Ягеллония
0:1
Перерыв
Стадион: Городской стадион Белостока
Пяст
23' Желтая карточкаАрсенич Зоран
0:1
24' ПенальтиПажишек Пётр
35' Желтая карточкаЧервински Якуб
45' Желтая карточкаБорысюк Ариэль
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
31
Бида
Бартош
21
Пульич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Корун УрошЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гук ТомашЗащитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
45 Алвеш ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
Ход матча
23'
24'
0:1
35'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|11 (1)
|0.37
|2.
|Климала Патрик
|7
|0.23
|3.
|Бида Бартош
|4
|0.13
|4.
|Поспишил Мартин
|2 (2)
|0.07
|5.
|Камара Хуан
|2
|0.07
|6.
|Рунье Иван
|2
|0.07
|7.
|Пульич Яков
|2
|0.07
|8.
|Романчук Тарас
|2
|0.07
|9.
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.03
|10.
|Мыстковски Пшемыслав
|1
|0.03
|11.
|Макушевски Мацей
|1
|0.03
|12.
|Борысюк Ариэль
|1
|0.03
|13.
|Мудрински Огнен
|1
|0.03
|14.
|Квецень Бартош
|1
|0.03
|15.
|Цэру Богдан
|1
|0.03
|16.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.03
|17.
|Хауберт Гильерме
|0
|0
|18.
|Коштал Мартин
|0
|0
|19.
|Вуйцицки Якуб
|0
|0
|20.
|Полетанович Марко
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Феликс Хорхе
|14 (3)
|0.47
|2.
|Пажишек Пётр
|10 (1)
|0.33
|3.
|Бадья Херард
|4
|0.13
|4.
|Милевски Себастиан
|2
|0.07
|5.
|Тушински Патрик
|1
|0.03
|6.
|Червински Якуб
|1
|0.03
|7.
|Хэйтли Том
|0
|0
|8.
|Рыманяк Бартош
|0
|0
|9.
|Корун Урош
|0
|0
|10.
|Киркесков Миккель
|0
|0
|11.
|Алвеш Тьягу
|0
|0
|12.
|Петровски Марцин
|0
|0
|13.
|Кончковски Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романчук Тарас
|9
|0
|2.
|Поспишил Мартин
|8
|0
|3.
|Рунье Иван
|6
|1
|4.
|Арсенич Зоран
|7
|0
|5.
|Квецень Бартош
|6
|0
|6.
|Вуйцицки Якуб
|4
|0
|7.
|Мыстковски Пшемыслав
|4
|0
|8.
|Климала Патрик
|4
|0
|9.
|Кадлец Андрей
|2
|1
|10.
|Бида Бартош
|2
|1
|11.
|Борысюк Ариэль
|2
|0
|12.
|Пржикрыл Томаш
|2
|0
|13.
|Коштал Мартин
|2
|0
|14.
|Бедварссон Бедвар
|2
|0
|15.
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|16.
|Мудрински Огнен
|1
|0
|17.
|Полетанович Марко
|1
|0
|18.
|Пульич Яков
|1
|0
|19.
|Камара Хуан
|1
|0
|20.
|Цэру Богдан
|1
|0
|21.
|Струски Кароль
|1
|0
|22.
|Горин Олег
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Киркесков Миккель
|6
|0
|2.
|Гук Томаш
|4
|1
|3.
|Рыманяк Бартош
|3
|1
|4.
|Хэйтли Том
|4
|0
|5.
|Малярчик Петр
|4
|0
|6.
|Соколовски Патрик
|4
|0
|7.
|Червински Якуб
|3
|0
|8.
|Феликс Хорхе
|3
|0
|9.
|Милевски Себастиан
|3
|0
|10.
|Корун Урош
|2
|0
|11.
|Тушински Патрик
|2
|0
|12.
|Пажишек Пётр
|2
|0
|13.
|Дзичек Патрик
|2
|0
|14.
|Петровски Марцин
|1
|0
|15.
|Стечик Доминик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|10.81% (4)
|8.11% (3)
|24.32% (9)
|13.51% (5)
|27.03% (10)
|16.22% (6)
|Пяст
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
|10% (3)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =4 -8ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск
Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония
Пяст Последние 20 матчей: +11 =2 -7Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст
Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Пяст: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:3 Пяст Экстракласса Ягеллония 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Orange Ekstraklasa
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:1 Заявка
|30
|19
|3
|8
|63 - 29
|60
|2.
|Пяст
|1:0 Заявка
|30
|16
|5
|9
|35 - 26
|53
|3.
|Шлёнск
|3:0 Заявка
|30
|13
|10
|7
|41 - 33
|49
|4.
|Лех
|0:0 Заявка
|30
|12
|11
|7
|52 - 29
|47
|5.
|Краковия
|0:0 Заявка
|30
|14
|4
|12
|38 - 28
|46
|6.
|Погонь Щецин
|1:1 Заявка
|30
|12
|9
|9
|29 - 31
|45
|7.
|Ягеллония
|0:1 Заявка
|30
|12
|8
|10
|41 - 38
|44
|8.
|Лехия Гданьск
|1:1 Заявка
|30
|11
|10
|9
|40 - 42
|43
|9.
|Гурник Забже
|1:0 Заявка
|30
|10
|11
|9
|38 - 38
|41
|10.
|Ракув
|0:0 Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 42
|39
|11.
|Заглембе Любин
|0:0 Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 44
|39
|12.
|Висла Плоцк
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|36 - 49
|38
|13.
|Висла Краков
|0:0 Заявка
|30
|10
|5
|15
|37 - 47
|35
|14.
|Корона Кельце
|0:0 Заявка
|30
|8
|7
|15
|21 - 34
|31
|15.
|Арка Гдыня
|0:0 Заявка
|30
|7
|8
|15
|28 - 47
|29
|16.
|ЛКС Лодзь
|0:3 Заявка
|30
|5
|6
|19
|26 - 52
|21