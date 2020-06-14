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Ракув
2:1
Конец матча

Стадион:
Заглембе Любин
0'
28' Желтая карточка
Ях Ярослав
1:0
47' Гол
Петрашек Томаш
1:1
60' Гол
Бялек Бартош
2:1
73' Гол
Форбс Браун
90' Желтая карточка
Петрашек Томаш
90'+8
29
Шумски
Якуб
4
Пёнтковски
Камиль
14
Косцельны
Камиль
2
Петрашек
Томаш
33
Ях
Ярослав
17
Шварц
Петр
10
Сапала
Игор
7
Тудор
Фран
43
Тиянич
Давид
91
Форбс
Браун
9
Мусёлик
Себастьян
30
Хладун
Доминик
44
Червински
Алан
2
Копац
Бартош
33
Гулдан
Любомир
3
Балич
Саша
4
Башкиров
Евгений
7
Живец
Саша
18
Стажиньски
Филип
95
Дражич
Деян
39
Бохар
Дамьян
21
Бялек
Бартош
Ракув
4-2-2-2
Заглембе Любин
4-1-4-1

Ход матча

28'
Ях Ярослав
 
47'
Петрашек Томаш
(Шварц Петр)
1:0
60'
1:1
Бялек Бартош
62'
 
Пореба Лукаш
Стажиньски Филип
67'
Кун Патрик
Ях Ярослав
 
73'
Форбс Браун
(Тиянич Давид)
2:1
80'
Малиновски Петр
Форбс Браун
 
84'
 
Сирк Рок
Дражич Деян
84'
 
Шиш Патрик
Бохар Дамьян
87'
Ожебала Пшемислав
Тиянич Давид
 
90'
Петрашек Томаш
 

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форбс Браун 9 (1) 0.3
2. Шварц Петр 6 (4) 0.2
3. Петрашек Томаш 6 0.2
4. Мусёлик Себастьян 5 0.17
5. Бартл Даниэл 2 (1) 0.07
6. Ях Ярослав 2 0.07
7. Скурась Михал 1 0.03
8. Щепаньски Милош 1 0.03
9. Сапала Игор 1 0.03
10. Малиновски Петр 1 0.03
11. Косцельны Камиль 1 0.03
12. Тиянич Давид 0 0
13. Бабенко Руслан 0 0
14. Тудор Фран 0 0
15. Аполинарски Якуб 0 0
Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бохар Дамьян 13 (1) 0.43
2. Живец Саша 8 0.27
3. Бялек Бартош 7 0.23
4. Стажиньски Филип 6 (5) 0.2
5. Шиш Патрик 3 0.1
6. Балич Саша 2 0.07
7. Слиш Бартош 2 0.07
8. Червински Алан 1 0.03
9. Копац Бартош 1 0.03
10. Дражич Деян 1 0.03
11. Тосик Якуб 1 0.03
12. Пакульски Давид 1 0.03
13. Пореба Лукаш 1 0.03
14. Гулдан Любомир 0 0
15. Башкиров Евгений 0 0
16. Тушински Патрик 0 0
17. Око Дамиан 0 0

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Сапала Игор 9 2
2. Петрашек Томаш 8 0
3. Форбс Браун 5 0
4. Ях Ярослав 5 0
5. Шварц Петр 4 0
6. Мусёлик Себастьян 3 0
7. Шимонович Давид 3 0
8. Бартл Даниэл 2 0
9. Бабенко Руслан 2 0
10. Касперкевич Аркадиуш 2 0
11. Тудор Фран 2 0
12. Нувье Бриан 2 0
13. Миколаевски Даниэль 2 0
14. Скурась Михал 2 0
15. Пёнтковски Камиль 2 0
16. Шумски Якуб 1 0
17. Тиянич Давид 1 0
18. Щепаньски Милош 1 0
19. Аземович Эмир 1 0
20. Аполинарски Якуб 1 0
Заглембе Любин
# Игрок      
1. Гулдан Любомир 8 0
2. Тосик Якуб 7 0
3. Балич Саша 7 0
4. Око Дамиан 4 1
5. Копац Бартош 5 0
6. Башкиров Евгений 3 0
7. Стажиньски Филип 3 0
8. Червински Алан 3 0
9. Шиш Патрик 2 0
10. Пореба Лукаш 2 0
11. Живец Саша 1 0
12. Сульич Асмир 1 0
13. Дражич Деян 1 0
14. Йончи Доминик 1 0
15. Ходына Кацпер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 9.38% (3) 15.63% (5) 12.5% (4) 21.88% (7) 12.5% (4) 28.13% (9)
 Заглембе Любин 13.64% (6) 25% (11) 18.18% (8) 13.64% (6) 20.45% (9) 9.09% (4)

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин
Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув ЛКС Лодзь 2:0 Ракув
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск
ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Ракув: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Заглембе Любин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Заглембе Любин 2:2 Ракув Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 30 19 3 8 63 - 30 60
2. Пяст Заявка 30 16 5 9 36 - 26 53
3. Лех Заявка 30 13 10 7 55 - 29 49
4. Шлёнск Заявка 30 13 10 7 42 - 33 49
5. Краковия Заявка 30 14 4 12 39 - 29 46
6. Погонь Щецин Заявка 30 12 9 9 29 - 31 45
7. Ягеллония Заявка 30 12 8 10 41 - 39 44
8. Лехия Гданьск Заявка 30 11 10 9 40 - 42 43
9. Ракув Заявка 30 12 5 13 38 - 43 41
10. Гурник Забже Заявка 30 10 11 9 39 - 38 41
11. Заглембе Любин Заявка 30 10 8 12 49 - 46 38
12. Висла Плоцк Заявка 30 10 8 12 37 - 50 38
13. Висла Краков Заявка 30 10 5 15 37 - 47 35
14. Корона Кельце Заявка 30 8 6 16 21 - 37 30
15. Арка Гдыня Заявка 30 7 8 15 28 - 47 29
16. ЛКС Лодзь Заявка 30 5 6 19 26 - 53 21
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Ях Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion GKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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