Манчестер Юнайтед

Отличным пасом Рико нашел в чужой штрафной Станисласа, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.

Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.

Фернандеш отличным пасом запустил в штрафную соперника Шоу, который пробил низом в ближний угол. Лишь штанга выручила сейчас гостей от пропущенного гола.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-1! Антони Марсьяль! Получил мяч на правой бровке Марсьяль, сместился в центр, накрутил финтом защитника и пробил по воротам. По невероятной траектории сфера залетела точно в дальнюю девятку. Красотища!

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. После первого тайма комфортное преимущество имеют манкунианцы!

43' С угла поля последовала подача от Станисласа на ближнюю штангу, но здесь спокойно головой на фланг мяч вернул Уан-Биссака.

42' Накрутил соперника в чужой штрафной Кинг и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги Линделофа мяч полетел на угловой.

41' Тонкий пас в штрафную вырезал Лерма на ход Соланке, который пробивал с разворота, но на пути мяча оказался защитник.

40' С левого фланга Рико простреливал в центр штрафной на ход Кингу, но тому пробить не позволил в последний момент Шоу.

39' Успокоилась игра в последние минуты. Хозяева держат мяч в центре поля и не торопятся бежать в атаку. Счет теперь та их устраивает.

38' Длинный заброс исполнял Линделоф со своей половины поля в штрафную, но Ремсдейл на выходе перехватил этот пас.

37' Перехватил мяч на чужой половине поля Брукс и сбросил тут же в штрафную на Соланке, который отправил сферу в сетку. Гол был отменен из-за явного офсайда.

36' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-1! Маркус Рэшфорд! Уверенно исполнил Рэшфорд одиннадцатиметровый удар. Мяч полетел точно в нижний правый угол и стал недосягаемым для Ремсдейла.

35' После подачи с угла поля сбросил головой в центр штрафной Марсьяль. Мяч угодил в руку Смиту, после чего судья назначил пенальти!

34' Решился на дальний удар из-за пределов штрафной Рэшфорд. Мяч угодил в спину Келли и полетел на угловой.

33' В грубейшем подкате Лерма откровенно "скосил" Марсьяля. Заслуженная желтая карточка была показана нарушителю.

32' Убежал по флангу Станислас, сместился в штрафную и попытался закрутить в дальний угол, но угодил точно в Линделофа.

31' Длинный заброс Матич исполнил на фланг, куда врывался Рэшфорд, но его опередил Рико и вынес мяч головой в аут.

30' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Мэйсон Гринвуд! Сместился с правого фланга вдоль линии штрафной Фернандеш и покатил поперек на Гринвуда, который вторым касанием пробил по воротам. Мяч рикошетом от руки Ремсдейла залетел точно под перекладину.

29' Мягко забрасывал Станислас с фланга в штрафную, куда врывался Соланке, но без особых проблем мяч перехватил Линделоф.

28' Убежал в контратаку по флангу Кинг и прострелил в центр штрафной, но здесь пробить Соланке не позволил Магуайр.

27' Оказался на левом фланге с мячом Матич и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров не смог откликнуться на этот пас.

26' Традиционная пауза на водопой была объявлена арбитром. Есть возможность у футболистов перевести дух.

25' Пробивал с дальней дистанции Станислас в ближний угол, но мяч откровенно свалился с ноги и полетел на трибуны.

24' Со штрафного Кук навесил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь без особых проблем вынес сферу головой Матич.

23' Выиграл верховую борьбу в чужой штрафной Рэшфорд и головой сбросил на ход Гринвуду, но надежно на выходе сыграл Ремсдейл и не позволил пробить.

22' Выиграл подбор Шоу возле чужой штрафной и вторым касанием пробил по воротам, но заблокировали мяч в подкате защитники.

21' Ушел от опеки по флангу Уан-Биссака и подал в штрафную, но от ноги Станисласа мяч полетел на очережной угловой.

20' После навеса с угла поля от Фернандеша пробил головой Линделоф. Мяч полетел намного выше перекладины.

19' Со штрафного пробил Рэшфорд точно в дальний угол. В красивом прыжке Ремсдейл смог перевести мяч на угловой.

18' Грамотно подставился перед чужой штрафной Погба и вынудил нарушить правила Лерму. Опасный стандарт будет в распоряжении "красных дьяволов".

16' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Жуниор Станислас! Неожиданно вышли вперед гости. Смит подал с фланга в штрафную, где пробил с ходу Станислас. Мяч от ноги защитника вернулся к Станисласу, который финтом уложил на газон Магуайра и с острого угла отправил мяч мимо Де Хеа точно в сетку.

15' С фланга прострелил в штрафную Уан-Биссака. Здесь после серии рикошетов мяч подхватил Линделоф и пробил по воротам, но угодил в Рико.

14' Перехватил мяч на чужой половине поля Матич и тут же отдал в штрафную, но здесь пробить Марсьялю не позволил Аке.

13' Догнал мяч Фернандеш на фланге и тут же подал в центр штрафной, но здесь в падении головой сферу вынес Смит.

12' Снова Погба разрезным пасом искал в штрафной Гринвуда, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Келли.

11' Выскакивал один на один с голкипером Фернандеш после заброса от Рэшфорда, но перебросил не только Ремсдейла, а и ворота..

10' Мягко забросил Погба в штрафную, куда вбегал Гринвуд, но на выходе перехватил мяч Ремсдейл.

9' В верховой борьбе против Погба подтолкнул в спину соперника Келли. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

8' Прорвался на скорости в штрафную соперника Фернандеш и пробил с острого угла, но мяч полетел точно в руки Ремсдейлу.

7' Зацепился за мяч в чужой штрафной Аке и бросил головой под удар Соланке, но тому пробить в подкате не позволил Магуайр.

6' С левого фланга Станислас прострелил в штрафную, но мяч угодил в спину защитнику и полетел в аут.

5' Погба отдавал в разрез пас в штрафную на Марсьяля, но в последний момент мяч перехватил в подкате Аке.

4' Длинный пас исполнил Магуайр на правый фланг, куда врывался Гринвуд, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

3' Навесил с левого фланга Шоу на дальнюю штангу, куда вбежал Уан-Биссака и пробил с лету, но крайне неточно.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе голубой комплект формы. Активнее встречу начали манкунианцы.