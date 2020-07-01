Прогнозы на матч Ливерпуль - Астон Вилла

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Ливерпуль
 
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Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 17 (3) 0.45
2. Мане Садио 15 0.39
3. Фирмино Роберто 8 0.21
4. Ван Дейк Виргил 4 0.11
5. Александер-Арнольд Трент 3 0.08
6. Хендерсон Джордан 3 0.08
7. Ориги Дивок 3 0.08
8. Вейналдум Джорджиньо 3 0.08
9. Окслейд-Чемберлен Алекс 3 0.08
10. Фабиньо Энрике 2 0.05
11. Милнер Джеймс 2 (2) 0.05
12. Робертсон Эндрю 1 0.03
13. Лаллана Адам 1 0.03
14. Кейта Наби 1 0.03
15. Матип Жоэль 1 0.03
16. Шакири Джердан 1 0.03
17. Ловрен Деян 0 0
18. Алиссон Бекер 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грилиш Джек 7 0.18
2. Уэсли Мораес 5 0.13
3. Эль-Гази Анвар 4 (1) 0.11
4. Хурихан Конор 3 0.08
5. Макгинн Джон 3 0.08
6. Соарес Дуглас 3 0.08
7. Трезеге 3 0.08
8. Мингс Тайрон 2 0.05
9. Таргет Мэтт 1 0.03
10. Эль-Мухамади Ахмед 1 0.03
11. Хаус Кортни 1 0.03
12. Энгельс Бьорн 1 0.03
13. Саматта Мбвана 1 0.03
14. Гильберт Фредерик 0 0
15. Конса Эзри 0 0
16. Йота Пелетейро 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 5 0
2. Милнер Джеймс 4 0
3. Гомес Джо 4 0
4. Александер-Арнольд Трент 4 0
5. Хендерсон Джордан 2 0
6. Мане Садио 2 0
7. Алиссон Бекер 0 1
8. Лаллана Адам 1 0
9. Ловрен Деян 1 0
10. Салах Мохамед 1 0
11. Ван Дейк Виргил 1 0
12. Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0
13. Адриан Сан-Мигель 1 0
14. Робертсон Эндрю 1 0
15. Ориги Дивок 1 0
16. Кейта Наби 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Грилиш Джек 8 0
2. Мингс Тайрон 6 0
3. Гильберт Фредерик 6 0
4. Соарес Дуглас 6 0
5. Трезеге 3 1
6. Хурихан Конор 4 0
7. Накамба Марвелус 4 0
8. Хаус Кортни 3 0
9. Эль-Гази Анвар 3 0
10. Таргет Мэтт 3 0
11. Уэсли Мораес 3 0
12. Тейлор Нил 2 0
13. Макгинн Джон 2 0
14. Конса Эзри 2 0
15. Рейна Пепе 1 0
16. Коджиа Жонатан 1 0
17. Дринкуотер Дэнни 1 0
18. Энгельс Бьорн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 12.9% (8) 14.52% (9) 27.42% (17) 16.13% (10) 16.13% (10) 12.9% (8)
 Астон Вилла 10% (3) 16.67% (5) 26.67% (8) 10% (3) 26.67% (8) 10% (3)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М
Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон
Астон Вилла Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед
Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Астон Вилла: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Кубок лиги Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:2 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 2:1 Ливерпуль Кубок Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Ливерпуль Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Ливерпуль 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 32 28 2 2 70 - 25 86
2. Манчестер Сити Заявка 32 21 3 8 81 - 33 66
3. Лестер Заявка 32 16 7 9 60 - 31 55
4. Челси Заявка 32 16 6 10 57 - 44 54
5. Манчестер Юнайтед Заявка 32 14 10 8 51 - 31 52
6. Вулверхэмптон Заявка 32 13 13 6 45 - 34 52
7. Шеффилд Юнайтед Заявка 32 12 11 9 33 - 32 47
8. Арсенал Заявка 32 11 13 8 47 - 41 46
9. Бёрнли Заявка 32 13 6 13 36 - 45 45
10. Тоттенхэм Заявка 32 12 9 11 51 - 44 45
11. Эвертон Заявка 32 12 8 12 40 - 47 44
12. Кристал Пэлас Заявка 32 11 9 12 28 - 37 42
13. Ньюкасл Заявка 32 11 9 12 33 - 43 42
14. Саутгемптон Заявка 32 12 4 16 41 - 55 40
15. Брайтон Заявка 32 7 12 13 34 - 44 33
16. Вест Хэм Заявка 32 8 6 18 38 - 56 30
17. Уотфорд Заявка 32 6 10 16 29 - 49 28
18. Астон Вилла Заявка 32 7 6 19 36 - 60 27
19. Борнмут Заявка 32 7 6 19 30 - 54 27
20. Норвич Заявка 32 5 6 21 25 - 60 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июля 2020, осталось 2 дня 15 часов 34 минуты.


    • Прогнозы 50
    Ливерпуль 94% (47)
    X 4% (2)
    Астон Вилла 2% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Ливерпуль - Астон Вилла

    Исход игры
    Ливерпуль
    94% (47)
    Ничья
    4% (2)
    Астон Вилла
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.1% (27)
    Меньше
    44.9% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    32.65% (16)
    Нет
    67.35% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Ливерпуль
    38% (19)
    3:0 Ливерпуль
    22% (11)
    2:1 Ливерпуль
    14% (7)
    3:1 Ливерпуль
    8% (4)
    1:0 Ливерпуль
    4% (2)
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