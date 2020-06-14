Погонь Щецин
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
Лехия Гданьск
1:0
4' ГолХостикка Сантери
19' Желтая карточкаМатыня Хуберт
1:1
30' ГолГаёс Мацей
32' Желтая карточкаЗволински Лукаш
59' Желтая карточкаДрыгас Камил
72' Желтая карточкаКовальчик Себастьян
88' Желтая карточкаБартковски Якуб
89' Желтая карточкаТриантафиллопулос Константинос
23
Цех
Бенедикт
14
Дрыгас
Камил
22
Штек
Давид
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
15
Сайеф
Кеннет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
-
22 Штек ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
23 Малоча МариоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Маулана ЭгиПолузащитник
-
17 Гомеш ЖозеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КонрадоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
4'
19'
30'
1:1
32'
59'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Букса Адам
|7 (2)
|0.23
|2.
|Спиридонович Срджан
|6 (1)
|0.2
|3.
|Кожуль Звонимир
|3
|0.1
|4.
|Цибицки Павел
|3
|0.1
|5.
|Матыня Хуберт
|2
|0.07
|6.
|Ковальчик Себастьян
|2
|0.07
|7.
|Листковски Марчин
|1
|0.03
|8.
|Штек Давид
|1
|0.03
|9.
|Фронччак Адам
|1
|0.03
|10.
|Хостикка Сантери
|1
|0.03
|11.
|Дрыгас Камил
|1
|0.03
|12.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.03
|13.
|Бартковски Якуб
|0
|0
|14.
|Журавски Мачей
|0
|0
|15.
|Нунеш Рикарду II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|13 (3)
|0.43
|2.
|Собех Артур
|6 (2)
|0.2
|3.
|Зволински Лукаш
|5 (1)
|0.17
|4.
|Пешко Славомир
|3
|0.1
|5.
|Гаёс Мацей
|3
|0.1
|6.
|Гараслин Лукаш
|2
|0.07
|7.
|Мигалик Ярослав
|2
|0.07
|8.
|Налепа Михал
|2
|0.07
|9.
|Конрадо
|1
|0.03
|10.
|Августин Блажей
|1
|0.03
|11.
|Вольски Рафал
|1
|0.03
|12.
|Удовичич Жарко
|1
|0.03
|13.
|Младенович Филип
|0
|0
|14.
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|15.
|Фила Карол
|0
|0
|16.
|Сайеф Кеннет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Триантафиллопулос Константинос
|7
|1
|2.
|Бартковски Якуб
|4
|1
|3.
|Подставски Томаш
|5
|0
|4.
|Кожуль Звонимир
|4
|0
|5.
|Штек Давид
|4
|0
|6.
|Букса Адам
|4
|0
|7.
|Листковски Марчин
|4
|0
|8.
|Ковальчик Себастьян
|4
|0
|9.
|Матыня Хуберт
|3
|0
|10.
|Нунеш Рикарду II
|1
|1
|11.
|Беньямина Суфиан
|2
|0
|12.
|Маниас Михалис
|2
|0
|13.
|Хостикка Сантери
|2
|0
|14.
|Дрыгас Камил
|1
|0
|15.
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|16.
|Спиридонович Срджан
|1
|0
|17.
|Козловски Кацпер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Младенович Филип
|12
|0
|2.
|Фила Карол
|5
|1
|3.
|Гараслин Лукаш
|5
|0
|4.
|Кубицки Ярослав
|5
|0
|5.
|Налепа Михал
|5
|0
|6.
|Маковский Томаш
|5
|0
|7.
|Собех Артур
|4
|0
|8.
|Пешко Славомир
|4
|0
|9.
|Вольски Рафал
|4
|0
|10.
|Удовичич Жарко
|0
|2
|11.
|Августин Блажей
|3
|0
|12.
|Малоча Марио
|3
|0
|13.
|Гаёс Мацей
|3
|0
|14.
|Зволински Лукаш
|3
|0
|15.
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|16.
|Пайшау Флавиу
|1
|1
|17.
|Аломерович Златан
|2
|0
|18.
|Конрадо
|2
|0
|19.
|Липски Патрик
|2
|0
|20.
|Лукашик Даниэль
|1
|0
|21.
|Сайеф Кеннет
|1
|0
|22.
|Арак Якуб
|1
|0
|23.
|Хжановски Адам
|1
|0
|24.
|Хайдари Омран
|1
|0
|25.
|Кобрынь Рафал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|3.57% (1)
|10.71% (3)
|25% (7)
|25% (7)
|Лехия Гданьск
|8.11% (3)
|18.92% (7)
|16.22% (6)
|35.14% (13)
|10.81% (4)
|10.81% (4)
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +6 =5 -9Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин
Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм Герта 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Арка Гдыня 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 3:1 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Лех Сталь Мелец 2:0 Погонь Щецин Краковия 2:0 Погонь Щецин
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +9 =3 -8Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 4:3 Арка Гдыня Лехия Гданьск 2:1 Пяст
Заглембе Любин 4:4 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:2 Легия Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Лех 2:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Лехия Гданьск: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 4:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Лехия Гданьск Ekstraklasa Final Round Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:2 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 1:1 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|30
|19
|3
|8
|63 - 30
|60
|2.
|Пяст
|Заявка
|30
|16
|5
|9
|36 - 26
|53
|3.
|Лех
|Заявка
|30
|13
|10
|7
|55 - 29
|49
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|30
|13
|10
|7
|42 - 33
|49
|5.
|Краковия
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|39 - 29
|46
|6.
|Погонь Щецин
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|29 - 31
|45
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|41 - 39
|44
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 42
|43
|9.
|Ракув
|Заявка
|30
|12
|5
|13
|38 - 43
|41
|10.
|Гурник Забже
|Заявка
|30
|10
|11
|9
|39 - 38
|41
|11.
|Заглембе Любин
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|49 - 46
|38
|12.
|Висла Плоцк
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 50
|38
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|37 - 47
|35
|14.
|Корона Кельце
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|21 - 37
|30
|15.
|Арка Гдыня
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|28 - 47
|29
|16.
|ЛКС Лодзь
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 53
|21