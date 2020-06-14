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Ягеллония
0:2
Конец матча

Стадион:
Пяст
0'
23' Желтая карточка
Арсенич Зоран
0:1
24' Пенальти
Пажишек Пётр
35' Желтая карточка
Червински Якуб
45' Желтая карточка
Борысюк Ариэль
67' Желтая карточка
Цэру Богдан
73' Вторая желтая карточка
Борысюк Ариэль
0:2
85' Пенальти
Хэйтли Том
90'+3
96
Венгляж
Дамиан
2
Кадлец
Андрей
17
Рунье
Иван
25
Цэру
Богдан
15
Арсенич
Зоран
8
Борысюк
Ариэль
6
Романчук
Тарас
9
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
31
Бида
Бартош
21
Пульич
Яков
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
88
Корун
Урош
4
Червински
Якуб
2
Киркесков
Миккель
19
Милевски
Себастиан
6
Хэйтли
Том
18
Соколовски
Патрик
10
Вида
Кристофер
89
Тушински
Патрик
9
Пажишек
Пётр
Ягеллония
4-2-3-1
Пяст
4-4-2

Ход матча

23'
Арсенич Зоран
 
24'
0:1
Пажишек Пётр
35'
 
Червински Якуб
45'
Борысюк Ариэль
 
62'
 
Йодловец Томаш
Тушински Патрик
67'
Цэру Богдан
 
73'
Борысюк Ариэль
 
79'
Струски Кароль
Имас Хесус
 
79'
Пржикрыл Томаш
Пульич Яков
 
80'
 
Стечик Доминик
Пажишек Пётр
85'
0:2
Хэйтли Том
86'
 
Алвеш Тьягу
Милевски Себастиан
87'
Коштал Мартин
Макушевски Мацей
 

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 11 (1) 0.37
2. Климала Патрик 7 0.23
3. Бида Бартош 4 0.13
4. Поспишил Мартин 2 (2) 0.07
5. Камара Хуан 2 0.07
6. Рунье Иван 2 0.07
7. Пульич Яков 2 0.07
8. Романчук Тарас 2 0.07
9. Пржикрыл Томаш 1 0.03
10. Мыстковски Пшемыслав 1 0.03
11. Макушевски Мацей 1 0.03
12. Борысюк Ариэль 1 0.03
13. Мудрински Огнен 1 0.03
14. Квецень Бартош 1 0.03
15. Цэру Богдан 1 0.03
16. Бедварссон Бедвар 1 0.03
17. Хауберт Гильерме 0 0
18. Коштал Мартин 0 0
19. Вуйцицки Якуб 0 0
20. Полетанович Марко 0 0
Пяст
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Феликс Хорхе 14 (3) 0.47
2. Пажишек Пётр 10 (1) 0.33
3. Бадья Херард 4 0.13
4. Милевски Себастиан 2 0.07
5. Хэйтли Том 1 (1) 0.03
6. Тушински Патрик 1 0.03
7. Червински Якуб 1 0.03
8. Рыманяк Бартош 0 0
9. Корун Урош 0 0
10. Киркесков Миккель 0 0
11. Алвеш Тьягу 0 0
12. Петровски Марцин 0 0
13. Кончковски Мартин 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Романчук Тарас 9 0
2. Поспишил Мартин 8 0
3. Рунье Иван 6 1
4. Арсенич Зоран 7 0
5. Квецень Бартош 6 0
6. Борысюк Ариэль 3 1
7. Вуйцицки Якуб 4 0
8. Мыстковски Пшемыслав 4 0
9. Климала Патрик 4 0
10. Кадлец Андрей 2 1
11. Бида Бартош 2 1
12. Пржикрыл Томаш 2 0
13. Цэру Богдан 2 0
14. Коштал Мартин 2 0
15. Бедварссон Бедвар 2 0
16. Хауберт Гильерме 2 0
17. Мудрински Огнен 1 0
18. Полетанович Марко 1 0
19. Пульич Яков 1 0
20. Камара Хуан 1 0
21. Струски Кароль 1 0
22. Горин Олег 1 0
Пяст
# Игрок      
1. Киркесков Миккель 6 0
2. Гук Томаш 4 1
3. Рыманяк Бартош 3 1
4. Хэйтли Том 4 0
5. Малярчик Петр 4 0
6. Соколовски Патрик 4 0
7. Червински Якуб 3 0
8. Феликс Хорхе 3 0
9. Милевски Себастиан 3 0
10. Корун Урош 2 0
11. Тушински Патрик 2 0
12. Пажишек Пётр 2 0
13. Дзичек Патрик 2 0
14. Петровски Марцин 1 0
15. Стечик Доминик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 10.81% (4) 8.11% (3) 24.32% (9) 13.51% (5) 27.03% (10) 16.22% (6)
 Пяст 15.63% (5) 15.63% (5) 12.5% (4) 21.88% (7) 9.38% (3) 25% (8)

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск
Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Ракув 2:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 Арка Гдыня Пяст 3:1 Ягеллония Ягеллония 2:0 ЛКС Лодзь Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Ягеллония 3:2 Краковия Шлёнск 1:1 Ягеллония
Пяст Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Пяст 0:0 Гурник Забже Корона Кельце 1:2 Пяст Пяст 4:0 Висла Краков Лехия Гданьск 2:1 Пяст
Легия 1:2 Пяст Пяст 1:0 Арка Гдыня Ракув 2:0 Пяст Пяст 1:0 Краковия Лехия Гданьск 1:0 Пяст Пяст 2:0 Заглембе Любин Висла Плоцк 2:1 Пяст Пяст 2:1 ЛКС Лодзь Погонь Щецин 1:0 Пяст Legia Warszawa II 0:2 Пяст Пяст 0:3 Шлёнск Лех 3:0 Пяст Пяст 3:1 Ягеллония Гурник Забже 1:1 Пяст Погонь Седльце 0:4 Пяст Пяст 1:0 Корона Кельце

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Пяст: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Пяст 3:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса
Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:1 Пяст Экстракласса Пяст 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 4:3 Пяст Экстракласса Ягеллония 1:1 Пяст Экстракласса Пяст 2:1 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:2 Пяст Экстракласса Ягеллония 2:0 Пяст Экстракласса Пяст 0:0 Ягеллония Экстракласса Пяст 1:1 Ягеллония Orange Ekstraklasa
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 30 19 3 8 63 - 30 60
2. Пяст Заявка 30 16 5 9 36 - 26 53
3. Лех Заявка 30 13 10 7 55 - 29 49
4. Шлёнск Заявка 30 13 10 7 42 - 33 49
5. Краковия Заявка 30 14 4 12 39 - 29 46
6. Погонь Щецин Заявка 30 12 9 9 29 - 31 45
7. Ягеллония Заявка 30 12 8 10 41 - 39 44
8. Лехия Гданьск Заявка 30 11 10 9 40 - 42 43
9. Ракув Заявка 30 12 5 13 38 - 43 41
10. Гурник Забже Заявка 30 10 11 9 39 - 38 41
11. Заглембе Любин Заявка 30 10 8 12 49 - 46 38
12. Висла Плоцк Заявка 30 10 8 12 37 - 50 38
13. Висла Краков Заявка 30 10 5 15 37 - 47 35
14. Корона Кельце Заявка 30 8 6 16 21 - 37 30
15. Арка Гдыня Заявка 30 7 8 15 28 - 47 29
16. ЛКС Лодзь Заявка 30 5 6 19 26 - 53 21
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Борысюк Ариэль получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Червински Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Пажишек Пётр из команды Пяст забивает с точки!
  • Желтая карточка
    23'
    Арсенич Зоран получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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