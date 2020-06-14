Ракув
2:1
Конец матча
Стадион: ГКС
Заглембе Любин
28' Желтая карточкаЯх Ярослав
1:0
47' ГолПетрашек Томаш
1:1
60' ГолБялек Бартош
2:1
73' ГолФорбс Браун
90' Желтая карточкаПетрашек Томаш
29
Шумски
Якуб
33
Ях
Ярослав
17
Шварц
Петр
10
Сапала
Игор
43
Тиянич
Давид
91
Форбс
Браун
95
Дражич
Деян
39
Бохар
Дамьян
21
Бялек
Бартош
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Лидерман БенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Дражич ДеянПолузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
21 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикНападающий
-
9 Сирк РокНападающий
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
28'
47'
1:0
60'
1:1
67'
73'
2:1
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форбс Браун
|9 (1)
|0.3
|2.
|Шварц Петр
|6 (4)
|0.2
|3.
|Петрашек Томаш
|6
|0.2
|4.
|Мусёлик Себастьян
|5
|0.17
|5.
|Бартл Даниэл
|2 (1)
|0.07
|6.
|Ях Ярослав
|2
|0.07
|7.
|Скурась Михал
|1
|0.03
|8.
|Щепаньски Милош
|1
|0.03
|9.
|Сапала Игор
|1
|0.03
|10.
|Малиновски Петр
|1
|0.03
|11.
|Косцельны Камиль
|1
|0.03
|12.
|Тиянич Давид
|0
|0
|13.
|Бабенко Руслан
|0
|0
|14.
|Тудор Фран
|0
|0
|15.
|Аполинарски Якуб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бохар Дамьян
|13 (1)
|0.43
|2.
|Живец Саша
|8
|0.27
|3.
|Бялек Бартош
|7
|0.23
|4.
|Стажиньски Филип
|6 (5)
|0.2
|5.
|Шиш Патрик
|3
|0.1
|6.
|Балич Саша
|2
|0.07
|7.
|Слиш Бартош
|2
|0.07
|8.
|Червински Алан
|1
|0.03
|9.
|Копац Бартош
|1
|0.03
|10.
|Дражич Деян
|1
|0.03
|11.
|Тосик Якуб
|1
|0.03
|12.
|Пакульски Давид
|1
|0.03
|13.
|Пореба Лукаш
|1
|0.03
|14.
|Гулдан Любомир
|0
|0
|15.
|Башкиров Евгений
|0
|0
|16.
|Тушински Патрик
|0
|0
|17.
|Око Дамиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сапала Игор
|9
|2
|2.
|Петрашек Томаш
|8
|0
|3.
|Форбс Браун
|5
|0
|4.
|Ях Ярослав
|5
|0
|5.
|Шварц Петр
|4
|0
|6.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|7.
|Шимонович Давид
|3
|0
|8.
|Бартл Даниэл
|2
|0
|9.
|Бабенко Руслан
|2
|0
|10.
|Касперкевич Аркадиуш
|2
|0
|11.
|Тудор Фран
|2
|0
|12.
|Нувье Бриан
|2
|0
|13.
|Миколаевски Даниэль
|2
|0
|14.
|Скурась Михал
|2
|0
|15.
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|16.
|Шумски Якуб
|1
|0
|17.
|Тиянич Давид
|1
|0
|18.
|Щепаньски Милош
|1
|0
|19.
|Аземович Эмир
|1
|0
|20.
|Аполинарски Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гулдан Любомир
|8
|0
|2.
|Тосик Якуб
|7
|0
|3.
|Балич Саша
|7
|0
|4.
|Око Дамиан
|4
|1
|5.
|Копац Бартош
|5
|0
|6.
|Башкиров Евгений
|3
|0
|7.
|Стажиньски Филип
|3
|0
|8.
|Червински Алан
|3
|0
|9.
|Шиш Патрик
|2
|0
|10.
|Пореба Лукаш
|2
|0
|11.
|Живец Саша
|1
|0
|12.
|Сульич Асмир
|1
|0
|13.
|Дражич Деян
|1
|0
|14.
|Йончи Доминик
|1
|0
|15.
|Ходына Кацпер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|12.5% (4)
|28.13% (9)
|Заглембе Любин
|13.64% (6)
|25% (11)
|18.18% (8)
|13.64% (6)
|20.45% (9)
|9.09% (4)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: +7 =5 -8Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин
Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув Ракув 1:3 Урал Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ракув 2:1 Гурник Забже Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув Ракув 2:1 Ягеллония Корона Кельце 3:0 Ракув Заглембе Любин 2:2 Ракув Ракув 1:0 Висла Краков Олимпия Эльблонг 0:4 Ракув ЛКС Лодзь 2:0 Ракув
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +7 =5 -8Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:3 Лех Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск
ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Пяст 2:0 Заглембе Любин Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Ракув: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Заглембе Любин: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|30
|19
|3
|8
|63 - 30
|60
|2.
|Пяст
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|36 - 26
|53
|3.
|Лех
|Заявка
|30
|13
|10
|7
|55 - 29
|49
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|30
|13
|10
|7
|42 - 33
|49
|5.
|Краковия
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|39 - 29
|46
|6.
|Погонь Щецин
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|29 - 31
|45
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|41 - 39
|44
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 42
|43
|9.
|Ракув
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|38 - 43
|41
|10.
|Гурник Забже
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|39 - 38
|41
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|49 - 46
|38
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 50
|38
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|37 - 47
|35
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|21 - 37
|30
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|28 - 47
|29
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 53
|21