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Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
12
Гомес
Джо
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
3
Фабиньо
Энрике
8
Кейта
Наби
11
Салах
Мохамед
27
Ориги
Дивок
10
Мане
Садио
29
Рейна
Пепе
15
Конса
Эзри
30
Хаус
Кортни
40
Мингс
Тайрон
3
Тейлор
Нил
7
Макгинн
Джон
6
Соарес
Дуглас
10
Грилиш
Джек
21
Эль-Гази
Анвар
39
Дэвис
Кинан
17
Трезеге
Ливерпуль
4-3-3
Астон Вилла
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 17 (3) 0.45
2. Мане Садио 15 0.39
3. Фирмино Роберто 8 0.21
4. Ван Дейк Виргил 4 0.11
5. Александер-Арнольд Трент 3 0.08
6. Хендерсон Джордан 3 0.08
7. Ориги Дивок 3 0.08
8. Вейналдум Джорджиньо 3 0.08
9. Окслейд-Чемберлен Алекс 3 0.08
10. Фабиньо Энрике 2 0.05
11. Милнер Джеймс 2 (2) 0.05
12. Робертсон Эндрю 1 0.03
13. Лаллана Адам 1 0.03
14. Кейта Наби 1 0.03
15. Матип Жоэль 1 0.03
16. Шакири Джердан 1 0.03
17. Ловрен Деян 0 0
18. Алиссон Бекер 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грилиш Джек 7 0.18
2. Уэсли Мораес 5 0.13
3. Эль-Гази Анвар 4 (1) 0.11
4. Хурихан Конор 3 0.08
5. Макгинн Джон 3 0.08
6. Соарес Дуглас 3 0.08
7. Трезеге 3 0.08
8. Мингс Тайрон 2 0.05
9. Таргет Мэтт 1 0.03
10. Эль-Мухамади Ахмед 1 0.03
11. Хаус Кортни 1 0.03
12. Энгельс Бьорн 1 0.03
13. Саматта Мбвана 1 0.03
14. Гильберт Фредерик 0 0
15. Конса Эзри 0 0
16. Йота Пелетейро 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Милнер Джеймс 4 0
3. Гомес Джо 4 0
4. Александер-Арнольд Трент 4 0
5. Хендерсон Джордан 2 0
6. Мане Садио 2 0
7. Алиссон Бекер 0 1
8. Лаллана Адам 1 0
9. Ловрен Деян 1 0
10. Салах Мохамед 1 0
11. Ван Дейк Виргил 1 0
12. Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0
13. Адриан Сан-Мигель 1 0
14. Робертсон Эндрю 1 0
15. Ориги Дивок 1 0
16. Кейта Наби 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Грилиш Джек 8 0
2. Мингс Тайрон 6 0
3. Гильберт Фредерик 6 0
4. Соарес Дуглас 6 0
5. Трезеге 3 1
6. Хурихан Конор 4 0
7. Накамба Марвелус 4 0
8. Хаус Кортни 3 0
9. Эль-Гази Анвар 3 0
10. Таргет Мэтт 3 0
11. Уэсли Мораес 3 0
12. Тейлор Нил 2 0
13. Макгинн Джон 2 0
14. Конса Эзри 2 0
15. Рейна Пепе 1 0
16. Коджиа Жонатан 1 0
17. Дринкуотер Дэнни 1 0
18. Энгельс Бьорн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 12.9% (8) 14.52% (9) 27.42% (17) 16.13% (10) 16.13% (10) 12.9% (8)
 Астон Вилла 10% (3) 16.67% (5) 26.67% (8) 10% (3) 26.67% (8) 10% (3)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М
Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед
Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Астон Вилла: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Кубок лиги Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 2:1 Ливерпуль Кубок Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 32 28 2 2 70 - 25 86
2. Манчестер Сити Заявка 32 21 3 8 81 - 33 66
3. Лестер Заявка 33 17 7 9 63 - 31 58
4. Челси Заявка 33 17 6 10 60 - 44 57
5. Манчестер Юнайтед Заявка 33 15 10 8 56 - 33 55
6. Вулверхэмптон Заявка 33 13 13 7 45 - 36 52
7. Арсенал Заявка 33 12 13 8 49 - 41 49
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 33 12 12 9 34 - 33 48
9. Бёрнли Заявка 33 13 7 13 37 - 46 46
10. Тоттенхэм Заявка 32 12 9 11 51 - 44 45
11. Эвертон Заявка 32 12 8 12 40 - 47 44
12. Ньюкасл 2:2 Заявка 33 11 10 12 35 - 45 43
13. Кристал Пэлас Заявка 33 11 9 13 28 - 40 42
14. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
15. Брайтон Заявка 33 8 12 13 35 - 44 36
16. Вест Хэм 2:2 Заявка 33 8 7 18 40 - 58 31
17. Уотфорд Заявка 33 6 10 17 29 - 52 28
18. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
19. Борнмут Заявка 33 7 6 20 32 - 59 27
20. Норвич Заявка 33 5 6 22 25 - 61 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июля 2020, осталось 34 минуты.


    • Прогнозы 151
    Ливерпуль 92.7% (140)
    X 5.3% (8)
    Астон Вилла 2% (3)
    Все прогнозы
    1.65 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Ливерпуль - Астон Вилла

    Исход игры
    Ливерпуль
    92.8% (141)
    Ничья
    5.3% (8)
    Астон Вилла
    2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.93% (78)
    Меньше
    45.07% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    33.8% (48)
    Нет
    66.2% (94)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    36.2% (55)
    3:0 Ливерпуль
    19.7% (30)
    2:1 Ливерпуль
    16.4% (25)
    3:1 Ливерпуль
    5.9% (9)
    1:0 Ливерпуль
    3.3% (5)
    1:1 Ничья
    2% (3)
    4:1 Ливерпуль
    2% (3)
    4:0 Ливерпуль
    1.3% (2)
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