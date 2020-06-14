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Корона Кельце
0:0
Перерыв

Стадион:
Лех
0'
21' Желтая карточка
Гнятич Огнен
26' Желтая карточка
Ковачевич Аднан
27' Желтая карточка
Пучко Матей
45' Желтая карточка
Юзвяк Камиль
88
Козёл
Марек
25
Шимусик
Гжегож
4
Цимопулос
Темистоклис
5
Ковачевич
Аднан
22
Спыхала
Матеуш
14
Зубровски
Якуб
6
Гнятич
Огнен
27
Пучко
Матей
70
Форселль
Петтери
19
Лиой
Андрес
10
Кильб
Яцек
1
Ван
дер
Харт
Микки
91
Бутко
Богдан
37
Шатка
Любомир
4
Рогне
Томас
27
Пухач
Тымотеуш
38
Каминьски
Якуб
15
Модер
Якуб
25
Тиба
Педру
7
Юзвяк
Камиль
14
Рамирес
Даниэль
9
Гюткьяр
Кристиан
Корона Кельце
4-2-3-1
Лех
4-4-1-1

Ход матча

21'
Гнятич Огнен
 
26'
Ковачевич Аднан
 
27'
Пучко Матей
 
45'
 
Юзвяк Камиль

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ковачевич Аднан 5 (4) 0.17
2. Пачинда Эрик 4 0.13
3. Пападопулос Михал 3 0.1
4. Форселль Петтери 2 0.07
5. Цебуля Марчин 2 0.07
6. Пучко Матей 1 0.03
7. Кильб Яцек 1 0.03
8. Радин Милан 1 0.03
9. Зубровски Якуб 1 0.03
10. Гардавски Михаэль 0 0
11. Жиро Михал 0 0
12. Чечарич Боян 0 0
13. Джюранович Урош 0 0
Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 17 (2) 0.57
2. Йевтич Дарко 6 (1) 0.2
3. Юзвяк Камиль 6 0.2
4. Амарал Жоау 3 0.1
5. Модер Якуб 3 0.1
6. Пухач Тымотеуш 3 0.1
7. Томчук Павел 3 (1) 0.1
8. Каминьски Якуб 2 0.07
9. Мархвиньски Филип 2 0.07
10. Шатка Любомир 1 0.03
11. Мухар Карло 1 0.03
12. Рогне Томас 1 0.03
13. Костевич Владимир 0 0
14. Тиба Педру 0 0
15. Гумни Роберт 0 0

Карточки

Корона Кельце
# Игрок      
1. Зубровски Якуб 9 2
2. Гнятич Огнен 9 1
3. Радин Милан 8 0
4. Спыхала Матеуш 6 1
5. Гардавски Михаэль 6 0
6. Ковачевич Аднан 4 1
7. Пачинда Эрик 4 0
8. Маркес Иван 4 0
9. Пападопулос Михал 3 0
10. Цебуля Марчин 3 0
11. Саласар Родриго 1 1
12. Пучко Матей 2 0
13. Козёл Марек 2 0
14. Юкич Иван 2 0
15. Джюранович Урош 2 0
16. Шимусик Гжегож 2 0
17. Форселль Петтери 1 0
18. Кильб Яцек 1 0
19. Цимопулос Темистоклис 1 0
20. Дзивнел Даниэль 1 0
21. Милетич Неманья 1 0
22. Теобальдс Д'Шон 1 0
23. Лиой Андрес 1 0
Лех
# Игрок      
1. Црномаркович Джордже 6 2
2. Мухар Карло 6 0
3. Тиба Педру 5 0
4. Юзвяк Камиль 5 0
5. Пухач Тымотеуш 5 0
6. Рогне Томас 4 0
7. Костевич Владимир 3 0
8. Гумни Роберт 3 0
9. Модер Якуб 3 0
10. Макушевски Мацей 1 1
11. Гюткьяр Кристиан 2 0
12. Амарал Жоау 2 0
13. Мархвиньски Филип 2 0
14. Йевтич Дарко 1 0
15. Рамирес Даниэль 1 0
16. Скшипчак Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Корона Кельце 5% (1) 15% (3) 30% (6) 20% (4) 15% (3) 15% (3)
 Лех 9.3% (4) 11.63% (5) 23.26% (10) 11.63% (5) 13.95% (6) 30.23% (13)

