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Ягеллония
0:1
Перерыв

Стадион:
Пяст
0'
23' Желтая карточка
Арсенич Зоран
0:1
24' Пенальти
Пажишек Пётр
35' Желтая карточка
Червински Якуб
45' Желтая карточка
Борысюк Ариэль
96
Венгляж
Дамиан
2
Кадлец
Андрей
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
15
Арсенич
Зоран
8
Борысюк
Ариэль
6
Романчук
Тарас
9
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
31
Бида
Бартош
21
Пульич
Яков
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
88
Корун
Урош
4
Червински
Якуб
2
Киркесков
Миккель
19
Милевски
Себастиан
6
Хэйтли
Том
18
Соколовски
Патрик
10
Вида
Кристофер
89
Тушински
Патрик
9
Пажишек
Пётр
Ягеллония
4-2-3-1
Пяст
4-4-2

Ход матча

23'
Арсенич Зоран
 
24'
0:1
Пажишек Пётр
35'
 
Червински Якуб
45'
Борысюк Ариэль
 

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 11 (1) 0.37
2. Климала Патрик 7 0.23
3. Бида Бартош 4 0.13
4. Поспишил Мартин 2 (2) 0.07
5. Камара Хуан 2 0.07
6. Рунье Иван 2 0.07
7. Пульич Яков 2 0.07
8. Романчук Тарас 2 0.07
9. Пржикрыл Томаш 1 0.03
10. Мыстковски Пшемыслав 1 0.03
11. Макушевски Мацей 1 0.03
12. Борысюк Ариэль 1 0.03
13. Мудрински Огнен 1 0.03
14. Квецень Бартош 1 0.03
15. Цэру Богдан 1 0.03
16. Бедварссон Бедвар 1 0.03
17. Хауберт Гильерме 0 0
18. Коштал Мартин 0 0
19. Вуйцицки Якуб 0 0
20. Полетанович Марко 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Феликс Хорхе 14 (3) 0.47
2. Пажишек Пётр 10 (1) 0.33
3. Бадья Херард 4 0.13
4. Милевски Себастиан 2 0.07
5. Тушински Патрик 1 0.03
6. Червински Якуб 1 0.03
7. Хэйтли Том 0 0
8. Рыманяк Бартош 0 0
9. Корун Урош 0 0
10. Киркесков Миккель 0 0
11. Алвеш Тьягу 0 0
12. Петровски Марцин 0 0
13. Кончковски Мартин 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Романчук Тарас 9 0
2. Поспишил Мартин 8 0
3. Рунье Иван 6 1
4. Арсенич Зоран 7 0
5. Квецень Бартош 6 0
6. Вуйцицки Якуб 4 0
7. Мыстковски Пшемыслав 4 0
8. Климала Патрик 4 0
9. Кадлец Андрей 2 1
10. Бида Бартош 2 1
11. Борысюк Ариэль 2 0
12. Пржикрыл Томаш 2 0
13. Коштал Мартин 2 0
14. Бедварссон Бедвар 2 0
15. Хауберт Гильерме 2 0
16. Мудрински Огнен 1 0
17. Полетанович Марко 1 0
18. Пульич Яков 1 0
19. Камара Хуан 1 0
20. Цэру Богдан 1 0
21. Струски Кароль 1 0
22. Горин Олег 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Киркесков Миккель 6 0
2. Гук Томаш 4 1
3. Рыманяк Бартош 3 1
4. Хэйтли Том 4 0
5. Малярчик Петр 4 0
6. Соколовски Патрик 4 0
7. Червински Якуб 3 0
8. Феликс Хорхе 3 0
9. Милевски Себастиан 3 0
10. Корун Урош 2 0
11. Тушински Патрик 2 0
12. Пажишек Пётр 2 0
13. Дзичек Патрик 2 0
14. Петровски Марцин 1 0
15. Стечик Доминик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 10.81% (4) 8.11% (3) 24.32% (9) 13.51% (5) 27.03% (10) 16.22% (6)
 Пяст 16.67% (5) 13.33% (4) 13.33% (4) 23.33% (7) 10% (3) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск
Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония
Пяст Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст
Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Пяст: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Пяст 3:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса
Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:3 Пяст Экстракласса Ягеллония 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Orange Ekstraklasa
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 0:1 Заявка 30 19 3 8 63 - 29 60
2. Пяст 1:0 Заявка 30 16 5 9 35 - 26 53
3. Шлёнск 3:0 Заявка 30 13 10 7 41 - 33 49
4. Лех 0:0 Заявка 30 12 11 7 52 - 29 47
5. Краковия 0:0 Заявка 30 14 4 12 38 - 28 46
6. Погонь Щецин 1:1 Заявка 30 12 9 9 29 - 31 45
7. Ягеллония 0:1 Заявка 30 12 8 10 41 - 38 44
8. Лехия Гданьск 1:1 Заявка 30 11 10 9 40 - 42 43
9. Гурник Забже 1:0 Заявка 30 10 11 9 38 - 38 41
10. Ракув 0:0 Заявка 30 11 6 13 36 - 42 39
11. Заглембе Любин 0:0 Заявка 30 10 9 11 48 - 44 39
12. Висла Плоцк 0:0 Заявка 30 10 8 12 36 - 49 38
13. Висла Краков 0:0 Заявка 30 10 5 15 37 - 47 35
14. Корона Кельце 0:0 Заявка 30 8 7 15 21 - 34 31
15. Арка Гдыня 0:0 Заявка 30 7 8 15 28 - 47 29
16. ЛКС Лодзь 0:3 Заявка 30 5 6 19 26 - 52 21
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Борысюк Ариэль получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Червински Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Пажишек Пётр из команды Пяст забивает с точки!
  • Желтая карточка
    23'
    Арсенич Зоран получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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