Краковия
0:0
Перерыв
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Висла Плоцк
5' Желтая карточкаЯблонски Давид
33
Пестка
Камил
21
Лопеш
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
-
14 Фиолич ИванПолузащитник
-
25 Ракочи МихалПолузащитник
-
5 Гол ЯнушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Michal Probierz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Сахити СуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ханка Серджу
|8 (3)
|0.27
|2.
|Лопеш Рафаэл
|7
|0.23
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|6
|0.2
|4.
|Рыпэ Корнел
|3
|0.1
|5.
|Пестка Камил
|2
|0.07
|6.
|Вдовяк Матеуш
|1
|0.03
|7.
|Гол Януш
|1
|0.03
|8.
|Сиплак Михал
|1
|0.03
|9.
|Дитятьев Алексей
|1
|0.03
|10.
|Ракочи Михал
|1
|0.03
|11.
|Лопес Рубен
|1
|0.03
|12.
|Вестеницки Томаш
|1
|0.03
|13.
|Хелик Михал
|1
|0.03
|14.
|Феррарессо Диего
|1
|0.03
|15.
|Яблонски Давид
|1
|0.03
|16.
|Пищек Филип
|0
|0
|17.
|Димун Милан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фурман Доминик
|6 (3)
|0.2
|2.
|Меребашвили Георгий
|5
|0.17
|3.
|Рикардиньо Кавальканте
|4
|0.13
|4.
|Михальски Дамян
|4
|0.13
|5.
|Урига Алан
|3
|0.1
|6.
|Швох Матеуш
|2
|0.07
|7.
|Жезничак Якуб
|2
|0.07
|8.
|Томасик Пётр
|2
|0.07
|9.
|Кусвик Гжегож
|2
|0.07
|10.
|Ертсен Торгиль
|2
|0.07
|11.
|Шеридан Силлиан
|1
|0.03
|12.
|Кветневски Миколай
|1
|0.03
|13.
|Коцыля Давид
|1
|0.03
|14.
|Стефанчик Цезарий
|0
|0
|15.
|Марцьяник Михал
|0
|0
|16.
|Сахити Суад
|0
|0
|17.
|Расак Дамиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ханка Серджу
|8
|0
|2.
|Яблонски Давид
|6
|1
|3.
|Гол Януш
|7
|0
|4.
|Сиплак Михал
|7
|0
|5.
|Дитятьев Алексей
|5
|0
|6.
|Пестка Камил
|5
|0
|7.
|Хелик Михал
|3
|1
|8.
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|9.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|10.
|Лусюш Сильвестер
|3
|0
|11.
|Хавьер Тиаго
|2
|0
|12.
|Пешкович Михал
|2
|0
|13.
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|14.
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|15.
|Даткович Нико
|1
|0
|16.
|Лопес Рубен
|1
|0
|17.
|Фиолич Иван
|1
|0
|18.
|Димун Милан
|1
|0
|19.
|Феррарессо Диего
|1
|0
|20.
|Пищек Филип
|1
|0
|21.
|Лосаж Флорьян
|1
|0
|22.
|Ракочи Михал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Расак Дамиан
|8
|0
|2.
|Швох Матеуш
|7
|0
|3.
|Жезничак Якуб
|4
|0
|4.
|Кусвик Гжегож
|4
|0
|5.
|Меребашвили Георгий
|3
|0
|6.
|Стефанчик Цезарий
|3
|0
|7.
|Томасик Пётр
|3
|0
|8.
|Фурман Доминик
|3
|0
|9.
|Урига Алан
|3
|0
|10.
|Сахити Суад
|3
|0
|11.
|Амбросевич Мацей
|3
|0
|12.
|Гарсия Анхель
|2
|0
|13.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|14.
|Дене Томас
|1
|0
|15.
|Рикардиньо Кавальканте
|1
|0
|16.
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|17.
|Жинель Бартломей
|1
|0
|18.
|Михальски Дамян
|1
|0
|19.
|Милашюс Титас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|9.38% (3)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|28.13% (9)
|28.13% (9)
|6.25% (2)
|Висла Плоцк
|12.5% (4)
|28.13% (9)
|15.63% (5)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|9.38% (3)
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: +10 =2 -8Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия
Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +5 =6 -9Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомиль Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня
Последние игры между собой
Краковия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:1 Заявка
|30
|19
|3
|8
|63 - 29
|60
|2.
|Пяст
|1:0 Заявка
|30
|16
|5
|9
|35 - 26
|53
|3.
|Шлёнск
|3:0 Заявка
|30
|13
|10
|7
|41 - 33
|49
|4.
|Лех
|0:0 Заявка
|30
|12
|11
|7
|52 - 29
|47
|5.
|Краковия
|0:0 Заявка
|30
|14
|4
|12
|38 - 28
|46
|6.
|Погонь Щецин
|1:1 Заявка
|30
|12
|9
|9
|29 - 31
|45
|7.
|Ягеллония
|0:1 Заявка
|30
|12
|8
|10
|41 - 38
|44
|8.
|Лехия Гданьск
|1:1 Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 42
|43
|9.
|Гурник Забже
|1:0 Заявка
|30
|10
|11
|9
|38 - 38
|41
|10.
|Ракув
|0:0 Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 42
|39
|11.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 44
|39
|12.
|Висла Плоцк
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|36 - 49
|38
|13.
|Висла Краков
|0:0 Заявка
|30
|10
|5
|15
|37 - 47
|35
|14.
|Корона Кельце
|0:0 Заявка
|30
|8
|7
|15
|21 - 34
|31
|15.
|Арка Гдыня
|0:0 Заявка
|30
|7
|8
|15
|28 - 47
|29
|16.
|ЛКС Лодзь
|0:3 Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 52
|21