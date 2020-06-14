Корона Кельце
0:0
Перерыв
Стадион: Suzuki Arena
Лех
21' Желтая карточкаГнятич Огнен
26' Желтая карточкаКовачевич Аднан
27' Желтая карточкаПучко Матей
45' Желтая карточкаЮзвяк Камиль
88
Козёл
Марек
27
Пучко
Матей
19
Лиой
Андрес
10
Кильб
Яцек
91
Бутко
Богдан
15
Модер
Якуб
25
Тиба
Педру
- Основной состав
-
88 Козёл МарекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пучко МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лиой АндресПолузащитник
-
10 Кильб ЯцекНападающий
- Запасные игроки
-
30 Кукич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
- Вратарь
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dariusz Zuraw
Ход матча
21'
26'
27'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ковачевич Аднан
|5 (4)
|0.17
|2.
|Пачинда Эрик
|4
|0.13
|3.
|Пападопулос Михал
|3
|0.1
|4.
|Форселль Петтери
|2
|0.07
|5.
|Цебуля Марчин
|2
|0.07
|6.
|Пучко Матей
|1
|0.03
|7.
|Кильб Яцек
|1
|0.03
|8.
|Радин Милан
|1
|0.03
|9.
|Зубровски Якуб
|1
|0.03
|10.
|Гардавски Михаэль
|0
|0
|11.
|Жиро Михал
|0
|0
|12.
|Чечарич Боян
|0
|0
|13.
|Джюранович Урош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяр Кристиан
|17 (2)
|0.57
|2.
|Йевтич Дарко
|6 (1)
|0.2
|3.
|Юзвяк Камиль
|6
|0.2
|4.
|Амарал Жоау
|3
|0.1
|5.
|Модер Якуб
|3
|0.1
|6.
|Пухач Тымотеуш
|3
|0.1
|7.
|Томчук Павел
|3 (1)
|0.1
|8.
|Каминьски Якуб
|2
|0.07
|9.
|Мархвиньски Филип
|2
|0.07
|10.
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|11.
|Мухар Карло
|1
|0.03
|12.
|Рогне Томас
|1
|0.03
|13.
|Костевич Владимир
|0
|0
|14.
|Тиба Педру
|0
|0
|15.
|Гумни Роберт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зубровски Якуб
|9
|2
|2.
|Гнятич Огнен
|9
|1
|3.
|Радин Милан
|8
|0
|4.
|Спыхала Матеуш
|6
|1
|5.
|Гардавски Михаэль
|6
|0
|6.
|Ковачевич Аднан
|4
|1
|7.
|Пачинда Эрик
|4
|0
|8.
|Маркес Иван
|4
|0
|9.
|Пападопулос Михал
|3
|0
|10.
|Цебуля Марчин
|3
|0
|11.
|Саласар Родриго
|1
|1
|12.
|Пучко Матей
|2
|0
|13.
|Козёл Марек
|2
|0
|14.
|Юкич Иван
|2
|0
|15.
|Джюранович Урош
|2
|0
|16.
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|17.
|Форселль Петтери
|1
|0
|18.
|Кильб Яцек
|1
|0
|19.
|Цимопулос Темистоклис
|1
|0
|20.
|Дзивнел Даниэль
|1
|0
|21.
|Милетич Неманья
|1
|0
|22.
|Теобальдс Д'Шон
|1
|0
|23.
|Лиой Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Црномаркович Джордже
|6
|2
|2.
|Мухар Карло
|6
|0
|3.
|Тиба Педру
|5
|0
|4.
|Юзвяк Камиль
|5
|0
|5.
|Пухач Тымотеуш
|5
|0
|6.
|Рогне Томас
|4
|0
|7.
|Костевич Владимир
|3
|0
|8.
|Гумни Роберт
|3
|0
|9.
|Модер Якуб
|3
|0
|10.
|Макушевски Мацей
|1
|1
|11.
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0
|12.
|Амарал Жоау
|2
|0
|13.
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|14.
|Йевтич Дарко
|1
|0
|15.
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|16.
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Корона Кельце
|5% (1)
|15% (3)
|30% (6)
|20% (4)
|15% (3)
|15% (3)
|Лех
|9.3% (4)
|11.63% (5)
|23.26% (10)
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|30.23% (13)
Предыдущие игры
Корона Кельце Последние 20 матчей: +6 =5 -9Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Пяст Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь
Шлёнск 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце
Лех Последние 20 матчей: +10 =7 -3Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех
Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лех: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Корона Кельце 1:0 Лех Экстракласса Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 3:2 Корона Кельце Экстракласса Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 4:1 Лех Экстракласса Корона Кельце 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:2 Лех Экстракласса Корона Кельце 1:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:1 Лех Экстракласса Корона Кельце 2:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 4:0 Корона Кельце Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:1 Заявка
|30
|19
|3
|8
|63 - 29
|60
|2.
|Пяст
|1:0 Заявка
|30
|16
|5
|9
|35 - 26
|53
|3.
|Шлёнск
|3:0 Заявка
|30
|13
|10
|7
|41 - 33
|49
|4.
|Лех
|0:0 Заявка
|30
|12
|11
|7
|52 - 29
|47
|5.
|Краковия
|0:0 Заявка
|30
|14
|4
|12
|38 - 28
|46
|6.
|Погонь Щецин
|1:1 Заявка
|30
|12
|9
|9
|29 - 31
|45
|7.
|Ягеллония
|0:1 Заявка
|30
|12
|8
|10
|41 - 38
|44
|8.
|Лехия Гданьск
|1:1 Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 42
|43
|9.
|Гурник Забже
|1:0 Заявка
|30
|10
|11
|9
|38 - 38
|41
|10.
|Ракув
|0:0 Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 42
|39
|11.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 44
|39
|12.
|Висла Плоцк
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|36 - 49
|38
|13.
|Висла Краков
|0:0 Заявка
|30
|10
|5
|15
|37 - 47
|35
|14.
|Корона Кельце
|0:0 Заявка
|30
|8
|7
|15
|21 - 34
|31
|15.
|Арка Гдыня
|0:0 Заявка
|30
|7
|8
|15
|28 - 47
|29
|16.
|ЛКС Лодзь
|0:3 Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 52
|21