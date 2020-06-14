Гурник Забже
1:0
Перерыв
Стадион: Эрнест Поль
Легия
1:0
30' ГолХименес Хесус
84
Чуды
Мартин
64
Янжа
Эрик
33
Ирка
Эрик
17
Ангуло
Игор
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ирка ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ангуло ИгорНападающий
- Запасные игроки
-
77 Кудла ДавидВратарь
-
14 Кой МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marcin Brosz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Музык ВойцехВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Нападающий
-
20 Канте ХосеНападающий
-
Главный тренер: Aleksandar Vukovic
Ход матча
30'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|11
|0.37
|2.
|Ангуло Игор
|11 (2)
|0.37
|3.
|Ирка Эрик
|4
|0.13
|4.
|Вольштыньски Лукаш
|2
|0.07
|5.
|Матушек Шимон
|2
|0.07
|6.
|Якумакис Георгиос
|1
|0.03
|7.
|Бохневич Павел
|1
|0.03
|8.
|Запольник Камиль
|1
|0.03
|9.
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.03
|10.
|Висневски Пшемыслав
|1
|0.03
|11.
|Кравчик Пётр
|1
|0.03
|12.
|Янжа Эрик
|0
|0
|13.
|Секулич Борис
|0
|0
|14.
|Баинович Филип
|0
|0
|15.
|Сцисляк Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Незгода Ярослав
|14 (3)
|0.47
|2.
|Канте Хосе
|10
|0.33
|3.
|Вшолек Павел
|6
|0.2
|4.
|Лима Лукас II
|5
|0.17
|5.
|Гвилия Валериане
|5
|0.17
|6.
|Новиковас Арвидас
|4
|0.13
|7.
|Пекхарт Томаш
|4
|0.13
|8.
|Антолич Домагой
|3 (1)
|0.1
|9.
|Вешович Марко
|2
|0.07
|10.
|Холевяк Матеуш
|2
|0.07
|11.
|Росолек Мацей
|2
|0.07
|12.
|Надь Доминик
|1
|0.03
|13.
|Ветеска Матеуш
|1
|0.03
|14.
|Саного Вамара
|1
|0.03
|15.
|Куленович Сандро
|1
|0.03
|16.
|Карбовник Михал
|0
|0
|17.
|Столярски Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Висневски Пшемыслав
|7
|0
|2.
|Секулич Борис
|6
|0
|3.
|Матушек Шимон
|5
|0
|4.
|Матрас Матеуш
|5
|0
|5.
|Бохневич Павел
|5
|0
|6.
|Янжа Эрик
|4
|0
|7.
|Запольник Камиль
|4
|0
|8.
|Копач Давид
|4
|0
|9.
|Прохазка Роман
|3
|0
|10.
|Хименес Хесус
|3
|0
|11.
|Манне Аласана
|3
|0
|12.
|Ангуло Игор
|2
|0
|13.
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|14.
|Баинович Филип
|2
|0
|15.
|Кой Михал
|1
|0
|16.
|Ирка Эрик
|1
|0
|17.
|Чуды Мартин
|1
|0
|18.
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|19.
|Бауса Хуан
|1
|0
|20.
|Байду Исмаэль
|1
|0
|21.
|Гришкевич Адриан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Енджейчик Артур
|11
|0
|2.
|Канте Хосе
|6
|1
|3.
|Левчук Игор
|5
|0
|4.
|Роша Луис
|3
|1
|5.
|Мартинш Андре
|4
|0
|6.
|Вшолек Павел
|4
|0
|7.
|Карбовник Михал
|3
|0
|8.
|Вешович Марко
|2
|0
|9.
|Ветеска Матеуш
|2
|0
|10.
|Гвилия Валериане
|2
|0
|11.
|Лима Лукас II
|2
|0
|12.
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|13.
|Астис Иньяки
|1
|0
|14.
|Антолич Домагой
|1
|0
|15.
|Агра Салвадор
|1
|0
|16.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|17.
|Цежняк Радослав
|1
|0
|18.
|Кафу Карлуш
|1
|0
|19.
|Маецки Радослав
|1
|0
|20.
|Костож Кацпер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Забже
|12.5% (4)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|28.13% (9)
|15.63% (5)
|Легия
|12.5% (7)
|16.07% (9)
|12.5% (7)
|21.43% (12)
|19.64% (11)
|17.86% (10)
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: +6 =7 -7Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия
Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ракув 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Висла Краков Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Легия 5:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Пяст ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь
Легия Последние 20 матчей: +16 =1 -3Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия
Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия Легия 3:1 ЛКС Лодзь Заглембе Любин 2:1 Легия Легия 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 0:3 Легия Гурник Ленчна 0:2 Легия Легия 4:0 Корона Кельце Погонь Щецин 3:1 Легия Легия 5:1 Гурник Забже Арка Гдыня 0:1 Легия Видзев Лодзь 2:3 Легия Легия 7:0 Висла Краков
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Легия: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Легия 2:1 Гурник Забже Кубок Гурник Забже 1:1 Легия Кубок Легия 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:1 Легия Экстракласса Легия 3:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Легия Экстракласса Легия 2:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:4 Легия Экстракласса Легия 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:3 Легия Экстракласса Гурник Забже 0:3 Легия Экстракласса Гурник Забже 3:1 Легия Кубок Польши Легия 2:1 Гурник Забже Экстракласса Легия 3:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Легия Экстракласса Гурник Забже 2:0 Легия Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:1 Заявка
|30
|19
|3
|8
|63 - 29
|60
|2.
|Пяст
|1:0 Заявка
|30
|16
|5
|9
|35 - 26
|53
|3.
|Шлёнск
|3:0 Заявка
|30
|13
|10
|7
|41 - 33
|49
|4.
|Лех
|0:0 Заявка
|30
|12
|11
|7
|52 - 29
|47
|5.
|Краковия
|0:0 Заявка
|30
|14
|4
|12
|38 - 28
|46
|6.
|Погонь Щецин
|1:1 Заявка
|30
|12
|9
|9
|29 - 31
|45
|7.
|Ягеллония
|0:1 Заявка
|30
|12
|8
|10
|41 - 38
|44
|8.
|Лехия Гданьск
|1:1 Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 42
|43
|9.
|Гурник Забже
|1:0 Заявка
|30
|10
|11
|9
|38 - 38
|41
|10.
|Ракув
|0:0 Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 42
|39
|11.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 44
|39
|12.
|Висла Плоцк
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|36 - 49
|38
|13.
|Висла Краков
|0:0 Заявка
|30
|10
|5
|15
|37 - 47
|35
|14.
|Корона Кельце
|0:0 Заявка
|30
|8
|7
|15
|21 - 34
|31
|15.
|Арка Гдыня
|0:0 Заявка
|30
|7
|8
|15
|28 - 47
|29
|16.
|ЛКС Лодзь
|0:3 Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 52
|21