Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Борнмут

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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Борнмут

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 14 (5) 0.37
2. Марсьяль Антони 14 0.37
3. Гринвуд Мэйсон 6 0.16
4. Фернандеш Бруну 5 (2) 0.13
5. Джеймс Дэниэл 3 0.08
6. Мактоминай Скотт 3 0.08
7. Перейра Андреас 1 0.03
8. Магуайр Гарри 1 0.03
9. Линделоф Виктор 1 0.03
10. Уильямс Брендон 1 0.03
11. Уан-Биссака Аарон 0 0
12. Погба Поль 0 0
13. Мата Хуан 0 0
14. Матич Неманья 0 0
Борнмут
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 0.21
2. Уилсон Гарри 7 0.18
3. Кинг Джошуа 4 (1) 0.11
4. Гослинг Дэн 3 0.08
5. Аке Натан 2 0.05
6. Фрейзер Райан 1 0.03
7. Хефферсон Лерма 1 0.03
8. Биллинг Филип 1 0.03
9. Кук Стив 1 0.03
10. Мефам Крис 1 0.03
11. Рико Диего 0 0
12. Стэйси Джек 0 0
13. Смит Адам 0 0
14. Соланке Доминик 0 0
15. Ремсдейл Арон 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Шоу Люк 7 0
2. Фред Сантос 7 0
3. Янг Эшли 5 0
4. Линделоф Виктор 5 0
5. Уан-Биссака Аарон 5 0
6. Уильямс Брендон 5 0
7. Магуайр Гарри 4 0
8. Джеймс Дэниэл 4 0
9. Лингард Джесси 3 0
10. Перейра Андреас 3 0
11. Де Хеа Давид 2 0
12. Рэшфорд Маркус 2 0
13. Мактоминай Скотт 2 0
14. Фернандеш Бруну 1 0
15. Мата Хуан 1 0
16. Матич Неманья 1 0
17. Рохо Маркос 1 0
18. Марсьяль Антони 1 0
Борнмут
# Игрок      
1. Хефферсон Лерма 10 1
2. Уилсон Каллум 9 0
3. Кук Стив 6 1
4. Смит Адам 7 0
5. Биллинг Филип 7 0
6. Фрэнсис Саймон 4 1
7. Рико Диего 5 0
8. Кук Льюис 4 0
9. Фрейзер Райан 2 0
10. Аке Натан 2 0
11. Стэйси Джек 2 0
12. Сурман Эндрю 1 0
13. Гослинг Дэн 1 0
14. Брукс Дэвид 1 0
15. Уилсон Гарри 1 0
16. Соланке Доминик 1 0
17. Келли Ллойд 1 0
18. Мефам Крис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 8.51% (4) 25.53% (12) 19.15% (9) 12.77% (6) 19.15% (9) 14.89% (7)
 Борнмут 26.92% (7) 7.69% (2) 26.92% (7) 15.38% (4) 19.23% (5) 3.85% (1)

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед
ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити
Борнмут Последние 20 матчей: + = -
Борнмут 1:4 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут
Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 2
Борнмут: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 6
Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Борнмут 0:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 2:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 31 28 2 1 70 - 21 86
2. Манчестер Сити Заявка 31 20 3 8 77 - 33 63
3. Лестер Заявка 32 16 7 9 60 - 31 55
4. Челси Заявка 32 16 6 10 57 - 44 54
5. Манчестер Юнайтед Заявка 32 14 10 8 51 - 31 52
6. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
7. Тоттенхэм 0:0 Заявка 32 12 10 10 50 - 41 46
8. Арсенал Заявка 32 11 13 8 47 - 41 46
9. Бёрнли Заявка 32 13 6 13 36 - 45 45
10. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 32 11 12 9 30 - 31 45
11. Эвертон Заявка 32 12 8 12 40 - 47 44
12. Кристал Пэлас Заявка 32 11 9 12 28 - 37 42
13. Ньюкасл Заявка 32 11 9 12 33 - 43 42
14. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
15. Брайтон Заявка 32 7 12 13 34 - 44 33
16. Вест Хэм Заявка 32 8 6 18 38 - 56 30
17. Уотфорд Заявка 32 6 10 16 29 - 49 28
18. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
19. Борнмут Заявка 32 7 6 19 30 - 54 27
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 25 - 60 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Борнмут от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июля 2020, осталось 1 день 20 часов 40 минут.


    • Прогнозы 69
    Манчестер Юнайтед 95.7% (66)
    X 4.3% (3)
    Борнмут 0% (0)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Борнмут

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    95.7% (66)
    Ничья
    4.3% (3)
    Борнмут
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.81% (26)
    Меньше
    61.19% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    23.88% (16)
    Нет
    76.12% (51)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    43.5% (30)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    17.4% (12)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    13% (9)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    10.1% (7)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    8.7% (6)
    1:1 Ничья
    2.9% (2)
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