Предыдущие игры

Корона Кельце Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Заглембе Любин 1:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Пяст Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь
Шлёнск 2:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:2 Лехия Гданьск Висла Краков 2:0 Корона Кельце Ягеллония 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Погонь Щецин 0:1 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Краковия Корона Кельце 0:1 Арка Гдыня Легия 4:0 Корона Кельце Корона Кельце 3:0 Ракув Лех 0:0 Корона Кельце Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Пяст 1:0 Корона Кельце Корона Кельце 0:1 Висла Плоцк ЛКС Лодзь 4:1 Корона Кельце
Лех Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Лех 4:0 Погонь Щецин Заглембе Любин 3:3 Лех Лех 0:1 Легия Сталь Мелец 1:3 Лех
Висла Краков 1:1 Лех Лех 4:1 Гурник Забже Ягеллония 1:1 Лех Лех 2:0 Лехия Гданьск Краковия 2:1 Лех Лех 3:0 Ракув Лех 1:1 Арка Гдыня Шлёнск 1:1 Лех Лех 2:0 ЛКС Лодзь Сталь Сталёва-Воля 0:2 Лех Висла Плоцк 0:2 Лех Лех 3:0 Пяст Лех 0:0 Корона Кельце Погонь Щецин 1:1 Лех Ресовя 0:4 Лех Лех 1:2 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Корона Кельце: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лех: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Лех 0:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:0 Лех Экстракласса Лех 2:1 Корона Кельце Экстракласса Лех 0:1 Корона Кельце Экстракласса
Корона Кельце 1:0 Лех Экстракласса Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 3:2 Корона Кельце Экстракласса Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 4:1 Лех Экстракласса Корона Кельце 0:1 Лех Экстракласса Лех 0:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 1:1 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 2:2 Лех Экстракласса Корона Кельце 1:0 Лех Экстракласса Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса Корона Кельце 0:1 Лех Экстракласса Корона Кельце 2:2 Лех Экстракласса Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса Лех 4:0 Корона Кельце Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 0:1 Заявка 30 19 3 8 63 - 29 60
2. Пяст 1:0 Заявка 30 16 5 9 35 - 26 53
3. Шлёнск 3:0 Заявка 30 13 10 7 41 - 33 49
4. Лех 0:0 Заявка 30 12 11 7 52 - 29 47
5. Краковия 0:0 Заявка 30 14 4 12 38 - 28 46
6. Погонь Щецин 1:1 Заявка 30 12 9 9 29 - 31 45
7. Ягеллония 0:1 Заявка 30 12 8 10 41 - 38 44
8. Лехия Гданьск 1:1 Заявка 30 11 10 9 40 - 42 43
9. Гурник Забже 1:0 Заявка 30 10 11 9 38 - 38 41
10. Ракув 0:0 Заявка 30 11 6 13 36 - 42 39
11. Заглембе Любин 0:0 Заявка 30 10 9 11 48 - 44 39
12. Висла Плоцк 0:0 Заявка 30 10 8 12 36 - 49 38
13. Висла Краков 0:0 Заявка 30 10 5 15 37 - 47 35
14. Корона Кельце 0:0 Заявка 30 8 7 15 21 - 34 31
15. Арка Гдыня 0:0 Заявка 30 7 8 15 28 - 47 29
16. ЛКС Лодзь 0:3 Заявка 30 5 6 19 26 - 52 21
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Юзвяк Камиль получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Пучко Матей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Ковачевич Аднан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Гнятич Огнен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Suzuki Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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