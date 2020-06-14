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Погонь Щецин
1:1
Перерыв

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
1:0
4' Гол
Хостикка Сантери
19' Желтая карточка
Матыня Хуберт
1:1
31' Гол
Гаёс Мацей
32' Желтая карточка
Зволински Лукаш
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
15
Матыня
Хуберт
8
Дабровски
Дамьян
14
Дрыгас
Камил
22
Штек
Давид
54
Журавски
Мачей
16
Хостикка
Сантери
25
Цибицки
Павел
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
4
Петшак
Рафаль
2
Кристерс
Тоберс
11
Мигалик
Ярослав
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
15
Сайеф
Кеннет
24
Зволински
Лукаш
Погонь Щецин
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

Ход матча

4'
Хостикка Сантери
(Журавски Мачей)
1:0
19'
Матыня Хуберт
 
31'
1:1
Гаёс Мацей
32'
 
Зволински Лукаш

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Букса Адам 7 (2) 0.23
2. Спиридонович Срджан 6 (1) 0.2
3. Кожуль Звонимир 3 0.1
4. Цибицки Павел 3 0.1
5. Матыня Хуберт 2 0.07
6. Ковальчик Себастьян 2 0.07
7. Листковски Марчин 1 0.03
8. Штек Давид 1 0.03
9. Фронччак Адам 1 0.03
10. Хостикка Сантери 1 0.03
11. Дрыгас Камил 1 0.03
12. Триантафиллопулос Константинос 1 0.03
13. Бартковски Якуб 0 0
14. Журавски Мачей 0 0
15. Нунеш Рикарду II 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 13 (3) 0.43
2. Собех Артур 6 (2) 0.2
3. Зволински Лукаш 5 (1) 0.17
4. Пешко Славомир 3 0.1
5. Гаёс Мацей 3 0.1
6. Гараслин Лукаш 2 0.07
7. Мигалик Ярослав 2 0.07
8. Налепа Михал 2 0.07
9. Конрадо 1 0.03
10. Августин Блажей 1 0.03
11. Вольски Рафал 1 0.03
12. Удовичич Жарко 1 0.03
13. Младенович Филип 0 0
14. Кубицки Ярослав 0 0
15. Фила Карол 0 0
16. Сайеф Кеннет 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Триантафиллопулос Константинос 6 1
2. Подставски Томаш 5 0
3. Бартковски Якуб 3 1
4. Кожуль Звонимир 4 0
5. Штек Давид 4 0
6. Букса Адам 4 0
7. Листковски Марчин 4 0
8. Матыня Хуберт 3 0
9. Ковальчик Себастьян 3 0
10. Нунеш Рикарду II 1 1
11. Беньямина Суфиан 2 0
12. Маниас Михалис 2 0
13. Хостикка Сантери 2 0
14. Дабровски Дамьян 1 0
15. Спиридонович Срджан 1 0
16. Козловски Кацпер 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Младенович Филип 12 0
2. Фила Карол 5 1
3. Гараслин Лукаш 5 0
4. Кубицки Ярослав 5 0
5. Налепа Михал 5 0
6. Маковский Томаш 5 0
7. Собех Артур 4 0
8. Пешко Славомир 4 0
9. Вольски Рафал 4 0
10. Удовичич Жарко 0 2
11. Августин Блажей 3 0
12. Малоча Марио 3 0
13. Гаёс Мацей 3 0
14. Зволински Лукаш 3 0
15. Кристерс Тоберс 3 0
16. Пайшау Флавиу 1 1
17. Аломерович Златан 2 0
18. Конрадо 2 0
19. Липски Патрик 2 0
20. Лукашик Даниэль 1 0
21. Сайеф Кеннет 1 0
22. Арак Якуб 1 0
23. Хжановски Адам 1 0
24. Хайдари Омран 1 0
25. Кобрынь Рафал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 18.52% (5) 14.81% (4) 3.7% (1) 11.11% (3) 25.93% (7) 25.93% (7)
 Лехия Гданьск 8.33% (3) 16.67% (6) 16.67% (6) 36.11% (13) 11.11% (4) 11.11% (4)

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст
Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:3 Лехия Гданьск Экстракласса
Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 0:1 Заявка 30 19 3 8 63 - 29 60
2. Пяст 1:0 Заявка 30 16 5 9 35 - 26 53
3. Шлёнск 3:0 Заявка 30 13 10 7 41 - 33 49
4. Лех 0:0 Заявка 30 12 11 7 52 - 29 47
5. Краковия 0:0 Заявка 30 14 4 12 38 - 28 46
6. Погонь Щецин 1:1 Заявка 30 12 9 9 29 - 31 45
7. Ягеллония 0:1 Заявка 30 12 8 10 41 - 38 44
8. Лехия Гданьск 1:1 Заявка 30 11 10 9 40 - 42 43
9. Гурник Забже 1:0 Заявка 30 10 11 9 38 - 38 41
10. Ракув 0:0 Заявка 30 11 6 13 36 - 42 39
11. Заглембе Любин 0:0 Заявка 30 10 9 11 48 - 44 39
12. Висла Плоцк 0:0 Заявка 30 10 8 12 36 - 49 38
13. Висла Краков 0:0 Заявка 30 10 5 15 37 - 47 35
14. Корона Кельце 0:0 Заявка 30 8 7 15 21 - 34 31
15. Арка Гдыня 0:0 Заявка 30 7 8 15 28 - 47 29
16. ЛКС Лодзь 0:3 Заявка 30 5 6 19 26 - 52 21
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Зволински Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Гаёс Мацей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Матыня Хуберт получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Хостикка Сантери бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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