Начинается второй тайм. Посмотрим, что сможет придумать нового "Манчестер Сити" в атаке, нужно переворачивать игру в свою пользу. "Саутгемптон" конечно же продолжит играть от обороны и будет ловить свои моменты за счёт ошибок соперника.

Три минуты добавил Андре Марринер к основному времени первого тайма.

Бернарду Силва с правого фланга от лицевой линии выполнил подачу в центр штрафной площади, Жезус в борьбе с защитниками "Саутгемптона" не смог головой пробить по воротам.

Марез выполнил передачу к левому углу штрафной площади "Саутгемптона", Жезус на этот раз забрался в офсайд.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Саутгемптон" сенсационно переигрывает "Манчестер Сити" 1:0. Пока единственный мяч в этой встрече забил форвард Че Адамс, данный гол стал для него первым в составе "святых" в Премьер-лиге. "Манчестер Сити" создавал конечно же больше моментов, но при этом пока у "горожан" хромает реализация, где-то "Саутгемптону" везёт, а где-то хозяев поля спасал и Алекс Маккарти. Во втором тайме "Манчестер Сити" наверняка забьёт свой гол, но вот сможет ли команда Хосепа Гвардиолы сегодня победить?

44' Полузащитник "Саутгемптона" Ориоль Ромеу получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Давида Сильвы.

43' Уокер-Питерс с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Ингс в падении пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

42' Головами столкнулись между собой игроки "Саутгемптона" и "Манчестер Сити", после выхода врачей на поле оба футболиста показали, что они готовы продолжать матч.

41' Из центра поля последовала передача к правому углу штрафной площади "Саутгемптона", Бернарду Силва зацепился за мяч, а затем выполнил подачу в центр штрафной, Давид Сильва при попытке головой пробить по воротам неудачно столкнулся с Уокером-Питерсом.

40' Марез вновь ворвался в штрафную площадь "Саутгемптона", Рияд на этот раз сместился в центр с правой стороны, а затем пробил по воротам, мяч попал в ногу Бертранда.

39' Марез вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем Рияд пробил в дальний угол ворот, Маккарти на этот раз ногой отбил непростой мяч, который был пущен низом.

38' Зинченко прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Беднарек головой выбил мяч в аут.

37' Редмонд с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Эдерсон был на месте.

36' Ромеу из центра поля выполнил передачу на ход Уорд-Праусу по правому флангу, Джеймс догнал мяч, а затем выполнил прострел к линии вратарской, Гарсия оказался первым на мяче и выбил его в аут.

35' Редмонд на левом фланге перехватил мяч у Канселу, а затем Натан сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

34' Давид Сильва выполнил передачу на ход Жезусу к центру штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Габриэля, а вот Маккарти также показал, что он неплохо действует на выходе, мяч оказался в руках у голкипера "Саутгемптона".

33' Бертранд из центра поля выполнил далеко не самую лучшую передачу на левый угол штрафной площади, Эдерсон сыграл на выходе и перехватил мяч.

32' В продолжении момента Бернарду Силва с правого угла штрафной площади выполнил подачу в центр, Давид Сильва головой пробил по воротам, Маккарти в прыжке спас свою команду.

31' Фернандиньо пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, штанга спасла "Саутгемптон" от пропущенного мяча.

30' Из центра поля последовала передача к штрафной площади "Манчестер Сити", Ингс на этот раз забрался в офсайд.

29' Канселу выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Стерлинг догнал мяч, а затем Рахим выполнил прострел к линии вратарской, Ингс отработал в обороне и выручил свою команду в непростой ситуации, мяч был выбит к правому флангу.

28' Игроки "Манчестер Сити" решили на этот раз разыграть угловой, но ничего особо интересного гости придумать не смогли.

27' Давид Сильва с левого фланга выполнил прострел к ближней штанге, Беднарек не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

26' Зинченко с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Давид Сильва попытался в касание выполнить передачу в штрафную площадь на Жезуса, но мяч был перехвачен Беднареком.

