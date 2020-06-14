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Гурник Забже
1:0
Перерыв

Стадион:
Легия
0'
1:0
30' Гол
Хименес Хесус
84
Чуды
Мартин
28
Василантонопулос
Ставрос
2
Висневски
Пшемыслав
5
Бохневич
Павел
64
Янжа
Эрик
15
Прохазка
Роман
8
Манне
Аласана
33
Ирка
Эрик
20
Сцисляк
Даниэль
9
Хименес
Хесус
17
Ангуло
Игор
1
Маецки
Радослав
29
Вешович
Марко
4
Ветеска
Матеуш
5
Левчук
Игор
14
Карбовник
Михал
7
Антолич
Домагой
8
Гвилия
Валериане
22
Вшолек
Павел
82
Лима
Лукас
II
17
Холевяк
Матеуш
9
Пекхарт
Томаш
Гурник Забже
4-2-3-1
Легия
4-3-2-1

Ход матча

30'
Хименес Хесус
(Сцисляк Даниэль)
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 11 0.37
2. Ангуло Игор 11 (2) 0.37
3. Ирка Эрик 4 0.13
4. Вольштыньски Лукаш 2 0.07
5. Матушек Шимон 2 0.07
6. Якумакис Георгиос 1 0.03
7. Бохневич Павел 1 0.03
8. Запольник Камиль 1 0.03
9. Василантонопулос Ставрос 1 0.03
10. Висневски Пшемыслав 1 0.03
11. Кравчик Пётр 1 0.03
12. Янжа Эрик 0 0
13. Секулич Борис 0 0
14. Баинович Филип 0 0
15. Сцисляк Даниэль 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Незгода Ярослав 14 (3) 0.47
2. Канте Хосе 10 0.33
3. Вшолек Павел 6 0.2
4. Лима Лукас II 5 0.17
5. Гвилия Валериане 5 0.17
6. Новиковас Арвидас 4 0.13
7. Пекхарт Томаш 4 0.13
8. Антолич Домагой 3 (1) 0.1
9. Вешович Марко 2 0.07
10. Холевяк Матеуш 2 0.07
11. Росолек Мацей 2 0.07
12. Надь Доминик 1 0.03
13. Ветеска Матеуш 1 0.03
14. Саного Вамара 1 0.03
15. Куленович Сандро 1 0.03
16. Карбовник Михал 0 0
17. Столярски Павел 0 0

Карточки

Гурник Забже
# Игрок      
1. Висневски Пшемыслав 7 0
2. Секулич Борис 6 0
3. Матушек Шимон 5 0
4. Матрас Матеуш 5 0
5. Бохневич Павел 5 0
6. Янжа Эрик 4 0
7. Запольник Камиль 4 0
8. Копач Давид 4 0
9. Прохазка Роман 3 0
10. Хименес Хесус 3 0
11. Манне Аласана 3 0
12. Ангуло Игор 2 0
13. Якумакис Георгиос 2 0
14. Баинович Филип 2 0
15. Кой Михал 1 0
16. Ирка Эрик 1 0
17. Чуды Мартин 1 0
18. Вольштыньски Лукаш 1 0
19. Бауса Хуан 1 0
20. Байду Исмаэль 1 0
21. Гришкевич Адриан 1 0
Легия
# Игрок      
1. Енджейчик Артур 11 0
2. Канте Хосе 6 1
3. Левчук Игор 5 0
4. Роша Луис 3 1
5. Мартинш Андре 4 0
6. Вшолек Павел 4 0
7. Карбовник Михал 3 0
8. Вешович Марко 2 0
9. Ветеска Матеуш 2 0
10. Гвилия Валериане 2 0
11. Лима Лукас II 2 0
12. Aleksandar Vukovic 1 0
13. Астис Иньяки 1 0
14. Антолич Домагой 1 0
15. Агра Салвадор 1 0
16. Пекхарт Томаш 1 0
17. Цежняк Радослав 1 0
18. Кафу Карлуш 1 0
19. Маецки Радослав 1 0
20. Костож Кацпер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Забже 12.5% (4) 12.5% (4) 15.63% (5) 15.63% (5) 28.13% (9) 15.63% (5)
 Легия 12.5% (7) 16.07% (9) 12.5% (7) 21.43% (12) 19.64% (11) 17.86% (10)

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия
Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь
Легия Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия
Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Легия: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Легия 5:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:2 Легия Экстракласса Легия 4:0 Гурник Забже Экстракласса Легия 2:0 Гурник Забже Экстракласса
Легия 2:1 Гурник Забже Кубок Гурник Забже 1:1 Легия Кубок Легия 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:3 Легия Экстракласса Гурник Забже 0:3 Легия Экстракласса Гурник Забже 3:1 Легия Кубок Польши Легия 2:1 Гурник Забже Экстракласса Легия 3:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Легия Экстракласса Гурник Забже 2:0 Легия Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 0:1 Заявка 30 19 3 8 63 - 29 60
2. Пяст 1:0 Заявка 30 16 5 9 35 - 26 53
3. Шлёнск 3:0 Заявка 30 13 10 7 41 - 33 49
4. Лех 0:0 Заявка 30 12 11 7 52 - 29 47
5. Краковия 0:0 Заявка 30 14 4 12 38 - 28 46
6. Погонь Щецин 1:1 Заявка 30 12 9 9 29 - 31 45
7. Ягеллония 0:1 Заявка 30 12 8 10 41 - 38 44
8. Лехия Гданьск 1:1 Заявка 30 11 10 9 40 - 42 43
9. Гурник Забже 1:0 Заявка 30 10 11 9 38 - 38 41
10. Ракув 0:0 Заявка 30 11 6 13 36 - 42 39
11. Заглембе Любин 0:0 Заявка 30 10 9 11 48 - 44 39
12. Висла Плоцк 0:0 Заявка 30 10 8 12 36 - 49 38
13. Висла Краков 0:0 Заявка 30 10 5 15 37 - 47 35
14. Корона Кельце 0:0 Заявка 30 8 7 15 21 - 34 31
15. Арка Гдыня 0:0 Заявка 30 7 8 15 28 - 47 29
16. ЛКС Лодзь 0:3 Заявка 30 5 6 19 26 - 52 21
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Хименес Хесус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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