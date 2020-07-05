Бёрнли
1:0
Второй тайм: 64'
Стадион: Терф Мур
Шеффилд Юнайтед
1:0
43' ГолТарковски Джеймс
1
Поуп
Ник
28
Лонг
Кевин
11
Макнил
Дуайт
18
Вествуд
Эшли
23
Питерс
Эрик
27
Выдра
Матей
12
Иган
Джон
32
Берге
Сандер
23
Осборн
Бен
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Питерс ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Томас БоббиЗащитник
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
-
41 Бенсон ДжошПолузащитник
-
44 Гудридж МэйсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Томпсон МаксНападающий
-
9 Вуд КрисНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Берге СандерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мур СаймонВратарь
-
15 Джагелка ФилЗащитник
- Защитник
-
26 Родуэлл ДжекПолузащитник
-
18 Фриман КиронПолузащитник
- Нападающий
-
22 Муссе ЛиНападающий
-
10 Шарп БиллиНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
43'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|11
|0.29
|2.
|Родригес Джей
|6 (1)
|0.16
|3.
|Барнс Эшли
|6 (1)
|0.16
|4.
|Вествуд Эшли
|2
|0.05
|5.
|Макнил Дуайт
|2
|0.05
|6.
|Хендрик Джефф
|2
|0.05
|7.
|Выдра Матей
|2
|0.05
|8.
|Тарковски Джеймс
|2
|0.05
|9.
|Брэйди Роберт
|1
|0.03
|10.
|Ми Бен
|1
|0.03
|11.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0.03
|12.
|Питерс Эрик
|0
|0
|13.
|Бардсли Филипп
|0
|0
|14.
|Лоутон Мэттью
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муссе Ли
|6
|0.16
|2.
|Флек Джон
|5
|0.13
|3.
|Макбарни Оливер
|5
|0.13
|4.
|Ландстрем Джон
|4
|0.11
|5.
|Шарп Билли
|3
|0.08
|6.
|Стивенс Энда
|2
|0.05
|7.
|Бэлдок Джордж
|2
|0.05
|8.
|Робинсон Каллум
|1
|0.03
|9.
|Берге Сандер
|1
|0.03
|10.
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|11.
|Макголдрик Дэвид
|0
|0
|12.
|Башам Крис
|0
|0
|13.
|О'Коннелл Джек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вествуд Эшли
|9
|0
|2.
|Тарковски Джеймс
|9
|0
|3.
|Хендрик Джефф
|8
|0
|4.
|Ми Бен
|7
|0
|5.
|Макнил Дуайт
|5
|0
|6.
|Леннон Аарон
|4
|0
|7.
|Бардсли Филипп
|4
|0
|8.
|Барнс Эшли
|4
|0
|9.
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|10.
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|11.
|Корк Джек
|1
|0
|12.
|Родригес Джей
|1
|0
|13.
|Питерс Эрик
|1
|0
|14.
|Вуд Крис
|1
|0
|15.
|Брэйди Роберт
|1
|0
|16.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Флек Джон
|7
|0
|2.
|Норвуд Оливер
|7
|0
|3.
|Бэлдок Джордж
|6
|0
|4.
|Стивенс Энда
|5
|0
|5.
|Ландстрем Джон
|5
|0
|6.
|Иган Джон
|3
|1
|7.
|Башам Крис
|4
|0
|8.
|Макбарни Оливер
|4
|0
|9.
|О'Коннелл Джек
|3
|0
|10.
|Шарп Билли
|1
|1
|11.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0
|12.
|Бешич Мухамед
|2
|0
|13.
|Фримен Люк
|2
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|15.
|Робинсон Каллум
|1
|0
|16.
|Муссе Ли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|17.65% (6)
|2.94% (1)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|23.53% (8)
|29.41% (10)
|Шеффилд Юнайтед
|3.45% (1)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм
Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|28
|2
|2
|70 - 25
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|81 - 33
|66
|3.
|Лестер
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|63 - 31
|58
|4.
|Челси
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|60 - 44
|57
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 33
|55
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|45 - 36
|52
|7.
|Арсенал
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|49 - 41
|49
|8.
|Бёрнли
|1:0 Заявка
|33
|14
|6
|13
|37 - 45
|48
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|33
|12
|11
|10
|33 - 33
|47
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 44
|45
|11.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|33 - 43
|42
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|28 - 40
|42
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|15.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|35 - 44
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|38 - 56
|30
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|29 - 52
|28
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|19.
|Борнмут
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|32 - 59
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|25 - 61
|21
Прогнозы на матч Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Бёрнли
39.6% (59)
Ничья
44.3% (66)
Шеффилд Юнайтед
16.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
26.06% (37)
Меньше
73.94% (105)
Обе команды забьют
Да
64.79% (92)
Нет
35.21% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (56)
1:0 Бёрнли
20.8% (31)
2:1 Бёрнли
14.1% (21)
1:2 Шеффилд Юнайтед
7.4% (11)
0:1 Шеффилд Юнайтед
4.7% (7)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:0 Бёрнли
2.7% (4)
0:2 Шеффилд Юнайтед
1.3% (2)
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