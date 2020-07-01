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Тамбов
 
Позже

Стадион:
Зенит
88
Шелия
Гиорги
22
Юрганов
Игорь
27
Грицаенко
Алексей
15
Филин
Александр
2
Рыбин
Алексей
92
Чуперка
Валерий
25
Карасёв
Павел
8
Килин
Антон
77
Костюков
Михаил
13
Обухов
Владимир
19
Мелкадзе
Георгий
99
Лунёв
Андрей
15
Караваев
Вячеслав
6
Иванович
Бранислав
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
8
Малком
Филипе
27
Оздоев
Магомед
5
Барриос
Вилмар
14
Кузяев
Далер
22
Дзюба
Артём
7
Азмун
Сердар
Тамбов
3-4-3
Зенит
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Костюков Михаил 6 0.2
2. Мелкадзе Георгий 6 0.2
3. Обухов Владимир 6 (1) 0.2
4. Килин Антон 2 0.07
5. Гогуа Седрик 2 0.07
6. Ойеволе Адессойе 1 0.03
7. Мамтов Хасан 1 0.03
8. Таказов Сослан 1 0.03
9. Осипенко Максим 1 0.03
10. Бенито 1 0.03
11. Рыбин Алексей 0 0
12. Чуперка Валерий 0 0
13. Тетрашвили Гурам 0 0
14. Карасёв Павел 0 0
15. Шелия Гиорги 0 0
16. Аппаев Хызыр 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 15 (6) 0.5
2. Азмун Сердар 10 (1) 0.33
3. Иванович Бранислав 4 0.13
4. Оздоев Магомед 3 0.1
5. Малком Филипе 3 0.1
6. Дриусси Себастьян 3 (2) 0.1
7. Жирков Юрий 2 0.07
8. Шатов Олег 2 0.07
9. Сутормин Алексей 2 0.07
10. Ерохин Александр 2 0.07
11. Караваев Вячеслав 1 0.03
12. Барриос Вилмар 1 0.03
13. Мак Роберт II 1 0.03
14. Дуглас Сантос 0 0
15. Кузяев Далер 0 0
16. Ригони Эмилиано 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Чуперка Валерий 8 3
2. Тетрашвили Гурам 7 1
3. Мелкадзе Георгий 8 0
4. Ойеволе Адессойе 6 0
5. Таказов Сослан 4 0
6. Килин Антон 4 0
7. Грицаенко Алексей 4 0
8. Шелия Гиорги 3 0
9. Костюков Михаил 3 0
10. Карасёв Павел 3 0
11. Гогуа Седрик 3 0
12. Филин Александр 3 0
13. Мамтов Хасан 2 0
14. Аппаев Хызыр 2 0
15. Бенито 2 0
16. Обухов Владимир 1 0
17. Маркелов Иван 1 0
18. Рыбин Алексей 1 0
19. Осипенко Максим 1 0
20. Хосонов Хетаг 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Оздоев Магомед 8 1
2. Барриос Вилмар 8 0
3. Ракицкий Ярослав 6 1
4. Иванович Бранислав 5 0
5. Ерохин Александр 3 0
6. Караваев Вячеслав 3 0
7. Азмун Сердар 3 0
8. Жирков Юрий 2 0
9. Сутормин Алексей 2 0
10. Дуглас Сантос 2 0
11. Кузяев Далер 2 0
12. Дзюба Артём 1 0
13. Смольников Игорь 1 0
14. Шатов Олег 1 0
15. Дриусси Себастьян 1 0
16. Ригони Эмилиано 1 0
17. Мусаев Леон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 11.11% (3) 7.41% (2) 14.81% (4) 18.52% (5) 37.04% (10) 11.11% (3)
 Зенит 26.67% (12) 11.11% (5) 11.11% (5) 8.89% (4) 26.67% (12) 15.56% (7)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов
Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют Тамбов 3:0 Оренбург Краснодар 0:0 Тамбов Тамбов 2:3 Локомотив Москва Ростов 1:2 Тамбов
Зенит Последние 20 матчей: + = -
Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал
Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит Зенит 3:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Спартак Москва

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Зенит: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Зенит 2:1 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:5 Зенит Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 24 17 5 2 50 - 11 56
2. Локомотив Москва Заявка 25 14 6 5 36 - 26 48
3. Краснодар Заявка 23 12 8 3 39 - 22 44
4. Ростов Заявка 24 12 5 7 42 - 45 41
5. ЦСКА Москва Заявка 25 11 7 7 31 - 26 40
6. Уфа Заявка 25 7 11 7 18 - 20 32
7. Спартак Москва Заявка 25 9 5 11 27 - 27 32
8. Динамо Москва Заявка 23 8 7 8 20 - 25 31
9. Урал Заявка 25 8 7 10 32 - 44 31
10. Арсенал Тула Заявка 24 8 4 12 28 - 32 28
11. Сочи Заявка 24 7 7 10 37 - 30 28
12. Рубин Заявка 25 6 9 10 14 - 25 27
13. Тамбов Заявка 24 7 4 13 28 - 31 25
14. Ахмат Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15. Крылья Советов Заявка 25 6 5 14 26 - 36 23
16. Оренбург Заявка 25 6 5 14 26 - 43 23
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! Приглашаю Вас на матч двадцать пятого тура РПЛ, в котором "Тамбов " примет "Зенит". Не смотря на то, что гости являются явным фаворитом, тамбовчанам нужно набирать очки, так что игра обещает быть упорной. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nizhny Novgorod Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июля 2020, осталось считанные секунды.


Прогнозы на матч Тамбов - Зенит

Исход игры
Тамбов
4.4% (7)
Ничья
3.8% (6)
Зенит
91.8% (146)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (88)
Меньше
40.54% (60)
Обе команды забьют
Да
44.59% (66)
Нет
55.41% (82)
Популярный счёт
0:2 Зенит
28.9% (46)
1:2 Зенит
18.2% (29)
1:3 Зенит
16.4% (26)
0:3 Зенит
14.5% (23)
0:1 Зенит
5.7% (9)
1:1 Ничья
2.5% (4)
3:1 Тамбов
1.3% (2)
0:4 Зенит
1.3% (2)
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