Шлёнск
3:0
Перерыв
Стадион: Городской стадион Вроцлава
ЛКС Лодзь
1:0
4' ГолМаркович Филип
2:0
17' ГолШтиглец Дино
3:0
23' ГолПлахета Пшемыслав
15
Тамаш
Марк
21
Лабойко
Якуб
21
Гжесик
Ян
20
Пируло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тамаш МаркЗащитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гаска ДамианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vitezslav Lavicka
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гжесик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ПирулоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сойка АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Wojciech Stawowy
Ход матча
4'
1:0
17'
2:0
23'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пих Роберт
|7 (2)
|0.23
|2.
|Экспозито Эрик
|6
|0.2
|3.
|Плахета Пшемыслав
|5
|0.17
|4.
|Храпек Михал
|5 (2)
|0.17
|5.
|Штиглец Дино
|4
|0.13
|6.
|Брозь Лукаш
|3 (1)
|0.1
|7.
|Мончиньски Кжиштоф
|3 (1)
|0.1
|8.
|Холевяк Матеуш
|2
|0.07
|9.
|Голла Войцех
|1
|0.03
|10.
|Райчевич Филип
|1
|0.03
|11.
|Лабойко Якуб
|1
|0.03
|12.
|Маркович Филип
|1
|0.03
|13.
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|14.
|Пуэрто Исраэль
|0
|0
|15.
|Гаска Дамиан
|0
|0
|16.
|Щепан Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамирес Даниэль
|6 (3)
|0.2
|2.
|Куява Рафал
|4
|0.13
|3.
|Секульски Лукаш
|4 (1)
|0.13
|4.
|Грасия Карлос
|2
|0.07
|5.
|Пырдол Пётр
|1
|0.03
|6.
|Гжесик Ян
|1
|0.03
|7.
|Вольски Мацей
|1
|0.03
|8.
|Пионтек Лукаш
|1
|0.03
|9.
|Ратайчик Адам
|1
|0.03
|10.
|Домингес Антонио
|1 (1)
|0.03
|11.
|Розвандович Максимилиан
|1 (1)
|0.03
|12.
|Брыла Патрик
|0
|0
|13.
|Тромбка Михал
|0
|0
|14.
|Вробель Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мончиньски Кжиштоф
|9
|1
|2.
|Голла Войцех
|8
|0
|3.
|Храпек Михал
|5
|0
|4.
|Пуэрто Исраэль
|5
|0
|5.
|Лабойко Якуб
|5
|0
|6.
|Маркович Филип
|2
|1
|7.
|Живулич Диего
|3
|0
|8.
|Плахета Пшемыслав
|3
|0
|9.
|Штиглец Дино
|2
|0
|10.
|Пих Роберт
|2
|0
|11.
|Мусонда Лубамба
|2
|0
|12.
|Целебан Пётр
|1
|0
|13.
|Путноцки Матуш
|1
|0
|14.
|Тамаш Марк
|1
|0
|15.
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|16.
|Щепан Даниэль
|1
|0
|17.
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Собоциньский Ян
|8
|0
|2.
|Розвандович Максимилиан
|5
|1
|3.
|Гимарайнш Рикарду
|6
|0
|4.
|Гжесик Ян
|5
|0
|5.
|Пионтек Лукаш
|4
|0
|6.
|Домбровски Мацей
|4
|0
|7.
|Видмайер Тадей
|4
|0
|8.
|Срнич Драголюб
|4
|0
|9.
|Рамирес Даниэль
|4
|0
|10.
|Климчак Адриан
|4
|0
|11.
|Юрашек Камиль
|2
|1
|12.
|Вольски Мацей
|3
|0
|13.
|Куява Рафал
|2
|0
|14.
|Домингес Антонио
|2
|0
|15.
|Богуш Артур
|2
|0
|16.
|Брыла Патрик
|2
|0
|17.
|Тромбка Михал
|2
|0
|18.
|Сайдак Пшемыслав
|2
|0
|19.
|Калинковски Бартоломей
|1
|0
|20.
|Корраль Самуэль
|1
|0
|21.
|Пырдол Пётр
|1
|0
|22.
|Ратайчик Адам
|1
|0
|23.
|Грасия Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шлёнск
|21.21% (7)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|ЛКС Лодзь
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|44.44% (8)
|5.56% (1)
|0
Предыдущие игры
Шлёнск Последние 20 матчей: +9 =5 -6Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Арка Гдыня 2:1 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ракув Ягеллония 1:0 Шлёнск
Шлёнск 2:1 Корона Кельце Заглембе Любин 3:1 Шлёнск Шлёнск 2:1 Гурник Забже Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Шлёнск 2:2 Лехия Гданьск Уфа 0:1 Шлёнск Краковия 2:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Лех Шлёнск 0:3 Легия Пяст 0:3 Шлёнск Шлёнск 2:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Шлёнск 3:1 Висла Плоцк Шлёнск 2:1 Арка Гдыня Ракув 1:0 Шлёнск Шлёнск 1:1 Ягеллония
ЛКС Лодзь Последние 20 матчей: +4 =5 -11ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ракув 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Корона Кельце 1:0 ЛКС Лодзь
ЛКС Лодзь 3:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Легия 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Лех 2:0 ЛКС Лодзь Тыхы 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 1:0 Краковия Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 0:1 Шлёнск Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь ЛКС Лодзь 2:0 Гурник Забже ЛКС Лодзь 2:0 Ракув Гурник Забже 1:1 ЛКС Лодзь
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
ЛКС Лодзь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:1 Заявка
|30
|19
|3
|8
|63 - 29
|60
|2.
|Пяст
|1:0 Заявка
|30
|16
|5
|9
|35 - 26
|53
|3.
|Шлёнск
|3:0 Заявка
|30
|13
|10
|7
|41 - 33
|49
|4.
|Лех
|0:0 Заявка
|30
|12
|11
|7
|52 - 29
|47
|5.
|Краковия
|0:0 Заявка
|30
|14
|4
|12
|38 - 28
|46
|6.
|Погонь Щецин
|1:1 Заявка
|30
|12
|9
|9
|29 - 31
|45
|7.
|Ягеллония
|0:1 Заявка
|30
|12
|8
|10
|41 - 38
|44
|8.
|Лехия Гданьск
|1:1 Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 42
|43
|9.
|Гурник Забже
|1:0 Заявка
|30
|10
|11
|9
|38 - 38
|41
|10.
|Ракув
|0:0 Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 42
|39
|11.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 44
|39
|12.
|Висла Плоцк
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|36 - 49
|38
|13.
|Висла Краков
|0:0 Заявка
|30
|10
|5
|15
|37 - 47
|35
|14.
|Корона Кельце
|0:0 Заявка
|30
|8
|7
|15
|21 - 34
|31
|15.
|Арка Гдыня
|0:0 Заявка
|30
|7
|8
|15
|28 - 47
|29
|16.
|ЛКС Лодзь
|0:3 Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 52
|21