25' Андре Марринер дал небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух. В Саутгемптоне жарко даже вечером.

24' Гарсия из центра поля выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Канселу обыграл Бертранда, а затем выполнил прострел к левому углу вратарской, Жезус подставил ногу не самым лучшим образом, мяч полетел слишком высоко.

23' Андре Марринер послушал подсказку из комнаты VAR и убедился, что никакого пенальти в прошедшем эпизоде не было.

22' Бернарду Силва вошёл в штрафную площадь и в борьбе с Беднареком и Ромеу игрок "Манчестер Сити" оказался на газоне, Андре Марринер показал, что нужно играть дальше.

21' Угловой у ворот "Саутгемптона". Давид Сильва выполнил подачу в центр штрафной площади, Беднарек головой выбил мяч подальше от своих ворот.

20' Фернандиньо выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Марез остановил мяч, а затем Рияд выполнил передачу на Канселу, который в свою очередь выполнил прострел к линии вратарской от лицевой линии, там защитники "Саутгемптона" мяч и перехватили.

19' "Саутгемптон" вновь начинает плотно играть в обороне, вскрыть её "Манчестер Сити" будет довольно непросто.

18' Вот и удалось "Саутгемптону" за счёт высокого прессинга открыть счёт в матче, теперь и "Манчестер Сити" будет злее, что хорошо для игры.

17' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Адамс!!! Зинченко в центре поля попал под прессинг Армстронга и потерял мяч, а затем Адамс резко пробил по воротам с дальней дистанции, Че здорово закрутил мяч, Эдерсон при этом вышел к линии штрафной, а поэтому вернуться в створ голкипер "Манчестер Сити" никак не успевал.

16' Временами "Саутгемптон" старается использовать высокий прессинг, а поэтому с Эдерсоном приходится защитникам "Манчестер Сити" отыгрываться временами.

15' Армстронг из центра поля выполнил слишком сильную передачу к правому углу штрафной площади "Манчестер Сити", Эдерсон размялся при игре на выходе.

14' Стерлинг с левого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади на Мареза, Бертранд не дал Рияду сразу зацепиться за мяч и тем самым сбил темп атаки.

13' Редмонд выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Ингсу, Лапорт оказался первым на мяче и дал Эдерсону сыграть на выходе.

12' Уокер-Питерс в центре поля нарушил правила против Стерлинга. Игроки "Манчестер Сити" достаточно быстро разыграли стандарт.

11' Уорд-Праус с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игрокам "Манчестер Сити" пришлось постараться, но всё же они достаточно уверенно перехватили мяч на этот раз.

10' Уорд-Праус с углового выполнил подачу к линии вратарской, Гарсия неплохо выпрыгнул, но Эрик не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер.

9' Редмонд со стандарта пробил по воротам, мяч попал в Мареза и ушёл на угловой.

8' Зинченко на своей половине поля нарушил правила против Армстронга. "Саутгемптон" заработал неплохой стандарт.

7' Адамс с правого фланга вошёл в штрафную площадь, получил мяч от Ингса, а затем выполнил прострел к линии вратарской, Редмонд в завершении эпизода практически наступил на мяч, а затем его накрыли защитники "Манчестер Сити" и уже не дали пробить по воротам.

6' Вторым номером играет "Саутгемптон", дальше центра поля "святые" пока пройти никак не могут.

5' Фернандиньо из центра поля выполнил передачу на ход Марезу по правому флангу, Рияд сейчас также оказался в офсайде.

4' Стерлинг отыгрался на левом фланге с Давидом Сильвой, при ответной передачей Рахим уже забрался в офсайд.

3' Марез выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Бернарду Силва сразу же выполнил передачу в центр штрафной, пока оборона "Саутгемптона" держится.

2' Давид Сильва попытался убежать вперёд по левому флангу, но его накрыл Уокер-Питерс, капитан "Манчестер Сити" в итоге упустил мяч в аут.