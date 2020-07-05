Второй тайм

96' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' Питерс Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

94' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

94' Бардсли Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

92' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Вествуд Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Вуд Крис из команды Бёрнли плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

86' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

84' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' О'Коннелл Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Макголдрик Дэвид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Г О О О О Л - Иган Джон классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

80' Браунхилл Джош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Как он промахнулся? Макнил Дуайт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

76' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Вуд Крис из команды Бёрнли плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

74' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Осборн Бен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Родригес Джей не смог попасть в створ ударом издали

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

66' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

66' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Родригес Джей из команды Бёрнли делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Тэйлор Чарли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

61' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' О'Коннелл Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

58' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

54' Питерс Эрик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Бардсли Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Норвуд Оливер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля