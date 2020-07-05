  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Саутгемптон
1:0
Второй тайм: 47'

Стадион:
Манчестер Сити
0'
1:0
16' Гол
Адамс Че
45' Желтая карточка
Ромеу Ориоль
47'
1
Маккарти
Алекс
24
Уокер-Питерс
Кайл
5
Стивенс
Джек
35
Беднарек
Ян
21
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
16
Уорд-Праус
Джеймс
14
Ромеу
Ориоль
22
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
10
Адамс
Че
31
Эдерсон
Мораес
27
Канселу
Жоау
50
Гарсия
Эрик
14
Лапорт
Эмерик
11
Зинченко
Александр
20
Силва
Бернарду
25
Фернандиньо
Фернандо
21
Сильва
Давид
26
Марез
Рияд
9
Жезус
Габриэль
7
Стерлинг
Рахим
Саутгемптон
4-4-2
Манчестер Сити
4-3-3

Ход матча

16'
Адамс Че
1:0
45'
Ромеу Ориоль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 18 0.47
2. Уорд-Праус Джеймс 5 (1) 0.13
3. Редмонд Натан 4 0.11
4. Армстронг Стюарт 4 0.11
5. Лонг Шейн 2 0.05
6. Дженепо Мусса 2 0.05
7. Обафеми Майкл 2 0.05
8. Стивенс Джек 1 0.03
9. Адамс Че 1 0.03
10. Бертранд Райан 1 0.03
11. Вестергор Янник 1 0.03
12. Беднарек Ян 1 0.03
13. Буфаль Софьян 0 0
14. Седрик Соареш 0 0
15. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
16. Дансо Кевин 0 0
17. Смолбон Вильям 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Агуэро Серхио 16 (2) 0.42
2. Стерлинг Рахим 13 0.34
3. Де Брёйне Кевин 11 (2) 0.29
4. Жезус Габриэль 10 0.26
5. Марез Рияд 9 (1) 0.24
6. Силва Бернарду 5 0.13
7. Сильва Давид 4 0.11
8. Фоден Фил 4 0.11
9. Родри Эрнандес 3 0.08
10. Гюндоган Илкай 2 (1) 0.05
11. Отаменди Николас 2 0.05
12. Уокер Кайл 1 0.03
13. Менди Бенджамин 0 0
14. Фернандиньо Фернандо 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Уорд-Праус Джеймс 7 0
2. Дженепо Мусса 4 1
3. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
4. Бертранд Райан 3 1
5. Ромеу Ориоль 4 0
6. Стивенс Джек 2 1
7. Армстронг Стюарт 3 0
8. Ингс Дэнни 3 0
9. Беднарек Ян 3 0
10. Дансо Кевин 1 1
11. Редмонд Натан 2 0
12. Вестергор Янник 2 0
13. Буфаль Софьян 2 0
14. Йосида Майя 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Валери Ян 1 0
17. Обафеми Майкл 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 7 2
2. Родри Эрнандес 8 0
3. Гюндоган Илкай 7 0
4. Уокер Кайл 5 0
5. Стерлинг Рахим 5 0
6. Силва Бернарду 5 0
7. Эдерсон Мораес 3 1
8. Де Брёйне Кевин 3 0
9. Отаменди Николас 3 0
10. Менди Бенджамин 3 0
11. Канселу Жоау 3 0
12. Зинченко Александр 1 1
13. Жезус Габриэль 2 0
14. Агуэро Серхио 1 0
15. Лапорт Эмерик 1 0
16. Анхелиньо Хосе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 10.26% (4) 20.51% (8) 15.38% (6) 25.64% (10) 12.82% (5) 15.38% (6)
 Манчестер Сити 10.26% (8) 19.23% (15) 19.23% (15) 17.95% (14) 14.1% (11) 19.23% (15)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл
Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли
Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Порт Вейл Манчестер Сити 2:1 Эвертон

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 12
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 2
Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 6:1 Саутгемптон Премьер-лига
Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:2 Саутгемптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 33 29 2 2 72 - 25 89
2. Манчестер Сити 0:1 Заявка 33 21 3 9 81 - 34 66
3. Лестер Заявка 33 17 7 9 63 - 31 58
4. Челси Заявка 33 17 6 10 60 - 44 57
5. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 10 8 56 - 33 55
6. Вулверхэмптон Заявка 33 13 13 7 45 - 36 52
7. Арсенал Заявка 33 12 13 8 49 - 41 49
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 12 12 9 34 - 33 48
9. Бёрнли Заявка 33 13 7 13 37 - 46 46
10. Тоттенхэм Заявка 32 12 9 11 51 - 44 45
11. Эвертон Заявка 32 12 8 12 40 - 47 44
12. Саутгемптон 1:0 Заявка 33 13 4 16 42 - 55 43
13. Ньюкасл Заявка 33 11 10 12 35 - 45 43
14. Кристал Пэлас Заявка 33 11 9 13 28 - 40 42
15. Брайтон Заявка 33 8 12 13 35 - 44 36
16. Вест Хэм Заявка 33 8 7 18 40 - 58 31
17. Уотфорд Заявка 33 6 10 17 29 - 52 28
18. Астон Вилла Заявка 33 7 6 20 36 - 62 27
19. Борнмут Заявка 33 7 6 20 32 - 59 27
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 25 - 61 21
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что сможет придумать нового "Манчестер Сити" в атаке, нужно переворачивать игру в свою пользу. "Саутгемптон" конечно же продолжит играть от обороны и будет ловить свои моменты за счёт ошибок соперника. 
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Саутгемптон" сенсационно переигрывает "Манчестер Сити" 1:0. Пока единственный мяч в этой встрече забил форвард Че Адамс, данный гол стал для него первым в составе "святых" в Премьер-лиге. "Манчестер Сити" создавал конечно же больше моментов, но при этом пока у "горожан" хромает реализация, где-то "Саутгемптону" везёт, а где-то хозяев поля спасал и Алекс Маккарти. Во втором тайме "Манчестер Сити" наверняка забьёт свой гол, но вот сможет ли команда Хосепа Гвардиолы сегодня победить? 
  • Офсайд
    45'
    Марез выполнил передачу к левому углу штрафной площади "Саутгемптона", Жезус на этот раз забрался в офсайд. 
  • 45'
    Бернарду Силва с правого фланга от лицевой линии выполнил подачу в центр штрафной площади, Жезус в борьбе с защитниками "Саутгемптона" не смог головой пробить по воротам. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Андре Марринер к основному времени первого тайма. 
Футбольный тест из 100 вопросов
Пройти
  • Желтая карточка
    44'
    Полузащитник "Саутгемптона" Ориоль Ромеу получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Давида Сильвы. 
  • 43'
    Уокер-Питерс с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Ингс в падении пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 42'
    Головами столкнулись между собой игроки "Саутгемптона" и "Манчестер Сити", после выхода врачей на поле оба футболиста показали, что они готовы продолжать матч. 
  • Травма, повреждение
    41'
    Из центра поля последовала передача к правому углу штрафной площади "Саутгемптона", Бернарду Силва зацепился за мяч, а затем выполнил подачу в центр штрафной, Давид Сильва при попытке головой пробить по воротам неудачно столкнулся с Уокером-Питерсом. 
  • 40'
    Марез вновь ворвался в штрафную площадь "Саутгемптона", Рияд на этот раз сместился в центр с правой стороны, а затем пробил по воротам, мяч попал в ногу Бертранда. 
  • 39'
    Марез вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем Рияд пробил в дальний угол ворот, Маккарти на этот раз ногой отбил непростой мяч, который был пущен низом. 
  • 38'
    Зинченко прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Беднарек головой выбил мяч в аут. 
  • 37'
    Редмонд с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Эдерсон был на месте. 
  • 36'
    Ромеу из центра поля выполнил передачу на ход Уорд-Праусу по правому флангу, Джеймс догнал мяч, а затем выполнил прострел к линии вратарской, Гарсия оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 35'
    Редмонд на левом фланге перехватил мяч у Канселу, а затем Натан сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 34'
    Давид Сильва выполнил передачу на ход Жезусу к центру штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Габриэля, а вот Маккарти также показал, что он неплохо действует на выходе, мяч оказался в руках у голкипера "Саутгемптона". 
  • 33'
    Бертранд из центра поля выполнил далеко не самую лучшую передачу на левый угол штрафной площади, Эдерсон сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • Опасный момент
    32'
    В продолжении момента Бернарду Силва с правого угла штрафной площади выполнил подачу в центр, Давид Сильва головой пробил по воротам, Маккарти в прыжке спас свою команду. 
  • Штанга
    31'
    Фернандиньо пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, штанга спасла "Саутгемптон" от пропущенного мяча. 
  • Офсайд
    30'
    Из центра поля последовала передача к штрафной площади "Манчестер Сити", Ингс на этот раз забрался в офсайд. 
  • 29'
    Канселу выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Стерлинг догнал мяч, а затем Рахим выполнил прострел к линии вратарской, Ингс отработал в обороне и выручил свою команду в непростой ситуации, мяч был выбит к правому флангу. 
  • Угловой
    28'
    Игроки "Манчестер Сити" решили на этот раз разыграть угловой, но ничего особо интересного гости придумать не смогли. 
