в центр штрафной Марсьяль. Мяч угодил в руку Смиту, после чего судья назначил пенальти!
  • Угловой
    34'
    Решился на дальний удар из-за пределов штрафной Рэшфорд. Мяч угодил в спину Келли и полетел на угловой.
  • Желтая карточка
    33'
    В грубейшем подкате Лерма откровенно "скосил" Марсьяля. Заслуженная желтая карточка была показана нарушителю.
  • 32'
    Убежал по флангу Станислас, сместился в штрафную и попытался закрутить в дальний угол, но угодил точно в Линделофа.
  • 31'
    Длинный заброс Матич исполнил на фланг, куда врывался Рэшфорд, но его опередил Рико и вынес мяч головой в аут.
  • Описание гола
    30'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Мэйсон Гринвуд! Сместился с правого фланга вдоль линии штрафной Фернандеш и покатил поперек на Гринвуда, который вторым касанием пробил по воротам. Мяч рикошетом от руки Ремсдейла залетел точно под перекладину. 
  • 29'
    Мягко забрасывал Станислас с фланга в штрафную, куда врывался Соланке, но без особых проблем мяч перехватил Линделоф.
  • 28'
    Убежал в контратаку по флангу Кинг и прострелил в центр штрафной, но здесь пробить Соланке не позволил Магуайр.
  • 27'
    Оказался на левом фланге с мячом Матич и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог откликнуться на этот пас.
  • 26'
    Традиционная пауза на водопой была объявлена арбитром. Есть возможность у футболистов перевести дух.
  • 25'
    Пробивал с дальней дистанции Станислас в ближний угол, но мяч откровенно свалился с ноги и полетел на трибуны.
  • 24'
    Со штрафного Кук навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь без особых проблем вынес сферу головой Матич.
  • 23'
    Выиграл верховую борьбу в чужой штрафной Рэшфорд и головой сбросил на ход Гринвуду, но надежно на выходе сыграл Ремсдейл и не позволил пробить.
  • 22'
    Выиграл подбор Шоу возле чужой штрафной и вторым касанием пробил по воротам, но заблокировали мяч в подкате защитники.
  • Угловой
    21'
    Ушел от опеки по флангу Уан-Биссака и подал в штрафную, но от ноги Станисласа мяч полетел на очережной угловой.
  • 20'
    После навеса с угла поля от Фернандеша пробил головой Линделоф. Мяч полетел намного выше перекладины.
  • Угловой
    19'
    Со штрафного пробил Рэшфорд точно в дальний угол. В красивом прыжке Ремсдейл смог перевести мяч на угловой.
  • 18'
    Грамотно подставился перед чужой штрафной Погба и вынудил нарушить правила Лерму. Опасный стандарт будет в распоряжении "красных дьяволов".
  • Описание гола
    16'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Жуниор Станислас! Неожиданно вышли вперед гости. Смит подал с фланга в штрафную, где пробил с ходу Станислас. Мяч от ноги защитника вернулся к Станисласу, который финтом уложил на газон Магуайра и с острого угла отправил мяч мимо Де Хеа точно в сетку.
  • 15'
    С фланга прострелил в штрафную Уан-Биссака. Здесь после серии рикошетов мяч подхватил Линделоф и пробил по воротам, но угодил в Рико.
  • 14'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Матич и тут же отдал в штрафную, но здесь пробить Марсьялю не позволил Аке.
  • 13'
    Догнал мяч Фернандеш на фланге и тут же подал в центр штрафной, но здесь в падении головой сферу вынес Смит.
  • 12'
    Снова Погба разрезным пасом искал в штрафной Гринвуда, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Келли.
  • Опасный момент
    11'
    Выскакивал один на один с голкипером Фернандеш после заброса от Рэшфорда, но перебросил не только Ремсдейла, а и ворота..
  • 10'
    Мягко забросил Погба в штрафную, куда вбегал Гринвуд, но на выходе перехватил мяч Ремсдейл.
  • 9'
    В верховой борьбе против Погба подтолкнул в спину соперника Келли. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 8'
    Прорвался на скорости в штрафную соперника Фернандеш и пробил с острого угла, но мяч полетел точно в руки Ремсдейлу.
  • 7'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Аке и бросил головой под удар Соланке, но тому пробить в подкате не позволил Магуайр.
  • 6'
    С левого фланга Станислас прострелил в штрафную, но мяч угодил в спину защитнику и полетел в аут.
  • 5'
    Погба отдавал в разрез пас в штрафную на Марсьяля, но в последний момент мяч перехватил в подкате Аке.
  • 4'
    Длинный пас исполнил Магуайр на правый фланг, куда врывался Гринвуд, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 3'
    Навесил с левого фланга Шоу на дальнюю штангу, куда вбежал Уан-Биссака и пробил с лету, но крайне неточно.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы. Активнее встречу начали манкунианцы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 3:1 Борнмут

Исход игры
Манчестер Юнайтед
96.7% (147)
Ничья
2.6% (4)
Борнмут
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.53% (67)
Меньше
53.47% (77)
Обе команды забьют
Да
20.83% (30)
Нет
79.17% (114)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
40.1% (61)
3:0 Манчестер Юнайтед
23% (35)
3:1 Манчестер Юнайтед
8.6% (13)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.6% (13)
2:1 Манчестер Юнайтед
7.9% (12)
4:0 Манчестер Юнайтед
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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