  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Краковия
1:1
Конец матча

Стадион:
Висла Плоцк
0'
5' Желтая карточка
Яблонски Давид
51' Желтая карточка
Гарсия Анхель
61' Желтая карточка
Фурман Доминик
0:1
71' Гол
Швох Матеуш
1:1
83' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
90'+5
40
Пешкович
Михал
2
Рыпэ
Корнел
34
Дитятьев
Алексей
85
Яблонски
Давид
33
Пестка
Камил
8
Димун
Милан
22
Лосаж
Флорьян
4
Ханка
Серджу
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
7
Хавьер
Тиаго
21
Лопеш
Рафаэл
1
Каминьски
Кжиштоф
2
Михальски
Дамян
3
Марцьяник
Михал
18
Урига
Алан
24
Гарсия
Анхель
6
Расак
Дамиан
9
Швох
Матеуш
8
Фурман
Доминик
7
Томасик
Пётр
10
Меребашвили
Георгий
26
Шеридан
Силлиан
Краковия
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

Ход матча

5'
Яблонски Давид
 
46'
 
Ангельски Кароль
Шеридан Силлиан
51'
 
Гарсия Анхель
61'
 
Фурман Доминик
66'
Вдовяк Матеуш
Лосаж Флорьян
 
68'
Фиолич Иван
Хавьер Тиаго
 
71'
0:1
Швох Матеуш
(Томасик Пётр)
76'
Строзик Себастиан
Ханка Серджу
 
83'
Ван Амерсфоорт Пелле
1:1
85'
 
Кветневски Миколай
Меребашвили Георгий

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ханка Серджу 8 (3) 0.27
2. Ван Амерсфоорт Пелле 7 0.23
3. Лопеш Рафаэл 7 0.23
4. Рыпэ Корнел 3 0.1
5. Пестка Камил 2 0.07
6. Вдовяк Матеуш 1 0.03
7. Гол Януш 1 0.03
8. Сиплак Михал 1 0.03
9. Дитятьев Алексей 1 0.03
10. Ракочи Михал 1 0.03
11. Лопес Рубен 1 0.03
12. Вестеницки Томаш 1 0.03
13. Хелик Михал 1 0.03
14. Феррарессо Диего 1 0.03
15. Яблонски Давид 1 0.03
16. Пищек Филип 0 0
17. Димун Милан 0 0
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фурман Доминик 6 (3) 0.2
2. Меребашвили Георгий 5 0.17
3. Рикардиньо Кавальканте 4 0.13
4. Михальски Дамян 4 0.13
5. Швох Матеуш 3 0.1
6. Урига Алан 3 0.1
7. Томасик Пётр 2 0.07
8. Жезничак Якуб 2 0.07
9. Кусвик Гжегож 2 0.07
10. Ертсен Торгиль 2 0.07
11. Шеридан Силлиан 1 0.03
12. Кветневски Миколай 1 0.03
13. Коцыля Давид 1 0.03
14. Стефанчик Цезарий 0 0
15. Марцьяник Михал 0 0
16. Сахити Суад 0 0
17. Расак Дамиан 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Ханка Серджу 8 0
2. Яблонски Давид 6 1
3. Гол Януш 7 0
4. Сиплак Михал 7 0
5. Дитятьев Алексей 5 0
6. Пестка Камил 5 0
7. Хелик Михал 3 1
8. Рыпэ Корнел 4 0
9. Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
10. Лусюш Сильвестер 3 0
11. Хавьер Тиаго 2 0
12. Пешкович Михал 2 0
13. Лопеш Рафаэл 2 0
14. Вдовяк Матеуш 2 0
15. Даткович Нико 1 0
16. Лопес Рубен 1 0
17. Фиолич Иван 1 0
18. Димун Милан 1 0
19. Феррарессо Диего 1 0
20. Пищек Филип 1 0
21. Лосаж Флорьян 1 0
22. Ракочи Михал 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Расак Дамиан 8 0
2. Швох Матеуш 7 0
3. Жезничак Якуб 4 0
4. Кусвик Гжегож 4 0
5. Фурман Доминик 4 0
6. Меребашвили Георгий 3 0
7. Стефанчик Цезарий 3 0
8. Томасик Пётр 3 0
9. Урига Алан 3 0
10. Сахити Суад 3 0
11. Гарсия Анхель 3 0
12. Амбросевич Мацей 3 0
13. Шеридан Силлиан 1 0
14. Дене Томас 1 0
15. Рикардиньо Кавальканте 1 0
16. Ертсен Торгиль 1 0
17. Жинель Бартломей 1 0
18. Михальски Дамян 1 0
19. Милашюс Титас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 9.09% (3) 9.09% (3) 18.18% (6) 27.27% (9) 27.27% (9) 9.09% (3)
 Висла Плоцк 12.12% (4) 27.27% (9) 15.15% (5) 15.15% (5) 21.21% (7) 9.09% (3)

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия
Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия Краковия 2:1 Лех Арка Гдыня 0:1 Краковия Краковия 0:0 Сочи Краковия 2:0 Шлёнск Корона Кельце 1:0 Краковия Краковия 3:0 Ракув Краковия 0:0 Ракув ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Краковия 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 0:0 Краковия Краковия 1:0 Лехия Гданьск Бытовия 2:3 Краковия
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Лех Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Краковия Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Стомиль Ольштын 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 4:1 Арка Гдыня

Последние игры между собой

Краковия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Висла Плоцк 0:0 Краковия Экстракласса Висла Плоцк 3:2 Краковия Экстракласса Краковия 3:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:1 Краковия Экстракласса
Краковия 1:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Краковия Экстракласса Висла Плоцк 4:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:0 Висла Плоцк Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 30 19 3 8 63 - 30 60
2. Пяст Заявка 30 16 5 9 36 - 26 53
3. Лех Заявка 30 13 10 7 55 - 29 49
4. Шлёнск Заявка 30 13 10 7 42 - 33 49
5. Краковия Заявка 30 14 4 12 39 - 29 46
6. Погонь Щецин Заявка 30 12 9 9 29 - 31 45
7. Ягеллония Заявка 30 12 8 10 41 - 39 44
8. Лехия Гданьск Заявка 30 11 10 9 40 - 42 43
9. Ракув Заявка 30 12 5 13 38 - 43 41
10. Гурник Забже Заявка 30 10 11 9 39 - 38 41
11. Заглембе Любин Заявка 30 10 8 12 49 - 46 38
12. Висла Плоцк Заявка 30 10 8 12 37 - 50 38
13. Висла Краков Заявка 30 10 5 15 37 - 47 35
14. Корона Кельце Заявка 30 8 6 16 21 - 37 30
15. Арка Гдыня Заявка 30 7 8 15 28 - 47 29
16. ЛКС Лодзь Заявка 30 5 6 19 26 - 53 21
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    5'
    Яблонски Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 