Погонь Щецин
1:1
Перерыв
Стадион: Stadion Florian Krygier
Лехия Гданьск
1:0
4' ГолХостикка Сантери
19' Желтая карточкаМатыня Хуберт
1:1
31' ГолГаёс Мацей
32' Желтая карточкаЗволински Лукаш
23
Цех
Бенедикт
14
Дрыгас
Камил
22
Штек
Давид
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
15
Сайеф
Кеннет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
-
22 Штек ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Маулана ЭгиПолузащитник
-
17 Гомеш ЖозеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
4'
19'
31'
1:1
32'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Букса Адам
|7 (2)
|0.23
|2.
|Спиридонович Срджан
|6 (1)
|0.2
|3.
|Кожуль Звонимир
|3
|0.1
|4.
|Цибицки Павел
|3
|0.1
|5.
|Матыня Хуберт
|2
|0.07
|6.
|Ковальчик Себастьян
|2
|0.07
|7.
|Листковски Марчин
|1
|0.03
|8.
|Штек Давид
|1
|0.03
|9.
|Фронччак Адам
|1
|0.03
|10.
|Хостикка Сантери
|1
|0.03
|11.
|Дрыгас Камил
|1
|0.03
|12.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.03
|13.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|14.
|Журавски Мачей
|0
|0
|15.
|Нунеш Рикарду II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|13 (3)
|0.43
|2.
|Собех Артур
|6 (2)
|0.2
|3.
|Зволински Лукаш
|5 (1)
|0.17
|4.
|Пешко Славомир
|3
|0.1
|5.
|Гаёс Мацей
|3
|0.1
|6.
|Гараслин Лукаш
|2
|0.07
|7.
|Мигалик Ярослав
|2
|0.07
|8.
|Налепа Михал
|2
|0.07
|9.
|Конрадо
|1
|0.03
|10.
|Августин Блажей
|1
|0.03
|11.
|Вольски Рафал
|1
|0.03
|12.
|Удовичич Жарко
|1
|0.03
|13.
|Младенович Филип
|0
|0
|14.
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|15.
|Фила Карол
|0
|0
|16.
|Сайеф Кеннет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Триантафиллопулос Константинос
|6
|1
|2.
|Подставски Томаш
|5
|0
|3.
|Бартковски Якуб
|3
|1
|4.
|Кожуль Звонимир
|4
|0
|5.
|Штек Давид
|4
|0
|6.
|Букса Адам
|4
|0
|7.
|Листковски Марчин
|4
|0
|8.
|Матыня Хуберт
|3
|0
|9.
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|10.
|Нунеш Рикарду II
|1
|1
|11.
|Беньямина Суфиан
|2
|0
|12.
|Маниас Михалис
|2
|0
|13.
|Хостикка Сантери
|2
|0
|14.
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|15.
|Спиридонович Срджан
|1
|0
|16.
|Козловски Кацпер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Младенович Филип
|12
|0
|2.
|Фила Карол
|5
|1
|3.
|Гараслин Лукаш
|5
|0
|4.
|Кубицки Ярослав
|5
|0
|5.
|Налепа Михал
|5
|0
|6.
|Маковский Томаш
|5
|0
|7.
|Собех Артур
|4
|0
|8.
|Пешко Славомир
|4
|0
|9.
|Вольски Рафал
|4
|0
|10.
|Удовичич Жарко
|0
|2
|11.
|Августин Блажей
|3
|0
|12.
|Малоча Марио
|3
|0
|13.
|Гаёс Мацей
|3
|0
|14.
|Зволински Лукаш
|3
|0
|15.
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|16.
|Пайшау Флавиу
|1
|1
|17.
|Аломерович Златан
|2
|0
|18.
|Конрадо
|2
|0
|19.
|Липски Патрик
|2
|0
|20.
|Лукашик Даниэль
|1
|0
|21.
|Сайеф Кеннет
|1
|0
|22.
|Арак Якуб
|1
|0
|23.
|Хжановски Адам
|1
|0
|24.
|Хайдари Омран
|1
|0
|25.
|Кобрынь Рафал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|3.7% (1)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|25.93% (7)
|Лехия Гданьск
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|16.67% (6)
|36.11% (13)
|11.11% (4)
|11.11% (4)
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =3 -8Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст
Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:1 Заявка
|30
|19
|3
|8
|63 - 29
|60
|2.
|Пяст
|1:0 Заявка
|30
|16
|5
|9
|35 - 26
|53
|3.
|Шлёнск
|3:0 Заявка
|30
|13
|10
|7
|41 - 33
|49
|4.
|Лех
|0:0 Заявка
|30
|12
|11
|7
|52 - 29
|47
|5.
|Краковия
|0:0 Заявка
|30
|14
|4
|12
|38 - 28
|46
|6.
|Погонь Щецин
|1:1 Заявка
|30
|12
|9
|9
|29 - 31
|45
|7.
|Ягеллония
|0:1 Заявка
|30
|12
|8
|10
|41 - 38
|44
|8.
|Лехия Гданьск
|1:1 Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 42
|43
|9.
|Гурник Забже
|1:0 Заявка
|30
|10
|11
|9
|38 - 38
|41
|10.
|Ракув
|0:0 Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 42
|39
|11.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 44
|39
|12.
|Висла Плоцк
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|36 - 49
|38
|13.
|Висла Краков
|0:0 Заявка
|30
|10
|5
|15
|37 - 47
|35
|14.
|Корона Кельце
|0:0 Заявка
|30
|8
|7
|15
|21 - 34
|31
|15.
|Арка Гдыня
|0:0 Заявка
|30
|7
|8
|15
|28 - 47
|29
|16.
|ЛКС Лодзь
|0:3 Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 52
|21