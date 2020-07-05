Саутгемптон
1:0
Второй тайм: 47'
Стадион: Сент-Мэрис
Манчестер Сити
1:0
16' ГолАдамс Че
45' Желтая карточкаРомеу Ориоль
35
Беднарек
Ян
14
Ромеу
Ориоль
10
Адамс
Че
27
Канселу
Жоау
50
Гарсия
Эрик
21
Сильва
Давид
26
Марез
Рияд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ромеу ОриольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
-
28 Ганн ЭнгусВратарь
-
38 Дансо КевинЗащитник
-
29 Вокинс ДжейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
47 Will Ferry
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
16'
1:0
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|18
|0.47
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (1)
|0.13
|3.
|Редмонд Натан
|4
|0.11
|4.
|Армстронг Стюарт
|4
|0.11
|5.
|Лонг Шейн
|2
|0.05
|6.
|Дженепо Мусса
|2
|0.05
|7.
|Обафеми Майкл
|2
|0.05
|8.
|Стивенс Джек
|1
|0.03
|9.
|Адамс Че
|1
|0.03
|10.
|Бертранд Райан
|1
|0.03
|11.
|Вестергор Янник
|1
|0.03
|12.
|Беднарек Ян
|1
|0.03
|13.
|Буфаль Софьян
|0
|0
|14.
|Седрик Соареш
|0
|0
|15.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|16.
|Дансо Кевин
|0
|0
|17.
|Смолбон Вильям
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Агуэро Серхио
|16 (2)
|0.42
|2.
|Стерлинг Рахим
|13
|0.34
|3.
|Де Брёйне Кевин
|11 (2)
|0.29
|4.
|Жезус Габриэль
|10
|0.26
|5.
|Марез Рияд
|9 (1)
|0.24
|6.
|Силва Бернарду
|5
|0.13
|7.
|Сильва Давид
|4
|0.11
|8.
|Фоден Фил
|4
|0.11
|9.
|Родри Эрнандес
|3
|0.08
|10.
|Гюндоган Илкай
|2 (1)
|0.05
|11.
|Отаменди Николас
|2
|0.05
|12.
|Уокер Кайл
|1
|0.03
|13.
|Менди Бенджамин
|0
|0
|14.
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уорд-Праус Джеймс
|7
|0
|2.
|Дженепо Мусса
|4
|1
|3.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|5
|0
|4.
|Бертранд Райан
|3
|1
|5.
|Ромеу Ориоль
|4
|0
|6.
|Стивенс Джек
|2
|1
|7.
|Армстронг Стюарт
|3
|0
|8.
|Ингс Дэнни
|3
|0
|9.
|Беднарек Ян
|3
|0
|10.
|Дансо Кевин
|1
|1
|11.
|Редмонд Натан
|2
|0
|12.
|Вестергор Янник
|2
|0
|13.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|14.
|Йосида Майя
|1
|0
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Валери Ян
|1
|0
|17.
|Обафеми Майкл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|7
|2
|2.
|Родри Эрнандес
|8
|0
|3.
|Гюндоган Илкай
|7
|0
|4.
|Уокер Кайл
|5
|0
|5.
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|6.
|Силва Бернарду
|5
|0
|7.
|Эдерсон Мораес
|3
|1
|8.
|Де Брёйне Кевин
|3
|0
|9.
|Отаменди Николас
|3
|0
|10.
|Менди Бенджамин
|3
|0
|11.
|Канселу Жоау
|3
|0
|12.
|Зинченко Александр
|1
|1
|13.
|Жезус Габриэль
|2
|0
|14.
|Агуэро Серхио
|1
|0
|15.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|16.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|15.38% (6)
|25.64% (10)
|12.82% (5)
|15.38% (6)
|Манчестер Сити
|10.26% (8)
|19.23% (15)
|19.23% (15)
|17.95% (14)
|14.1% (11)
|19.23% (15)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл
Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли
Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Порт Вейл Манчестер Сити 2:1 Эвертон
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 12
Манчестер Сити: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 2
Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Сити 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 4:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Сити Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:2 Саутгемптон Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|33
|29
|2
|2
|72 - 25
|89
|2.
|Манчестер Сити
|0:1 Заявка
|33
|21
|3
|9
|81 - 34
|66
|3.
|Лестер
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|63 - 31
|58
|4.
|Челси
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|60 - 44
|57
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 33
|55
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|45 - 36
|52
|7.
|Арсенал
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|49 - 41
|49
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|34 - 33
|48
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|37 - 46
|46
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 44
|45
|11.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|12.
|Саутгемптон
|1:0 Заявка
|33
|13
|4
|16
|42 - 55
|43
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|33
|11
|10
|12
|35 - 45
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|28 - 40
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|35 - 44
|36
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|40 - 58
|31
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|29 - 52
|28
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|36 - 62
|27
|19.
|Борнмут
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|32 - 59
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|25 - 61
|21
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Прогнозы на матч Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити
Исход игры
Саутгемптон
2% (3)
Ничья
3.4% (5)
Манчестер Сити
94.6% (141)
Тотал 2.5
Больше
71.63% (101)
Меньше
28.37% (40)
Обе команды забьют
Да
68.09% (96)
Нет
31.91% (45)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
28.9% (43)
1:3 Манчестер Сити
27.5% (41)
0:2 Манчестер Сити
21.5% (32)
0:1 Манчестер Сити
3.4% (5)
0:3 Манчестер Сити
3.4% (5)
1:1 Ничья
2% (3)
1:4 Манчестер Сити
2% (3)
2:3 Манчестер Сити
1.3% (2)
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