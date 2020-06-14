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Краковия
0:0
Перерыв

Стадион:
Висла Плоцк
0'
5' Желтая карточка
Яблонски Давид
40
Пешкович
Михал
2
Рыпэ
Корнел
34
Дитятьев
Алексей
85
Яблонски
Давид
33
Пестка
Камил
8
Димун
Милан
22
Лосаж
Флорьян
4
Ханка
Серджу
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
7
Хавьер
Тиаго
21
Лопеш
Рафаэл
1
Каминьски
Кжиштоф
2
Михальски
Дамян
3
Марцьяник
Михал
18
Урига
Алан
24
Гарсия
Анхель
6
Расак
Дамиан
9
Швох
Матеуш
8
Фурман
Доминик
7
Томасик
Пётр
10
Меребашвили
Георгий
26
Шеридан
Силлиан
Краковия
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

Ход матча

5'
Яблонски Давид
 

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханка Серджу 8 (3) 0.27
2. Лопеш Рафаэл 7 0.23
3. Ван Амерсфоорт Пелле 6 0.2
4. Рыпэ Корнел 3 0.1
5. Пестка Камил 2 0.07
6. Вдовяк Матеуш 1 0.03
7. Гол Януш 1 0.03
8. Сиплак Михал 1 0.03
9. Дитятьев Алексей 1 0.03
10. Ракочи Михал 1 0.03
11. Лопес Рубен 1 0.03
12. Вестеницки Томаш 1 0.03
13. Хелик Михал 1 0.03
14. Феррарессо Диего 1 0.03
15. Яблонски Давид 1 0.03
16. Пищек Филип 0 0
17. Димун Милан 0 0
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фурман Доминик 6 (3) 0.2
2. Меребашвили Георгий 5 0.17
3. Рикардиньо Кавальканте 4 0.13
4. Михальски Дамян 4 0.13
5. Урига Алан 3 0.1
6. Швох Матеуш 2 0.07
7. Жезничак Якуб 2 0.07
8. Томасик Пётр 2 0.07
9. Кусвик Гжегож 2 0.07
10. Ертсен Торгиль 2 0.07
11. Шеридан Силлиан 1 0.03
12. Кветневски Миколай 1 0.03
13. Коцыля Давид 1 0.03
14. Стефанчик Цезарий 0 0
15. Марцьяник Михал 0 0
16. Сахити Суад 0 0
17. Расак Дамиан 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Ханка Серджу 8 0
2. Яблонски Давид 6 1
3. Гол Януш 7 0
4. Сиплак Михал 7 0
5. Дитятьев Алексей 5 0
6. Пестка Камил 5 0
7. Хелик Михал 3 1
8. Рыпэ Корнел 4 0
9. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
10. Лусюш Сильвестер 3 0
11. Хавьер Тиаго 2 0
12. Пешкович Михал 2 0
13. Лопеш Рафаэл 2 0
14. Вдовяк Матеуш 2 0
15. Даткович Нико 1 0
16. Лопес Рубен 1 0
17. Фиолич Иван 1 0
18. Димун Милан 1 0
19. Феррарессо Диего 1 0
20. Пищек Филип 1 0
21. Лосаж Флорьян 1 0
22. Ракочи Михал 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Расак Дамиан 8 0
2. Швох Матеуш 7 0
3. Жезничак Якуб 4 0
4. Кусвик Гжегож 4 0
5. Меребашвили Георгий 3 0
6. Стефанчик Цезарий 3 0
7. Томасик Пётр 3 0
8. Фурман Доминик 3 0
9. Урига Алан 3 0
10. Сахити Суад 3 0
11. Амбросевич Мацей 3 0
12. Гарсия Анхель 2 0
13. Шеридан Силлиан 1 0
14. Дене Томас 1 0
15. Рикардиньо Кавальканте 1 0
16. Ертсен Торгиль 1 0
17. Жинель Бартломей 1 0
18. Михальски Дамян 1 0
19. Милашюс Титас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 9.38% (3) 9.38% (3) 18.75% (6) 28.13% (9) 28.13% (9) 6.25% (2)
 Висла Плоцк 12.5% (4) 28.13% (9) 15.63% (5) 15.63% (5) 18.75% (6) 9.38% (3)

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия
Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомиль Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня

Последние игры между собой

Краковия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Висла Плоцк 0:0 Краковия Экстракласса Висла Плоцк 3:2 Краковия Экстракласса Краковия 3:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Краковия Экстракласса
Краковия 1:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Краковия Экстракласса Висла Плоцк 4:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Висла Плоцк Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 0:1 Заявка 30 19 3 8 63 - 29 60
2. Пяст 1:0 Заявка 30 16 5 9 35 - 26 53
3. Шлёнск 3:0 Заявка 30 13 10 7 41 - 33 49
4. Лех 0:0 Заявка 30 12 11 7 52 - 29 47
5. Краковия 0:0 Заявка 30 14 4 12 38 - 28 46
6. Погонь Щецин 1:1 Заявка 30 12 9 9 29 - 31 45
7. Ягеллония 0:1 Заявка 30 12 8 10 41 - 38 44
8. Лехия Гданьск 1:1 Заявка 30 11 10 9 40 - 42 43
9. Гурник Забже 1:0 Заявка 30 10 11 9 38 - 38 41
10. Ракув 0:0 Заявка 30 11 6 13 36 - 42 39
11. Заглембе Любин 0:0 Заявка 30 10 9 11 48 - 44 39
12. Висла Плоцк 0:0 Заявка 30 10 8 12 36 - 49 38
13. Висла Краков 0:0 Заявка 30 10 5 15 37 - 47 35
14. Корона Кельце 0:0 Заявка 30 8 7 15 21 - 34 31
15. Арка Гдыня 0:0 Заявка 30 7 8 15 28 - 47 29
16. ЛКС Лодзь 0:3 Заявка 30 5 6 19 26 - 52 21
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    5'
    Яблонски Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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