Ливерпуль
Позже
Стадион: Энфилд
Астон Вилла
12
Гомес
Джо
27
Ориги
Дивок
10
Мане
Садио
29
Рейна
Пепе
15
Конса
Эзри
30
Хаус
Кортни
40
Мингс
Тайрон
10
Грилиш
Джек
39
Дэвис
Кинан
17
Трезеге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Полузащитник
-
48 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
29 Рейна ПепеВратарь
-
15 Конса ЭзриЗащитник
-
30 Хаус КортниЗащитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
17 ТрезегеНападающий
- Запасные игроки
-
25 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|17 (3)
|0.45
|2.
|Мане Садио
|15
|0.39
|3.
|Фирмино Роберто
|8
|0.21
|4.
|Ван Дейк Виргил
|4
|0.11
|5.
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0.08
|6.
|Хендерсон Джордан
|3
|0.08
|7.
|Ориги Дивок
|3
|0.08
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0.08
|9.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|3
|0.08
|10.
|Фабиньо Энрике
|2
|0.05
|11.
|Милнер Джеймс
|2 (2)
|0.05
|12.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|13.
|Лаллана Адам
|1
|0.03
|14.
|Кейта Наби
|1
|0.03
|15.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|16.
|Шакири Джердан
|1
|0.03
|17.
|Ловрен Деян
|0
|0
|18.
|Алиссон Бекер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грилиш Джек
|7
|0.18
|2.
|Уэсли Мораес
|5
|0.13
|3.
|Эль-Гази Анвар
|4 (1)
|0.11
|4.
|Хурихан Конор
|3
|0.08
|5.
|Макгинн Джон
|3
|0.08
|6.
|Соарес Дуглас
|3
|0.08
|7.
|Трезеге
|3
|0.08
|8.
|Мингс Тайрон
|2
|0.05
|9.
|Таргет Мэтт
|1
|0.03
|10.
|Эль-Мухамади Ахмед
|1
|0.03
|11.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|12.
|Энгельс Бьорн
|1
|0.03
|13.
|Саматта Мбвана
|1
|0.03
|14.
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|15.
|Конса Эзри
|0
|0
|16.
|Йота Пелетейро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|2.
|Милнер Джеймс
|4
|0
|3.
|Гомес Джо
|4
|0
|4.
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0
|5.
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|6.
|Мане Садио
|2
|0
|7.
|Алиссон Бекер
|0
|1
|8.
|Лаллана Адам
|1
|0
|9.
|Ловрен Деян
|1
|0
|10.
|Салах Мохамед
|1
|0
|11.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|12.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0
|13.
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|14.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|15.
|Ориги Дивок
|1
|0
|16.
|Кейта Наби
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грилиш Джек
|8
|0
|2.
|Мингс Тайрон
|6
|0
|3.
|Гильберт Фредерик
|6
|0
|4.
|Соарес Дуглас
|6
|0
|5.
|Трезеге
|3
|1
|6.
|Хурихан Конор
|4
|0
|7.
|Накамба Марвелус
|4
|0
|8.
|Хаус Кортни
|3
|0
|9.
|Эль-Гази Анвар
|3
|0
|10.
|Таргет Мэтт
|3
|0
|11.
|Уэсли Мораес
|3
|0
|12.
|Тейлор Нил
|2
|0
|13.
|Макгинн Джон
|2
|0
|14.
|Конса Эзри
|2
|0
|15.
|Рейна Пепе
|1
|0
|16.
|Коджиа Жонатан
|1
|0
|17.
|Дринкуотер Дэнни
|1
|0
|18.
|Энгельс Бьорн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|12.9% (8)
|14.52% (9)
|27.42% (17)
|16.13% (10)
|16.13% (10)
|12.9% (8)
|Астон Вилла
|10% (3)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|10% (3)
|26.67% (8)
|10% (3)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М
Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед
Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Астон Вилла: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Астон Вилла 2:1 Ливерпуль Кубок Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|28
|2
|2
|70 - 25
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|81 - 33
|66
|3.
|Лестер
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|63 - 31
|58
|4.
|Челси
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|60 - 44
|57
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|33
|15
|10
|8
|56 - 33
|55
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|33
|13
|13
|7
|45 - 36
|52
|7.
|Арсенал
|Заявка
|33
|12
|13
|8
|49 - 41
|49
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|34 - 33
|48
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|33
|13
|7
|13
|37 - 46
|46
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 44
|45
|11.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|12.
|Ньюкасл
|2:2 Заявка
|33
|11
|10
|12
|35 - 45
|43
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|33
|11
|9
|13
|28 - 40
|42
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|15.
|Брайтон
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|35 - 44
|36
|16.
|Вест Хэм
|2:2 Заявка
|33
|8
|7
|18
|40 - 58
|31
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|29 - 52
|28
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|19.
|Борнмут
|Заявка
|33
|7
|6
|20
|32 - 59
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|33
|5
|6
|22
|25 - 61
|21
Прогнозы на матч Ливерпуль - Астон Вилла
Исход игры
Ливерпуль
92.8% (141)
Ничья
5.3% (8)
Астон Вилла
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.93% (78)
Меньше
45.07% (64)
Обе команды забьют
Да
33.8% (48)
Нет
66.2% (94)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
36.2% (55)
3:0 Ливерпуль
19.7% (30)
2:1 Ливерпуль
16.4% (25)
3:1 Ливерпуль
5.9% (9)
1:0 Ливерпуль
3.3% (5)
1:1 Ничья
2% (3)
4:1 Ливерпуль
2% (3)
4:0 Ливерпуль
1.3% (2)
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