  • 27'
    Давид Сильва с левого фланга выполнил прострел к ближней штанге, Беднарек не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • 26'
    Зинченко с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Давид Сильва попытался в касание выполнить передачу в штрафную площадь на Жезуса, но мяч был перехвачен Беднареком. 
  • Судья
    25'
    Андре Марринер дал небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух. В Саутгемптоне жарко даже вечером.  
  • 24'
    Гарсия из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Канселу обыграл Бертранда, а затем выполнил прострел к левому углу вратарской, Жезус подставил ногу не самым лучшим образом, мяч полетел слишком высоко. 
  • Видеоповтор
    23'
    Андре Марринер послушал подсказку из комнаты VAR и убедился, что никакого пенальти в прошедшем эпизоде не было. 
  • Судья
    22'
    Бернарду Силва вошёл в штрафную площадь и в борьбе с Беднареком и Ромеу игрок "Манчестер Сити" оказался на газоне, Андре Марринер показал, что нужно играть дальше. 
  • Угловой
    21'
    Угловой у ворот "Саутгемптона". Давид Сильва выполнил подачу в центр штрафной площади, Беднарек головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 20'
    Фернандиньо выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Марез остановил мяч, а затем Рияд выполнил передачу на Канселу, который в свою очередь выполнил прострел к линии вратарской от лицевой линии, там защитники "Саутгемптона" мяч и перехватили. 
  • 19'
    "Саутгемптон" вновь начинает плотно играть в обороне, вскрыть её "Манчестер Сити" будет довольно непросто. 
  • 18'
    Вот и удалось "Саутгемптону" за счёт высокого прессинга открыть счёт в матче, теперь и "Манчестер Сити" будет злее, что хорошо для игры. 
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Адамс!!! Зинченко в центре поля попал под прессинг Армстронга и потерял мяч, а затем Адамс резко пробил по воротам с дальней дистанции, Че здорово закрутил мяч, Эдерсон при этом вышел к линии штрафной, а поэтому вернуться в створ голкипер "Манчестер Сити" никак не успевал. 
  • 16'
    Временами "Саутгемптон" старается использовать высокий прессинг, а поэтому с Эдерсоном приходится защитникам "Манчестер Сити" отыгрываться временами. 
  • 15'
    Армстронг из центра поля выполнил слишком сильную передачу к правому углу штрафной площади "Манчестер Сити", Эдерсон размялся при игре на выходе. 
  • 14'
    Стерлинг с левого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Мареза, Бертранд не дал Рияду сразу зацепиться за мяч и тем самым сбил темп атаки. 
  • 13'
    Редмонд выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Ингсу, Лапорт оказался первым на мяче и дал Эдерсону сыграть на выходе. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Уокер-Питерс в центре поля нарушил правила против Стерлинга. Игроки "Манчестер Сити" достаточно быстро разыграли стандарт.
  • Угловой
    11'
    Уорд-Праус с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игрокам "Манчестер Сити" пришлось постараться, но всё же они достаточно уверенно перехватили мяч на этот раз. 
  • Угловой
    10'
    Уорд-Праус с углового выполнил подачу к линии вратарской, Гарсия неплохо выпрыгнул, но Эрик не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер. 
  • 9'
    Редмонд со стандарта пробил по воротам, мяч попал в Мареза и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Зинченко на своей половине поля нарушил правила против Армстронга. "Саутгемптон" заработал неплохой стандарт.  
  • 7'
    Адамс с правого фланга вошёл в штрафную площадь, получил мяч от Ингса, а затем выполнил прострел к линии вратарской, Редмонд в завершении эпизода практически наступил на мяч, а затем его накрыли защитники "Манчестер Сити" и уже не дали пробить по воротам. 
  • 6'
    Вторым номером играет "Саутгемптон", дальше центра поля "святые" пока пройти никак не могут. 
  • Офсайд
    5'
    Фернандиньо из центра поля выполнил передачу на ход Марезу по правому флангу, Рияд сейчас также оказался в офсайде. 
  • Офсайд
    4'
    Стерлинг отыгрался на левом фланге с Давидом Сильвой, при ответной передачей Рахим уже забрался в офсайд. 
  • 3'
    Марез выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Бернарду Силва сразу же выполнил передачу в центр штрафной, пока оборона "Саутгемптона" держится. 
  • 2'
    Давид Сильва попытался убежать вперёд по левому флангу, но его накрыл Уокер-Питерс, капитан "Манчестер Сити" в итоге упустил мяч в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересный матч, Хосеп Гвардиола после матча с "Ливерпулем" провёл сильную ротацию состава, посмотрим, быть может у "Саутгемптона" будут сегодня шансы отобрать очки у "горожан". 
  • Второй тайм
  • 46'
    Манчестер Сити пытается что-то создать.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити

Исход игры
Саутгемптон
2% (3)
Ничья
3.4% (5)
Манчестер Сити
94.6% (141)
Тотал 2.5
Больше
71.63% (101)
Меньше
28.37% (40)
Обе команды забьют
Да
68.09% (96)
Нет
31.91% (45)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
28.9% (43)
1:3 Манчестер Сити
27.5% (41)
0:2 Манчестер Сити
21.5% (32)
0:1 Манчестер Сити
3.4% (5)
0:3 Манчестер Сити
3.4% (5)
1:1 Ничья
2% (3)
1:4 Манчестер Сити
2% (3)
2:3 Манчестер Сити
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в следующих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и затем выбрать нужный матч в линии:

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 