Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Башам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бёрнли будет все-таки засчитан.

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

43' Г О О О О Л - Тарковски Джеймс изменил счет на табло!

43' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Удар от ворот произведет Бёрнли

38' Питерс Эрик из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

38' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Робинсон Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Удар от ворот произведет Бёрнли

35' Какой промах! Иган Джон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

35' Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Робинсон Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Удар от ворот произведет Бёрнли

32' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Опасность! Бардсли Филипп из команды Бёрнли отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

28' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

23' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

21' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Хорошую попытку сделал Тэйлор Чарли . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Удар от ворот произведет Бёрнли

18' Питерс Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Вествуд Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Плохо сыграл Питерс Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

11' Лонг Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Отличные скиллы показывает Макбарни Оливер , обводя своих соперников

10' Опасность! Родригес Джей из команды Бёрнли отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

8' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Бёрнли

7' Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

3' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.