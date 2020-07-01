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Приветствую всех любителей футбола! Приглашаю Вас на матч двадцать пятого тура РПЛ, в котором "Тамбов " примет "Зенит". Не смотря на то, что гости являются явным фаворитом, тамбовчанам нужно набирать очки, так что игра обещает быть упорной. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!