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Бёрнли
1:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0'
1:0
43' Гол
Тарковски Джеймс
64'
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
28
Лонг
Кевин
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
11
Макнил
Дуайт
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
23
Питерс
Эрик
19
Родригес
Джей
27
Выдра
Матей
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
32
Берге
Сандер
16
Норвуд
Оливер
23
Осборн
Бен
3
Стивенс
Энда
9
Макбарни
Оливер
17
Макголдрик
Дэвид
Бёрнли
4-4-2
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Ход матча

43'
Тарковски Джеймс
(Родригес Джей)
1:0
54'
 
Шарп Билли
Норвуд Оливер
55'
 
О'Коннелл Джек
Робинсон Джек

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 11 0.29
2. Родригес Джей 6 (1) 0.16
3. Барнс Эшли 6 (1) 0.16
4. Вествуд Эшли 2 0.05
5. Макнил Дуайт 2 0.05
6. Хендрик Джефф 2 0.05
7. Выдра Матей 2 0.05
8. Тарковски Джеймс 2 0.05
9. Брэйди Роберт 1 0.03
10. Ми Бен 1 0.03
11. Гудмундссон Йоханн 1 0.03
12. Питерс Эрик 0 0
13. Бардсли Филипп 0 0
14. Лоутон Мэттью 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муссе Ли 6 0.16
2. Флек Джон 5 0.13
3. Макбарни Оливер 5 0.13
4. Ландстрем Джон 4 0.11
5. Шарп Билли 3 0.08
6. Стивенс Энда 2 0.05
7. Бэлдок Джордж 2 0.05
8. Робинсон Каллум 1 0.03
9. Берге Сандер 1 0.03
10. Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
11. Макголдрик Дэвид 0 0
12. Башам Крис 0 0
13. О'Коннелл Джек 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Вествуд Эшли 9 0
2. Тарковски Джеймс 9 0
3. Хендрик Джефф 8 0
4. Ми Бен 7 0
5. Макнил Дуайт 5 0
6. Леннон Аарон 4 0
7. Бардсли Филипп 4 0
8. Барнс Эшли 4 0
9. Тэйлор Чарли 3 0
10. Лоутон Мэттью 2 0
11. Корк Джек 1 0
12. Родригес Джей 1 0
13. Питерс Эрик 1 0
14. Вуд Крис 1 0
15. Брэйди Роберт 1 0
16. Браунхилл Джош 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Флек Джон 7 0
2. Норвуд Оливер 7 0
3. Бэлдок Джордж 6 0
4. Стивенс Энда 5 0
5. Ландстрем Джон 5 0
6. Иган Джон 3 1
7. Башам Крис 4 0
8. Макбарни Оливер 4 0
9. О'Коннелл Джек 3 0
10. Шарп Билли 1 1
11. Макголдрик Дэвид 2 0
12. Бешич Мухамед 2 0
13. Фримен Люк 2 0
14. Хендерсон Дин 2 0
15. Робинсон Каллум 1 0
16. Муссе Ли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 17.65% (6) 2.94% (1) 8.82% (3) 17.65% (6) 23.53% (8) 29.41% (10)
 Шеффилд Юнайтед 3.45% (1) 17.24% (5) 20.69% (6) 24.14% (7) 13.79% (4) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: + = -
Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм
Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:0 Бёрнли Борнмут 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Ньюкасл Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:4 Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Уотфорд Брайтон 0:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Шеффилд Юнайтед 3:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 4:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:3 Бёрнли Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 2:3 Бёрнли Бёрнли 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:0 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 32 28 2 2 70 - 25 86
2. Манчестер Сити Заявка 32 21 3 8 81 - 33 66
3. Лестер Заявка 33 17 7 9 63 - 31 58
4. Челси Заявка 33 17 6 10 60 - 44 57
5. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 10 8 56 - 33 55
6. Вулверхэмптон Заявка 33 13 13 7 45 - 36 52
7. Арсенал Заявка 33 12 13 8 49 - 41 49
8. Бёрнли 1:0 Заявка 33 14 6 13 37 - 45 48
9. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 33 12 11 10 33 - 33 47
10. Тоттенхэм Заявка 32 12 9 11 51 - 44 45
11. Эвертон Заявка 32 12 8 12 40 - 47 44
12. Ньюкасл Заявка 32 11 9 12 33 - 43 42
13. Кристал Пэлас Заявка 33 11 9 13 28 - 40 42
14. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
15. Брайтон Заявка 33 8 12 13 35 - 44 36
16. Вест Хэм Заявка 32 8 6 18 38 - 56 30
17. Уотфорд Заявка 33 6 10 17 29 - 52 28
18. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
19. Борнмут Заявка 33 7 6 20 32 - 59 27
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 25 - 61 21
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Прогнозы 149
Бёрнли 39.6% (59)
X 44.3% (66)
Шеффилд Юнайтед 16.1% (24)
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2.01 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Бёрнли 1:0 Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Бёрнли
39.6% (59)
Ничья
44.3% (66)
Шеффилд Юнайтед
16.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
26.06% (37)
Меньше
73.94% (105)
Обе команды забьют
Да
64.79% (92)
Нет
35.21% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (56)
1:0 Бёрнли
20.8% (31)
2:1 Бёрнли
14.1% (21)
1:2 Шеффилд Юнайтед
7.4% (11)
0:1 Шеффилд Юнайтед
4.7% (7)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:0 Бёрнли
2.7% (4)
0:2 Шеффилд Юнайтед
1.3% (2)
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