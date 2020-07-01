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Арсенал Тула
 
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Стадион:
Ахмат
Арсенал Тула
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луценко Евгений 11 0.37
2. Лесовой Даниил 3 0.1
3. Кангва Эванс 3 0.1
4. Чаушич Горан 2 0.07
5. Ломовицкий Александр 2 (1) 0.07
6. Ткачёв Сергей 1 0.03
7. Горбатенко Игорь 1 0.03
8. Бауэр Роберт 1 0.03
9. Альварес Виктор-Гильермо 1 0.03
10. Григалава Гиа 1 0.03
11. Берхамов Кантемир 1 0.03
12. Тудорие Александру 1 0.03
13. Комбаров Кирилл 0 0
14. Беляев Максим 0 0
15. Костадинов Георги 0 0
16. Банда Ламек 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роши Одисе 5 (2) 0.17
2. Глушаков Денис 4 0.13
3. Бериша Бернард 3 0.1
4. Понсе Андрес 3 (2) 0.1
5. Харин Евгений 1 0.03
6. Мбенг Аблае 1 0.03
7. Семёнов Андрей 1 0.03
8. Вилькер Анхель 1 0.03
9. Иванов Олег 0 0
10. Исмаэл Силва 0 0
11. Богосавац Мирослав 0 0
12. Раванелли Феррейра 0 0

Карточки

Арсенал Тула
# Игрок      
1. Григалава Гиа 7 0
2. Ломовицкий Александр 7 0
3. Альварес Виктор-Гильермо 6 0
4. Денисов Александр 5 0
5. Бауэр Роберт 3 1
6. Луценко Евгений 4 0
7. Ткачёв Сергей 4 0
8. Костадинов Георги 4 0
9. Горбатенко Игорь 3 0
10. Чаушич Горан 3 0
11. Комбаров Кирилл 2 0
12. Левашов Михаил 2 0
13. Ковалёв Юрий 2 0
14. Лесовой Даниил 2 0
15. Кангва Эванс 2 0
16. Беляев Максим 1 0
17. Кангва Кингс 1 0
18. Шамов Егор 1 0
19. Банда Ламек 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Роши Одисе 6 1
2. Харин Евгений 7 0
3. Швец Антон 5 1
4. Иванов Олег 6 0
5. Бериша Бернард 6 0
6. Уциев Ризван 4 1
7. Нижич Зоран 5 0
8. Вилькер Анхель 4 0
9. Исмаэл Силва 4 0
10. Глушаков Денис 3 0
11. Семёнов Андрей 3 0
12. Мбенг Аблае 1 1
13. Гиголаев Роланд 2 0
14. Понсе Андрес 2 0
15. Городов Евгений 1 0
16. Мусалов Магомед 1 0
17. Шимански Дамиан 1 0
18. Раванелли Феррейра 1 0
19. Визеу Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал Тула 16.67% (4) 25% (6) 8.33% (2) 20.83% (5) 12.5% (3) 16.67% (4)
 Ахмат 10% (2) 20% (4) 20% (4) 15% (3) 30% (6) 5% (1)

Предыдущие игры

Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула
Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:2 Краснодар Арсенал Тула 1:1 Химик Новомосковск Арсенал Тула 0:1 Зенит Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат
Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш Ахмат 0:1 Уфа Ахмат 1:1 Рубин Оренбург 1:2 Ахмат Ахмат 0:0 Урал Динамо Москва 1:1 Ахмат

Последние игры между собой

Арсенал Тула: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Ахмат: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
Ахмат 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Ахмат 2:0 Арсенал Тула Премьер-лига Ахмат 0:2 Арсенал Тула Кубок Арсенал Тула 3:1 Ахмат Премьер-лига
Арсенал Тула 1:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:2 Арсенал Тула Премьер-лига Ахмат 3:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:0 Ахмат Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 3:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 17 5 2 50 - 11 56
2. Локомотив Москва Заявка 25 14 6 5 36 - 26 48
3. Краснодар Заявка 23 12 8 3 39 - 22 44
4. Ростов Заявка 24 12 5 7 42 - 45 41
5. ЦСКА Москва Заявка 25 11 7 7 31 - 26 40
6. Уфа Заявка 25 7 11 7 18 - 20 32
7. Спартак Москва Заявка 25 9 5 11 27 - 27 32
8. Динамо Москва Заявка 23 8 7 8 20 - 25 31
9. Урал Заявка 25 8 7 10 32 - 44 31
10. Арсенал Тула Заявка 24 8 4 12 28 - 32 28
11. Сочи Заявка 24 7 7 10 37 - 30 28
12. Рубин Заявка 25 6 9 10 14 - 25 27
13. Тамбов Заявка 24 7 4 13 28 - 31 25
14. Ахмат Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15. Крылья Советов Заявка 25 6 5 14 26 - 36 23
16. Оренбург Заявка 25 6 5 14 26 - 43 23
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 25-го тура чемпионата России между тульским "Арсеналом" и грозненским "Ахматом". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут также питерцы Андрей Веретешкин и Дмитрий Жвакин. Резервным арбитром на этот матч назначен Олег Соколов из Воронежа. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arsenal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июля 2020, осталось считанные секунды.


Прогнозы на матч Арсенал Тула - Ахмат

Исход игры
Арсенал Тула
59.1% (91)
Ничья
33.1% (51)
Ахмат
7.8% (12)
Тотал 2.5
Больше
49.32% (72)
Меньше
50.68% (74)
Обе команды забьют
Да
75.34% (110)
Нет
24.66% (36)
Популярный счёт
2:1 Арсенал Тула
35.1% (54)
1:1 Ничья
25.3% (39)
1:0 Арсенал Тула
14.9% (23)
1:2 Ахмат
5.2% (8)
2:0 Арсенал Тула
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:1 Ахмат
1.9% (3)
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