Прогнозы на матч Ливерпуль - Астон Вилла

Ливерпуль
Позже
Стадион: Энфилд
Астон Вилла
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|17 (3)
|0.45
|2.
|Мане Садио
|15
|0.39
|3.
|Фирмино Роберто
|8
|0.21
|4.
|Ван Дейк Виргил
|4
|0.11
|5.
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0.08
|6.
|Хендерсон Джордан
|3
|0.08
|7.
|Ориги Дивок
|3
|0.08
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0.08
|9.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|3
|0.08
|10.
|Фабиньо Энрике
|2
|0.05
|11.
|Милнер Джеймс
|2 (2)
|0.05
|12.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.03
|13.
|Лаллана Адам
|1
|0.03
|14.
|Кейта Наби
|1
|0.03
|15.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|16.
|Шакири Джердан
|1
|0.03
|17.
|Ловрен Деян
|0
|0
|18.
|Алиссон Бекер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грилиш Джек
|7
|0.18
|2.
|Уэсли Мораес
|5
|0.13
|3.
|Эль-Гази Анвар
|4 (1)
|0.11
|4.
|Хурихан Конор
|3
|0.08
|5.
|Макгинн Джон
|3
|0.08
|6.
|Соарес Дуглас
|3
|0.08
|7.
|Трезеге
|3
|0.08
|8.
|Мингс Тайрон
|2
|0.05
|9.
|Таргет Мэтт
|1
|0.03
|10.
|Эль-Мухамади Ахмед
|1
|0.03
|11.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|12.
|Энгельс Бьорн
|1
|0.03
|13.
|Саматта Мбвана
|1
|0.03
|14.
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|15.
|Конса Эзри
|0
|0
|16.
|Йота Пелетейро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|2.
|Милнер Джеймс
|4
|0
|3.
|Гомес Джо
|4
|0
|4.
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0
|5.
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|6.
|Мане Садио
|2
|0
|7.
|Алиссон Бекер
|0
|1
|8.
|Лаллана Адам
|1
|0
|9.
|Ловрен Деян
|1
|0
|10.
|Салах Мохамед
|1
|0
|11.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|12.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0
|13.
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|14.
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|15.
|Ориги Дивок
|1
|0
|16.
|Кейта Наби
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грилиш Джек
|8
|0
|2.
|Мингс Тайрон
|6
|0
|3.
|Гильберт Фредерик
|6
|0
|4.
|Соарес Дуглас
|6
|0
|5.
|Трезеге
|3
|1
|6.
|Хурихан Конор
|4
|0
|7.
|Накамба Марвелус
|4
|0
|8.
|Хаус Кортни
|3
|0
|9.
|Эль-Гази Анвар
|3
|0
|10.
|Таргет Мэтт
|3
|0
|11.
|Уэсли Мораес
|3
|0
|12.
|Тейлор Нил
|2
|0
|13.
|Макгинн Джон
|2
|0
|14.
|Конса Эзри
|2
|0
|15.
|Рейна Пепе
|1
|0
|16.
|Коджиа Жонатан
|1
|0
|17.
|Дринкуотер Дэнни
|1
|0
|18.
|Энгельс Бьорн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|12.9% (8)
|14.52% (9)
|27.42% (17)
|16.13% (10)
|16.13% (10)
|12.9% (8)
|Астон Вилла
|10% (3)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
|10% (3)
|26.67% (8)
|10% (3)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =2 -5Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М
Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон
Астон Вилла Последние 20 матчей: +5 =4 -11Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед
Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Астон Вилла: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Астон Вилла 2:1 Ливерпуль Кубок Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|32
|28
|2
|2
|70 - 25
|86
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|32
|21
|3
|8
|81 - 33
|66
|3.
|Лестер
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|60 - 31
|55
|4.
|Челси
|Заявка
|32
|16
|6
|10
|57 - 44
|54
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|32
|14
|10
|8
|51 - 31
|52
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|32
|13
|13
|6
|45 - 34
|52
|7.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|32
|12
|11
|9
|33 - 32
|47
|8.
|Арсенал
|Заявка
|32
|11
|13
|8
|47 - 41
|46
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|32
|13
|6
|13
|36 - 45
|45
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|32
|12
|9
|11
|51 - 44
|45
|11.
|Эвертон
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 47
|44
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|28 - 37
|42
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|32
|11
|9
|12
|33 - 43
|42
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|32
|12
|4
|16
|41 - 55
|40
|15.
|Брайтон
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|34 - 44
|33
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|32
|8
|6
|18
|38 - 56
|30
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|32
|6
|10
|16
|29 - 49
|28
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|36 - 60
|27
|19.
|Борнмут
|Заявка
|32
|7
|6
|19
|30 - 54
|27
|20.
|Норвич
|Заявка
|32
|5
|6
|21
|25 - 60
|21
Прогнозы на матч Ливерпуль - Астон Вилла
Исход игры
Ливерпуль
94% (47)
Ничья
4% (2)
Астон Вилла
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (27)
Меньше
44.9% (22)
Обе команды забьют
Да
32.65% (16)
Нет
67.35% (33)
Популярный счёт
2:0 Ливерпуль
38% (19)
3:0 Ливерпуль
22% (11)
2:1 Ливерпуль
14% (7)
3:1 Ливерпуль
8% (4)
1:0 Ливерпуль
4% (2)
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