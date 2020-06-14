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Погонь Щецин
1:1
Конец матча

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
1:0
4' Гол
Хостикка Сантери
19' Желтая карточка
Матыня Хуберт
1:1
30' Гол
Гаёс Мацей
32' Желтая карточка
Зволински Лукаш
59' Желтая карточка
Дрыгас Камил
72' Желтая карточка
Ковальчик Себастьян
88' Желтая карточка
Бартковски Якуб
89' Желтая карточка
Триантафиллопулос Константинос
90'+4
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
15
Матыня
Хуберт
8
Дабровски
Дамьян
14
Дрыгас
Камил
22
Штек
Давид
54
Журавски
Мачей
16
Хостикка
Сантери
25
Цибицки
Павел
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
4
Петшак
Рафаль
2
Кристерс
Тоберс
11
Мигалик
Ярослав
7
Гаёс
Мацей
6
Кубицки
Ярослав
15
Сайеф
Кеннет
24
Зволински
Лукаш
Погонь Щецин
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

Ход матча

4'
Хостикка Сантери
(Журавски Мачей)
1:0
19'
Матыня Хуберт
 
30'
1:1
Гаёс Мацей
32'
 
Зволински Лукаш
59'
Дрыгас Камил
 
60'
 
Конрадо
Мигалик Ярослав
67'
Ковальчик Себастьян
Цибицки Павел
 
70'
Турски Хуберт
Дрыгас Камил
 
72'
 
Гомеш Жозе
Зволински Лукаш
72'
Ковальчик Себастьян
 
73'
Подставски Томаш
Журавски Мачей
 
84'
 
Пайшау Флавиу
Сайеф Кеннет
88'
Бартковски Якуб
 
89'
Триантафиллопулос Константинос
 

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Букса Адам 7 (2) 0.23
2. Спиридонович Срджан 6 (1) 0.2
3. Кожуль Звонимир 3 0.1
4. Цибицки Павел 3 0.1
5. Матыня Хуберт 2 0.07
6. Ковальчик Себастьян 2 0.07
7. Листковски Марчин 1 0.03
8. Штек Давид 1 0.03
9. Фронччак Адам 1 0.03
10. Хостикка Сантери 1 0.03
11. Дрыгас Камил 1 0.03
12. Триантафиллопулос Константинос 1 0.03
13. Бартковски Якуб 0 0
14. Журавски Мачей 0 0
15. Нунеш Рикарду II 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 13 (3) 0.43
2. Собех Артур 6 (2) 0.2
3. Зволински Лукаш 5 (1) 0.17
4. Пешко Славомир 3 0.1
5. Гаёс Мацей 3 0.1
6. Гараслин Лукаш 2 0.07
7. Мигалик Ярослав 2 0.07
8. Налепа Михал 2 0.07
9. Конрадо 1 0.03
10. Августин Блажей 1 0.03
11. Вольски Рафал 1 0.03
12. Удовичич Жарко 1 0.03
13. Младенович Филип 0 0
14. Кубицки Ярослав 0 0
15. Фила Карол 0 0
16. Сайеф Кеннет 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Триантафиллопулос Константинос 7 1
2. Бартковски Якуб 4 1
3. Подставски Томаш 5 0
4. Кожуль Звонимир 4 0
5. Штек Давид 4 0
6. Букса Адам 4 0
7. Листковски Марчин 4 0
8. Ковальчик Себастьян 4 0
9. Матыня Хуберт 3 0
10. Нунеш Рикарду II 1 1
11. Беньямина Суфиан 2 0
12. Маниас Михалис 2 0
13. Хостикка Сантери 2 0
14. Дрыгас Камил 1 0
15. Дабровски Дамьян 1 0
16. Спиридонович Срджан 1 0
17. Козловски Кацпер 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Младенович Филип 12 0
2. Фила Карол 5 1
3. Гараслин Лукаш 5 0
4. Кубицки Ярослав 5 0
5. Налепа Михал 5 0
6. Маковский Томаш 5 0
7. Собех Артур 4 0
8. Пешко Славомир 4 0
9. Вольски Рафал 4 0
10. Удовичич Жарко 0 2
11. Августин Блажей 3 0
12. Малоча Марио 3 0
13. Гаёс Мацей 3 0
14. Зволински Лукаш 3 0
15. Кристерс Тоберс 3 0
16. Пайшау Флавиу 1 1
17. Аломерович Златан 2 0
18. Конрадо 2 0
19. Липски Патрик 2 0
20. Лукашик Даниэль 1 0
21. Сайеф Кеннет 1 0
22. Арак Якуб 1 0
23. Хжановски Адам 1 0
24. Хайдари Омран 1 0
25. Кобрынь Рафал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 21.43% (6) 14.29% (4) 3.57% (1) 10.71% (3) 25% (7) 25% (7)
 Лехия Гданьск 8.11% (3) 18.92% (7) 16.22% (6) 35.14% (13) 10.81% (4) 10.81% (4)

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст
Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:4 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:3 Лехия Гданьск Экстракласса
Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 30 19 3 8 63 - 30 60
2. Пяст Заявка 30 16 5 9 36 - 26 53
3. Лех Заявка 30 13 10 7 55 - 29 49
4. Шлёнск Заявка 30 13 10 7 42 - 33 49
5. Краковия Заявка 30 14 4 12 39 - 29 46
6. Погонь Щецин Заявка 30 12 9 9 29 - 31 45
7. Ягеллония Заявка 30 12 8 10 41 - 39 44
8. Лехия Гданьск Заявка 30 11 10 9 40 - 42 43
9. Ракув Заявка 30 12 5 13 38 - 43 41
10. Гурник Забже Заявка 30 10 11 9 39 - 38 41
11. Заглембе Любин Заявка 30 10 8 12 49 - 46 38
12. Висла Плоцк Заявка 30 10 8 12 37 - 50 38
13. Висла Краков Заявка 30 10 5 15 37 - 47 35
14. Корона Кельце Заявка 30 8 6 16 21 - 37 30
15. Арка Гдыня Заявка 30 7 8 15 28 - 47 29
16. ЛКС Лодзь Заявка 30 5 6 19 26 - 53 21
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Зволински Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Гаёс Мацей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Матыня Хуберт получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Хостикка Сантери бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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